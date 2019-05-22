الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية اخر العام ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس – اعرف نتيجتك

نقدم لزوار موقعنا نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس، حيث ينتظر الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 وسط جو من الترقب والانتظار أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان آخر العام الترم الثاني محافظة القليوبية، حيث بدأت الطلاب الامتحانات يوم الخميس الموافق 9 مايو وأنتهت يوم الأربعاء 15 مايو 2019، حيث خاض طلاب المحافظة بجميع إداراتها التعليمية المنتشرة على مستوى المحافظة الامتحانات على مدار 6 أيام على أن يقطع يوم الجمعة في وسط الامتحانات أجازه رسمية، هذا وقد أدى الطلاب امتحان بعض المواد الدراسية ولم ترد أي شكوى من صعوبة الامتحانات حتى الآن.
– نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019
هذا وقد شدد السيد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على السيد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة التأكد من إتمام جميع التجهيزات اللازمة التي تجعل الطلاب يؤدون الامتحان هذا العام في جميع إدارات المحافظة المنتشرة في جو مناسب ومستقر، كما أكد سيادة المحافظ على ضرورة توفير جو من الراحة النفسية للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتوفير وحدة إسعاف متواجدة داخل المدارس المختلفة، تحسباً لحدوث أي مكروه للطلاب، وصرح بأن الامتحانات سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط ولن تخرج عن الكتاب المدرسي، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019
كشف السيد الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني والنهائي للعام الدراسي 2019، للمحافظة فور الانتهاء من كافة أعمال الكونترول من تصحيح ورصد الدرجات، وتحديد نسب النجاح بالمحافظة، وفور الانتهاء من جميع الأعمال بالمديرية سوف يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية لكي يقوم باعتمادها، تمهيدًا لرفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم.
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 – مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية
ترقب أولياء أمور والطلاب على مستوى محافظة القليوبية، موعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث تمثل الشهادة الإعدادية الشهادة الرسمية التي يحصل عليها الطالب بعد 9 سنوات من الدراسة، وتسمى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث يدخل الطالب بعدها مرحلة التنسيق لدخول التعليم الثانوي أما العام أو التعليم الفني بأقسامه المتعددة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019
- ادخل على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
- ادخل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
- الضغط على بحث، تظهر نتيجة تفصيلية بالدرجات الخاصة بكل مادة على حده.
والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للترمين مجمعين بالشهادة الإعدادية هو 280 درجة، حتى يستطيع كل طالب حساب النسبة المئوية لمجموع درجاته الكلية.
أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القليوبية 2019 برقم الجلوس
يسعد موقع نجوم مصرية ان يتواصل معكم ويرصد اليكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية ، بمختلف مديريات التربية والتعليم المختلفة والمنتشرة داخل المحافظة فقط اكتب رقم جلوسك وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها ان شاء الله وذلك فى حالة صعوبة حصولك عليها من خلال مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.
مازلنا فى انتظار الاعلان الرسمي نتيجه الاعداديه بالقليوبيه بعد اعتماد المحافظ لها وستكون النتيجة متاحة على رابط على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال أيام سجل رقم جلوسك واسمك للحصول على النتيجة فور ظهورها بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
يمكنك الان الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعداديه فى كلا من المحافظات التالية:-
موعد نتيجة الشهادة الاعداديه بالقليوبيه
فى اخر تصريح للسيد الاستاذ طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بان اعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الاعدادية بالمحافظة على قدم وساق، الان ظهور نتيجة ثالثة اعدادى محافظة القليوبيه، فى اقرب وقت وقد قال ان النتيجه سوف تظهر خلال أيام وبالتحديد فى اخر الاسبوع القادم اي قبل نهاية الشهر ،نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية من خلال هذا التقرير.
مازلنا فى انتظار اى اخبار جديدة عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية عبر مديرية التربية والتعليم آخر العام والتى افادت ان النتيجة ستظهر نهاية الأسبوع اكتب رقم جلوسك فى تعليق ليصلك اشعار بالرد به النتيجه ان شاء الله فور اعتمادها ونشرها على بوابة المديرية العامة بالقليوبية.
التعليقات
لوسمحت عايزة اعرف نتيجة ساره كمال محمود محمد اولى اعدادى ازهرى رقم جلوس ١٨ من سوهاج
4602
محمد كمال عبد الغني خليفه
7469
ممكن اعرف النتيجه دلوقتي
محمد وائل القليوبيه
42758
اسم الطالبنهى اسامه حسن احمد رقم الجلوس42758
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهالايمان الخاصة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 44.5 35.5 43.5 31.5 225 33 15.5 18.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
احمد صابر محمد فايز بيومى محافظة القليوبية رقم جلوس ١٩٠٩٣
4043
4042
4052
اسم الطالبالسيد صابر السيد احمد رقم الجلوس4043
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالنصـــــــــر ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65 53.5 38 57 35 248.5 35 13 14.5
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اسلام اشرف مصطفى محمد رقم الجلوس4042
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالنصـــــــــر ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70.5 51.5 37.5 48 35.5 243 35.5 14 14
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يوسف ممدوح فهيم عبدالغنى رقم الجلوس4052
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالنصـــــــــر ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68 46 36.5 40.5 34.5 225.5 34 12 14.5
رقم الجلوس 31655
محمود عبدالنبى عياد ابراهيم يونس المجموع الكلي 165
محمود عبدالنبى عياد ابراهيم يونس رقم الجلوس31655
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
اسم المدرسهاجهور الصغرى ع م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 43 31 32.5 30 28.5 165 29 12 10.5
الاسم نورهان ناصر متولي علي
رقم الجلوس 7007
نورهان ناصر متولى على متولى المجموع الكلي 222
نورهان ناصر متولى على متولى رقم الجلوس7007
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهزياد الباجورى ع . بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 44 30.5 46.5 36.5 222 36 14.5 14
فكرية صبرى محمدى محمد
رقم الجاوس 3400
الرقم علط
3400
16768
محمود خالد عز الرجال اسماعيل المجموع الكلي 189
محمود خالد عز الرجال اسماعيل رقم الجلوس16768
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
اسم المدرسهعمر بن الخطاب تعليم اساسى بالعمار
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67.5 39 27 30 25.5 189 32.5 15 10.5
84652 اميره امين ناجح امين محافظة الدقهليه
لسه يا اميرة النتيجه مظهرتش
اتاكدى من الرقم يا اميرة
84652
النتيجة لم تعتمد حتى الان فى الانتظار
23643
حاضر يا عمار الينتجه تظهر وحقولك على طول النتيجه
عمار محمود عبدالعال حسن رقم الجلوس23643
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
اسم المدرسهالشهيد / محمد شعبان عوض الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 61.5 31 33 40 23.5 189 29.5 13 13
عايز النتيجة و رقم جلوسي 57568
محمد سمير محمد عبدالرحمن رقم الجلوس57568
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهمصطفى عبد الكريم ع م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 60 40 60 39.5 277 35 13.5 17
محمد سمير محمد عبدالرحمن رقم الجلوس57568
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهمصطفى عبد الكريم ع م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.5 60 40 60 39.5 277 35 13.5 17
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22034
هاجر سيد احمد محمد رقم الجلوس22034
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
اسم المدرسهسنديون الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 59.5 40 59 38.5 273.5 38 16 18
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
رقم الجلوس: ٧٧٠٤٧
حاضر يا خالد خلال ساعات ان شاء الله
خالد محمد مصطفى ابراهيم الجندى رقم الجلوس77047
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةكفر شكر
اسم المدرسهالمنشاة الكبرى ع م الجديدة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 57.5 39.5 59.5 37.5 269.5 35 15 17.5
80953 زياد شريف
الينتجه لن تظهر خلال ساعات
زياد شريف محمد نصر محمد رقم الجلوس80953
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسهد/ يحي المشد الرسمية المتميزة لغات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59.5 51.5 31 30 24.5 196.5 31 12 12
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
محافظة القليوبية
رقم الجلوس:20132
ضصث
جنه مسعد محمد حامد رقم الجلوس20132
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
اسم المدرسهقليوب الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 62.5 38 33 43.5 30 207 30 15 10
هتظهرا امتا ىالساعه كااام
لو سمحت النتيجة الرقم
٧٣٥٩٩
44787
48081
محمد مختار رمضان محمد رقم الجلوس44787
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسهالدلتا للصلب ع بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 49 38.5 56.5 37.5 250.5 37.5 14 17
===========================
زينب حسين محمد البندارى رقم الجلوس48081
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسههدى شعراوى ع بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 45 24.5 40.5 28.5 204.5 39 13.5 15.5
31673
احمد عادل عبدالمنعم سليمان رقم الجلوس31673
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
اسم المدرسهعاطف الامير
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 71 56.5 39.5 45 32 244 37 16 17.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
محمدسعيدمحمدمصطفى
رقم الجلوس 57567
محمد سعيد محمد مصطفى رقم الجلوس57567
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهمصطفى عبد الكريم ع م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 43.5 35.5 40 28 216 36.5 13.5 17.5
77087
فريد سعيد فريد حسين خميس رقم الجلوس77087
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةكفر شكر
اسم المدرسهالمنشاة الكبرى ع م الجديدة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 50 32.5 34 40.5 29 186 29.5 14.5 16
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
51392
الرقم غلط اتاكد منه
56383
شادى اكرم سعيد محمود ابراهيم رقم الجلوس56383
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهنوى تعليم اساسي ع.م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67 42 34 43.5 33.5 220 29.5 15 14
رحمه السيد يوسف 1721 اداره بنها التعليمية
رحمه فؤاد يوسف صابر رقم الجلوس1721
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهالاصلاح الزراعى ع . م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55.5 30 30.5 37.5 28.5 182 32 14 15.5
عبد المنعم أحمد 33563
عبدالمنعم احمد عبدالمنعم عبدالمجيد رقم الجلوس33563
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهالامام محمد عبده
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 47.5 48 25.5 33.5 29.5 184 32.5 13 12.5
18579
رقم الجلوس 50172
محمد عادل محمد رقم الجلوس 14409. إدارة طوخ التعليميه
عبد المسيح مجدى
اشهد انا لا الله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
38831
دا رقم جلوسي 38813
69901
حاضر يا ندى النتيجه اخر الاسبوع ان شاء الله سجلت رقمك عندى بالنجاح ان شاء الله
الإسلام:مريم غريب عبد النبي
رقم الجلوس:66019
محافظة القليوبية
إدارة الخانكة
حاضر يا مريم بعد كام يوم هتظهر النتيجه انا سجلت رقم جلوسك وهرد عليكى بالنتيجة بالنجاح ان شاء الله
21777
حاضر يا فتحى كام يوم وتظهر نتيجه الشهاده الاعداديه 2018 محافظة القليوبية سجلت رقمك وهرد عليك بالنتيجة
رقم الجلوس 38307
النتيجة قريبا جدا ان شاء الله سجلت رقم جلوسك وحرد عليك بالنتيجة