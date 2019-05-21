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نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بمحافظة الدقهلية .. المنوفية الصف الأول .. الثاني الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بمحافظة الدقهلية .. المنوفية الصف الأول .. الثاني الثالث الإعدادي بجميع المحافظات
نتيجة المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بمحافظة المنوفية والدقهلية وجميع محافظات مصر، حيث من المتوقع اعتماد نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي بالعديد من المحافظات التي انتهت مبكرا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، فمن المتوقع اعتماد نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي منتصف الأسبوع القادم، ويمكنك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالة التعرف على نتائجكم من خلال روابط مواقع مديريات التربية والتعليم للنتائج، والتابعة لموقع وزارة التربية والتعليم.

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بجميع المحافظات

نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019
نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019

كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية سنوات النقل 2019

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية  الفصل الدراسي الثاني 2019
  2. يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
  3. يقوم بضغط”بحث”.
نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 برقم الجلوس
نتيجة الصف الثاني الاعدادى 2019 برقم الجلوس

روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

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أوشكت بعض النتائج في العديد من المحافظات على الظهور في بعض المحافظات، ويتم التعرف عل النتائج من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، أو من خلال القوائم الداخلية الخاصة بكل محافظة، والتي تنشر في المديرية بأرقام الجلوس.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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