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“ترقب” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 “تالتة اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
“ترقب” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 “تالتة اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم
نتائج الشهادة الاعدادية 2018

نقدم إلى جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة القليوبية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القليوبية إعلان نتائج الترم الثاني، ويسعدنا من خلال موقعنا نجوم مصرية أن نقدم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية أسهل وأيسر الطرق للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك من خلال توفير روابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من السيد محافظ القليوبية خلال الأيام القادمة، وقد أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن هناك ما يزيد عن 90 ألف طالبا وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات آخر العام بالشهادة الاعدادية بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019

أعرب طلاب وطالبات محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهى إدارات (قليوب، إدارة الخانكة، إدارة شبين القناطر، إدارة طوخ، إدارة كفر شكر، إدارة قها، شبين القناطر، الخصوص، العبور، بنها) عن بالغ سعادتهم أثناء ادائهم لامتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية والتي بدأت يوم الخميس الموافق 9-5-2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 15-5-2019  وذلك بسبب مجئ الأسئلة مناسبة لجميع مستويات الطلاب ومن داخل المقررات الدراسية الموجودة داخل كتاب الوزارة.

"ترقب" نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 "تالتة اعدادي" الترم الثاني برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم
نتيجة اعدادية القليوبية 2019 الترم الثاني

نتيجة اعدادية القليوبية 2019 التيرم الثاني

هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ السبت الموافق 18 مايو في جميع مراكز التصحيح وتقدير الدرجات المعدة من قبل المديرية، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط بالنسبة لجميع المواد الدراسية، وعقب إنتهاء أعمال التصحيح سوف تبدأ مباشرة أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة لكافة أوراق الإجابات تمهيدا لعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية خلال الأيام القادم، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها إلكترونيا وقبل ظهورها في المدارس عبر شبكة الانترنت وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:

برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

النتيجة لم تظهر، وسوف نتابع أهم الأخبار الخاصة بإعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 الترم الثاني لإعلامكم بها فور إتاحتها مع أطيب التمنيات لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق، كما سنوافيكم بنسبة النجاح للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 فور إعتمادها رسمياً وأيضا إعلان أسماء العشر الأوائل بالمحافظة.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    2. سوف نقوم بجلب نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019 نصف العام فور اعلان النتيجة، تمنياتنا للجميع بالنجاح الباهر

  46. الاسم يارا اسامه عبد الرحمن
    عايز نتيجه اخر السنه
    محافظه المنيا مركز مغاغه
    مدرسه الاعداديه بنات بمغاغه
    رقم الجلوس 6901

    رد

    1. من المنتظر ان يتم اعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2018 يوم الاحد القادم، تابعونا وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 22.5 12 11.5 18 9.5 11.5 6 1.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 27.5 15 11.5 13 11 11 6.5 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36.5 25.5 20 27 15.5 14.5 8 3.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36 28.5 19.5 28.5 20 14.5 7.5 0.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31 16 18.5 24 19.5 20 7.5 6.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36.5 23 18 21 16 17.5 6 2.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36 28.5 20 27 19 18.5 8 6

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 33.5 22.5 15 19 15 17.5 8 8.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 36 28.5 20 27.5 18.5 19 8 8

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 32 29 19 26.5 19 16.5 8 3

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 25.5 15.5 9.5 22.5 8 12 8 0.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 37 27.5 20 26.5 18.5 19 7.5 8.5

  83. شاارع‏ ‏مبارك‏ ‏متفرقة‏ ‏من‏ ‏‏ ‏العمده‏ ‏هرم‏ ‏‏ ‏ال
    جيزة السم‏ ‏‏ ‏سعيمحمدحسن
    ‏ ‏الجلوس
    ‏ ‏١١٣٣٢٤
    ‏ مدرسه‏ ‏‏ ‏الشهيد‏ ‏هشام‏ ‏رفعت‏ ‏‏ ‏

    رد

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 33 27.5 16 25 17 12 6.5 5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 33.5 22 15 28 16 18 5 8

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31 22 19.5 21 16.5 11 6 6

    3. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 25 20 11 18.5 16 16.5 5 0

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 15.5 8 6.5 10 5 6 6 3.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 19 5.5 10 7.5 8 11 5 0.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 26 11.5 15 22 16 16 7.5 4.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 34 28 15 18.5 11.5 13.5 6.5 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 30 27 20 25 17.5 20 7 7

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 30.5 29 19 30 19 17.5 8.5 7.5

    1. النتيجة قيد اعتمادها رسميا، انتظرنا لمتابعة اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 للترم الأول بمحافظة القليوبية في نهاية الإسبوع الجاري، تمنياتنا للجميع بالتوفيق

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 25.5 17.5 16.5 19.5 12.5 14 7 1

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