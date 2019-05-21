نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة المنوفية نتابعها مع حضراتكم “الفصل الدراسي الثاني “آخر العام” برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 بالمنوفية من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وكانت محافظة المنوفية هي أول محافظات مصر التي انتهت من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي هذا العام، وقد تم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالفعل في عدد من مدارس المحافظة، وجاري ظهور النتيجة في باقي المدارس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالمنوفية متاحة للطلاب الآن للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس في المدارس الابتدائية التابعة لمحافظة المنوفية، بحيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته الآن بالاسم ورقم الجلوس من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدارس الابتدائية التابع لها الطلاب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب، وذلك لأن الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لا يقوم بتوفير نتائج صفوف النقل للطلاب، ولكن ستقوم المديرية بتوفير نتيجة الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني “آخر العام” في المدارس التابع لها الطلاب ليقوم الطلاب بالاستعلام عن النتائج برقم الجلوس.

حيث انتهى طلاب الشهادة الابتدائية من آداء امتحانات آخرالعام “الفصل الدراسي الثاني” وينتظر جميع الطلاب خلال الفترة الحالية الإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، هذا ومن المنتظر أن تنتهي وزارة التربية والتعليم خلال اليومين القادمين من إجراءات تصحيح امتحانات الطلاب ورصد الدرجات بعدها تصل كشوف النتائج ودرجات الطلاب إلى المدارس ليتم الإعلان عنها.

نتيجة الابتدائي 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الابتدائي 2018 محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط النتيجة من مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 ومتابعة كل أخبار النتائج وكل جديد سنقوم بتوفيره لحضراتكم بصورة مستمرة، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير بصورة دورية وإضافة كل جديد خلال التحديثات المستمرة.

لايزال طلاب الصف السادس خاضعين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019 آخر العام “الترم الثاني” في بعض المحافظات المصرية، في حين انتهت مجموعة من المحافظات بالفعل من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن تقوم المحافظات التي انتهت من آداء الاختبارات بإعلان النتائج مباشرة برقم جلوس الطالب في المدارس.

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 في جميع المحافظات المصرية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني”، وستقوم المدارس بإعلان نتائج الطلاب قريبًا، بحيث يتمكن الطلاب من استعلام النتائج برقم الجلوس والاسم، ويرجى الملاحظة أن النتائج لن يتم توفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني كما كانت تفعل المحافظات من قبل.

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 في محافظة المنوفية، وتم إتاحة النتيجة بالفعل للطلاب في المدارس ليتمكنوا من الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وبالتالي يمكنكم الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابعين لها واستعلام النتيجة من خلال الشئون التعليمية التابعة للمدارس بالاسم ورقم الجلوس، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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