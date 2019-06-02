نتيجة الإعدادية بالشرقية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

متابعة نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني 2019، فبعد أن أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات انتهت فعليا، وتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي بالشرقية” والتي كان يترقب ظهورها جميع طلبة وطالبات شهادة الإعدادية التابعين لمدارس وإدارات محافظة الشرقية، بعد انتهائهم من الامتحانات التي استمرت على مدار أسبوع متواصل.

نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

نرفق رابط مخصص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني برقم الجلوس، حتى يتسنى لجميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم بسهولة ويسر ودون عناء، فكل ما عليك عزيزي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر هو الدخول إلى رابط بوابة الشرقية الالكترونية لنتائج الامتحانات، ومن ثم ملء البيانات المطلوبة من اسم الطالب ورقم جلوسه والإدارة التابع لها، وأخيرا الضغط على النتيجة وسوف تظهر لك نتائج الاعدادية في الشرقية على الفور.

البوابه الالكترونيه لمحافظه الشرقية الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الإعدادية بالفعل في عدد من محافظات مصر، وهناك محافظات مازالت في انتظار ظهور نتائج طلاب الإعدادية 2019 ترم ثاني، ومن هذه المحافظات محافظة الشرقية التي أنهى طلابها امتحاناتهم وترقبوا بقلق وخوف ظهور النتيجة في الأيام الماضية، الأمر الذي أكده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، مشيراً إلى أن نسب النجاح بالإعدادية في الشرقية 2019 “ثالثة إعدادي” مرتفعة إلى حد ما مقارنة بالعام الماضي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة إعدادية الشرقية

نتيجة الإعدادية بالشرقية 2019

رابط مباشر نتيجة شهادة الاعدادية

على من لا يتمكن من التعرف على نتيجته بنفسه، يمكن ترك اسمه ورقم الجلوس وسوف تقوم أسرة الموقع بجلب النتيجة لك على الفور فور ظهورها، كما يرجى متابعتنا بشكل مستمر حتى يمكن معرفة موعد إعلان نتيجة الإعدادية الشرقية.

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