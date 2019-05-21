نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” نهاية العام 2018/2019 نقدمها لكم، هذا بعد أن انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القليوبية من آداء اختبارات الترم الثاني أو نهاية العام للعام الدراسي الجاري، والبدء في عملية إعلان النتائج خلال اليومين الماضيين في المدارس الابتدائية التابعة للمحافظة، الأمر الذي دفع أولياء الأمور والطلاب إلى الإقبال على محركات البحث بكثرة لاستعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القليوبية.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القليوبية متاحة الآن للاستعلام بالمدارس الابتدائية في محافظة القليوبية، حيث قامت جميع المدارس الابتدائية بالإعلان عن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 لطلاب المحافظة، وتم إعلان النتيجة بعدها مباشرة بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدرسة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القليوبية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال المدرسة التابع لها الطالب، ولكن لن يتم رفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية، حيث من المنتظر أن تقوم المديرية برفع نتائج الطلاب على موقعها الإلكتروني، حتى تسهل عملية الاستعلام عن النتيجة بالنسبة للطلاب، فتتم عملية الاستعلام برقم جلوس الطالب فقط.
حيث انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “آخر العام”، ومن المقرر أن تنتهي أعمال تصحيح الامتحانات في خلال يومين، بحيث يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية قريبًا، هذا ومن المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي عبر الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، بحيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.
نتيجة الابتدائي 2019 محافظة القليوبية
يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية 2019 في محافظة القليوبية الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- قم بالدخول على رابط النتيجة من مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
- قم بالضغط على بحث.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القليوبية والمزيد يمكنكم الإطلاع عليه من خلال متابعة هذا التقرير، حيث سنقوم بإضافة المزيد من المعلومات خلال التحديثات الدورية للمقال.
انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 في محافظة القليوبية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام الدراسي”، وسيتم خلال اليومين القادمين إعلان نتائج الطلاب في المدارس التابع لها الطلاب، حيث ستقوم كل مدرسة بإتاحة النتائج للاستعلام لطلابها بالاسم ورقم الجلوس، وبالتالي لن يتم رفع النتائج عبر موقع المديرية الإلكتروني.
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 في محافظة القليوبية “نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019” سيتم توفيرها في مدارس الطلاب التابعة للمحافظة، حيث ستقوم المدارس بتوفير النتائج حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، والنتيجة لن يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة كما كان يتم من قبل، ونتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.
انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة القليوبية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني”، والنتيجة سيتم توفيرها في مدارس الطلاب للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، بحيث يمكنكم الوصول لنتائج ذويكم من خلال الذهاب للشئون التعليمية واستعلام النتائج بالاسم ورقم الجلوس.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الصف الأول الإعدادي – طالع موقع الاستعلام عن نتائج الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
احمدسامح عبداللطيف على
حبيه سبد قطب ٣٠٢٣ شبر الخميه القلبوبيه
٥٦٢رقم الجلوس الاسم فاطمه عماد عبد الباري القليوبيه
رقم الجلوس ٢٩٨
نتيجة السادس الابتدائي رقم الجلوس 164
مبروك يارب دفعة
مارينا غطاس 907
جودي نور الإسلام فاروق احمد سعد
رقم الجلوس،،،6487
مدرسه الكابلات الابتدائيه. المشتركه
بشبرا الخيمة
محافظه القليوبيه
نتيجة يوسف اسماعيل عبد الغني رقم رقم الجلوس ٢٤٢٥ مدرسه متولي الشعراوي
64 بسمله محمد رمضان
عمر اشرف 725
رقم الجلوس 152
994
اريد ان ينشروا نتيجة الصف السادس الابتدائي
أريد أن ينشرون نتيجه الصف السادس الابتدائى
محمد خالد معوض محمد
7عغف7عفل7عغلعا
اجيب النتيجة من على النت ازي برقم الجلوس
احمديسري
يحيي محمد يحيي احمد دحروج.
رقم الجلوس 60832
رقم الجلوس 165
246186
315مدرسة شلقان
مصطفي محمد محمد عواض
مدرسة سعد طه الابتدائي محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 419
احمد شفيق عبد الله حافظ رقم الجلوس 119
384
395
يوسف على عبد الموجود
القليوبية
رانا حسني علام
فين مكان رقم الجلوس
503
مصطفى محمودعلى على
688
مدرسه حسين كامل التجريبى
الإسكندرية
رقم الجلوس118
ازاى ظهرت فى غالمدرسة وعتى النت لاء ازاااااااااااااااااااااااااى
1053
الاء محمد محمود
601
نتيجة حسن محمود حسن رقم الجلوس ٢٨٧
شروق محمد محمد مدرسة بكر الاعداديه رقم الجلوس 287
نتيجة مريم ملاك محافظة القليوبية رقم الجلوس521 مدرسة محمد متولى الشعراوى بنات
نتيجة مريم ملاك للصف السادس محافظة القليوبية مدرسة محمد متولى الشعراوى بنات رقم الجلوس521
399 عبدالله علاء
نتيجة مريم ملاك محافظة القليوبية رقم الجلوس521
الاسم يوسف اشرف كمال المدرسة اسكو رقم الجلوس 6292
5356
رقم الجلوس٩١٣
رقم الجلوس 105
رقم الجلوس محمدمصطفي
136
محافظه القليوبيه
مدرسه عذبه سسل
رقم الجلوس ٦٣
هبه ثروت عكاشه
نتيجة الصف السادس ما هي
امتي هتنزل شهادة الصف السادس محافظة القليوبية
ممكن الشهادة
ممكن احمد تامر عزت السيد عليوه ابو الخير
١٥٢٥
ارجوك ارجوك اريني النتيجة
النتيجة مترفعتش على موقع المديرية، لكن ظهرت في المدارس