نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2019 الترم الثاني من موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الفصل الدراسي الثاني على الأبواب، حيث يتم حاليا الإجراءات النهائية بالكنترول علما بأن تصحيح أوراق امتحانات الطلاب انتهت وجاري حاليا المراجعة ورصد الدرجات، حيث أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج خلاف إبراهيم حسن بضرورة المراجعة بكل حرص لمراعاة مجهود طلابنا ولكى يأخذ كل طالب حقه، نحن على علم بقلق أولياء الأمور تجاه إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي لأنها تمثل حلقة وصل ما بين المرحلة الأساسية والتعليم الثانوي.

لقد مر الكثير من الوقت ونحن نتابع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني جميع الإدارات التعليمية بسوهاج، فمن المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 خلال الأيام القادمة من قبل محافظ سوهاج الدكتور أنور عبد المنعم ومن خلال مديرية التربية والتعليم سيتم رفع النتائج مباشرة وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2018:

ننشر لكم نتيجة إعدادية سوهاج التيرم الثاني 2018 برقم الجلوس والأسم من موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لذا نرجو من أبنائنا متابعتنا عبر موقعكم نجوم مصرية لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة الإعدادية خلال الساعات القادمة، وقد صرح محافظ سوهاج الدكتور أنور عبد المنعم للمشرفين على تصحيح أوراق الأختبارات بضرورة الأسراع حتى لا نثير قلق طلابنا.

طريقة الحصول على نتيجة الإعدادية بسوهاج الترم الثاني:

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم من هنااااااااا.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على نتيجة.

وسوف يتم عرض النتيجة في الحال، وإذا تعثر على طلابنا بالمرحلة الإعدادية الحصول على النتيجة يمكنكم ترك اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل المقالة لحين اعتمادها.

لم تظهر النتيجة بعد، ولكن صرح وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج عمرو شلتوت بأن نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني سوف يتم اعتمادها في القريب العاجل حيث انتهت جميع أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

لقد أوشكت نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2018 محافظة سوهاج جميع الإدارات التعليمية خلال ساعات قليلة وستكون متاحة عبر البوابة وبعض المواقع الإلكترونية تابعونا عبر تلك المقالة لمعرفة آخر الأخبار علما بأن أسماء أوائل الإعدادية سوف يتم إعلانها قبل رفع النتيجة عبر الموقع.

ما زلنا نترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الترم الثاني بمديرية التربية والتعليم التى من المتوقع اعتمادها خلال الأيام القادمة وسيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم.

ترقبوا بعد قليل سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 محافظة سوهاج من قبل المحافظ أيمن عبد المنعم بديوان المحافظة بحضور نخبة من الأساتذة .

لقد قام محافظ سوهاج باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الترم الثاني برقم الجلوس الآن عبر مديرية التربية والتعليم حيث بلغت نسبة النجاح 77%.

جاري رفع نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2018 محافظة سوهاج من خلال بوابة سوهاج الإلكترونية برقم الجلوس فقط يمكنك الحصول على النتيجة في الحال.

سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج الترم الثاني عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية.

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