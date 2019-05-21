نتيجة الابتدائي 2019 الترم الثاني “الفصل الدراسي الثاني” آخر العام نتابع أخبارها مع حضراتكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، خاصة بعد أن انتهى طلاب المرحلة الابتدائية منذ فترة من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وبدء جميع الطلاب وأولياء الأمور في محاولة استعلام نتائج الطلاب عبر محركات البحث، وهنا يجب التنويه على أن نتيجة الابتدائي 2019 الترم الثاني سيتم الإعلان عنها فقط من خلال المدارس، ولن يتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظات.

نتيجة الابتدائي 2019 متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية، حيث تم الإعلان عن ظهور النتائج في المدارس الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس، وتم إتاحة النتيجة للطلاب من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، ويمكنكم الآن استعلام النتائج من خلال الذهاب لمدارس الطلاب.

نتيجة الابتدائي 2019 برقم الجلوس

الرقم نتيجة الابتدائي في جميع المحافظات 1 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة القاهرة 2 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الجيزة 3 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الإسكندرية 4 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الغربية 5 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الدقهلية 6 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة السويس 7 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية 8 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر 9 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة دمياط

10 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة البحيرة 11 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة بني سويف 12 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الشرقية 13 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة المنوفية 14 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة سوهاج 15 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة المنيا 16 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة أسيوط 17 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة القليوبية 18 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الفيوم 19 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الأقصر.

20 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة أسوان 21 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة بورسعيد 22 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ 23 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة شمال سيناء 24 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء 25 نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة قنا

نتيجة المرحلة الابتدائية في القاهرة

يمكنك الإطلاع على نتيجة الابتدائي برقم الجلوس 2019 في محافظة القاهرة من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نتيجة الابتدائي بالرقم القومي في القاهرة. قم بإدخال الرقم القومي للطالب. قم بإدخال المرحلة التعليمية. قم بإدخال العام الدراسي. قم باختيار الفصل الدراسي الأول بعدها اضغط على إظهار النتيجة وانتظر حتى تحصل عليها.

نتيجة الابتدائي 2019 في جميع المحافظات

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للمحافظة التابع لها.

قم بوضع رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

قم باختيار نوع النتيجة “التقديرات أو الدرجات”.

قم بالضغط على “عرض النتيجة”

نتيجة الابتدائي 2019 ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة وكل جديد تريد معرفته يمكنكم متابعته من خلال متابعة التقرير، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير بصورة مستمرة بكل جديد، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على التحديثات بصورة مستمرة.

نتيجة الشهادة الابتدائية سيتم إتاحتها للاستعلام في جميع محافظات مصر خلال الأسبوع القادم، بحيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على النتيجة وقتها من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، والنتيجة يمكن معرفتها بالاسم ورقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 “الصف السادس الابتدائي” متاحة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس في عدد من المحافظات في مدارس الطلاب، حيث تم توفير النتائج في المدارس ولم يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لتلك المحافظات، وبالتالي فإن استعلام النتائج سيكون من خلال المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي ستكون متوفيرة مع نهاية الأسبوع الجاري في جميع المحافظات المصرية، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في مدارس الطلاب، بحيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس فقط، والاستعلام يكون من خلال الشئون التعليمية في مدارس الطلاب.

حيث تشهد الفترة الحالية انتظار وترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب في المرحلة الابتدائية في مصر، حيث اقترب موعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية بجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن يقوم الوزير باعتمادها، حيث يمكنك الإطلاع وقتها على نتيجة الابتدائي 2019 برقم الجلوس، وقد شهدت الفترة الماضية انتهاء معظم الطلاب في المرحلة الابتدائية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتقوم وزارة التعليم حالياً بالانتهاء من رصد نتائج الطلاب، وذلك استعداد لإعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، هذا ومن ثم ارسال النتيجة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات تمهيدا لعمل قوائم بتلك النتائج والإعلان عنها قريبا، ونوفر لكم من خلال موقعنا كافة نتائج المرحلة الابتدائية، حيث يمكنكم من خلال روابط النتائج الإطلاع على نتائج المرحلة الابتدائية في المحافظات المختلفة، وذلك فور ظهورها.

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