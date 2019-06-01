بعد أن انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي الأزهري بجميع محافظات الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الأول، والجميع في حالة من الشغف والقلق لمعرفة نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني والتي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة، حيث أن أعمال كنترول الإبتدائية قد بدأت فور انتهاء الإمتحانات مباشرة، وعقب انتهاء جميع الأعمال سوف يتم تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
جدير بالذكر أن امتحانات الإبتدائية الأزهرية تتم فى نفس التوقيت فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، كما تبدأ أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة في كافة مراكز التصحيح لتحديد نسب النجاح الخاصة بكل محافظة لرفعها لمشيخة الأزهر الشريف لتحديد نسبة النجاح العامة على مستوى الجمهورية.
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019
هناك ما يقرب من 150326 طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعقب إنتهاء الإمتحانات بدأت على الفور أعمال التصحيح والرماجعة بداخل الكنترولات المركزية الخاصة بالأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.
بوابة الأزهر الإلكترونية
هذا وقد أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني سوف تكون متاحة عبر موقع الأزهر التعليمي حيث يستطيع جميع الطلاب متابعة الإستعلام عن النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس فقط.
إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019
أحبائي الطلبة سوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني من خلال مشيخة الأزهر الشريف لموافتكم بكل ما هو جديد، وتوفير الروابط الرسمية للإستعلام عن النتيجة وأيضا نسبة النجاح لهذا العام.
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التعليقات
الاسم/بسمله محمد محمود عبد الفتاح
رقم الجلوس/27381
احمد فتحي مصطفي محمود الصف السادس 73501معهد كفر عبود الابتدائي
84122
انا احمد مسعود من اسيوط رقم الجلوس
نور مصطفى خلف رقم الجلوس 313
هند صابر توفيق ذكي
رقم الجلوس٢٤٢٩٥٩ معهد القصبي شرق. مركز صان الحجر .شرقيه
الاسم هاجر عباس عبد المعز
رقم الجلوس 266142
برجاء معرفة الدجات
الاسم:محمد ابراهيم سيد حسن
محافظة الشرقية
رقم الجلوس:43392
معهد الروضة الابتدائي
لجنة رقم واحد
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري.
محافظة بني سويف مركز بني سويف.
قرية شريف باشا
اسم الطالب / محمد حازم سيد طه
رقم الجلوس/ ٧٥٨٩٩
هاجر اشرف محمد نبيه
رقم الجلوس20029
معهد مدينه نصر النموذجى
مازن عماد أحمد ابراهيم
معهد الطليحات الابتدائي
رقم الجلوس ٤١٣
نوال عبد المؤمن حسن أحمد رقم الجلوس ٢٠٩١٤٢ نرجو إفادتنا بالنتيجة
مى محمد يوسف ابراهيم الشوري رقم جلوس232833 دقهلية
يمنى هانى على على شكر / ٢٥٧٠٠٣ / البحيره
الاسم اسلام شعبان فاروق احمد رقم الجلوس ٠٥٨٣١١
الاسم عبد الملك جعفر سليمان محمد عبد السلام رقم الجلوس ٧٦٢٧٣
ايه خالد احمد عبد التواب
أسيوط ديروط 529283
احمد علي عبدالعزيز1169
رقم الجلوس 14348
الاسم /عبد الرحمن محمد حمدى
رقم الجلوس/ 23564
ساره كامل إبراهيم ابوكامل شبراويش أجا دقهلية رقم الجلوس ٢٣٣٦٣٨ ارجو معرفة نتيجتي
عمار أشرف
٤١٠
نتيجه الصف السادس الابتدائي مدرسة فؤاد محي الدين هاجر علي محمد حلفاوي رقم الجلوس 20363ارجو الاطمئنان
يوسف رضامنازع
رقم الجلوس 807000
الاسم علاء عبد الرحمن رقم الجلوس77393
سمير ايمن سمير مغاورى ١١٨١٥
نتيجه الصف السادس الابتدائى الازهري الترم الاول محافظه بني سويف معهد الامام علي بن ابي طالب
ارحمونا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
هاجر عبدالرحيم صالح سيد معهد هليه اداره سمسطا بني سويف رقم الجلوس 276672
نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 ظهرت حالا، ولكن هناك ضغط شديد على الموقع ، فانتظرونا
أحمد نادر جلال
رقم الجلوس 028084
عبد الرحمن رضا كامل الاشول
السادس الابتدائي الازهري
معهد الشعراوي برج العرب اسكندرية
رقم الجلوس
61595
٧٥٥٥٦
الاسم احمد محموداحمد حسين محافظة المنيا رقم الجلوس 80905
رحمه صبري سليمان رقم الجلوس ٢٥٢٩٦٥
نرمين سمير زكريا
الشهاده الاعداديه
226653
محافظه الدقهليه
جلودابراهيمرجب محمد محمد قاقه رقم الجلوس ٢٥٢٩٥٥
جهادمحمدرجب محمد محمد قاقه رقم الجلوس ٢٥٢٩٥٠
ممكن اعرف درجاتي رقمي218054 محافظه الغربيه الصف السادس
218054 عايزه اعرف درجات الصف السادس
اسمي ندي محمدمديح رزق 115980
سلمان عبدالله احمد بكري سليمان
رقم جلوس ٨٥٤٨
معهد حسن المنايلي بالخانكه
اسمي بلال احمد شعبان رقم الجلوس 76165من محافظة بني سويف بالأزهر واريد النتيجة
اسمي بلال احمد شعبان رقم الجلوس 76165من محافظة بني سويف
يوسف حسام الدين عبد المنعم
رقم الجلوس49260
منه جلال سالم
رقم الجلوس 268224
الخميس عدا والجمعة عدا ومفيش اي حاجه ظهرت
لم يتم التصريح عن سبب التأخير ولكن هناك بعض الأخبار تشير إلى اعتماد نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 غدا الأحد فتابعونا
والسبت اهو بيعدي لا حول ولا قوة الا بالله
عبد الرحمن بهاء رقم الجلوس 64654 محافظة الجيزه
علاءيوسف عبدالبصير
ايه مجدى عبدالله زيد.
رقم جلوسى ٢٥٢٩٤٠ معهد نصرالله الابتدائي ارجو معرفة النتيجه
محمداسامة محمد سكرية رقم الجلوس٣٢٣٥٣ محافظة الدقهلية معهد الضهرية الابتدائى
اين النتيجة حتى الان
ابو بكر عصام عبدالحافظ عبد النبي السقا
3589
عبد الرحمن محمد
الشهادة الابتدائية الازهرية
اريد معرفة النتيجه الابتداءيه الازهريه رقم الاجلوس ٦٧٥١٠
مازالت نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 قيد الاعتماد وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
ياجماعه عيزين نتيجه الامتحنات الشهاده الابتدائيه باسم تحيه ايمن محمد القليوبيه رقم الجلوس 209124
مريم هانى سليم عوده الصف السادس الابتدائي الأزهرى مدرسة عرب الصوالحه الابتدائيه
رقم الجلوس:٢٠٩٠٨٥
مريم هانى سليم عوده الصف السادس الابتدائي الأزهرى مدرسة عرب الصوالحه الابتدائيه
رقم الجلوس :٢٠٩٠٨٥
نتيجه شهاده مريم هاني سليم
رقم الجلوس٢٠٩٠٨٥
57940
أحمد حمدى محمد خضر بركات
رقم الجلوس 31452
محافظة الدقهلية
معهد ابودشيشه مركز بلقاس
أحمد حمدى محمد خضر بركات
رقم الجلوس 31452
محافظه الدقهليه مركز بلقاس
معهد ابودشيشه الابتدائي
ارجو الرد اول ماتظهر التتيجه
1081
ايهاب سيف الاسلام سرور محمد – الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس : 108507
معهد الحرمين للغات الازهرى بالاقصر
النتيجة من فضلكم رقم الجلوس 8085
كيف تعلمون تلاميذكم الصدق ……وانتم تعطون اكثر من كلمة وموعد ولا توفون باي منها
صدقت يابنى
`معاذ ابرهيم سيد حسين فرج رقم الجلوس 3610ض معيد سعيد عمارة
اسامه علي حسن حامد
١١٢١٠٠
الاسم فاطمه حمدي احمد
رقم الجلوس ٢٣٧٢٠٩
ادعولي انجح💜💛💋
الاسم/حبيبة محمد قاسم
رقم الجلوس/232929
محافظة الدقهلية ..الربع تمى الأمديد
محمد إبراهيم محمد إبراهيم مقاوي 14750
امينة رمزي مرعي ذكي عبد الوهاب معهد كوم صوان رقم الجلوس 252889
جنى عبدالله أحمد محمد يونس.
الشهادة الابتدائية محافظة القليوبيه معهد الامام عبدالحليم محمود
رقم الجلوس ٢٠٣٠١٩
نتيجه اه
الاسم.علاء شعبان جمعه محمد.
رقم الجلوس.31174
محافظه الدقهليه.مركز نبروهِ
معهد الازهري الابتدائي
قريه كفر الابحر
محمداحمدسليم معهدميت بشاربنين منيا القمح الشرقية رقم الجلوس٤١٦٠٠
جاري تجهيز نتيجة الابتدائية الازهرية لاعتمادها رسميا
سيد مدين السيد محمد 60691
جني عادل السيد مصطفي
معهد العلم والايمان
رقم الجلوس:٢٠٣٨٩١
محافظة القليوبية
انا اسمي سهام عطيه
رقم جلوسى ٢٢٩٨٩٩
الاسم:عمر خالد عبد الجواد محمد
رقم الجلوس:38995
محافظة الشرقيه
معهد الأزهر الشريف بصافور
الطالب عبدالرحمن تامر هاشم سنجر
رقم الجلوس ١٧٥٠٠ الغربيه
يوسف محمد السيد صالح
73006
احمدعاصم احمدربيع
معهد اشناواى الازهرى
رقم الجلوس١٩٤٣٩
نتيجة الطالبه /إسراء محمودعلي عماره
الصف السادس
محافظة الغربيه
رقم الجلوس 218595
آيه محمد عبد المنعم
معهد العواسجه
رقم الجلوس 238054
جارى اعتماد نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 الترم الأول وسوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها
انت إسمي شتا ممكن اعرف نتيجة انا بالصف السادس الابتدائى الترم الاول من محافظة كفر الشيخ معهد البحيرى الابتدائي لعام 2019
نتيجة الطالبه إسراء محمودعلي عماره
الصف السادس /غربيه
رقم جلوس 218595
رقيه عبدالله محمد محمود أبو الغيط رقم الجلوس رقم/23281 معهد ابتدائي دقهلية / منية النصر /معهد برمبال الجديدة
ان اسمي وليد بمحافظ سوهاج ممكن اعراف النتيجه
أنا سعاد وليد حمدي محمد رقم جلوسى 212567 معهد الابتدائي الأزهرى بالباجور الصف السادس
نتيجه رغداء محمود منصور محمد
محافظة الدقهلية
معهد تاج العز الإبتدائى
رقم الجلوس 232962
مرفت بولس
محمد أحمد محمد السيد عواد 6710
رقم جلوس ٢٠٨٠٦٦
سماء مدحت عثمان منصور شرف
معهد فتيات بنها النموذجي
القليوبيه
الصف السادس الابتدائي
طارق
رقم الجلوس 64978
معهد العبور الاعدادي شمال سيناء
شمس الدين محمد عبدالبارى
رقم الجلوس 3218
رقم الجلوس 84901
المدينة المنورة الأزهري العادي منطقة العمرانية
65911
معاذ سلام ياسين
النتيجه الاحد
عبدالرحمن محمد سيف سنه رابعه ابتدائى رقم جلوس 1481
النتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 200649
رقم جلوس 216523
الاسم :ياسمين محمد ابو المجد خفاجي
معهد اخناواى الابتدائي الازهري
محافظة الغربية
خديجه سعيد فوزي معهد الزنكلون للفتيات رقم الجلوس 237566
فين النتيجة ؟
فين النتيجة الرجاء الاتصال على رقم 01145486704
نوران اشرف طه رقم الجلوس 276305معهد طنسا
نوران اشرف طه رقم الجلوس 276305
16499 حمزه ابو نعمان رزق
مريم سعيد سيد ديروط283389
احمد ابرهيم الصفتي
رقم الجلوس 15161
لوسمحت اريد ان اعرف درجات
اريد ان اعرف نتيجة
الاسم احمد مصطفي البكري عوض
رقم الجلوس.44410
انا اسمى سيف الدين سامح احمد ورقم الجلوس 13
الإسم: محمود مصطفى عبد الحليم
رقم الجلوس:٨٤٠٧١
جهاد عاطف مصطفي عبد الفتاح
رقم الجلوس: 264314:
المعهد :العمري العادي
يوم الخميس 24/1/2019 اجازة رسمية
عبدالله محمد السيد صالح
61016
الصف الثالث الاعدادى
الاسم:احمد عبد الغفار حسين احمد كمال الدين
رقم الجلوس:40443
محافظة الشرقية بلبيس
الصف السادس
الاسم/أحمد حمادة رجب أحمد السيد/رقم الجلوس ٣٠٣١١ في محافظه الدقهلية
الاسم:احمد عبد الغفار حسين احمد كمال الدين
رقم الجلوس:40443
محافظة الشرقية بلبيس
أحلام رضا عبد الحميد
رقم الجلوس : ٢٦٧٥٥٢
رغداء محمود منصور محمد أريد أن ا
رغداء محمود منصور محمد اريد ان اعرف نتيجتى وهذا هو رقم جلوسى
232962
رغداء محمود منصور محمد 232962
انا محمد علي محمد أحمد محافظة القليوبية رقم الجلوس :8420 رقم الهاتف :01114253667
محمدابراهيم حافظ. معهد جزيره النجدي. رقم الجلوس5518
الاسم عبد الاعلي سالم جلال
رقم الجلوس 414
محافظه القليوبيه
أحمد محمد سعيد أحمد معهد دمرو بالمحلة الكبري رقم الجلوس 16230
آلاء محمد الغباشي
217048
الغربية
عبدالرحمن شريف خير احمد محافظة القليوبية رقم الجلوس 8085
التجية هتتطلع امته
سلمي محمد إبراهيم علي اسكندر الشهاده الابتدائية معهد دنديط رقم الجلوس234149
من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول يوم الخميس القادم عقب اعتمادها رسميا
زياد عبد الباسط عبد الكريم معهد طاهر ألقويري اسكندريه
١٦٤٨٩
رقم الجلوس220213
لو سمحتم هي النتيجه اتاخرت ليه كده دي المفروض تظهر من زمان هي النتيجه فيها حاجه ليه محدش بيرد علينا
نتيجة معهد الشيخ خالد بنين متي سوف تظهر
11032
الشهاده الابتدائيه 217103
الشهاده الاعداديه 211029
نتيجة الشهادة الابتدائية معهد الحاجة صفية . رقم الجلوس 202657
ذياد. محمود سما عيل الصف السادس ازةرى ارقم الجلوس ٨٤٠٥٦
راقم الجلوس 285807
المعهد الابتداي الازهر الشريف
محمد حماده رقم الجلوس 33948
احمد كارم محمود عبد العزيز
نتيجة أسماء سمير عطا مراد
رقم الجلوس ٢٤٦١٣٠
انا محمد سعيد محمود يحيي عايز اعرف نتيجتي رقم جلوسي هو 41686
حنين نادر حلمى الدسوقى السيد خلف رقم الجلوس ٢٣٣٩٩٠
احمد سامي احمد حسين بدر
كاتب اسمك بس
مقبول انشاء الله ادعي ربنا الي متجيش راسد
شفاء حاتم ابراهيم السيد
الشهاده الابتدائية الازهريه
معهد عزبه حسام الخطيب
رقم الجلوس 220437
22455
ممكن اعرف نتيجتى معهد شبرابيل الابتدائى
نتيجةالصف السادس الابتدائى بمعهد شبرابيل
يارب تتفوق
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس مدرسة الاؤاء عبد المنعم الصيرافي
مريم محمد عبد الحليم حسن رقم الجلوس 254259
انتي فاشله
نتيجة الطالبه اسراء محمود علي عماره
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 18595
النى
رقم الجلوس 128314
يارب انجح.
نتيجه عائشه محمود أمين السيد مشعل
رقم الجلوس 216059
محافظه الغربية
معهد توكل بنات
284355
اريد ان اعرف نتائج الامتحانات للشهادة الابتدائية
رقم الجلوس 106483
الاسم منة نجم عبد الونيس عبد اللطيف
معهد الغامرى النموزجى الازهرى
الجيزة /المنيب
الصف الخامس
رقم الجلوس 732
انا منه سعيد احمد محمود عبدالله
مدرسه الازهر الشريف بميت خاقان انا من محافظه المنوفيه
رقم الجلوس هو212249
نتيجة ظهرت ولا
عمر محمد عبد المقصود30080
الاسم منة نجم عبد الونيس عبد اللطيف
مدرسة الغامرى النموزجى الازهرى
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 732
نتيجت معهد كفرحجازي الصف السادس الابتدائ التر م الاول 2019
(اريد معرفه نتيجه امتحان الصف السادس معهد كفر طنبول الجديد. ا لابتداءى رقم الجلوس٣٣٨٤٨
رقم الجلوس 239712
معهد الجديده
إدارة منيا القمح
محافظه الشرقيه معهد تلبانه الإبتدائي
رقم الجلوس84778
محافظه الشرقيه معهد تلبانه الإبتدائي
رقم الجلوس1487
محمد ايمن شعبان رقم الجلوس25815
نتيجةالصف السادس الابتدائى معهد الامام على بسقارة
اريد الناتجه
رقم الجلوس 042881
رقم الجلوس 042270
رقم الجلوس 33848
محافطه سوهاج حي راشد رقم الجلوس 67172
67182
محافطه سوهاج
78924
ممكن نتيجه عبدالله ايمن عبدالله عزالعرب مدرسه الازهر الشريف. قويسنا البلد رقم الجلوس٤٩٠٣
42428
ممكن نتيجه الطالبه :فاطمه حامد كامل علي احمد
رقم الجلوس: 110864
محافظه : كفر الشيخ
مركز : سيدي سالم
معهد: القن الازهري
اريد الشهادة الصف السادس
81184
130237
رحمه عماد فتحي احمد ابو اسماعيل.مععد فيشا البلد الابتدائي ازهر رقم الجلوس 253873
نتجة الشهاده الابتداية
١٥٢٧٥٠
شاهدة مصطفى هشام حسين يحيى
رقم الجلوس 31839
نتيجة معهدالاشراف الهرم
اجيب النتيجة بتاعة الصف السادس الزاى
236247
اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القاهر ة رقم الجلوس ٢٠٤٥٥٦
النتيجة من فضلكم
رضوي احمد حسين احمد
ممکن اعرف نتیجتی اسمی احمد هیثم محمد حضری
۱۷۱۹۲ رقم جلوس
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ 2018-2017 ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺑﺤﺚ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ 17192
ﺍﻷﺳﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻧﺒﺘﻴﺖ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ 82
ﺩﻳﻦ 88
ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 92
ﺧﻂ 45
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 92
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 48
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 48
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 45
ﻟﻐﻪ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ 48
ﺣﺎﺳﺐ ﺍﻟﻲ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻔﻴﻒ ــ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 588
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻥ
الصورة
محمد
محمد حمدى وفقي احمد
رقم الجلوس31885
دمياط كفر سعد كفر الغاب معهد كفر الغاب المشترك
محمد حمدى وفقي احمد
رقم الجلوس31885
عوزا الشهاده بالله عليكو 533310
130592
ديناسمحي
رقم الجلوس 130592
133228
رقم الجلوس110899حبيبة وائل خيري
اريد الشهادة الاعدادىة
اريد الشهادة الاعدادية الازهرية
٩٤٤٢٦ رقم الجلوس معهد بسيون الابتدائى محافظة الغربية مركز بسيون الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائى بمعهد السمطا الا بتدائى الا زهرى
خلود محمد محمد محمد عبد الكريم
محمد راغب محمد العربى. رقم الجلوس 9879
محمد عبدالحليم ابوشعيشع رقمي ٢٨٤٨٧ كفرالشيخ سيدي سالم معهد العمده الغنام
الأسم. عبدالخالق سعيد عبدالخالق عبداللطيف
معهد الصالحية الجديدة الأزهري الشهادة الأبتدائية
رقم.15312
عبدالرحمن ياسر رفعت عامر رقم الجلوس 22731
معهد السيد عوض علم الدين نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية آخر العام
رقم الجلوس ٧٨٥٣٥
عبد الله محمد جمال السيد محمد
منة الله محمد حامد عمارة
رقم الجلوس ٩٦٧٥٠
معهد السادات الازهرى بالزقازيق
الصف السادس الازهرى
الشحات إبراهيم الشحات محمود عيد… البحيره الرحمانية
رقم الجلوس 38440
ممكن اعرف نتجتى
معهد سعيد عمارة الابتدائى
مسطرد شبرا الخيمة ثانى
الصف السادس الابتدائى
أسمى محمد سعيد شحاته
رقم الجلوس 81073
ممكن اعرف نتجتى
معهد سعيد عمارة الابتدائى
شبرا الخيمة ثانى مسطرد
الصف السادس الابتدائى
أسمى محمد سعيد شحاته
رقم الجلوس 81073
ممكن اعرف نتجتى
معهد سعيد عمارة الابتدائى
شبرا الخيمة ثانى
الصف السادس الابتدائى
أسمى محمد سعيد شحاته
رقم الجلوس 81073
ممكن اعرف نتجتى
معهد سعيد عمارة الابتدائى
أسمى محمد سعيد شحاته
الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 81073
شكرا لحضرتك
نتيجة رقم ١٢٥٦١١
الزهراء غريب محمد مجدى عطيه على /مدرسه البازات الاعدايه بنات القرين مركز أبوحميد شرقيه225125
هي بانت النهارده افتحي الا نترنت وهي هتيجي
225125الزهراء غريب محمد مجدى عطيه
عبدالرحمن شريف خير أحمد محافظة القليوبية رقم الجلوس 8085
النتيجة من فضلك
نتيجة الصف السادس الابتداىي بالسويس رقم 4642
تظلم
رقم الجلوس 152830
الاسم/احمد محمد السيد حميد
رقم الجلوس/٦٥٥٥١
محافظة سوهاج_إدارة جهينه _ الطليحات
رقم الجلوس 249512
رقم الجلوس76050
نتيجة معهد الاشراف الابتدائي الهرم