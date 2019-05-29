نقدم إلى جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة القليوبية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القليوبية إعلان نتائج الترم الثاني، ويسعدنا من خلال موقعنا نجوم مصرية أن نقدم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية أسهل وأيسر الطرق للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك من خلال توفير روابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من السيد محافظ القليوبية خلال الأيام القادمة، وقد أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن هناك ما يزيد عن 90 ألف طالبا وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات آخر العام بالشهادة الاعدادية بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019

أعرب طلاب وطالبات محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهى إدارات (قليوب، إدارة الخانكة، إدارة شبين القناطر، إدارة طوخ، إدارة كفر شكر، إدارة قها، شبين القناطر، الخصوص، العبور، بنها) عن بالغ سعادتهم أثناء ادائهم لامتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية والتي بدأت يوم الخميس الموافق 9-5-2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 15-5-2019 وذلك بسبب مجئ الأسئلة مناسبة لجميع مستويات الطلاب ومن داخل المقررات الدراسية الموجودة داخل كتاب الوزارة.

نتيجة اعدادية القليوبية 2019 التيرم الثاني

هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ السبت الموافق 18 مايو في جميع مراكز التصحيح وتقدير الدرجات المعدة من قبل المديرية، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط بالنسبة لجميع المواد الدراسية، وعقب إنتهاء أعمال التصحيح سوف تبدأ مباشرة أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة لكافة أوراق الإجابات تمهيدا لعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية خلال الأيام القادم، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها إلكترونيا وقبل ظهورها في المدارس عبر شبكة الانترنت وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:

برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

النتيجة لم تظهر، وسوف نتابع أهم الأخبار الخاصة بإعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 الترم الثاني لإعلامكم بها فور إتاحتها مع أطيب التمنيات لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق، كما سنوافيكم بنسبة النجاح للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 فور إعتمادها رسمياً وأيضا إعلان أسماء العشر الأوائل بالمحافظة.

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