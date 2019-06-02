نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني مديرية التربية والتعليم

لقد طال انتظار طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة وهم في قلق شديد نحو تأخير موعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول علما بأن وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة صرح أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات ثالثة إعدادي 2018 الترم الأول كانت تتم أول بأول تحت إشراف نخبة من الموجهين، وقد أضاف سيادته بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لم يتبقي عليها سوى ساعات قليلة على ظهورها وذلك عقب اعتمادها من محافظ البحيرة الدكتورة نادية عبده، علما بأن أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بالبحيرة 2018 سيتم الإعلان عنهم مقدما قبل ظهور نتيجة ثالثة إعدادي 2018 الترم الأول جميع الإدارات التعليمية بالبحيرة التى تضم ( إدارة شبراخيت التعليمية، وإدارة المحمودية وإدارة الرحمانية وإدارات رشيد التعليمية، وإدارة كوم حمادة التعليمية وإدارة ايتاي البارود وإدارة الدلنجات وإدارة حوش عيسى وإدارة أبو المطامير وإدارة كفر الدوار).
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 الترم الأول:(ظهرت)
ننشر لكم عبر موقعكم نجوم مصرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 الترم الأول لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والأسم، ننوه لطلابنا الإعزاء من محافظة البحيرة بأنه يتم حاليا الإجراءات النهائية كمراجعة أوراق الإمتحانات ويليها عملية رصد الدرجات وعقبها سيتم رفعها لديوان المحافظة لإعتمادها من محافظ البحيرة الدكتورة نادية عبده.
موقع مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة:
من المتوقع أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي ولكن لم يصلنا منشور رسمي بذلك لذا نرجو من طلابنا من الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة أن تتابعونا عبر تلك المقالة لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي أو عن طريق ترك أسمك ورقم جلوسك والإداراة التابع لها في تعليق أسفل الموضوع لحين ظهور النتيجة.
لقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2018 على الظهور ونحن من موقعنا نجوم مصرية نتواصل مع مديرية التربية والتعليم لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس.، نأسف لجميع طلابنا على تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن ولكن نتابع معكم عبر تلك المقالة مع التحديث باستمرار.
نحن من موقعنا نجوم مصرية نترصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول التى طال انتظار طلابنا لها ولم يصرح بعد عن أسباب تأخير موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.
البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة:
جاري رفع نتيجة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة الترم الثاني وفي خلال ساعات قليلة سيتم تفعيل الرابط ويمكن لطلابنا من أبنا محافظة البحيرة الحصول عليها عبر الأنترنت.
سنوافيكم بآخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة التيرم الثاني 2018 يمكنكم ترك رقم جلوسك والإدارة التابع لها في تعليق أسفل الموضوع.
وبعد طوا انتظار لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول الآن من قبل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة يمكنكم الآن تسجيل رقم الجلوس للحصول على النتيجة، نتواصل معكم عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة البحيرة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الترم الثاني:
من المنتظر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 التيرم الثاني خلال الأيام القادمة عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وذلك عقب اعتمادها من محافظ البحيرة.
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة نتيجة الإعدادية من هنااااااااااااااااااااااا.
لقد صرح مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني سوف يتم اعتمادها في القريب العاجل من قبل محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أثناء مؤتمر صحفى تعلن فيه أسماء أوائل الإعدادية وسوف يقوم بتكريم الأوائل عقب انتهاء المؤتمر متمنيا لكل طلابنا مزيد من النجاح والتفوق.
لقد أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة على الظهور وسوف يتم إعلان الأوائل أولا ويليها مباشرة يتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برقم الجلوس.
ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة البحيرة الترم الثاني مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس خلال أيام قليلة سنتابع معكم عبر موقعكم نجوم مصرية لمعرفة المزيد عن أخبار نتائج امتحانات الترم الثاني.
لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بالبحيرة الفصل الدراسي الثاني من قبل محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده حيث بلغت نسبة نجاح 67.7% وسيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال دقائق.
لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني حتى الآن، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين اعتماد نتيجة إعدادية البحيرة ورفعها عبر الموقع الرسمي.
التعليقات
محمد عصام محمد عبد الله
اداره كوم حماده
مدرسه محمد عبد الحليم عبد الله
رقم الجلوس ١٦٧٨٠
أرجوك عايز شهادتى
هذاالموقع مسيرللدهشه
نتيجه الصف الاول الاعدادي مركز رشيد البحيره فين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارجو من سيتكم اعلان نتيجة الصف الاول الاعداد وهذا ما يكون رقك الجلوس 882 اولى اعدادي
شكرا لكم
علي جعفر جمال الدين ابو نار من راشيدى مدرسة شهاب الدين فصل الثالث
بسم الله ماشاء الله يا ىب
٣٧٢٢٥ هذا رقم جلوسي
لراساتنترق
11229
سبسفيفببثاصعفيصل3صبثيييلفلببغ6ثاعصيفلاؤب بيبؤل ليلالبيلق ثصق سشي
نتيجه احمد محمد محمدحامد رقم جلوس 15990
نتيجه احمدمحمدمحمدحامد رقم جلوس 15990
انا محمد علي حموده رقم الجلوس ٣٦١٨٠ محافظة البحيرة الشهاده الاعداديه
نريد شهادة مدرسة علقام الإعدادية رجاء
مدرسه المجاهدين الوادى الجديد 2018 1316
هتظهر امتى النتيجة
الرجاء نريد شهادة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول في محافظة البحيرة مدرسة الروضة الاعدادية مركز حوش عيسى
الطالبة \اسراء \ رقم الجلوس 85410
مدرسة النوبارية بابنى بيتك
منال شاكر مرعى
39455
مطلوب نتيجه الشهاده الاعداديه لرقم 29758
روضه الخزان
الروضه الخزان
الاسم/ أمنيه خميس عبد الحميد محيمر
رقم الجلوس / 70320
المدرسه / ادكو الاعداديه العامه بنات
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 25.5
الرياضيات 13.5
دراسات اجتماعية 5.5
علوم 8.5
المجموع 76.5
دين 6
كمبيوتر 3.5
رنا ابرهيم عبد العزيز منصور جلوس 18053
١١٢٦٠
مروان
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 30
الرياضيات 29
دراسات اجتماعية 19
علوم 19
المجموع 136.5
دين 17
كمبيوتر 9.5
والله انتم من امبارح وانتو بتقولو بعد قليل انا عايز وقت معين رقم جلوسي هو 58180
والله احنا كمان عايزنها بس كل اما نبحث بقبول بعد دقاءق
لغة عربية 31
لغة انجليزية 22
الرياضيات 6.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 6
المجموع 82.5
دين 12
كمبيوتر 2.5
اريد نتيجه 3 اعدادى للطالب نشأت زيدان حنورة رقم الجلوس 18824ادارة كوم حمادة التعليميه محافظه البحيرة مدرسه مغنين الاعداديه وشكرا
رقم الجلوس 9941
ادارة يندر كفر الدوار
62101
محمود
امنيتى مجموع كويس ورقمى 27853 من فضلك الشهادة اول ما تظهر واتمنى النجاح لكل الطلبة اللى فى ثالثة اعدادى
لسه مديرية التربية والتعليم ما اعتمدتش أول ما يتم اعتمدها هضيفها على طول بس سيب رقم الجلوس بس
محمد عادل يحيي عبد الحميد شلبي
أحمد محمد أحمد محمد مطر
إدارة الرحمانية
65765
أحمد محمد أحمد محمد مطر
رقم الجلوس 65765
2934
مدرسه طه حسين الاعداديه بحيرة دمنهور
رقم الجلوس ٢٩٣٤
محمد رافت رقم جلوس 43671 ادارة كفرالدوار
ر
صباح مصطفي زهران
مدرسه الاعداديه بنات
حوش عيسي
رقم الجلوس٦٧١٩٢
رقم الجلوس 64485 مدرسة حسن قبورنا ادارةالرحمانية
15059
أحمد هاني عبد العليم محمد
اداره كوم حمادة
الاسم زينب عبد المنعم رجب الغرباوى مدرسة بدر الإعدادية بنات مركز بدر رقم الجلوس 81841
احمد رمضان بدر عبيد مبروك
رقم الجلوس 65954
اداره الرحمانيه
مدرسه ابونصير للتعليم الأساسي
انابدرس فى مدرسة محلة الاميرالاعداية ادارة رشيد
رقم جلوسى73229
تشرفنا
نتيجت الاعدادئيةالثالث
رقم الجلوس 43147