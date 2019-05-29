ننشر لكم الآن عقب انتهاء امتحانات الشهادات الأزهرية روابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهريةبرقم الجلوس، والتي من المتوقع ظهورها في أقرب وقت، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومن ثم سوف يتم رفعها على موقع الأزهر للنتائج الامتحانات، ومن ثم ظهورها في المدارس التابعة للطلاب، ولكن يمكن للطلبة والطالبات الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقام الدكتور “خليفة إبراهيم” وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية في الأزهر على أن الامتحانات سارت الفترة الماضية على ما يرام، مضيفًا إلى أن الامتحانات كانت سهلة وتتوافق مع مستويات الطلاب، ولا يخرج الامتحان عن المناهج المقررة بينما لا يوجد أي شكاوى سواء من الطلبة أو من الرؤساء.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وأكد الرئيس العام للإدارة المركزي للامتحانات في القطاع الأزهري للمعاهد الأزهري على أن كل الإدارات التعليمية في جميع المحافظات تسعى إلى رفع النتائج في أقصى وقت وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول في جميع المراكز، على أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المُقبلة، وكل ذلك بعد أن يتم اعتمادها من خلال الدكتور “عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف.

ومن ناحية أخري نجد أن من أصعب المراحل التعلمية في المراحل المختلفة، لكونهما مراحل انتقاليه، لذلك يوجد بها نسبة كبيرة من النجاح أو الرسوب، لذلك تقوم معظم الإدارات بالتركيز على الشهادات الابتدائية والإعدادية.

قد يهمك التعرف على الروابط التالية

هذه الروابط سليمة من أجل التوصل إلي نتائج الطلاب عبر الإنترنت مدمجة بجميع القرار الرسمية المعلن عنها من مشيخة الأزهر بخصوص نتائج الطلاب:

ونعرض عليكم من خلال هذه السطور كافة الروابط التي ستقوم بعرض نتيجة الشهادة الأزهرية لطلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية فور اعتماد مشيخة الأزهر لها، ومن المقرر ظهور النتيجة بعد أن ينتهي الطلبة والطالبات من الامتحانات، وفقا لما كشف عنه الأزهر الشريف والإدارة المركزية للامتحانات؛ حيث أكد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات عن إنهاء كافة المراكز أعمال الكنترول وتصحيح الأوراق وذلك بعد أن تنتهي امتحانات نهاية العام، ومن ثم اعتماد شيخ الأزهر لها وتحديث بيانات الطلاب ورفع النتيجة على بوابة الأزهر التعليمي على الإنترنت، وأعلن الدكتور “عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف عن أن الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدارسي 2019، سوف يتم اعتمادها سويًا بعد أن تنتهي الامتحانات والبدء في عملية التصحيح ورصد الدرجات.

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن عدة روابط يمكن الاستعلام من خلالها عن نتائج امتحانات الشهادات الأزهرية على الإنترنت، وفي حالة الانتهاء من تصحيح الامتحانات والانتهاء من رصد الدرجات ورفع التقديرات على الموقع الرسمي، سوف يتم الإعلان عنها على الفور من قبِل وكيل الأزهر الشريف، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

الدخول إلى بوابة الأزهر التعليمي على الإنترنت من خلال الرابط التالي من هنا.

جميع الروابط التي تم إدراجها في الموضوع تعمل بشكل سليم، وفي حالة تواجد أي تغيرات في الروابط عن طريق مشيخة الأزهر سوف نحضر لكم الروابط الجديدة على الفور، تابعونا من أجل الوصول إلى نتائج امتحانات الصفوف الأزهرية الابتدائية والأزهرية.

نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019 :

ومن خلال السطور القليلة القادمة لكم منا متابعة مستمرة ولحظية لاعتماد نتائج الأزهرية الابتدائية والإعدادية، حيث تُعد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية من الأمور الهامة والضرورية التي يسعى لمعرفتها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على تحصيل الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث أن التعليم في هذه الفترة يشهد الانتهاء من جميع الامتحانات والإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد جميع الدرجات وذلك بعد الانتهاء من تصحيح كل الكراسات لجميع طلاب المرحلتين ( الابتدائية والإعدادية ) وكان ذلك في ضوء تصريحات مشيخة الأزهر الذين قاموا بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعليم الأزهري داخل المدارس والمعاهد الأزهرية ولك في هذا المقال كل ما يخص التعليم الأزهري و الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019.

بعد انتهاء الصف السادس الابتدائي أكدت المعاهد على أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها قريبا جدا، كما أن امتحانات المرحلة الإعدادية سوف تنتهي قريبا والنتيجة سوف تظهر بسرعة جدا، حيث أن الطلاب جميعا أصبحوا الآن منتظرين نتيجة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية لذلك قمنا بعرض لكم في هذه المقالة بعض الشروحات البسيطة لكي تقوم بالبحث عن النتيجة الخاصة بك بسهولة.

كما أن الموقع الإلكتروني قد حصل على حقوق نشر الدرجات الخاصة بنتيجة الابتدائية الأزهرية، حيث أنك تستطيع أن تتطلع على نتيجة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس لذلك يجب أن تقوم بتجهيز رقم الجلوس الخاص بك لكي تستطيع أن تتطلع على نتائج المواد الأساسية الخاصة بك والمواد الفرعية أيضا، فالامتحانات قد انتهت في عام تاريخ 10 يناير لعام 2019 حيث أنه بعدها بأيام قليلة ظهرت النتيجة على البوابة الإلكترونية للأزهر.

في الساعات الأخيرة بدء أولياء الأمور بالقيام بالبحث عن نتائج امتحانات أبنائهم، حيث ان امتحانات الصف الثالث الإعدادي وامتحانات الصف السادس الابتدائي قد انتهت.

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