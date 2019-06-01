“استعلام” نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

ما زلنا جميعا في انتظار قيام بوابة الأزهر الشريف بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019 بعد أن يتم اعتمادها رسميا من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات في جميع المناطق الأزهرية وإرسال الكشوف النهائية إلى مقر مشيخة الأزهر ليتم اعتمادها وإعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019.
بوابة الأزهر الإلكترونية 2019
يترقب وينتظر جميع الطلاب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وفي مختلف المناطق الأزهرية قيام وكيل الأزهر باعتماد نتائج التيرم الثاني2019، والتي كان الجميع يتوقع اعتمادها وإعلانها يوم الخميس الماضي وفقا لتصريحات مشيخة الازهر، ولكن لعدم اكتمال أعمال الكنترولات في بعض المحافظات تأخر إعلان النتيجة حتى الآن، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لإعلان النتائج حتى الآن.
نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019
أكدت بعض المصادر من داخل قطاع المعاهد الأزهرية ومشيخة الازهر الشريف أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية سوف يتم اعتمادها وإعلانها رسميا غدا الأحد الموافق 2 يونيو 2019، وبمجرد اعتماد النتيجة سوف يتم رفعها مباشرة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس واختيار المرحلة التعليمية والضغط على مربع عرض النتيجة.
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التعليقات
الاسم احمد محمد احمد شحاته احمد سعيد
المحافظة المنيا
معهد طمبو الابتدائي الازهري
رقم الجلوس اسف مش فاكر رقم الجلوس بجد
احمد محمد احمد شحاته
معهد طمبو الابتدائي الازهري
محافظة المنيا
رقم الجلوس مش فاكره بجد
رقم الجلوس 241557
منة الله عمرو عمران علي
معهد جزيرة النص
محافظة الشرقية
رقم الجلوس هو 16628 الإسم محمد عبد الهادى إسماعيل عبد الهادى
سارة ابراهيم محمد محمود
معهد عثمان ماهر رقم الجلوس٢٠٢٧٤٨
منصور مسعد منصور محمد
رقم الجلوس76558الاسم محمد عاطف سيد منصور محافظة بني سويف
الشهاده الابتدائيه القاهره رقم جلوس ٦٣٤الاسم حسن عيد حسن محمود معهد سبيكو السلام اريد معرفةالنتيجه
نتيجه منه محمد الشحات رقم الجلوس 130975
اريد نتيجه معهد سنباط الابتدائي 2019 الترم الاول الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 18486
أحمد أمير محمد كامل محافظه دقهليه رقم الجلوس 30144معهد ميت مزاح
أحمد أمير محمد كامل محافظه دقهليه رقم الجلوس 30144
أحمد أمير محمد كامل
محمد احمد السيد عبد الرحيم
رقم الجلوس 161محافظة القاهرة
276226
هبه حامد رقم الجلوس ٢٨٤٩٣٨
رقم الجلوس 57 المنطقه كفر الشيخ
الاسم شروق محمد علي محمد ندا
رقم الجلوس ٢٣١٠٠١
رحمه ربيع مبروك
279351
رقم الجلوس279351
الاسم رحمه ربيع مبروك
رقم الجلوس279351
الاسم رحمه ربيع مبروك
المنطقه المنيا
اريد معرفت رقم جلوس ٦٣٤ محافظة القاهره
لو سمحتى نتيجة الطالب حسن حسين عبد الصبور رقم جلوس 4408 وما هو الحد الادنى للدرجات
2029محافظ سوهاج معهد فتيات المنشاوي الغربيه
رقم الجلوس 2029 الأسم محمد سيف الدين محمد امين المنطقه القاهرة المعهد د/ طلعت نموذجى قرآن كريم 31 دين 44 اللغه العربية 39 خط 23 الرياضيات 23 العلوم 14 الدراسات 10 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 12
لوسمحتى حضرتك نتيجه الطالبة ملك ايمن محمد عويس محمد الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول أزهري بتزمنت الشرقية محافظة بنى سويف رقم الجلوس 275116
رقم الجلوس 275116 الأسم ملك ايمن محمد عويس المنطقه بني سويف المعهد تزمنت الشرقيه قرآن كريم 35 دين 40 اللغه العربية 42 خط 22 الرياضيات 37 العلوم 17 الدراسات 17 التربية الفنية 20 لغه اجنبية 22
منه الله محمد عبدالله حنورة لو سمحتي عيزه اعرف نتيجة الصف السا دس الإبتدائى الأزهر يه
لوسمحتى حضرتك نتيجه الطالبة ملك ايمن محمد عويس محمد الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول أزهري
الاء رامي حسن رقم الجلوس ٢٠٨٢٢٨ القليوبيه
رقم الجلوس 208228 الأسم الاء رامى حسن حسن ابراهيم المنطقه القليوبية المعهد الرملة قرآن كريم 22 دين 36 اللغه العربية 21 خط 20 الرياضيات 16 العلوم 11 الدراسات 22 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 17
حبيبه احمد السيد منتصر رقم الجلوس ٢١٠٤٦١
رقم الجلوس 210461 الأسم حبيبه احمد السيد منتصر منتصر المنطقه القليوبية المعهد عرب العليقات قرآن كريم 21 دين 26 اللغه العربية 39 خط 20 الرياضيات 15 العلوم 16 الدراسات 13 التربية الفنية 20 لغه اجنبية 15
عمار محمد ٨٦٥٨
رقم الجلوس 8658 الأسم محمود عبدالله احمد محمد عرفات المنطقه القليوبية المعهد عرب العيايدة 1 قرآن كريم 45 دين 43 اللغه العربية 44 خط 20 الرياضيات 32 العلوم 23 الدراسات 24 التربية الفنية 22 لغه اجنبية 24
٢٥٦٧١٩
احمد محمد عبد الشافي محافظه سوهاج معهد مزاتا مركز جرجا
احمد محمد عبد الشافي محافظه سوهاج ممكن النتيجه
رقم الجلوس 45378
رقم الجلوس 45378 الأسم محمد طارق محمد عبد الرحيم المنطقه الشرقية المعهد منشاة أبوعمر الابتدائي قرآن كريم 48 دين 47 اللغه العربية 50 خط 25 الرياضيات 45 العلوم 24 الدراسات 25 التربية الفنية 25 لغه اجنبية 24
الاسم عبد الرحمن فتحى نصر محافظة القاهرة رقم الجلوس٥٦٤٠
محافظة الشرقيه الأزهري الاسم محمد احمد علي محمد السيد ورقم الجلوس هو 43824
رقم الجلوس 43824 الأسم عبد الرحمن متولى محمد على المنطقه الشرقية المعهد سعدة أبو خليفة قرآن كريم 44 دين 42 اللغه العربية 36 خط 21 الرياضيات 36 العلوم 25 الدراسات 22 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 22
٥٥١٦٠١ ابراهيم حامد عبد العاطي عبد الرحمن حاتم
رقم الجلوس 55160 الأسم محمد على مكين السيد المنطقه البحيرة المعهد درشاى قرآن كريم 47.5 دين 35 اللغه العربية 40 خط 22 الرياضيات 40 العلوم 18 الدراسات 23 التربية الفنية 21 لغه اجنبية 17
عوزين نتيجة الشهاده الابتدائيه محمد طه عبد المؤمن طه محافظة المنوفيه رقم الجلوس ١٠٣٨١
رقم الجلوس 10381 الأسم عمرو خالد محمود الفرماوى المنطقه المنوفية المعهد زاوية رزين أ قرآن كريم 35 دين 25 اللغه العربية 17 خط 20 الرياضيات 21 العلوم 11 الدراسات 12 التربية الفنية 22 لغه اجنبية 9
نتيجة الصف السادس الابتدائي مرسي مطروح
شمس الدين محمد عبدالبارى عبدالغنى
3218
مصطفي خالد جمعه مصطفي البسومى رقم الجلوس61620الاسكندريه برج العرب
رقم الجلوس 61620 الأسم مصطفى خالد جمعه مصطفى المنطقه الإسكندرية المعهد برج العرب العادى قرآن كريم 46 دين 44 اللغه العربية 37 خط 24 الرياضيات 43 العلوم 20 الدراسات 22 التربية الفنية 24 لغه اجنبية 23
عايزين نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية رقم الجلوس ٢٢٥٢٦٦ الاسم رنا محمد ابو بكر
231707
رقم الجلوس 231707 الأسم ريهام سعد ابوبكر محمد المنطقه الدقهلية المعهد بساط كريم الدين قرآن كريم 46 دين 49 اللغه العربية 48 خط 25 الرياضيات 41 العلوم 22 الدراسات 19 التربية الفنية 17 لغه اجنبية 24
294707
رقم الجلوس 29470 الأسم عمر فتحي محمد علي المنطقه الدقهلية المعهد منية سندوب قرآن كريم 26 دين 29 اللغه العربية 31 خط 20 الرياضيات 42 العلوم 13 الدراسات 16 التربية الفنية 20 لغه اجنبية 16
رقم الجلوس 224 الاسم احمد حسن عبد الجواد المزين