نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بمحافظة الدقهلية .. المنوفية الصف الأول .. الثاني الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بمحافظة المنوفية والدقهلية وجميع محافظات مصر، حيث من المتوقع اعتماد نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي بالعديد من المحافظات التي انتهت مبكرا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، فمن المتوقع اعتماد نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي منتصف الأسبوع القادم، ويمكنك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالة التعرف على نتائجكم من خلال روابط مواقع مديريات التربية والتعليم للنتائج، والتابعة لموقع وزارة التربية والتعليم.
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
نتيجة الإعدادية الفصل الثاني 2019 بجميع المحافظات
كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية سنوات النقل 2019
- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
- يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- يقوم بضغط”بحث”.
روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- رابط موقع نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
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أوشكت بعض النتائج في العديد من المحافظات على الظهور في بعض المحافظات، ويتم التعرف عل النتائج من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، أو من خلال القوائم الداخلية الخاصة بكل محافظة، والتي تنشر في المديرية بأرقام الجلوس.
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يخرب بيت النتيجة ويخرب بيت ايمها
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية احمد نصر إبراهيم سلامة رقم الجلوس30534