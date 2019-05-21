نتيجة الابتدائي 2019 الترم الثاني “الفصل الدراسي الثاني” آخر العام نتابع أخبارها مع حضراتكم عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، خاصة بعد أن انتهى طلاب المرحلة الابتدائية منذ فترة من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وبدء جميع الطلاب وأولياء الأمور في محاولة استعلام نتائج الطلاب عبر محركات البحث، وهنا يجب التنويه على أن نتيجة الابتدائي 2019 الترم الثاني سيتم الإعلان عنها فقط من خلال المدارس، ولن يتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظات.
نتيجة الابتدائي 2019 متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية، حيث تم الإعلان عن ظهور النتائج في المدارس الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس، وتم إتاحة النتيجة للطلاب من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، ويمكنكم الآن استعلام النتائج من خلال الذهاب لمدارس الطلاب.
نتيجة الابتدائي 2019 برقم الجلوس
|الرقم
|نتيجة الابتدائي في جميع المحافظات
|1
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة القاهرة
|2
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الجيزة
|3
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الإسكندرية
|4
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الغربية
|5
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الدقهلية
|6
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة السويس
|7
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية
|8
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة البحر الأحمر
|9
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة دمياط
|10
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة البحيرة
|11
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة بني سويف
|12
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الشرقية
|13
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة المنوفية
|14
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة سوهاج
|15
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة المنيا
|16
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة أسيوط
|17
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة القليوبية
|18
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الفيوم
|19
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة الأقصر.
|20
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة أسوان
|21
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة بورسعيد
|22
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ
|23
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة شمال سيناء
|24
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء
|25
|نتيجة الابتدائي برقم الجلوس محافظة قنا
نتيجة المرحلة الابتدائية في القاهرة
يمكنك الإطلاع على نتيجة الابتدائي برقم الجلوس 2019 في محافظة القاهرة من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط نتيجة الابتدائي بالرقم القومي في القاهرة.
- قم بإدخال الرقم القومي للطالب.
- قم بإدخال المرحلة التعليمية.
- قم بإدخال العام الدراسي.
- قم باختيار الفصل الدراسي الأول
- بعدها اضغط على إظهار النتيجة وانتظر حتى تحصل عليها.
نتيجة الابتدائي 2019 في جميع المحافظات
- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للمحافظة التابع لها.
- قم بوضع رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.
- قم باختيار نوع النتيجة “التقديرات أو الدرجات”.
- قم بالضغط على “عرض النتيجة”
نتيجة الابتدائي 2019 ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة وكل جديد تريد معرفته يمكنكم متابعته من خلال متابعة التقرير، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير بصورة مستمرة بكل جديد، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على التحديثات بصورة مستمرة.
نتيجة الشهادة الابتدائية سيتم إتاحتها للاستعلام في جميع محافظات مصر خلال الأسبوع القادم، بحيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على النتيجة وقتها من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، والنتيجة يمكن معرفتها بالاسم ورقم الجلوس فقط.
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 “الصف السادس الابتدائي” متاحة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس في عدد من المحافظات في مدارس الطلاب، حيث تم توفير النتائج في المدارس ولم يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لتلك المحافظات، وبالتالي فإن استعلام النتائج سيكون من خلال المدارس بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الصف السادس الابتدائي ستكون متوفيرة مع نهاية الأسبوع الجاري في جميع المحافظات المصرية، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في مدارس الطلاب، بحيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس فقط، والاستعلام يكون من خلال الشئون التعليمية في مدارس الطلاب.
حيث تشهد الفترة الحالية انتظار وترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب في المرحلة الابتدائية في مصر، حيث اقترب موعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية بجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن يقوم الوزير باعتمادها، حيث يمكنك الإطلاع وقتها على نتيجة الابتدائي 2019 برقم الجلوس، وقد شهدت الفترة الماضية انتهاء معظم الطلاب في المرحلة الابتدائية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتقوم وزارة التعليم حالياً بالانتهاء من رصد نتائج الطلاب، وذلك استعداد لإعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، هذا ومن ثم ارسال النتيجة إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات تمهيدا لعمل قوائم بتلك النتائج والإعلان عنها قريبا، ونوفر لكم من خلال موقعنا كافة نتائج المرحلة الابتدائية، حيث يمكنكم من خلال روابط النتائج الإطلاع على نتائج المرحلة الابتدائية في المحافظات المختلفة، وذلك فور ظهورها.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الصف الأول الإعدادي – طالع موقع الاستعلام عن نتائج الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجه محافظه سوهاج الصف السادس الابتدائي
زياد محمدعطارقم الجلوس 930
هند صابر توفيق ذكي
الصف السادس الابتدائي الأزهري معهد القصبي شرق.
محافظةالشرقية.مركز صان الحجر
رقم الجلوس ٢٤٢٩٥٩
ممتاز
مي فتحي فتحي سيد حرب سته ابتداءي مدرسه المدينه الجامعيه
نتيجة الابتدائيه الاسم ندي شوقي رجب رقم الجلوس ١٩٣
سلمي طه محمود محمدحسين هاشم سته ابتدائي مدرسةاحمدعرابي الابتدائيه
حبيبه عبد العزيز السعيد رقم الجلوس 20665 الجيزة
مريم علي سعداوي عفيفي الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني محافظة القليوبية شبرا الخيمة مدرسة الشيماء التجريبية اللغات سابقا
محمد ايمن علي محمد علي الصف الثالث الابتدائي مدرسه على عبد الجواد بدوي محافظة الجيزة البدرشين رقم الجلوس199
محمد ايمن علي محمد علي
شهد محمد خليل
٣٠١
الطالب يوسف زكريا ادارة جنوب الجيزة رقم الجلوس 826
احمد عادل سعيد ابراهيم مدرسة طه حسين الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٦٠٦
احمد عادل سعيد ابراهيم رقم الجلوس ٦٠٦
محمد صابر عبدالعظيم مدرسة عباس محمود العقاد رقم الجلوس 511
الاسم صبحي شريف صبحي رقم الجلوس 1037بمحافظة القاهرة
سيف الدين ربيع عبد الحيم رقم الجلوس824
الاسم/محمد جابر ذكى الدين
رقم الجلوس/٣٥
المدرسه/الشهيد توفيق حسان
المحافظة /السويس
326يوسف عمر
عبد الرحمن ناصر حسين غنيم عييد
سما ناجى ابوسريع محافظة المنوفية رقم الجلوس 250 عزبة علي عبد الجواد الابتدائية
٥٩ عبدالرحمن ناصر حسين غنيم عيد
جاسر اشرف محمد الصف الرابع الابتدائي
413
ريم محمود ابراهيم بمحافظه الجيزه رقم الجلوس ٨٢٠
يوسف محمد أحمد من محافظة الشرقية رقم الجلوس ٥٣٨
فى الصف الخامس الأبتداءى
الاسم هيام اسلام السيد احمد مدرسه الرسميه للغات المرج رقم الجلوس 24 24
منه رأفت عبد التواب فضل محمد في مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بمحافظه الجيزه رقم الجلوس 3440الصف السادس الابتدائي اخر العام
ملك تامر صلاح المهدى رقم الجلوس 1107 مدرسة عبد الباقى سرور بدمنهور قراقص الصف الرابع الابتدائى
حنين يوسف شحاتة
مدرسة بلقيس بالاسكندريه
رقم جلوس 835
يوسف هاني ابراهيم رقم الجلوس 753 محافظه الجيزه
ندي خالد اطلب المساعدة منكم في النتجة الصف السادس🙌
مبروك
عبد الله السيد طايل عبد المهدى رقم الجلوس 88 مدرسة العبور ببنى سلامة منشاء القناطر جيزة الصف الخامس
نتيجه الصف الثالث الابتدائي.. محافظه القاهره
ايريني مرقس ابراهيم
رقم الجلوس 307
ابراهيم هلال عبدالعال عبدالجواد
رقم الجلوس ٨٩٨
169 الدقهليه
عاطف عمرو عبد العزيز
رقم الجلوس 452
الصف السادس الابتدائى
يوسف محمد فاروق الصف الخامس مدرسه 6اكتوبر الابتدائيه الجديده رقم الجلوس 493
21267 اسلام كمال
خالد محمود محمد محمد حسانين الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 190محافظه الدقهليه
حسنا محمود فرج رقم الجلوس ٤٤٠
نتيجة للطالب محمود محمد محمد توفيق. من محافظة الجيزة في مدرسة المستقبل ورقم جلوسه 641 وهو في الصف الخامس الابتدائي
رزان عماد حمدي الاسكندرية
رقم الجلوس 530 الصف السادس الابتدائي
رزان عماد حمدي الاسكندرية
رقم الجلوس 530 الصف السادس الابتدائي
رقم جلوس الطالبة هدير صالح للصف الرابع الابتدائى4257
مهند شريف محمود محمد حلمي
مدرسة ناصر ٢مغاغة المنيا
رقم الجلوس٣٢٨
اسماء محمد حسنى جلول 1611 محافظة الفيوم السادس الابتدائى
حتنجحي.باذن.الله
منه الله احمد عبد النبى مصطفى الصفالثالث الابتدائى رقم الجلوس 291 محافظه الفيوم
احمد عماد عوض الصف الرابع الابتدئي 39
جنا حسن سلامه عبدالعزيز من محافظه الشرقيه ف مدرسه ميت سهيل الابتدائية ورقم جلوسها 466وهي ف الصف الثالث الابتدائي
اسلام احمد عبد الرحمن جمعة
انوار عبدالرحيم عثمان الصف الربع الإبتدائي رقم الجلوس ٩٧
نتيجه الصف الخامس الابتدائي.الاسم بيتر سمعان سلامة جندي رقم الجلوس ٥١٤ إدارة وسط الاسكندريه
جوليا مدحت منصور ذكى مدرسة الانجيلية الحديثة ورقم جلوسها729 الصف السادس الابتدائي
مؤمن عبداللة من محافظة القاهرة فى مدرسة السادات بمقبل ورقم جلو سة 691 وهوفي الصف الثانى الابتداءى
مؤمن عبداللة عبد الغنى مدرسة السادات محافظة القاهرة رقم الجلوس 691 سنة تانية ابتداءى
محمد يحي عبد الرحيم عبده
ثالثه ابتدائي
مدرسه العاشر من رمضان شرق شبرا الخيمه رقم الجلوس 821
زمزم مجدي سرور مرسي من محافظة القاهرة مدرست مصطفي كامل رقم الجلوس 713 ورقم القومة 75027 الصف 5 ابتدئي
إسراء بهاء سيدرقم الجلوس٢٦١
رقم الجلوس 502
الصف السادس الابتدائي
محافظة سوهاج
عماد حمدي علي جودة من محافظة سوهاج في مدرسة عبدالحميد 76
مازن هاني محمد عبدالوهاب
رقم الجلوس ٨٧١سنه ثالث ابتدائي
محافظة القاهرة جيزه
مازن هاني محمد عبد الوهاب
رقم الجلوس ٨٧١
محافظة القاهرة جيزه
أحمد محمود 27
عبدالله محمود رقم الجلوس 356
احمد ناصر عبد الحميد الصف الرابع الابتدائي رقم الجلوس 610 محافظة الشرقية ادارة ديرب نجم التعليمية
الصف الخامس الابتدائي
ادهم سمير علي عطيه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى
مي احمد سيد الصف السادس السويس رقم الجلوس566
رميساء وليد محمد سيد
الصف الثالث الابتدائي
رقم الجلوس ٨٨٠
محافظة الفيوم
يوسف عمرو محمود محمد السيد
مدرسه نبيل الوقاد الابتدائيه بطنطا
الاسم /دينا رشوان عبد الرحمن حسين عبد الرحمن رقم الجلوس 190محافظة سوهاج مدرسة بناويط الإبتدائية الصباحية إدارة المراغة التعليمية
صدفه سامح حسين مدينه العبور قليوبيه رقم جلوس ٢٢٦٣سته ابتدائي
كريم نبيل
الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني محافظة الشرقيه مدينة فاقوس مدرسه النصر الابتدائيه 474
سلمي محمو احمد محمد ربيع مدرسه التحرير الابتداءيه محافظه الجيزه رقم الجلوس 219
جنه محمود احمد محمد ربيع رقم الجلوس 319 محافظة الجيزه
أنا فاطمة محمد من محافظة قنا من مدرسه الشهيد محمود سالم للتعليم الأساسي بجزيرة دنداره في الصف السادس الابتدائي ورقم الجلوس ٣٥١
نتيجه الصف السادس الابتدائي
محافظة الشرقيه
الاسم. اسماء عبد الوهاب احمد فؤاد
رقم الجلوس٤١٣
ساره عادل حسن اسماعيل رقم جلوس 357 مدرسه وحده ميت رهينه الابتدايه
ريهام محمد فهمي عثمان السعيد
ريهام محمد فهمي عثمان السعيد رقم الجلوس 599
جودى احمد السيد السعيد
محافظه القاهره
مدرسة القبه الجديده الخاصه
رقم جلوس 445
ثالثه ابتدائي
نتيجه الصف السادس الابتدائي في مدرسه السلام الجديده ببني حميل ورقم الجلوس هو953
محمد سامح 1526
ليلي مصطفى اسماعيل عبد المجيد رقم الجلوس 95
741مريم على محمد حسين
جنى شريف محمد رقم الجلوس 887 الصف الخامس
جنى شريف محمد رقم الجلوس 887
نتيجة يو سف عاطف صموئيل سنة5 رقم الجلوس5248
ريم محمد رقم الجلوس٧٩٩فى اسكندريه
ماريا رومانى ايوب فرج
مدرسة متولى الشعراوى الابتدائية بنات شبرا الخيمة اول
محافظة القليوبية
الصف الرابع الابتدائى
رقم الجلوس 520
عبدالله وليد محمد محمود
مدرسة سبيكة النموذجية
محافظو القاهرة
رقم الجلوس 727
نور حمدي نبيه السيد رقم جلوس 267 مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض قرية بهنيا
الاءخالد شحاته عبدالرحيم مدرسه كوم العرب محافظه سوهاج رقم الجلوس 272 الصف الخامس الابتدائى عام 2019
الاسم/احمد شحاته عبدالحكيم يوسف
مدرسه/ ابوساطي بقريه العراقي
محافظه/ الشرقيه
رقم الجلوس /603
منه الله عمرو خميس السباعي رقم الجلوس 1084 وتفوق من عند الله
الإسم محمود أحمد شعبان أحمد
رقم الجلوس 641
مدرسة عرامة الخاصة
محافظة اسكندرية
الصف الرابع الابتدائي
برسينيا رأفت وجيه شنودة
مدرسه صلاح الدين الابتدائيه تجريبي
محافظه الإسكندرية
رقم الجلوس 860 سنة سته الابتدائيه
ابراهيم محمد ابراهيم عبد الرازق الصف الخامس الابتدائي مدرسة الشهيد نبيل عباس الشرقية رقم الجلوس ٤٠١
الاسم رضوي سعيد حامد احمد
مدرسة الشهيد محمود سليمان
محافظة اسوان
رقو الجلوس ١٥
الصف السادس
85%
الطالب الشيماء محمود محسن مدرسه احمد فتحي سرور تجريبي محافظه الاسكندريه رقم الجلوس 3239
الاسم هاجر محمود عاطف مدراسة المشتراكه رقم الجلوس 346
الطالبه رقيه محمود محسن مدرسه احد فتحي سرور تجريبي
محافظه الاسكندريه رقم الجلوس 3311 ثالثه ابتداءي
الاسم حنين محمود ناصر محمد الصف الرابع الابتداى رقم الجلوس 405
اياد محمد عمر محافظة سوهاج رقم الجلوس 522 الدرجة رجاا
قليوبية رقم الجلوس 825قليوب
شهد أحمد احمد سالم
سيف عبد الحميد شوقي رقم الجلوس ٢٠٢
مروان إبراهيم إسماعيل عبده إسماعيل محافظة الاسكندرية رقم٢٦٠ مدرسة اخناتو
ابو بكر الصد يق
سارة حسن
73
بسمله السيد محمود
مدرسه الشيمي الابتدائيه الصف السادس بالفيوم ابوبكر الصديق
٦٢٦
يسي ميلاد حبيب شنودة مدرسة النهضة بنين بالعقال البحرى رقم الجلوس 192
أحمد فتحي جميل محمد عبدالعزيز ١٣١٤مدرسة الشهيد محمد أمين الباز بالدقهلية ٢٠١٩
نِدِيِّ رمَضّأّنِ شٍحٌأّتّهِ رقِمَ أّلَجِلَوََِّّس929 أّلَمَنِيِّأّ
حافظة القليوبية شهد أحمد أحمد سالم الصف الثانى الاعدادى قليوب
696 السادس
عايزه نتيجت الصف السادس الابتدائي مدرسه مصطفي ابو هيف
محمد كرم عباس ابوسريع رقم الجلوس 404 مدرسه السلام الابتدائيه محافظه القليوبيه
اية خالد عبد العليم رقم جلوس 161 الشهادة الابتدائية
اسلام مصباح محمد رقم الجلوس 124
سلمي احمد محمد
روضه خالد حسن
رقم الجلوس 577
مصطفي شعبان سعد
رقم الجلوس 49
علي عبدالعاطي ضيف الله طلب
عاوز النتيجه الابتدائي رقم الجلوس625
عايز النتيجه رقم الجلوس625
سيف مصطفى الصف السادس رقم الجلوس 1304
محمودرشاد ابراهيم
٨٧٧
مدرسة ابنوب الجديدة الصف الرابع ترم 2 نتيجة الامتحانات رقم جلوس 846 عام 2019
الاسم/محمد حسام محمدمحمدمصطفي
المدرسة/ابوبكرالرازي المسائية الصف الرابع الابتدائية
محافظة/الاسكندرية الهانوفيل
رقم الجلوس/4049
هل النتيجة ظهرت
كريم إبراهيم عبدالله إبراهيم صبح
مدرسة الشهيد محمد سمير عبد المعطى
محفظه الشروق
رقم الجلوس ٤٤٣ سنة تلته ترم ثاني
نور عبدالمجيد توفيق عبدالمجيد على السيد الصف الثاني الابتدائي رقم جلوس 237
خالدجمال
اناى هويدا جمال فيمدرسة الصف الرابع عاوزه دراجاتي
هويده جمال عاوزه دراجاتي انا في مدرسة حخسن المنايلي
انا اسمي ريهام مجدي عيسى من القاهره رقم الجلوس 6050
انا اسمي محمود شريف رشاد عبد العاطي خضر برقم الجلوس 1029
انااسميه نور إبراهيم احمد إبراهيم ورقم الجلوس ٤٢٧
درجات الطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود برقم جلوس ٢٩٩ للصف السادس الابتدائي من مدرسة الشيماء الابتدائية محافظة القاهرة
درجات الترم الاول للطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود برقم الجلوس ٢٩٩ للصف السادس الابتدائي من مدرسة الشيماء الابتدائية محافظة القاهرة
احمدالبدري
انا اسماء السيد علي مدرسة جبل الزيتون المشتركة الابيتدائي رقم الجلوس 687
داليا عبد الباسط محمد الصغير السيدقاسم
درجات الترم الاول للطالبة سلمي مصطفى جمعة محمود برقم جلوس ٢٩٩ للصف السادس الابتدائي من مدرسة الشيماء الابتدائية محافظة القاهرة
عبد الغفار حاتم عبدالغفار
محمد ياسر محافظه الفيوم مدرسه احمد البدوي الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 1060
احمد شعبان حسن الصف الثاني الابتدائي محافظه الإسكندرية مدرسه الجزائر المشتركه
ربنا ينجحكم
عايزه نتيجه الصف السادس الاسم الاء ايمن الشرقاوي رقم الجلوس ٥٣٣
يوسف محمد أحمد محمد
مدرسه ام المؤمنين الابتدائية بحلوان
محافظه القاهره
رقم الجلوس 1293
٣٩٦٧٥محافظه البحيره الشهاده الاعداديه مدرسه دسونس
انا عاوزه نتيجه الصف السادس الابتدائى ممكن حد يساعدنى
لا
محمود ربيع حسنى رقم الجلوس 546 الصف السادس
حنين سامح محروس
مدرسه ولي الدين
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 51
السنه 6ابتداي
محمد عبده عبدالمنعم اريد النتيجة محافظة الشرقية رقم الجلوس 189
مريم محمد فوزي محمد رقم الجلوس971
مروان إبراهيم إسماعيل عبده إسماعيل محافظة الاسكندرية رقم٢٦٠ مدرسة اخناتو
منة الله محمد أبوزيد
35078
معتز حماده علي مدرسه محمدالطاهر ببني برزه مركز ابو طشط محافظة قنا الصف السادي الابتدائي
رقم جلوس مريم حمادة
مريم محمد فاروق ضيف ابراهيم مدرسه محمد يحيي عشرى محافظة القليوبية رقم الجلوس ٥٤٧٧الصف الخامس الابتدائي
فوزي علي عبد الشافي علي رقم الجلوس 85
بسملة عمرو عبد المجيد على
مدرسة هارون الرشيد الابتدائى
محافظة القليوبية
رقم الجلوس 417 الصف الثالث الابتدائى
عايزه نتيجه الصف السادس الابتدائي 339رقم الجلوس
سماح ياسر محمد ابراهیم غندو
مصطفى محمد مصطفى معهد حسن ابو بكر الابتدائى الازهرى 955
محمد عبدالله حمد
عايزة نتيجه الصف الثالث الابتدائي مدرسة حكومية رقم الجلوس 248
ليلى تاج الدين مدرسة سكة الوايلى اللغات محافظة القاهرة رقم الجلوس ٥٠٣سنة الصف الثالث الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائى الاسم يوسف محمد محمود فرغلي رقم الجلوس 1443
مصطفى عبدالباسط عبدالعاطى احمد
رقم الجلوس 6191
مدرسة الجيل الجديد بالمرج القاهره
للصف السادس الابتدائى
اشرقت رجب عبد الحميد عبد الرحمن
رقم الجلوس ٨٩٧
الصف السادس الابتدائي
محافظة القليوبية
مدرسة محمد متولى الشعراوى
أغابي لويز العبد البحر الأحمر رقم الجلوس 504
انا اوزة نتيجه
الصف الرابع الابتدائى ممكن حد يسعدنى
نجوي حماده عزالدين ثابت
٦٥٢
ناصر سيد ماجد محافظة السويس
كريم حافظ ثابت
مدرسه محمد متولي الشعراوي
محافظه القاهره
رقم الجلوس ٤٤٤سنه ثالث ابتدائى
مبروووووك ي دفعه
الليث ماهر سليم
رياض الخاصة
رقم جلوس 530
رابعة ابتدائي
الاسم بسمة سيد محمد رقم الجلوس 1083
الاسم مروان محمود رقم الجلوس 173
الاسم.شهد عبدالسلام
رقم الجلوس. 176
محافظة المنيا
مدرسة ابو سيف الاصهب
احمد حسان احمد حسان
رقم الجلوس 291
محافظة الفيوم
مدرسة أبو السعود الابتدائية
محمودابرهيم عبدالسميع
حناء احمد مجمد حسن عماره 476
مروان سعيد محمد الشويمى
١٦٣٩
اسماء وليد عيسى محمد
مدرسة الجيل الجديد بالمرج القديمة
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 3317
ارجوا الردعلى النتيجة
مازن احمد السيد محمد عبده /مدرسة ذات النطاقين ف1 /رقم الجلوس 280 محافظة الجيزة
الاسم فهد احمد حسن
المدرسه عمر بن الخطاب
محافظه القاهرة
رقم الجلوس ٥٣٥
الصف الرابع الابتدائي
الاسم حبيبة وليد فراج الصف السادس الابتداءي رقم الجلوس ٧٤١ المدرسة عثمان معن النموذجي
اسماء وليد عيسى محمد
مدرسة الجيل الجديد بالمرج القديمة
رقم الجلوس 3317
الصف الثالث الابتدائى
شلون يعني أن تكون في الحج صحبه يارب سلامة عليك وعلى آله وصحبه أجمعين
محمد ابراهيم السيد صديق الصف السادس رقم الجلوس 690 مدرسة تحيا مصر 2 بالاسمرات
مازن اسامة شعبان محمد محافظه القاهرة مدرسه محطة الكهرباء سنة ثاتية ابتدائى رقم الجلوس ١١١
نتيجه الصف السادس الابتدائى مدرسه الشهيد عبدالخالق نبيل بدار السلام محافظه القاهره رقم الجلوس 6252
أحمد رمضان رابع ابتدائه رقم الجلوس 1004
امنيةعلي محمد رقم الجلوس350 ادارة التل الكبير. مدرسة السويدات الابتدائية
صقطط
الاسم سعيد صبحى بيومى محمد رقم الجلوس 041990
مروان عصام عبد العزيز الصف السادس الإبتدائي
رقم الجلوس:64826
مريم اشرف
173محمد السيد ابراهيم
الاسم لارا احمد حسن محمدي حسن جابر
الصف الثاني الابتدائي لغات
مدرسه شبرا القوميه
رقم الجلوس ٩٠٣
لجنة ٦
إدارة الساحل
ولاء الشحات السيد علي
رقم الجلوس :١٥٧
الصف السادس الابتدائي
القاهره
الجنه:٨
الاسم لارا احمد محمدي حسن جابر
تانيه ابتدائي شبرا القوميه لغات القاهره
رقم الجلوس ٩٠٣
الاء 1ابراهيم عبد اللطيف مدرسة الفتح 1877
سيف سامح علي السيد
مدرسه الشهيد عمرو عبد الجيد الجيزة رقم الجلوس 3295 للصف السادس
فاطمةاحمد بخيت على رقم الجلوس١ ١٩٤
نتيجة الصف الخامس بمدرسة السيدة عائشة بمدينة العبور القليوبيه
الطالب خالد وائل سمير عبد المجيد رقم الجلوس ٦٠٩
نوره عبدالنبي محمد محمود سلامه ٤١٢٩ مدرسه الشهيد محمد علوي سمك الاسكندريه
مارينا عطاالله غريب عطاالله
٦٣٦
اسيوط دريه الحسينى الابتدائيه
اصف الخامس الابتدائي
يوسف بكر ابوهمام
حنين مصطفى عبدالرحيم عليان محافظة الجيزة رقم جلوسي ٢
مروان إبراهيم إسماعيل عبده إسماعيل محافظة الاسكندرية رقم٢٦٠ مدرسة اخناتو
فاطمه احمد رمضان رقم الجلوس 155الصف السادس الابتدائي
مدرسة 6اكتوبر الجديدة الابتدائية بالحي السادس اكتوبر
أحمد بدوي شعبان محمود رقم الجلوس 743 محافظة الفيوم مدرسة الشركة الابتدائية مركز البسيونيه
سما محسن رقم الجلوس 170
اسلام سعيد العريضة معهد الصافية الإبتدائى رقم الجلوس ٠٢٢٠٢٨
هى النتيجه ظهرت ولا لا
لا يا حببتى
607 مريم سامح
انا سلسبيل. ربيع محمد زكي نتيجةالصف الرابع الابتدائي محافظه القاهره رقم الجلوس ٢٨١
بسمله سامي حسن احمد
٦١١٧
مدرسه الملك حفنى صباحى
انا في مدرسة الشهيد شادي مجدي بدر للغات النتيجه بتاعت ربع ابتداي
عبدالله علاء ربيع عبدالسلام أحمد
رقم الجلوس/660
محافظة المنيا
حنين رضا عبد الرحمن ورقم الجلوس 150وفي تانية ابتدائي
الف مبروك ليكم كلكم
الاسم بسملة محسن علي
رقم الجلوس ١٠٧٥
إدارة الزاوية الحمراء
انا حاتم اسامه عمر .من سوهاج عاوذ اعرف نتيجه الصف السادس .ورقمي 521
ياسمين محمد احمد محمد رقم الجلوس 218 القليوبيه شرق شبرا الخيمه السادس الابتدائي
اسلام ناصر مرضي توفيق
128
محافظه البحيره
المدرسه عبد الفتاح الشناوي
ممكن الشهاده بسرعه
عبد الحميد جمال 925
اناعايز اعرف النتيجه
شهم عبد الغني محمد علي جابر
622
عمر بدوى محمد درديري. 1626
نورهان محمد حسين726
محمود عبد المطلب محمد عطا قنا ابنود
ادم محمد طه احمد محمد
اسماء سيد عبد اللطيف
رقم الجلوس 5
محافظه الجيزه
سقط
نورهان احمد عبدالتواب عبد الستار
964
الصف الرابع مدرسة الشهيد عبد المنعم احمد محمد عباس
محافظة الفيوم
نورهان احمد عبد التواب عبد الستار
رقم الجلوس 964
الصف الرابع
964
نورهان أحمد عبد التواب عبد الستار عبد ربه
مدرسة الشهيد عبد المنعم أحمد محمد عباس
الفيوم. الكعابى الجديده
صف سادس الابتدائي محافظه قليوبيه مدرسه اسكو مشتركه رقم جلوس 4690 الاسم مريم مجدي منصور علي
رقم الجلوس 297
عمر صبرى
رحمه حماده احمد من قنا رقم الجلوس 602
محافظة الغربية مركز كفر الزيات بجوار مسجد الفتح الاسم:ميادة على جمعة وشكرا لكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الجديدة :٢٠١٩ 💗💗💗💗💗
عمر احمد الشحات مدرسه ابو حمد محافظه الشرقيه رقم الجلوس 148
الاسم؛ فاطمه عبدالرحمن محمد السيد
رقم الجلوس :٢٦٦
محافظة الشرقية
انا عايز اعرف نتيجة الصف السادس
السم بسملة حمادة مدرسة سواقى العتامين رقم الجلوس 422
الاسم منة ايمن السيد
رقم الجلوس 739
المدرسة سيدي ابي القام باخميم
احمد عصام – الصف الرابع الابتدائي – رقم الجلوس 405
عاوز اعرف نتيجة الصف الثانى فتيات
اعاوزه النتيجه بسرعه
الاسم/ابراهيم محمد عيد
رقم الجلوس601
المدرسه العبور الابتدائيه
المحافظه بورفؤد
الصف السادس الابتدائي
الاسم /ابراهيم محمد عيد
رقم الجلوس /601
مدرسه/العبور الابتدائيه
محافظه /بورفؤد
سته ابتدائى مدرسه كفر عجيبه محافظة هيها بركات محمد عبدالديام علي عيسه٧١٦
انا رقم جلوسي 743 شهد سعيد سليمان
اناسمي علاء فتحي احمد ورقم الجلوس 209 ان من الازهر الشريف وان عوز نتيجه الصف الخامس البتدءي وشكرن
جنات محمد طوبار رقم الجلوس ١٩٠ محافظة دمياط مدرسة علي ابن ابى طالب وشكرا
عا يزة اعرف نتيجتى رقم الجلوس ٢٠٨ للصف السادس لجنة رقم ٤
نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري
الاسم /محمد رضا محمد عبد اللطيف
محافظه دمياط.معهد كفر سعد البلد الازهري
رقم جلوس ٠٢٧٨١٨
ارجو الرد سريعا
اين مطروح
لن افهم شيء
انا عايزة النتيجة بسرعة
ههههههههههههههههه
ملحاق
عمر جمال ابراهيم
73178
سيف ايمن السيد
رقم الجلوس/705
الاسم نورهان محمد على حسن
عاوزة نتيح
77067
نتيجه برقم الجلوس 364
عيزين شهاده برقم جلوس364
عا يزة اعرف نتيجتى رقم الجلوس ٢٠٨ للصف السادس
عايزه اعرف نتائج الصف الثاني الابتدائي
محمد إسماعيل حسن محافظة الشرقيه
شهادة الصف السادس الابتدائى الترم الاول الازهر
محمد إسماعيل حسن
ادهم محمد محمد
عبد الرحمن محمد عبد السلام محمد /الصف السادس الابتدائي /رقم 135
انا رقمي ١٢٤٩هاجريوسف مدرسه محمدحلمي ممكن النتيجه
نتيجة السادسالابتدائية ببلبيس الترم الاول محافظة الشرقية مدرسه الشهيد الغندور رقم جلوس ٧٧ الاسم سما خالد
كامل
نتيجة الصف السادس ظهرت فى المنوفيه ولا لسه
رابعه ابتدائي مدرسة محمود سامي البارودي محافظة القاهره يس وليد اسماعيل ابوزيد 310
سليمان محمد عبدالعزيز احمد فرج
الصف الرابع الابتدائي
مدرسة الفتح الخاصه ببنها
رقم الجلوس 88
لجنه 3
سهيله احمد البدري الصف السادس الابتدائ رقم الجلوس ٦٣٣
رقم الجلوس ١٧٠٨ هاجر محمد شحات محمدي
نورهان حسين على طه على يوسف
1163 رقم الجلوس
مريم احمد ابراهيم احمد/الصف السادس الابتدائي/محافظة المنيا/رقم جلوس 688
نتيجة الصف السادس الابتدائي ازهرى
الاسم محمد عاطف رجب – الصف الثالث الابتدائى مدرسة النبل الحكوميه بالمنيا رقم الجلوس 628
أية طارق السيد حسن مدرس صهيب الرومي رقم الجلوس ٧٠٨
احمدمحمداحمدعبدالله زين الدين
نتيجةالصف الرابع الابتدائي مدرسةملحقةالمعلمين بمحافظةالبحيرةبرقم الجلوس590
رقم الجلوس 173
ملك محمد فخرى محمود رقم الجلوس808عاوزه نتيجة الصف الثالث الابتدائي مدرسة باسوس رقم1
محمود محمد حمدى عطوه الصف السادس الابتدائى الازهريه محافظه الشرقيه رقم الجلوس 42849
٦٤٤
4901
اناعوزة اعرف ة الصف الربع ورقمى519
انا عوزة اعرف ة الصف السادس ورقمى147
الثالث الابتدائي ،مدرسه التعليم الاساسي محافظه البحيره ،الاسم .ساره عادل محمد عبدالمنعم منسي
نوران كارم عبد الظاهر عبد الحميد عبد السلام. ٥٨٣
نتيجه الصف الخامس الترم الاول اسم الطالب زياد احمد محافظه البحيره مدرسه ام المؤمنين الابتداءيه رقم الجلوس 15
محمدعبد الخالق الحضرى
ايه عصام الصف السادس
الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٩٧٥
شهد على بدوى ماهر الصف الثاني ٢٥٥
مختار احمد محمد كامل سنه رابعه ابتداءي رقم الجلوس 244
محمد يادم عبد الفضيل عبد العزيز يادم
رقم الجلوس ٨٢٩
لجنه ٢
382
سعدمحمدسعد عين شمس منشيه التحرير مدرسه الناصر صلاح الدين الصف الثانى الابتدئى الفصل ٤/٢ رقم الجلوس ٣١
فاطمة محمد نبوى راغب رقم الجلوس ٢٤٩محافظة الشرقية
انا ميش لقية نتجية الصف السادس الابتداي. انا رقمي. 976. مدرسة الشهيد محمد امين الحبشي
انا ارد اتصال بامحمد صلاح لعب لفربول الانجليزى ومصر
يامحمد انت تستحق احسن لعب فى العالم
خالد محمد العربي نويلي رقم الجلوس 363
الاسم\ محمود حسين حسن على
مدرسة \الغنايم بحرى الابتدءية بنين
محافظة\اسيوط
رقم الجلوس\888
شكر للك يمدرستى
lliممم ريد تيى
1431
مدرسه نفرتيتي محافظة الا سكندرية السادس الابتدائي سجدة صبحي
ملك ناصر ابراهيم رقم الجلوس 670. مدرسه الشيخ شهيب عند الناصر
تسبيح محمود احمد محمد الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس ٩٠
محمد اسامة محمد احمد
اسيوط جيروم
مدرسة رزق محمد
الصف الاول الاعدادي
34
معرفة النتيجة
عايزين نعرف نتيجه اولى اعدادى فى مدرسه القناطر الجديده باسيوط الوليديه
شروق محمد رضا٦٢١
محافظه سوهاج ظهرت
6021
نتيجة الشهادة الصف الرابع الابتدائي
احمد حسام ممدوح الصف الثالث الابتدائي رقم الجلوس175محافظةالدقهلية
محافظة كفر الشيخ مدرسة السيد خليل رقم الجلوس 120الاسم ملك طارق عبد الحفيظ محمد
محافظة كفر الشيخ مدرسة السيد خليل رقم الجلوس 120الاسم ملك طارق عبد الحفيظ محمد
بس ياض
نتيجه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول مدرسه الضبعه الابتدائيه محافظه مطروح
اغاعنتاتنلر
لتبلعب
انالمن
اتال
نتيجه الصف الرابع الابتدائى مدرسه الضبعه الابتدائيه الترم الاول عام٢٠١٩ رقم الجلوس ١٩٦
زياد على غر.يب. ٣٣
الاسم مصطفي عبدالقادر التهامي عبد القادر رقم الجلوس ٥١
427مدرسه الشيخ محمد عبده الاسكندريه مجدى محمد مجدى
٦٠٤
امل عبدالمعطي ٦٠٤
01287307829
الاسم منة عمر اسماعيل والرقم الجلوس 395
انتي فشل يا بنتي
801
نتيجة الصف السادس 386
الصف الثالث الابتدائي محافظة الدقهلية رقم الجلوس175محافظةالدقهلية
705
الاسم سيف خليل رقم الجلوس 627 الصف الخامس الابتدائي لجنة 2
ابحث عن نتائج الصف الثاني الابتدائي
محمد احمد خليل مد رسة الفا رق عمر محا فظا ت القا هر ة رقم الجلو س 6712
18725
عمر حسن رقم الجلوس 604
احمد مراد خيرى محمد محافظة كفر الشيخ رقم الجلوس 021861معهد دسوق
نتيجة الصف السادس الابتداءية
يرب انجح وشكرا علي هذاي النتيجة
اهلن بكى انا بحبك
شكرا لكم بس اريد نتيجه الصف السادس الابتدائي للعام 2018
ملك كمال غانم احمد مدرسه مهربان محفظه القليوبيه مدينة العبور رقم جلوس ٩٩
هاي انشاء اللة يوفق كل الطلاب امين يارب العالمين
انا عايز النتيجه
٦٣٠
أريد النتيجه الأبتدائيه لمحافظة القليوبية
نتيجة الصف الرابع الازهري الابتدائ المعهد الليبي
الف ممبرك
عايز نتيجه الصف الرابع الابتدائي برقم ابجلوس
ناتجة رابعة ابتدائى الترم الاول 2019 محافضة المنوفية رقم الجلوس 94
234
عاوز نتىجة الصف الأول الإعدادى بنىن المرج القدىمة رقم الجلوس 120158
يلا يا ولاد الكلب
كونينا روش مايا
ترنغززغزفنل
نينبزلولتىاىا
نىنغننولمله
نبنلههفهل
نفنفنفنفنفننف
مفنفنفننففنفنفن
نبنببننبنبنلنب
عايزه نتيجه الصف السادس رقم القومى
30507111303276 المرج القديمه
انا عايزه نتيجه الصف السادس رقم القومى
30507111303276 المرج القديمه
عايزه النتيجه رقم الجلوس2104
أريد نتائج الصف السادس الإبتدائي لقريةصفط أبو جرج
354
عيزاالنتيجة
ان عوزاعرف النتىجة
اريد ان اعرف النتىجة
نتيجه الشهادة الابتدائيه في محافظة القليوبيه 2018 في مدرسه منشيه الجبل الاصفرالابتدائيه
نتيجه الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني مدرسه الشهيد فتحي يحيي محافظه المنصوره مركز مينه النصر
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لم يتم رفعها حتى الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بنوفير النتيجة لكم فور رفعها مباشرة.
381
381 الصف الرابع الإبتدائي محافظة القليوبية مدرسة السلام الخاصة بنها
نتائج للصف الرابع الابتدائى إدارة شرق شبرا الخيمه مدرسه الشهيد محمود كعيب الابتدائيه بنات
محفظة الجيزة
خامسة ابتدائي و رقم الجلوس ٦٨١
أنا لدى الان نتيجه الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني محافظه الشرقيه
909
2027
النتيجة لم يتم رفعها حتى الآن، وسنوفرها لكم فور رفعها على الموقع مباشرة.
جنى محمد احمد الثالث الابتدائى بالشرقية رقم الجلوس 288
أنا عايز اعرف معاد نتيجة الصف الثانى الإعدادى ترم ثانى محافظة الاسكندرية
نتيجه الطالب يوسف احمد محمد رمضان عيسى رقم الجلوس ٢٥٦بمحافظه الغربيه بمركز كفر الزيات
النتيجة لم يتم رفعها حتى الآن على موقع الوزارة وسنقوم بتوفيرها لك فور رفعها مباشرة.
بهاعبنل٦ل٥سغي٤يهبفاعيعبلفرعب
.عنلالشاغقسكافيهب
تتيحه الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف التالت الابتدائية الاسم مصطفى فارس امين محمد والرقم القومى 30808190107576
انا عاوز الا متحان
انا عايزه نتيجت الصف الرابع محفظة القاهرة
بشار محمد فرغل محافظة اسيوط
عنود محسن جلال السيد
عنود
الاسم بسنت محمد شعبان عبد الظاهر /رقم الجلوس 213254/محافظة الجيزة /
الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهره الاسم زياد احمد حسني رقم الجلوس 46
انا السادس الابتدائي محافظه الجيزه و عاوزه النتيجه رقم الجلوس 1176
30712030100659
الصف الخامس الابتدائي
انني اثق في موقع الوزارة .
لكن ان كانت هذه النتيجة خاطئة فانني لن ارحم
وانا كمان😬😬😬
اين اجد النيجة الابتدائية
اسلام سالم نصارى احمد حسين
نتيجة الصف السادس الابتدائى طنطا
مصطفى أحمد مصطفى
2131
رقم الجلوس 1709 الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2018 محافظة الشرقية…
انا عوزه نتيجة الصف السادس
بمحفظت سوهاج
انا مش لقية نتيجة الصف السادس 2018
وانا كمان مش لقياه
انا مش لقيه نتيجه الصف السادس بالغربيه2018
انا عايزه نتجه الصف الابتدائى مدرسه القادسيه
💖💖💖
رابعه ابتدائي مدرسه كفرالعلوالحديثه محافظه القاهره
مازن احمدابراهيم عبدالقادر سليمان 3066
721
زياد احمد عبد الحافظ
مدرسه الشهيد مصطفى نصار تجريبي
محافظه القاهره
رقم الجلوس ٤٠١٨ سنه رابعه ابتدائي
زياد السيد محمد صلاح الدين محمود غنيم رقم الجلوس 233 محافظة القاهرة أدارة حلوان التعلمية
سلمي عبدالحميد من محافظه بنى سويف في مدرسه ابو بكر الصديق بمقبل ورقم جلسها363 وهي في الصف السادس الابتدائي