نتيجة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الابتدائية الأزهرية, تقرتب عقارب الساعة من إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية التي ينتظرها طلاب وطالبات الصف السادس الأساسي بكل شغف حيث يشعر القليل منهم بالقلق نظرا لتشوقه لمعرفة ما أصفر عنه المجهود و المذاكرة التي أداها خلال الترم الأول والثاني من العام الدراسي كما تنتظر أسر الطلبة ظهور النتيجة بفارغ الصبر, وكان الشيخ على خليل أكد في أخر تصريح له أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة في الأيام القلية المقبلة وذلك بعد الانتهاء من كافة التصحيح و المراجعة ورصد الدرجات و فور الانتهاء سوف يقوم وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس باعتمادها وظهورها رسميا على المواقع الأزهرية.

نتيجة الابتدائية الأزهرية.

كان طلاب الشهادة الابتدائية قد أنهوا امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019 في العاشر من يناير الماضي حيث سارت الامتحانات بشكل سليم كما لم يتم رصد مخالفات طوال فترة الامتحانات وهذا ما حدث أيضا في امتحان الترم الثاني وسوف تعلن النتيجة عبر موقع مشيخة الأزهر التعليمي الإلكتروني الرسمي لكل محافظات مصر (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والبحر الأحمر ودمياط وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وأسوان والزقازيق والفيوم ومرسى مطروح والمنصورة وكفر الشيخ والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء).

الحصول على نتيجة الترم الثاني.

متابعة موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية———— من هنا

يمكنك معرفة النتيجة من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر— من هنا

وهذا التطبيق أطلقته مشيخة الأزهر للاستعلام عن النتائج.

وهذا التطبيق أطلقته مشيخة الأزهر للاستعلام عن النتائج. متابعتنا في “نجوم مصرية” للحصول على رابط النتيجة المباشر فور ظهورها, اترك تعليق برقم الجلوس أسفل القال للحصول على النتيجة فور ظهورها

كما يمكنك أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات في مصر—– من هنا

المعاهد الأزهرية قد انتهت في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية من أعمال إعلان نتيجة الصف السادس الأزهري الترم الأول، وحسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فإن النتيجة من المقرر أن تظهر خلال أيام قليلة، وتنشر على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي, كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الاعدادية الازهرية

كيفية الحصول على النتيجة من خلال الموقع الالكتروني وذلك من خلال بعض الخطوات :

الدخول علي الرابط المخصص للمعاهد الأزهرية

الضغط على خانة نتائج الطلبة

أن يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي التابع له

حيث يقوم أيضا الطالب بإدخال رقم الجلوس المخصص له

ثم يقوم الطالب بالضغط على خانة النتيجة

والجدير بالذكر أن العام الماضي 2018 بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 81.03%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 151834، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم الامتحان 150878 طالب، وبلغ عدد الناجحين 122258 طالب فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 72.86%، حيث بلغ عدد المتقدمين للإمتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الإمتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب.

الجدير بالذكر أنه يتم فتح باب التظلمات للطلاب، في جميع المراحل، بعد الإعلان عن النتائج بيومين، وبعد انتهاء باب التظلمات يتم البت في الطلبات والإعلان عن النتائج في فترة أسبوعين.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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