نقدم إلى جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة القليوبية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القليوبية إعلان نتائج الترم الثاني، ويسعدنا من خلال موقعنا نجوم مصرية أن نقدم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية أسهل وأيسر الطرق للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك من خلال توفير روابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من السيد محافظ القليوبية خلال الأيام القادمة، وقد أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن هناك ما يزيد عن 90 ألف طالبا وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات آخر العام بالشهادة الاعدادية بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019
أعرب طلاب وطالبات محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهى إدارات (قليوب، إدارة الخانكة، إدارة شبين القناطر، إدارة طوخ، إدارة كفر شكر، إدارة قها، شبين القناطر، الخصوص، العبور، بنها) عن بالغ سعادتهم أثناء ادائهم لامتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية والتي بدأت يوم الخميس الموافق 9-5-2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 15-5-2019 وذلك بسبب مجئ الأسئلة مناسبة لجميع مستويات الطلاب ومن داخل المقررات الدراسية الموجودة داخل كتاب الوزارة.
نتيجة اعدادية القليوبية 2019 التيرم الثاني
هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ السبت الموافق 18 مايو في جميع مراكز التصحيح وتقدير الدرجات المعدة من قبل المديرية، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط بالنسبة لجميع المواد الدراسية، وعقب إنتهاء أعمال التصحيح سوف تبدأ مباشرة أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة لكافة أوراق الإجابات تمهيدا لعرض النتيجة على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها.
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية خلال الأيام القادم، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها إلكترونيا وقبل ظهورها في المدارس عبر شبكة الانترنت وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:
برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.
النتيجة لم تظهر، وسوف نتابع أهم الأخبار الخاصة بإعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 الترم الثاني لإعلامكم بها فور إتاحتها مع أطيب التمنيات لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق، كما سنوافيكم بنسبة النجاح للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 فور إعتمادها رسمياً وأيضا إعلان أسماء العشر الأوائل بالمحافظة.
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التعليقات
انا زينة احمد عبد العظيم فضل رقم جلوسى ٥٥٥٦٨
انا عوزة الشهاد بتعتى رويدا سامح حسن على ايو شوم رقم الجلوس 147
رقم الجلوس
ممكن الدرجات ٤٤٠٠٨
شهد محمد صلاح الدين عبد الحكيم الفنجري ١١٥٢٧ بالقليوبيه
رنا طارق فاضل الليثي رقم الجلوس ٤٣٧٠٢
فرحه رضا حنفي
٤٤٩٩٨
محمد حاتم محمد ابو الحمد 74717
محمد عماد معوض كامل
٥٠٨٧٢
الاسم محمد عماد معوض كامل
رقم الجلوس 50872
رقم جلوسي 85268 اداره كفر شكر
نورهان محمد عبد الرحمن
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 73494
كيرلس نبيل الخصوص رقم جلوس77176
10471
الشهادة ستظهر يوم الأحد انا رقم جلوسى ٦٣٨٦ القليوبية
رقم الجلوس ٦٣القليوبية
مريم عصام عبدالرحمن بدوى محافظة القليوبيه رقم الجلوس 4890
احمد شريف
القليوبيه ،بنها
رقم جلوس81059
الاسم ابراهيم سعيد عبد الحميد
رقم الجلوس 40832
محافظة القليوبيه
رقم الجلوس ٦٧٢٢٧ محافظه القليوبيه
عبد الرحمن اسماعيل عبد الغني رقم جلوس ٤٠٥٢٩
سوسن واءل محمودبيومي حسانين من القليوبية ادارة بنها مركز شبين القناطر رقم الجلوس. ٥٩٣٧٨
لو سمحتي بسرعة
شو اسمك ما مبين
عبدالله محمد حسين 24119
زياد محسن لطفى
هانى عماد محمود رقم الجلوس٧١٥٦٩
شهد احمد هارون الرقم الجلوس 65886 محافظه القليوبية
ندي عامر حسين
٤٢٤٩٥رقم الجلوس
محافظة القليوبية غرب شبرا
16164
الاسم .ريماس سيد أنور حسن
رقم الجلوس. 2337
محافظات القليوبية اداره شرق شبرا الخيمه
41797
رقم الجلوس 74106 الصف الثالث الاعدادي الفليوبيه
7265/بمحافظة القليوبية
نتيجه ملك عبدالهادي خليل البيطار
والنبی یارب انجح یارب
اداره حي غرب شبرا الخيمة
مدرسه الشرقاويه الاعداديه
رقم الجلوس ٣٧٧٨٣
مدرسه حمده
سوف نقوم بجلب نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019 نصف العام فور اعلان النتيجة، تمنياتنا للجميع بالنجاح الباهر
يارب كل الطلاب تنجح
43772
احمد هاني عبد الخالق
الاسم:ناهد عرفات
رقم الجلوس:24639
محافظة:اسيوط. إدارة:منفلوط
رقم الجلوس 13295 بالقليوبية
٧٧٧٥٩
المجموع الكلي من كام
الاسم /فادى حنا نعيم حنا
رقم الجلوس /235123
محافظة الجيزة
من المتوقع اعلان نتيجة اعدادية القليوبية يوم الأحد القادم، انتظرنا وسوف نعلمك بالنتيجة
النتيجه تظهر الرقم الجلوس اهو61890
الاسم /فادى حنا نعيم حنا
رقم الجلوس /235123
الاسم / فادى حنا نعيم حنا
رقم الجلوس /235123
الاسم / فادى حنا نعيم حنا
رقم الجلوس / 235123
اعرف الدرجات
الاسم يارا اسامه عبد الرحمن
عايز نتيجه اخر السنه
محافظه المنيا مركز مغاغه
مدرسه الاعداديه بنات بمغاغه
رقم الجلوس 6901
من المنتظر ان يتم اعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2018 يوم الاحد القادم، تابعونا وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها
محمداحمدبسيوني
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم جلوس الطالب 74685
43596
عايزين الشهادة
هاجر ماهر شبين القناطر 87038
الاسم:محمد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح
رقم الجلوس:٣٧٠٤٣
ادارة غرب شبرا الخيمة
مدرسة:متولى الشعراوى
74685
58831،،،
58777
44866
نتيجت تلته اعدادي في القليوبيه
انا اسمي ميادة ادارة القناطر الخيريةقليوبية ودةرقم جلوسي ٣٠٥٦٧
43225
انا رقم جلوسى اهو عايز الشهاده فورا 62345
64551
محافظةالقليوبيه
64551
الاسم:ندا سيد احمد محمد 54593
ابراهيم موسي عبد الحميد موسي ورقم الجلوس 31002محافظه القليوبيه
انا عاوز الشهاده رقم الجلوس31118
شبين القناطر القليوبية
اظهار الشهادة
انا محتاج الشهداء 71903
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 22.5 12 11.5 18 9.5 11.5 6 1.5
يوسف محمد توفيق رقم 34333
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 27.5 15 11.5 13 11 11 6.5 1
ندى صبحى محمد رقم الجلوس ٤٢٥٤
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36.5 25.5 20 27 15.5 14.5 8 3.5
كريم محمد رقم الجلوس 81355
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36 28.5 19.5 28.5 20 14.5 7.5 0.5
رقم الجلوس ٤٢٤٥ يارب اسألك تلنجاح والتوفيق لى وللجميع
منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف برقم الجلوس 153355
بوسي احمد
رقم الجلوس 4797
مدرسه منيه السباع الاعداديه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31 16 18.5 24 19.5 20 7.5 6.5
رقم جلوسي١٣٠٧٥
من محافظة القليوبية
مدرسةالشهيدرضامحمدعبدالخالق
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36.5 23 18 21 16 17.5 6 2.5
محمود محمد فوزى
٨١٧١
لما تظهر النتيجة هنرسلهالك
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36 28.5 20 27 19 18.5 8 6
رقم الجلوس 76416
يارب انجح
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 33.5 22.5 15 19 15 17.5 8 8.5
رقم الجلوس 76416
رقم الجلوس76400
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 36 28.5 20 27.5 18.5 19 8 8
هل ستظهر النتيجة الان
رقم الجلوس :82472
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 32 29 19 26.5 19 16.5 8 3
انا عوزه اشهاده بتعتى
اكتب تعليقك هنا…احرزة علي84، 23
745 رقم جلوسى
سارة عمرو محمد على مسلم
رقم الجلوس 10500
محافظة القليوبية
مدرسة الاعدادي نبات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 25.5 15.5 9.5 22.5 8 12 8 0.5
الاسم :عبدالرحمن علي زكريا علي الشرقاوي
رقم الجلوس :77669
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 37 27.5 20 26.5 18.5 19 7.5 8.5
شاارع مبارك متفرقة من العمده هرم ال
جيزة السم سعيمحمدحسن
الجلوس
١١٣٣٢٤
مدرسه الشهيد هشام رفعت
تاكد من رقم الجلوس
سارة عمرو محمد على
رقم الجلوس 10500
.محافظة القليوبية
مدرسة الاعدادي نبات
رقم الجلوس 64739 أود أن أرى شهادتي
احتمال كبير النتيجة تظهر النهاردة وسوف نعلمك بها
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 33 27.5 16 25 17 12 6.5 5
43365 القليوبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 33.5 22 15 28 16 18 5 8
بسمه محمود فاروق العبور 74803 مدرسه اسكان الشباب
النتيجة لم تظهر وبمجرد اعتمادها سوف نعلمكم بها
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31 22 19.5 21 16.5 11 6 6
انا عوزه الشهاده بتعتي
43365 فى القليوبية
56505
الاسم : عائشة اسامة جوده
رقم الجلوس : 75703
محافظة القليوبيه
المجموع الكلي هو 90.5 ويمكنك مراجعة الدراجات في الموضوع بالاعلى
المجموع هو 90.5 ويمكنك مراجعة الدرجات بالموضوع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 25 20 11 18.5 16 16.5 5 0
يوسف أبراهيم حسن علي
50303 إدارة شرق شبرا
المجموع الكلي هو 45 ويمكنك مراجعة الدرجات في الموضوع بالاعلى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 15.5 8 6.5 10 5 6 6 3.5
الاسم : عائشة اسامة جودة
رقم الجلوس : 75703
محافظة القليوبيه
يوسف إبراهيم حسن
٤٧ المجموع
الاسم : عائشة اسامة
رقم الجلوس : 75703
محافظة القليوبيه
70023
المجموع هو 50 ويمكنك مراجعة الدرجات في الموضوع بالاعلى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 19 5.5 10 7.5 8 11 5 0.5
عايز اعرف النتيجة بتاعتي
ليبايلا
رقم الجلوس 12801
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 26 11.5 15 22 16 16 7.5 4.5
اناعوز الشهادة
1818
الاسم. عبد الحميد جمال الشرقاوي
رقم الجلوس. 80393
محافظة. القليوبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 34 28 15 18.5 11.5 13.5 6.5 1
لاسم. احمد محمد احمد محمد علي رقم الجلوس32093 محافظة القليوبية غرب شبرا الخيمة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 30 27 20 25 17.5 20 7 7
اناعوزه الشهاده بتعتي اناممكن اموت
39340
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 30.5 29 19 30 19 17.5 8.5 7.5
انا عاوز الشهاده بتاعتي
4196
النتيجة قيد اعتمادها رسميا، انتظرنا لمتابعة اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 للترم الأول بمحافظة القليوبية في نهاية الإسبوع الجاري، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
4196 رقم الجلوس
37330
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 25.5 17.5 16.5 19.5 12.5 14 7 1
عونفق6ي
اتمنى النجاح
اريد ان اعرف دراجاتى
انا عوزة الشهادة بتعتى
انا مش عارف يعني ايه البريد الالكتورني
نتيجة القليوبية لم تظهر بعد، نحن في انتظار اعتمادها هذا الاسبوع
انا عوزة الشهادة بتعيى
انا عوزة الشهادة بنعتي
31يناير2018-1:2ص الساعة 20يناير 2018-1:2ص