قريباً نتيجة الإعدادية القاهرة 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أو بوابة نتائج التعليم الأساسي، بجانب موقع بوابة القاهرة التعليمية، وكذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية لاستعلام نتائج الامتحانات برقم الجلوس، بجانب طريقة الاستعلام من خلال خدمة الاتصال الهاتفي، جميعها من الطرق التي سيتاح من خلالها الحصول على نتائج الطلاب في شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 .

تعليم القاهرة وعبر تصريحات صحفية لمدير التربية والتعليم محمد عطية، سيشير لموعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والإعلان عنها رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل بهدف تقليل الشائعات، فيما تؤكد بعض الصحف الرسمية الإعلان عن نتيجة الإعدادية القاهرة، ونشر التفاصيل حول قائمة الطلاب الأوائل في إعدادية القاهرة 2019، وسيكون الاستعلام برقم الجلوس بمشيئة الله من بوابة نتائج التعليم الأساسي وموقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الامتحانات.

روابط نتيجة الإعدادية القاهرة 2019

إعلان نتائج الطلاب بمحافظة القاهرة له طريقة خاصة تختلف عن باقي المحافظات، ووفق ما هو متعارف علية تتاح نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي لمدة زمنية للاستعلام من خلال الخدمة الصوتية على رقم 09000100، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، ويعقب ذلك رفع نتائج الطلاب للاستعلام برقم الجلوس، وسنوفر لكم روابط إلكترونية لتنقلكم لصفحات الاستعلام بشكل مباشر، حيث يتم إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص لذلك للحصول على درجات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

رابط نتائج التعليم الأساسي والتفاصيل حول كيفية الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الإعدادية القاهرة 2018 من خلال الموقع أدناة عن نتيجة إعدادية القاهرة .

بوابة نتائج التعليم الاساسي

قائمة اسماء الطلب الأوائل في الإعدادية بالقاهرة “يفعل نهاية العام”

المزيد من الروابط سنرفقها لكم خلال الساعات المقبلة ومنه موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساس يعرض كشوف وأسماء الطلاب الأوائل في نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة ويمكن الاستعلام الآن برقم الجلوس من خلال موقع نتائج الطلاب، والذي يشهد حالة من الضغط .

تحديث: تعلن اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة وكذلك سنوات النقل في المرحلة الإعدادية، وقريباً سيعلن عن موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018-2019.

تحديث تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري، حيث لا تزال عملية التصحيح والرصد مستمرة حتى منتصف الإسبوع تقريبا وفق تقديرات مسئولي مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

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