نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الدقهلية ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة آخر العام “الفصل الدراسي الثاني” الترم الثاني ورابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي نقدمه لكم من موقع نجوم مصرية، خاصة بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الدقهلية من آداء اختبارات الترم الثاني “الفصل الدراسي الثاني” للعام الدراسي 2018/2019 والبدء في إعلان النتائج مباشرة خلال المدارس بالاسم ورقم جلوس الطالب.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الدقهلية يمكنكم الآن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، حيث قامت المدارس الابتدائية بالمحافظة بالإعلان عن ظهور النتائج، مضيفة أن استعلام النتائج الابتدائية بالمحافظة سيكون بالاسم ورقم الجلوس فقط.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
من المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 آخر العام بعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحان الفصل الدراسي الثاني مباشرة في مدارس الطلاب، وبالتالي لن يتم توفير النتائج عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن وقتها لأولياء أمور الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، وذلك من خلال الشئون التعليمية في مدارس الطلاب، وكذلك اتابع الخطوات البسيطة التي سنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال.
حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من عملية التصحيح لأوراق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي “الشهادة الابتدائية” خلال اليومين القادمين، وستقوم الوزارة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بتوفير النتيجة مباشرة في المدارس، ولكن لن تقوم برفعها على موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم وقتها الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.
نتيجة الابتدائي 2019 محافظة الدقهلية
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 نصف العام “الفصل الدراسي الأول” يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة الدقهلية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على ابحث وانتظر حتى تنتهي النتيجة من التحميل.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الدقهلية ومتابعة مستمرة لأخبار النتائج وكل جديد سنقوم بتقديمه لكم بصورة مستمرة، حيث سنقوم بتقديم المزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتائج من خلال متابعة كل جديد وتحديث المقال بصورة مستمرة.
انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي 2019 في محافظة الدقهلية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الترم الثاني” أو نهاية العام الدراسي 2018/2019، وستقوم المدارس خلال اليومين التاليين بإتاحة النتائج لاستعلام الطلاب برقم الجلوس، ويرجى الملاحظة أن النتائج ستكون متوفرة في المدارس فقط ولن يتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة كما كان يتم بالسابق.
ستقوم مدارس محافظة الدقهلية بإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي مباشرة فور الانتها من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها لجان التصحيح بالمدارس، حيث سيتم توفير النتائج لطلاب المحافظة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، وبالتالي فإن ولى الأمر أو الطالب يمكن له استعلام النتائج من خلال الذهاب للشئون التعليمية بالاسم ورقم الجلوس.
انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الدقهلية من آداء اختبارات نهاية العام الدراسي “الترم الثاني”، وتم توفير النتائج للاستعلام من خلال المدارس، بحيث يمكن للطالب معرفة نتيجته في اختبارات نهاية العام الدراسي من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها، والاستعلام عن النتيجة يكون بالاسم ورقم الجلوس.
التعليقات
سيد محمد 345 الصف السادس ابيدائى محافظه دقهليه
احمد ربيع امين على هيكل
رقم الجلوس ٨٥
الشهاده الابتدائي
رقم الجلوس ١٤٠
احمد سعد حسن حسن غزي 1014
بدر اسلام ٧٢٨
رضا تامر 164
هي الشهادة مظهرتش ليه
عيسي رضا مصطفي محمد رقم جلوس 551
641 محافظه الدقهليه
ايه سمير محمد المرس ٥٦٧ الدقهلية
أيه سمير محمد المرس. ٥٦٧
ملك حمدى رقم الجلوس 375 الدقهلية
ايه سمير محمد المرس
مريماسامه عبد المنعم رقم الجلوس ١٤٢ مدرسه مجمع سندوب الابتدائي
الدقهلية حسن 312
نتيجه الصف السادس الابتدائي مدرسة ميت عزون بالدقهليه رقم 33
ناديه احمد رقم الجلوس ٩٢٥ المدرسه الزهراء الابتدائيه محافظه الدقهليه
رضا محمود رضا محمود رقم الخلوس 155
الاسم روان د
بسمله محمد السعيد محمود 605
نتيجه الصف الثالث الابتدائى
مريم السيد محمد محمد عبد الحليم رقم الجلوس ٨٧ محافظة الدقهلية مدرسة عبد الحليم مجاهد
عيسي رضا مصطفي محمد مدرسه ميت غمر رقم جلوس 551
مريم تامر حمدى بركات 755
مريم السيد محمد محمد عبد الحليم ٨٧ مدرسة عبد الحليم مجاهد الإبتدائيه محافظة الدقهلية
اسماء 717 بمحافظة الدقهلية
اسماء 171
مصطفى محمد احمد احمد شلبى خضبر 108
287 مصطفي البسيوني نصرت
نتيجه الصف السادس الابتدائي بسمه رقم الجلوس 351 محافظه
الدقهليه
محمد حامد حافظ
رقم الجلوس : 481
اناعايزه شهادة الصف السادس الا بتداءى برقم الجلوس 583
حاتم وليد عبد الخالق رقم الجلوس 640
عبد الرحمن السعيد محمود ١٥٢
هشام محمد فوزي محمد
محمد حماده 33948
عبد الرحمن احمد الدسوقي رقم الجلوس 561
496 الدقهليه منه النصر
حازم محمد رشاد 673المشتركه١
487 محمد وحيد
محمد عماد محمد حرمى
رقم الجلوس69488
امل كرم عبد اللاة
اريدو معرفة شهدة الطالب محمود محمد السعيد الشيخ رقم الجلوس 34366فى مدرسة معهدشبراويش الازهرى فى محافظة الدقهلية
رقم الجلوس ١١٨ بمدرسة الوحدة المجمعة
محمد عصام مد صبري البدوي263
يوسف جمال
رجب محمد السيد محمد 1121
571
نورهان ابراهيم هحمود رحاب من الدقهليه. 651
623
رقم.ا
لجلوس624
هلو كلو
النتيجة
لهم
عيسى رضا مصطفى محمد آدم رقم 551
رقم الجلوس 545
شهد علاء ابراهيم ابو اليزيد
2293
منه الله امين مجاهد الصف السادس 241رقم الجلوس
نتيجه رقم جلوس 551
النتيجه سالت عليها في المدرسه وليسا مظهرتش مفيش اي رابط لمحافظه الدقهلية.
508
ماشي
عاوزينها احننا كمان
\
انا سالت عن النتيجه في المدرسه ومنزلتش مفيش اي روابط لمحافظة الدقهليه.
جهنان حمدي احمد
النتيجه انا سألت عليها ومانزلتش ليسا مفيش روابط ادخل عليها.
مجدي عاطف ابو العلا سته ابتدائي محافظه الدقهليه رقم الجلوس 633
عايز اعرف النتيجه
،
انا عايزة اعرف نتجتي
ik
مدرسه الشهيد كامل برهام الويشي بالتمد الحجر دقهليه ورقم الجلوس 49
غير مسموح ليا اني اكتب رقم الجلوس
النتيجة لم يتم رفعها على موقع المديرية
٧٣٢
٣١١٥٩
وين الشهادة من اى رابط
نتجه سنه سته محافظة الدقهلية هتظهر امتا
ظهرت في المدارس لكن لم يتم رفعها على موقع المديرية
نتجه سنه سته محافظة الدقهلية
موجودة في المدارس
نتيجه سنه خمسه ابتدائى لسه مظهرتش محافظه الدقهلية
النتيجة ظهرت في المدارس، لكن لم يتم رفعها على موقع المديرية
منه الله ابراهيم محمد البسيونى١٢٧