“رابط مباشر” نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني “6 ابتدائي” كل المحافظات برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

نستعرض معكم إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني لجميع الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بعد أن انتهت أعمال الإمتحانات بسلام في كافة اللجان الإمتحانية وأصبح جميع الطلاب وأيضا أولياء الأمور في ترقب شديد لمعرفة تقدير درجات أبنائهم في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام.

لذلك نقدم لكل متابعي موقعنا نجوم مصرية تفاصيل إعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري 2019 الفصل الدراسي الثاني طرق الإستعلام عن النتيجة وذلك من خلال توفير الروابط الرسمية لعرض النتيجة سواء من خلال المواقع الرسمية للأزهر الشريف أو من خلال المواقع الإخبارية منها موقع اليوم السابع وموقع فيتو.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

انتهت أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2019 في جميع المحافظات، حيث تضم أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وعقب انتهاء كافة الأعمال سوف يتم إضافة درجات الشفوي لدرجات امتحانات نصف العام لإعلان الدرجة النهائية لكل طالب، ويتم عرض النتيجة من خلال المعهد الديني التابع له الطالب، أو من خلال شبكة الإنترنت وذلك عبر صفحة نتائج الطلاب التابع لبوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

توفر مشيخة الأزهر النتيجة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لعرض نتائج الطلاب وهو موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لعرض نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية وأيضا نتيجة شهادة الإعدادية الأزهرية والثانوية الأزهرية، ويتم رفع النتيجة على شبكة الإنترنت عقب اعتمادها رسميا من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب.

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