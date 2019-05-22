 التخطي إلى المحتوى

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية اخر العام ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس – اعرف نتيجتك

كتب رضا علي آخر تحديث
الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية اخر العام ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس – اعرف نتيجتك
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2018

نقدم لزوار موقعنا نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس، حيث ينتظر الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 وسط جو من الترقب والانتظار أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان آخر العام الترم الثاني  محافظة القليوبية، حيث بدأت  الطلاب الامتحانات يوم الخميس الموافق 9 مايو  وأنتهت يوم الأربعاء 15 مايو 2019، حيث خاض طلاب المحافظة بجميع إداراتها التعليمية المنتشرة على مستوى المحافظة الامتحانات على مدار 6 أيام على أن يقطع يوم  الجمعة في وسط الامتحانات أجازه رسمية، هذا وقد أدى الطلاب امتحان بعض المواد الدراسية ولم ترد أي شكوى من صعوبة الامتحانات حتى الآن.

– نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019

هذا وقد شدد السيد  الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على  السيد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة التأكد من إتمام جميع التجهيزات اللازمة التي تجعل  الطلاب يؤدون الامتحان هذا العام في جميع إدارات المحافظة المنتشرة في جو مناسب ومستقر، كما أكد سيادة المحافظ على ضرورة توفير جو من الراحة النفسية للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتوفير وحدة إسعاف متواجدة داخل المدارس المختلفة، تحسباً لحدوث أي مكروه للطلاب، وصرح بأن الامتحانات سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط ولن تخرج عن الكتاب المدرسي، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

 موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019

كشف السيد الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني والنهائي للعام الدراسي 2019، للمحافظة فور الانتهاء من كافة أعمال الكونترول من تصحيح ورصد الدرجات، وتحديد نسب النجاح بالمحافظة، وفور الانتهاء من جميع الأعمال بالمديرية سوف يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية لكي يقوم باعتمادها، تمهيدًا لرفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 – مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

ترقب أولياء أمور والطلاب على مستوى محافظة القليوبية، موعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث تمثل الشهادة الإعدادية الشهادة الرسمية التي يحصل عليها الطالب بعد 9 سنوات من الدراسة، وتسمى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث يدخل الطالب بعدها مرحلة التنسيق لدخول التعليم الثانوي أما العام أو التعليم الفني بأقسامه المتعددة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019

والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للترمين مجمعين بالشهادة الإعدادية هو 280 درجة، حتى يستطيع كل طالب حساب النسبة المئوية لمجموع درجاته الكلية.

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القليوبية 2019 برقم الجلوس

يسعد موقع نجوم مصرية ان يتواصل معكم  ويرصد اليكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى  بمحافظة القليوبية ، بمختلف مديريات التربية والتعليم المختلفة والمنتشرة داخل المحافظة فقط اكتب رقم جلوسك وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها ان شاء الله وذلك فى حالة صعوبة حصولك عليها من خلال مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية اخر العام ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس - اعرف نتيجتك
نتيجة الشهادة الإعدادية

مازلنا فى انتظار الاعلان الرسمي نتيجه الاعداديه بالقليوبيه  بعد اعتماد المحافظ لها وستكون النتيجة متاحة على رابط على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال أيام سجل رقم جلوسك واسمك للحصول على النتيجة فور ظهورها بالتوفيق للجميع ان شاء الله.

يمكنك الان الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعداديه فى كلا من المحافظات التالية:-

موعد نتيجة الشهادة الاعداديه بالقليوبيه

فى اخر تصريح للسيد الاستاذ  طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بان اعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الاعدادية بالمحافظة على قدم وساق، الان ظهور نتيجة ثالثة اعدادى محافظة القليوبيه، فى اقرب وقت وقد قال ان النتيجه سوف تظهر خلال أيام وبالتحديد فى اخر الاسبوع القادم اي قبل نهاية الشهر ،نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية من خلال هذا التقرير.

طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيةØ²
طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مازلنا فى انتظار اى اخبار جديدة عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية عبر مديرية التربية والتعليم آخر العام والتى افادت ان النتيجة ستظهر نهاية الأسبوع  اكتب رقم جلوسك فى تعليق ليصلك اشعار بالرد به النتيجه ان شاء الله فور اعتمادها ونشرها على بوابة المديرية العامة بالقليوبية.

 

 

 

 

 

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

التعليقات

    1. اسم الطالبنهى اسامه حسن احمد رقم الجلوس42758
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهالايمان الخاصة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 44.5 35.5 43.5 31.5 225 33 15.5 18.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبالسيد صابر السيد احمد رقم الجلوس4043
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالنصـــــــــر ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65 53.5 38 57 35 248.5 35 13 14.5
      =======================
      اسلام اشرف مصطفى محمد رقم الجلوس4042
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالنصـــــــــر ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70.5 51.5 37.5 48 35.5 243 35.5 14 14
      ============================
      يوسف ممدوح فهيم عبدالغنى رقم الجلوس4052
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالنصـــــــــر ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68 46 36.5 40.5 34.5 225.5 34 12 14.5

    2. محمود عبدالنبى عياد ابراهيم يونس رقم الجلوس31655
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
      اسم المدرسهاجهور الصغرى ع م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 43 31 32.5 30 28.5 165 29 12 10.5

    2. نورهان ناصر متولى على متولى رقم الجلوس7007
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهزياد الباجورى ع . بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 44 30.5 46.5 36.5 222 36 14.5 14

    2. محمود خالد عز الرجال اسماعيل رقم الجلوس16768
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
      اسم المدرسهعمر بن الخطاب تعليم اساسى بالعمار
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67.5 39 27 30 25.5 189 32.5 15 10.5

    2. عمار محمود عبدالعال حسن رقم الجلوس23643
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
      اسم المدرسهالشهيد / محمد شعبان عوض الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 61.5 31 33 40 23.5 189 29.5 13 13

    1. محمد سمير محمد عبدالرحمن رقم الجلوس57568
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهمصطفى عبد الكريم ع م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 60 40 60 39.5 277 35 13.5 17

    2. محمد سمير محمد عبدالرحمن رقم الجلوس57568
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهمصطفى عبد الكريم ع م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.5 60 40 60 39.5 277 35 13.5 17
      ==========

    1. هاجر سيد احمد محمد رقم الجلوس22034
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
      اسم المدرسهسنديون الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 59.5 40 59 38.5 273.5 38 16 18
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    2. خالد محمد مصطفى ابراهيم الجندى رقم الجلوس77047
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةكفر شكر
      اسم المدرسهالمنشاة الكبرى ع م الجديدة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75.5 57.5 39.5 59.5 37.5 269.5 35 15 17.5

    2. زياد شريف محمد نصر محمد رقم الجلوس80953
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسهد/ يحي المشد الرسمية المتميزة لغات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59.5 51.5 31 30 24.5 196.5 31 12 12
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    2. جنه مسعد محمد حامد رقم الجلوس20132
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
      اسم المدرسهقليوب الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 62.5 38 33 43.5 30 207 30 15 10

    1. محمد مختار رمضان محمد رقم الجلوس44787
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسهالدلتا للصلب ع بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 49 38.5 56.5 37.5 250.5 37.5 14 17
      ===========================
      زينب حسين محمد البندارى رقم الجلوس48081
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسههدى شعراوى ع بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 45 24.5 40.5 28.5 204.5 39 13.5 15.5

    1. احمد عادل عبدالمنعم سليمان رقم الجلوس31673
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
      اسم المدرسهعاطف الامير
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 71 56.5 39.5 45 32 244 37 16 17.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. محمد سعيد محمد مصطفى رقم الجلوس57567
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهمصطفى عبد الكريم ع م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 43.5 35.5 40 28 216 36.5 13.5 17.5

    1. فريد سعيد فريد حسين خميس رقم الجلوس77087
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةكفر شكر
      اسم المدرسهالمنشاة الكبرى ع م الجديدة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 50 32.5 34 40.5 29 186 29.5 14.5 16
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. شادى اكرم سعيد محمود ابراهيم رقم الجلوس56383
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهنوى تعليم اساسي ع.م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67 42 34 43.5 33.5 220 29.5 15 14

    1. رحمه فؤاد يوسف صابر رقم الجلوس1721
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهالاصلاح الزراعى ع . م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55.5 30 30.5 37.5 28.5 182 32 14 15.5

    1. عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالمجيد رقم الجلوس33563
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهالامام محمد عبده
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 47.5 48 25.5 33.5 29.5 184 32.5 13 12.5

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.