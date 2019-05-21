نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الشرقية آخر العام “الفصل الدراسي الثاني” برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، وذلك بعد أن انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 في محافظة الشرقية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني”، وبدأت المدارس بالفعل في إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الشرقية، والنتيجة متوفرة الآن بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الطلاب.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الشرقية متاحة لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي بالمحافظة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، حيث قامت جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة بالإعلان عن ظهور النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، بحيث يمكن للطلاب الآن الحصول على نتيجة نهاية العام الخاصة بهم.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الشرقية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، وبالتالي لن يتم رفع أي نتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية، حيث من المقرر أن تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة في المدارس وليس موقع الوزارة بحيث يمكنكم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب، وسيكون هذا في خلال يومين، بعد الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والإعلان عنها.
حيث انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي “الشهادة الابتدائية” من آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن تنتهي أعمال تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات خلال اليومين القادمين، لتقوم الوزارة بعدها بالإعلان عن درجات الطلاب آخر العام الدراسي، هذا ومن المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتيجة قريبًا عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية.
نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الشرقية
نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الشرقية يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على ابحث وانتظر حتى تقوم النتيجة بالتحميل.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتائج سنقوم بتوفيرها لكم، حيث سنقوم بمتابعة كل جديد بخصوص أخبار النتائج وطرق الاستعلام عنها بصورة مستمرة، وبالتالي يمكنكم متابعة التحديثات التعرف على كل جديد.
انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الشرقية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2019 “الترم الثاني” أو اختبارات آخر العام الدراسي، وستقوم المحافظة بإعلان نتائج الطلاب خلال يومين، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، التي تخضع لها اختبارات الطلاب، وإعلان النتائج سيكون من خلال الشئون التعليمية في مدارس الطلاب، ولن يتم إعلان النتائج من خلال الموقع الإلكتروني كما بالسابق.
تمكن طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الغربية خلال اليومين الماضيين من الانتهاء من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وستقوم المدارس التابعة لمحافظة الغربية بإعلان نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس قريبًا، بحيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من استعلام النتائج، ويرجى الملاحظة هنا أن النتائج لن يتم توفيرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظة.
انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” لطلاب الشهادة الابتدائية 2019 في محافظة الشرقية، وقامت المدارس في المحافظة بالإعلان عن ظهور النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم الآن معرفة نتائج ذويكم من خلال الذهاب للشئون التعليمية التابعة للمدارس، والتي ستوفر لكم النتائج بالاسم ورقم الجلوس.
التعليقات
استعلام عن نتيجة يوسف محمد السيد محمد
اشتغالات ولا فى اي نتيجة ولابيان
شهاب احمد محمد
اشتغالات ولا فى اي نتيجة ولابيان ربنا ينتقم من النظام الروتينى وكل واحد بيعطل
متي ثتظهر نتيجة مدرسة تعليم الاساسي للصف السادس
النتيجه ف المدارس مترفعتش علي موقع المديرية
مريم السيد محمد أحمد ابراهيم
رقم الجلوس1137
محافظة الشرقية
سارة ربيع على عامر رقم الجلوس463
السيد شادى السيد محمد . الشرقيه . الصف السادس الابتدائى . رقم الجلوس 1012
مدحت شكرى عبدالستار
رقم الجلوس 75
مدحت شكرى عبدالستار
75
الاء عبده حسن
رقم الجلوس ٤٧٤ ادارة شرق الزقازيق
امنيه جمييا عبداامعم
شروق محمد جودة رقم الجلوس ٦٧٧
انا رحت اجيب النتيجة الصبح قال ليا تعالى بعد الفطار
محمد اشرف شحاتة مصطفي
مش عارف انا ايه ده دا قرف مفيش حاجة راضية تيجي
فادى عماد ١٣٠
متاخرين في كل شيئ
اميرة.وائل.محمود.محمد.رقم.الجلوس.٢١١
12 امير ثروت جمعه اسماعيل
رقم الجلوس 12
اريد نتيجه الصف السادس الابتدائى ترم اول مدرسه الياسمين الخاصة. 6009
الصف السادس الابتدائى لاول
مها محمودمحمدابوهاشم
اريد نتيجة يوسف محمد طه بدر
يا متخلفين📍📌🗿
الاسم . جودي مهدي ، رقم الجلوس . ١٠٩
155من160
بي
محمود عصام حسن ابراهيم رقم الجلوس٩٧٧
620غرب الزقازيق
مدرسه كفر ميت بشار رحمه حسانين عطيه مركز منيا القمح الشرقيه
جنة حمادة مصطفي في العزبة الحمراء الصف السادس الابتداءي
316
823
شهاده الصف السادس الابتدائى بمعهد الطويله الازهرى بمركز فاقوس محافظه الشرقيه برقم جلوس ١٥٢١١
اماذا الدراجات الصف السادس ام تظاهر
١١٥٤٤
النتيجة في الشئون التعليمية في المدارس
٢٨٣
النتيجة في المدارس ولم يتم رفعها على موقع المديرية
اجابى نتيجه الصف السادس ازى
من الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب
ايه يا عم عايز اشوف إنتيجه
انا رقم جلوسى 783
النتيجة ظهرت في المدارس لكن مترفعتش على موقع المديرية
هي الدرجات ما جتش لية
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018 محافظة الشرقية لم يتم رفعها حتى الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن النتائج فور رفعها مباشرة.