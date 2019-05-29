نتيجة الإعدادية بني سويف برقم الجلوس “الآن” الفصل الدراسي الثاني 2019

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف رابط استعلام نتيجة الإعدادية بني سويف 2019 برقم الجلوس اليوم الأربعاء بتاريخ 29 مايو 2019م الموافق لتاريخ 24 رمضان 1440هـ، حيث يتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس عبر موقع المديرية الرسمي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام المباشر وأسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة ونسبة الطلاب الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019م”.

كما نوفر لمتابعي موقعنا موقع نجوم مصرية نسب النجاح في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة بني سويف وهم (بني سويف، ببا، الواسطي، ناصر، إهناسيا، سمسطا، الفشن)، كما نوفر نسب الدرجات في كل مادة من المواد الدراسية للشهادة الإعدادية.

نتيجة الإعدادية بني سويف 2019

قام محافظ بني سويف المستشار “هاني عبد الجابر” باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف الفصل الدراسي الثاني أو الترم الثاني الدور الأول اليوم الأربعاء بتاريخ 29 مايو 2019م، وتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمحافظة بكافة مديرياتها عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، وقد تم الإعلان عن نسبة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهائية وعدد الناجحين منهم والنسبة المئوية للناجحين والناجحات، ويمكنكم التعرف على هذه التفاصيل من خلال التالي:

عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (44227) طالباً وطالبةً. عدد الطلاب الحاضرين (42068) طالباً وطالبةً. نسبة الناجحين المئوية (72.88%). تقدم للامتحانات من طلاب وطالبات المنازل 1136 طالباً وطالبةً، حضر من هذا العدد 307 طالباً، وقد بلغت نسبة النجاح لهذه الفئة من الطلاب (29.18%).

وقد تم نشر نتيجة الإعدادية بني سويف 2019 والإعلان عن نشرها رسمياً اليوم من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وقد أعلنت المديرية عن نسب النجاح بكافة الإدارات التعليمية التابعة لها (7 إدارات)، جاءت إدارة بني سويف التعليمية على رأس القائمة وتلتها إدارة ببا التعليمية، ويمكنكم التعرف على ترتيب الإدارات من حيث نسب النجاح من خلال الجدول التالي:

م الإدارة التعليمية النسبة المئوية 1 بني سويف 88.46 % 2 ببا 77.15 % 3 الواسطي 72.89 % 4 ناصر 67.93 % 5 إهناسيا 67.80 % 6 سمسطا 66.44 % 7 الفشن 59.47 %

وتتيح بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف الإلكترونية في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بني سويف برقم الجلوس من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات أخرى

ويمكنكم ترك تعليقاً يتضمن رقم الجلوس واسم الطالب، ليتم جلب النتيجة مباشرةً عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، مع تمنيات موقعنا للجميع بالنجاح والتوفيق.

← إقرأ أيضاً: