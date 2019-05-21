نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” آخر العام نتابع أخبارها مع حضراتكم من موقع نجوم مصرية، حيث انتهى معظم طلاب المرحلة الابتدائية منذ أيام من آداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، هذا ومن المنتظر حاليا أن تظهر نتيجة الابتدائي 2019، حيث أقبل طلاب المرحلة الابتدائية وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ على محركات البحث، للبحث عن نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 والاستعلام عن نتائج الطلاب من ذويهم وأبنائهم، خاصة مع انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات من فترة وقيام عدد من المدارس بالفعل بإعلان النتائج من خلالها بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 متاحة الآن في جميع المحافظات للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، حيث قامت جميع المدارس الابتدائية بالمحافظات بالإعلان عن ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، وتم توفير النتيجة في المدارس بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم الحصول على نتائج ذويكم من خلال الذهاب للشئون التعليمية.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019
يمكنك الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول على الروابط التي سيتم وضعها في المقال، واتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط البوابة التعليمية الخاص بالمحافظة التابع لها.
- قم باختيار الفصل الدراسي الأول.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- اضغط على بحث لتظهر لك نتيجة الطالب.
موقع وزارة التربية والتعليم:
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة القاهرة.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الجيزة.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الإسكندرية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الغربية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الدقهلية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة السويس.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الإسماعيلية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة البحر الأحمر.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة دمياط.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة البحيرة.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة بني سويف.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الشرقية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة المنوفية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة سوهاج.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة المنيا.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة أسيوط.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة القليوبية.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الفيوم.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة الأقصر.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة أسوان.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة بورسعيد.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الابتدائي 2018 محافظة شمال سيناء.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة جنوب سيناء.
- نتيجة الابتدائي 2019 محافظة قنا.
نتيجة الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني وكل جديد يتعلق بأخبار النتيجة وطرق الاستعلام عنها سنقوم بتوفيره لكم، بحيث يمكنكم متابعة هذا التقرير والإطلاع على كل جديد من خلال متابعة التحديثات المستمرة.
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 في جميع المحافظات سيتم توفيرها خلال الأسبوع القادم في المدارس التابع لها الطلاب، بحيث يتمكن كل طالب من الاستعلام عن النتيجة الخاصة به بالاسم ورقم الجلوس من خلال الشئون التعليمية في مدرسته، ويرجى العلم أن النتيجة لن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظة.
نتيجة الابتدائي 2019 ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة وكل جديد سنقوم بتوفيره لحضراتكم بصورة مستمرة من خلال هذا التقرير، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد بصورة مستمرة، حيث ستتاح نتيجة الشهادة الابتدائية “الصف السادس الابتدائي” للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس من خلال مدارس الطلاب.
ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 في عدد من المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، وتم إتاحة النتائج للاستعلام من قبل الطلاب في المدارس التابعين لها، هذا ولكن من المتوقع أن تقوم محافظة القاهرة بتوفير النتائج عبر موقعها الإلكتروني، ولكن يمكنكم كذلك استعلام النتائج من خلال المدارس.
حيث تشهد الفترة الحالية انتظار وترقب من قبل الكثير من طلبة المرحلة الابتدائية وكذلك أولياء الأمور، خاصة بعد أن قامت مجموعة من المصادر المعنية بالإعلان عن الانتهاء من تصحيح الامتحانات، هذا بجانب الانتهاء من إجراءات رصد النتائج وتجميعها، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة فور اعتمادها مباشرة، هذا وقد ظهرت النتيجة منذ أيام قليلة في عدد من المحافظات، ومن المتوقع وفقا للتصريحات أن تظهر نتيجة الابتدائي 2018 برقم الجلوس في جميع المحافظات الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، هذا ونوفر لكم من خلال هذا المقال نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 في جميع المحافظات، حيث يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط التي سنقوم بوضعها لكم في هذا المقال.
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التعليقات
مدينة قنا ابو تشت للصف الثالث الابتدائية
كيرلس هاني رقم الجلوس ٦٦٦ القاهرة
هدير454 محمد عبد الله محمد سليم
نتيجة الصف الرابع الابتداءى الازهرى الغربيه
نتيجة الصف الخامس الابتدائي
عايز اعرف نتيجه ابني في الصف الثالث الابتدائي محافظه الجيزه و قم الجلوس ١١ مصطفى عبدالرحيم مصطفى علي الرقم القومي٢٧٢٠٨٢٤٢١٠٠٨٣٤
عايز اعرف نتيجه بنتي في سنه سته رقم الجلوس 275 و الرقم القومي28411190103493
يوسف احمد السيد الصف الرابع الابتدائي اسكندريه 507رقم الجلوس
عايز اعرف نتيجه بنتي في سته ابتدائي من موكز المنيا والرقم القومي 30712012411248 ورقم الجلوس 1112 واسمه بسمله شهاب فوزي سنوسي
مبروك نجحت
بسمله شهاب فوزي سنوسي .محافظه المنيا ..مركز المنيا …مدرسه ابويعقوب الابتدائيه..رقم الجلوس 1112 والرقم القومي30712012411248 معرفة نتيجه الشهاده الابتدائيه سادس ابتدائي
الصف السادس الابتدائى الترم الثانى محمد أحمد خير على حسن رقم الجلوس ٤٤بالسويس
زياد محمد حنفي رقم الجلوس 6034 القاهرة الصف السادس الابتدائي
علي محمد رقم الجلوس ٦٤٠ و من الجيزة الابتدائي
نتجتي الشهاد الاتدائي
حنان عبدالتواب محسن عبدالفتاح رقم جلوس 274 محافظة كفرالشيخ ، معهد الرياض
الصف الرابع الابتداء من السويس رقم الجلوس٢٠٦
منه غريب عبدالحى فى رابع الابتداء من السويس رقم الجلوس ٢٠٦
نتيجة ثالثه ابتدائي ما ظهرت
انا عايزة اعرف نتيجتى انا فى الصف السادس محافظة الشرقية ورقم الجلوس 972
بسملة محمود عبدالله عبدالعزيز
رقم. جلوس٦٨٠
انا معرفش الرقم ال قومي
432 سلامه محمد سلامه عبد الحميد الصف الثالث الابتدائي
امتى النتيجه مراحل النقل
منة خالد محمد محمد خليل رقم الجلوس 985 محافظة المنيا
عبدالوهاب بشر مدرسة السلام
مريم عمادالدين فاروق عبدالموجود
ملك محمد احمد جاد رقم الجلوس ١٩٥٧
مدرسه المدينه الجامعيه الابتدائيه
شكرا
الفيوم الجدىده ٦٠١
عيز اعرف نتيجة اخى فى الصف السادس واسمه عبد الرحمن سيد شافعى عبد المقصود ورقم الجلوس ٦٠٥٩
رقم الجلوس ١٢٥٨ و الاسم زياد سمير حسن احمد
نواره مصطفي سليم مدرسه محمدمتولي الشعراوي بالسويس فالتوفقيه الصف الخامس ورقم الجلوس 957ورقمي القومي28406030400064
رفم الجلوس 121 جني احمد اسماعيل
انا اسمى سلمى ابراهيم من مدرسه طه حسين الابتداءيه امبابه سنه رابعه رقم جلوسى ٤٦٢
عيزه اعرف النتيجه انا سنه سته محافظه الاسكندريه
مريم احمد محمد محمود
محافظه الإسكندرية
رقم الجلوس 3174
ملك طه شحاته السيد رقم الجلس6323مدرسه عابدين الخاصه بأبو تلات
اشرف محمد عبد الله محافظة الاسكندرية مدرسة مجدى ابن حليم رقم الجلوس 649
سعد عمرو سعد رقم الجلوس 220 محافظه الدقهليه مدرسه العميد
١١٦ الاسكندريه
نتيجه محمد على شعبان رقم الجلوس 901
رقم الجلوس٣١١ في مدرسه نهضة مصر ٦اكتوبر المتميزسلام محمد امين عبد الفتاح
رقم الجلوس٣١١ في مدرسه نهضة مصر ٦اكتوبر المتميز
أسلام محمد امين عبد الفتاح
ايه عصام احمد شبل. رقم الجلوس ٧٥ تجارة مشتركه شبين الكوم
ورده محمد عبدالعظيم سالم 877
على انتم غير امنين وبتضحكوا على الناس حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم المفروض يكون فية صدق فى الرابط
عايزة اعرف نتيجة بنتي في سنة ستة من القاهرة والرقم القومي ٨٠٣٠١١٨٠١٠٢٩٦٢ ورقم الجلوس٨٠٦ واسمها مروة عباس مرسي
٣٦٩درجه من ٥٠٠
رقم الجلوس 68
الاسم عبد الخالق شعبان علي الصياد مدرسه منشاه سليمان بنين الابتدائي
عبدالخالق شعبان علي الصياد
رقم الجلوس 72
مدرسة منشأة سليمان الابتدائية بنين
اين النتايج
انا عايزة اعرف النتيجه
رقم الجلوس٣٩
فاطمه احمد صبحي محمد
٢٤٠٤٨١
الأزهرى بكفر ابراش
يوسف محمد محمود فرغلي رقم الجلوس ١٤٤٣
النتيجة لم تظهر ليه
مفيش نتايج ولا اى حاجه
محمود اشرف محمود خالد
جومانا خالد أبو الحجاج محمد
مدرسة المنار لغات اسكندرية الصف السادس 2019
رقم الجلوس 667
حمزة علاء نصر
رقم الجلوس 2423
مدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز
رقم جلوس ٢٠٩
نور الهدى احمد السيد سعد القالع
رقم الجلوس 254400
نتيجه الفصل الدراسى الاول للصف الثانى الابتدائى مدرسه جيل المستقبل الغير رسميه للغات القاهره الزاويه الحمراء اسم الطالب ادم عماد على عثمان
١٠٤٥
زياد احمد عبد الحافظ
مدرسه الشهيد مصطفى نصار
محافظه القاهره
رقم الجلوس ٤٠١٨
محافظة المنوفيه الأزهر الشريف
أحمد وائل بهجت منصور الجوهري
رقم الجلوس ٠٢١٨٦٢ محافظة كفر الشيخ
محمدتامر حلمى إبراهيم
الصف السادس الابتدائي الازهري
رقم جلوس ٤٢٢٢٥
مشتول السوق شرقيه
الترم الاول
رحاب رجب أمام رقم الجلوس ٢٣١المدرسه زاويه ابو مسلم الابتدائيه
عبدالله أيمن عبدالله خليل محمد منتصر
رقم جلوس 3077
مصطفى ياسر فاروق ابراهيم سيد احمد
رقم الجلوس 77082محافظة الدقهلية
احمد السيد هاشم مهنى رقم الجلوس 1066011 القاهره
المرحله الابتدائه
كيف الدخول بالرقم الأزهر الشريف الشهاده الأزهر به ابتدائي
روضه ابراهيم سعد عثمان قطب
رقم الجلوس ٦٥١
مدرسه العروه الوثقه الابتدائيه
محافظه الاسكندريه
الصف السادس الابتدائي
مريم محروس
زياد أحمد عبد المنعم عبد الله عباسي محافظة المنوفيه رقم الجلوس ١٢٨ مدرسة الكتاميه مركز الباجور
احمد وليداحمدحسن باالاسكندرية رقم الجلوس 1066
٨٣٧٢٣
ان مش لازم اشوف النتيجة لاني ان ساءت ساءت ساءت هههههههههههههههههههههههه
يا عبيط لازم تشوف النتيجه علشان تشوف نفسك ناجح ولا لاساقط احمد محمد محمود محمد محافظه قنا
٣٠٣
ندي محمد عبداللطيف طه
1697
محافظه البحيره
كل عام وحضرتك طيبة يا فندم وممكن ردي عليا
ممكن نتعرف عليكي
اكتيبى رقم الجلوس من فضلك
٤٣٣٤٥٥ محمد هارب محرم الشعبي
يارب تنجحى يا دينا بدر
فاشلين
نتيجة المرحلة الابتدائية فاشلين
بناجح
يارب كلو بنجاح
٤٣٣٤٥٥
لسه معملتش حاجه
2984
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786 محافظة سوهاج اسم خلود سعيد احمد
النتيجة ظهرت في المدارس لكن مترفعتش على الموقع الإلكتروني
98 من 100
768
النتيجة ظهرت في المدرسة
انا مش مصدقة ان النتيجة اولى اعدادى سوف تظهر اول يوم رمضان
النتيجة ظهرت حاليا في المدارس
كل سنة وانتم طيبين انا كنت عارفة ان النتيجة ظهرت عشان عمي مدرس في المدرسة الاعدادية
انا الريد ارى شهادتى
النتيجة متوفرة في المدارس ولكن لم يتم رفعها على الموقع الإلكتروني
انشاء اللةياامنية بنجاح يمكن رقم الجلوس
226
انتى جبتى النتيجة ازاى
هي شهاده هتطلع امتي
خلال يومين ان شاء الله.
ابالفل
نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي برقم جلوس الطالب.
١٠٤ يوسف هاني امام
ممكن نتيجة رقم الجلوس 962
النتيجة مترفعتش على الموقع الإلكتروني ولكن ظهرت في المدارس
مادا نكتب حتى تاتي نتيجة
الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس
وزارة التربية والتعليم لم تقم حتى الآن برفع نتيجة المرحلة الابتدائية على الموقع الرسمي، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها برقم جلوس الطالب.
رقم الجلوس ٧٥٧
النتيجة في المدارس، ومترفعتش على موقع المديرية باعتبارها سنة نقل.
30608050107119
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249
تنتم
خمم
كدبين كدب
في المقال مكتوب ان محافظه القاهره ظهرت لكن كل ما ادخل علي الموقع علشان اعرف النتيجة تظهر رساله
ناسف لن تظهر النتيجه بعد
ممكن اعرف السبب؟
نتيجة محافظة القاهرة ظهرت بالفعل، ولكن لم يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الآن، حيث يمكن الإطلاع على النتيجة من خلال المدرسة التابع لها الطالب، أو يمكن ترك رقم الجلوس حتى يتم الرد عليكم فور ظهورها مباشرة.
روان احمد محمد حسن المرسي
محافظة الجيزه
الصف الأول الاعدادي
نتيجة المرحلة الابتدائية 2018 لم تظهر على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وسوف نوفر لكم النتيجة فور ظهورها مباشرة.
بافلى سامح فؤاد. ٤٧٧٢٢٠
1152 محافظة الغربيه
الاسم محمد احمد يحيى حافظ
للحصول على تفاصيل النتيجة رجاء التوجه إلى شئون الطلاب في المدرسة التابع لها، حيث ظهرت النتائج هناك، وذلك بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم عن قراره باعتبار شهادة الصف السادس الابتدائي شهادة نقل عادية.
1152 محافظة الغربيه
نجاحتي
هبه الشحات عبدالله السيد عابد
٨٩٣
محافظه الدقهليه
عايزة اعرف نتيجة بنتي في سنة ستة من القاهرة والرقم القومي ٨٠٣٠١١٨٠١٠٢٩٦٢ ورقم الجلوس٨٠٦ واسمها مروة عباس مرسي