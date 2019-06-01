“استعلام” نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

ما زلنا جميعا في انتظار قيام بوابة الأزهر الشريف بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019 بعد أن يتم اعتمادها رسميا من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات في جميع المناطق الأزهرية وإرسال الكشوف النهائية إلى مقر مشيخة الأزهر ليتم اعتمادها وإعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

يترقب وينتظر جميع الطلاب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وفي مختلف المناطق الأزهرية قيام وكيل الأزهر باعتماد نتائج التيرم الثاني2019، والتي كان الجميع يتوقع اعتمادها وإعلانها يوم الخميس الماضي وفقا لتصريحات مشيخة الازهر، ولكن لعدم اكتمال أعمال الكنترولات في بعض المحافظات تأخر إعلان النتيجة حتى الآن، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لإعلان النتائج حتى الآن.

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

أكدت بعض المصادر من داخل قطاع المعاهد الأزهرية ومشيخة الازهر الشريف أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية سوف يتم اعتمادها وإعلانها رسميا غدا الأحد الموافق 2 يونيو 2019، وبمجرد اعتماد النتيجة سوف يتم رفعها مباشرة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس واختيار المرحلة التعليمية والضغط على مربع عرض النتيجة.

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