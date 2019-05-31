نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 | موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي

أطلقت مديرية التربية والتعليم نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 أو نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، حيث تم اعتماد النتيجة من جانب السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة الموافق لتاريخ 31 مايو 2019م.

وقد تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر حساب محافظة المنيا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كما نشر الحساب الرسمي للمحافظة كافة التفاصيل المتعلقة بـ نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 من حيث نسبة الطلاب المتقدمين للاختبارات النهائية، وعدد الطلاب الذين حضروا الاختبارات، ونسبة الطلاب الناجحين المئوية، بالإضافة إلى نشر كشوف متضمنة لـ أسماء أوائل محافظة المنيا للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019.

نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019

اعتمد السيد اللواء “قاسم حسين” محافظ المنيا نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “نتيجة الشهادة الإعدادية” الفصل الدراسي الثاني الدور الأول “مايو 2019” يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019م، وقد أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا على لسان مدير المديرية ووكيل وزارة التعليم الأستاذ “محمد عزب” التفاصيل المتعلقة بالنتيجة من حيث الأعداد والنسب، ويمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات النهائية: 106468 طالباً وطالبةً.

عدد الطلاب الحاضرين للاختبارات: 98087 طالباً وطالبةً.

عدد الطلاب الناجحين: 72332 طالباً وطالبةً.

نسبة الناجحين المئوية: 73.74%.

رابط استعلام نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 ( تنزيل نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

صفحة محافظة المنيا الرسمية على “فيسبوك”.

من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، يمكنكم تنزيل الملف المتضمن لكافة نتائج الطلاب على مستوى مدارس محافظة المنيا، حيث أرفقت المحافظة ملفاً بصيغة pdf يتم تنزيله ومن ثم استخراج النتيجة الخاصة برقم الجلوس.

وقد حصل عدد 266 طالباً وطالبةً على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد تقدم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات المتفوقين متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في مراحل التعليم المقبلة بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2019، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 الرسمي المرفق.

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع محافظات مصر 2019

من يرغب في الإطلاع على نتائج الطلاب بجميع محافظات مصر، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

ملاحظة: في حال عدم استطاعتك تنزيل الملف المتضمن للنتيجة، قم بترك تعليقاً يتضمن رقم الجلوس صحيحاً، وسيتم الرد عليك بالنتيجة بمشيئة الله تعالى من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

أسماء أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019

نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا أسماء أوائل الطلاب على مستوى مدارس محافظة المنيا، وقد بلغ عدد الطلاب الأوائل 266 طالباً وطالبة يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

← إقرأ أيضاً: