بوابة الأزهر الإلكترونية 🎓 طالع نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 “تالته اعدادي” الترم الثاني جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي

بعد طول انتظار نزف إليكم خبر قرب إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى فى جميع محافظات الجمهورية سواء الوجه البحرى أو الوجه القبلى ، حيث سيقوم الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 نهاية الإسبوع الجاري، وسوف تقوم مشيخة الازهر بتوزيع كشوف الناجحين على جميع المناطق الازهرية التابعة لكل محافظة ، وسوف نضع لكم عبر هذا المقال الروابط التي سيتم من خلالها اعتماد وإعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019
سيتم توزيع تلك الكشوف الخاصة بالناجحين على جميع المعاهد الازهرية ، كما سيتم الاعلان عن النتيجة عبر موقع نتائج امتحانات الازهر التعليمى والذى يتيح لكل ابنائنا الطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر كتابة رقم الجلوس ، حيث تظهر جميع درجات الطالب سواء فى المواد العلمية او الشرعية ، هذا وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من أداء امتحانات التيرمالثاني 2019 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019.
الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019
أعلن الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر أن النتيجة سوف تكون متاحة على صفحات الموقع الرسمى للازهر الشريف خلال الساعات القليلة القادمة ، كما أوضح فى تصريح له أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة عن العام الماضى ، كذلك الامر لم تكن هناك اى شكاوى من الطلاب أو أولياء الامور حول أسئلة الامتحانات ، كذلك عملية التصحيح و تقدير الدرجات كانت فى مصلحة الطالب ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية من خلال الروابط التالية
كلا الموقعين يوفر خدمة إعلان النتيجة ، أحبائى الطلبة يمكنكم متابعة الاستعلام عن النتيجة من خلال هذه الروابط ، و ذلك باختيار المرحلة التابع لها و هى الشهادة الاعدادية ، ثم كتابة رقم الجلوس و الضغط على بحث ، سوف تظهر لك النتيجة فور توفرها ، تمنياتى لكل أبنائى و بناتى الطلبة و الطالبات بالتوفيق و النجاح الباهر .
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التعليقات
أنا في ألصف ألثالث ألاعدادي أزهر اطالب امام ألشعب و الدوله بالنتيجه والله علي ما اقول شهيد
الشهادة الإعدادية
رقم الجلوس 48179
كريم صادق محمد سعيد الفقي
الاسم /منه الله ياسر حسنى عبداللطيف
رقم الجلوس/254013
محافظة الجيزه النتيجه هتظهر امتا بضبط
رقم الجلوس 225700 محافظة الدقهلية معهد فتيات ميت ابو الحسين الاعدادى والثانوى الاسم عائشة الرجاء الرد
234659 ايمان عبدالعزيز احمد اسماعيل القط
274767
جاري رفع نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 الترم الأول وفور ظهورها سوف نعلمكم بها تمنياتنا للجميع بالتوفيق
كفر الشيخ.. محمود احمد بسيوني الشناوي عيسي رقم الجلوس
17833
عاوز اعرف نتيجة اولى اعدادي رقم الجلوس مئتين واربعة وخمسون
244392 البحيره
244392
منى وليد حسين على رقم الجلوس 255373
01112164513
منى وليد حسين على
255373
نورهان أيمن على
الصف الثالث الاعدادي الازهري
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 208280
عاوز اعرف نتيجتي الصف الثالث الاعدادي الازهرى رقم الجلوس ٧٦٥٢
كريم على ابو السعود الصف. السادس محافظه أسيوط رقم الجلوس معهد نور الايمان. رقم. الجلوس. 83723
احمد قرني احمد رمضان .محافظه الفيوم ادره الفيوم ..مدرسه فاطمه فتحي.الصف الثالث الابتداي رقم الجلوس.531
عايزة اعرف نتيجة الصف الأول الاعدادي رقم الجلوس 99
انا اسف
عاوز اعرف نتيجتى الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس:16731