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بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg 📝 نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني”سنه ستة ابتدائي أزهر” برقم الجلوس كل المحافظات

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg 📝 نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني”سنه ستة ابتدائي أزهر” برقم الجلوس كل المحافظات

بعد أن انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي الأزهري بجميع محافظات الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الأول، والجميع في حالة من الشغف والقلق لمعرفة نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني والتي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة، حيث أن أعمال كنترول الإبتدائية قد بدأت فور انتهاء الإمتحانات مباشرة، وعقب انتهاء جميع الأعمال سوف يتم تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

جدير بالذكر أن امتحانات الإبتدائية الأزهرية تتم فى نفس التوقيت فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، كما تبدأ أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة في كافة مراكز التصحيح لتحديد نسب النجاح الخاصة بكل محافظة لرفعها لمشيخة الأزهر الشريف لتحديد نسبة النجاح العامة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

هناك ما يقرب من 150326 طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعقب إنتهاء الإمتحانات بدأت على الفور أعمال التصحيح والرماجعة بداخل الكنترولات المركزية الخاصة بالأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg 📝 نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني"سنه ستة ابتدائي أزهر" برقم الجلوس كل المحافظات
نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 الترم الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية

هذا وقد أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني سوف تكون متاحة عبر موقع الأزهر التعليمي حيث يستطيع جميع الطلاب متابعة الإستعلام عن النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس فقط.

إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019

أحبائي الطلبة سوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني من خلال مشيخة الأزهر الشريف لموافتكم بكل ما هو جديد، وتوفير الروابط الرسمية للإستعلام عن النتيجة وأيضا نسبة النجاح لهذا العام.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  8. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري.
    محافظة بني سويف مركز بني سويف.
    قرية شريف باشا
    اسم الطالب / محمد حازم سيد طه
    رقم الجلوس/ ٧٥٨٩٩

    رد

    1. لم يتم التصريح عن سبب التأخير ولكن هناك بعض الأخبار تشير إلى اعتماد نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 غدا الأحد فتابعونا

  51. أحمد حمدى محمد خضر بركات
    رقم الجلوس 31452
    محافظه الدقهليه مركز بلقاس
    معهد ابودشيشه الابتدائي
    ارجو الرد اول ماتظهر التتيجه

    رد

    1. جنى عبدالله أحمد محمد يونس.
      الشهادة الابتدائية محافظة القليوبيه معهد الامام عبدالحليم محمود
      رقم الجلوس ٢٠٣٠١٩

  72. انت إسمي شتا ممكن اعرف نتيجة انا بالصف السادس الابتدائى الترم الاول من محافظة كفر الشيخ معهد البحيرى الابتدائي لعام 2019

    رد

    1. رقيه عبدالله محمد محمود أبو الغيط رقم الجلوس رقم/23281 معهد ابتدائي دقهلية / منية النصر /معهد برمبال الجديدة

    1. من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول يوم الخميس القادم عقب اعتمادها رسميا

  126. اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس مدرسة الاؤاء عبد المنعم الصيرافي
    مريم محمد عبد الحليم حسن رقم الجلوس 254259

    رد

  135. الاسم منة نجم عبد الونيس عبد اللطيف
    معهد الغامرى النموزجى الازهرى
    الجيزة /المنيب

    الصف الخامس
    رقم الجلوس 732

    رد

    1. انا منه سعيد احمد محمود عبدالله
      مدرسه الازهر الشريف بميت خاقان انا من محافظه المنوفيه
      رقم الجلوس هو212249

  152. ممكن نتيجه الطالبه :فاطمه حامد كامل علي احمد
    رقم الجلوس: 110864
    محافظه : كفر الشيخ
    مركز : سيدي سالم
    معهد: القن الازهري

    رد

    1. ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ 2018-2017 ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ
      ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ
      ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ
      ﺑﺤﺚ
      ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ 17192
      ﺍﻷﺳﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﻯ
      ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
      ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻧﺒﺘﻴﺖ
      ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ 82
      ﺩﻳﻦ 88
      ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 92
      ﺧﻂ 45
      ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 92
      ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 48
      ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 48
      ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 45
      ﻟﻐﻪ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ 48
      ﺣﺎﺳﺐ ﺍﻟﻲ
      ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻔﻴﻒ ــ
      ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 588
      ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻥ

    1. عبدالرحمن ياسر رفعت عامر رقم الجلوس 22731
      معهد السيد عوض علم الدين نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية آخر العام

  181. ممكن اعرف نتجتى
    معهد سعيد عمارة الابتدائى
    مسطرد شبرا الخيمة ثانى
    الصف السادس الابتدائى
    أسمى محمد سعيد شحاته
    رقم الجلوس 81073

    رد

  182. ممكن اعرف نتجتى
    معهد سعيد عمارة الابتدائى
    شبرا الخيمة ثانى مسطرد
    الصف السادس الابتدائى
    أسمى محمد سعيد شحاته
    رقم الجلوس 81073

    رد

  183. ممكن اعرف نتجتى
    معهد سعيد عمارة الابتدائى
    شبرا الخيمة ثانى
    الصف السادس الابتدائى
    أسمى محمد سعيد شحاته
    رقم الجلوس 81073

    رد

  184. ممكن اعرف نتجتى
    معهد سعيد عمارة الابتدائى
    أسمى محمد سعيد شحاته
    الصف السادس الابتدائى
    رقم الجلوس 81073
    شكرا لحضرتك

    رد

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