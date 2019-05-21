نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة المنوفية نتابعها مع حضراتكم “الفصل الدراسي الثاني “آخر العام” برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 بالمنوفية من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وكانت محافظة المنوفية هي أول محافظات مصر التي انتهت من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي هذا العام، وقد تم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالفعل في عدد من مدارس المحافظة، وجاري ظهور النتيجة في باقي المدارس.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالمنوفية متاحة للطلاب الآن للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس في المدارس الابتدائية التابعة لمحافظة المنوفية، بحيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته الآن بالاسم ورقم الجلوس من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدارس الابتدائية التابع لها الطلاب.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب، وذلك لأن الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لا يقوم بتوفير نتائج صفوف النقل للطلاب، ولكن ستقوم المديرية بتوفير نتيجة الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني “آخر العام” في المدارس التابع لها الطلاب ليقوم الطلاب بالاستعلام عن النتائج برقم الجلوس.
حيث انتهى طلاب الشهادة الابتدائية من آداء امتحانات آخرالعام “الفصل الدراسي الثاني” وينتظر جميع الطلاب خلال الفترة الحالية الإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، هذا ومن المنتظر أن تنتهي وزارة التربية والتعليم خلال اليومين القادمين من إجراءات تصحيح امتحانات الطلاب ورصد الدرجات بعدها تصل كشوف النتائج ودرجات الطلاب إلى المدارس ليتم الإعلان عنها.
نتيجة الابتدائي 2019 محافظة المنوفية
نتيجة الابتدائي 2018 محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط النتيجة من مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 ومتابعة كل أخبار النتائج وكل جديد سنقوم بتوفيره لحضراتكم بصورة مستمرة، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير بصورة دورية وإضافة كل جديد خلال التحديثات المستمرة.
لايزال طلاب الصف السادس خاضعين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019 آخر العام “الترم الثاني” في بعض المحافظات المصرية، في حين انتهت مجموعة من المحافظات بالفعل من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن تقوم المحافظات التي انتهت من آداء الاختبارات بإعلان النتائج مباشرة برقم جلوس الطالب في المدارس.
انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 في جميع المحافظات المصرية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني”، وستقوم المدارس بإعلان نتائج الطلاب قريبًا، بحيث يتمكن الطلاب من استعلام النتائج برقم الجلوس والاسم، ويرجى الملاحظة أن النتائج لن يتم توفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني كما كانت تفعل المحافظات من قبل.
ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 في محافظة المنوفية، وتم إتاحة النتيجة بالفعل للطلاب في المدارس ليتمكنوا من الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وبالتالي يمكنكم الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابعين لها واستعلام النتيجة من خلال الشئون التعليمية التابعة للمدارس بالاسم ورقم الجلوس، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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التعليقات
رقم الجلوس 128 قويسنا منوفيه
اريد ترتيب الآوائل للصف السادس الابتدائي بالمنوفية
علي صلاح علي رقم الجلوس 35
احمدماهر صبرى عبد العليم رقم الجلوس7
عايزاعرف نتيجةالطالب احمد ماهر صبرى عبد العليم مدرسة النهضة قويسنا
يوسف بلال الدريجى\ الغورى للتعليم الاساسى \ رقم االجلوس 99
مدرسة الحريزات الغربية السيد مهدي السيد صادق رقم الجلوس 11او12
السيد مهدي السيد الحريزات الغربيه رقم الجلوس 12
عايزة اعرف نتجة الطالب عبدالرحمن مهدي طه عبدالسلام رقم الجلوس 504 الصف السادس الابتدائي محافظة المنوفية مركز الباجور.
عبدالرحمن مهدي طه عبدالسلام محافظة المنوفية مركز الباجور رقم الجلوس 504 الصف السادس الابتدائي مدرسة 🏫 عطيات عجلان الابتدائية.
84
سهام محمد فوزى عبدالعال ١66
محمدزين قرطام
٤٨٠
عبدالرحمن سامح محمد زكى
836
رقم جلوس 39
رقم الجلوس 43 منه مختار محروس
فين الرابط عملت كل حاجه
رقية عبدالله ابو الغيط.
23281
ده اسمى احمد عبد الحميد فى الصف الرابع الابتداء لو حد يعرف يعثر على النتيجه رقم الجلوس 53
12293 محمد فورى
ىى
عمر محمد سلام رقم 30 المنوفيه
رقم الجلوس 101
ال سم رقيه عادل
عيزين النتيجة اميرة سعيد 306
129 المنوفية
اماني طارق نوح الانجباوي
رحمة ايهاب سعد النجار محافظة المنوفية 129
انا عايزه نتىجة الصف السادس الابتدائى بحافظة المنوفىه………….؟ وعد يوسف عبدالله الاحول بمدرسة التعليم الأساسي ٣٣
قم بازهار النتيجه
466المنوفية
لم تظهر
نتيجه الصف السادس الابتداءي بالمنوفيه
466
رقم الجلوس 663
244
01278320675
أنالم اراصور
اىه
المقال خاص بنتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 محافظة المنوفية.
شهد شعبان فتوح 71
012