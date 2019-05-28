ينتظر الطلاب نتيجة الاعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج 2019 ، وذلك بعد عام من الجد والاجتهاد، وجاء موعد الحصاد لنتقل الطلاب بعدها إلى مرحلة أكثر رحابة في التعليم الأزهري وهو التعليم الثانوي الأزهري الذي يؤهلهم بعد ذلك إلى التعليم الجامعي، لذلك فالجميع متلهف لمعرفة النتيجة حتى يطئنوا في غربتهم على ابنائهم .

اعتماد وكيل الأزهر لنتيجة الاعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج 2019

اعتمد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 ، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة الدور الاول لطلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية لإبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2018 ، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 96% ، وتمنى لكل الطلاب دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية .

رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية لابنائنا في الخارج 2019

يتسنى لجميع طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج 2019، معرفة النتيجة حتى يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم ، وهم خارج البلاد ، وقد خصص التعليم الأزهري رابط ، يستطيع من خلاله الطلاب أدخال أرقام الجلوس والتعرف على نتيجة كل مادة والمجموع الكلي ، وما على الطالب سوى الضغط على الرابط التالي :

نتيجة الإعدادية الأزهرية لابنائنا في الخارج 2019

تهنئة الموقع

يقدم جميع أعضاء موقع نجوم مصرية التهنئة لطلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية في الخارج، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح .

← إقرأ أيضاً: