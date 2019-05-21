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نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية.. الشرقية .. كافة المحافظات 2019 على بوابة التعليم الأساسي المصرية

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية.. الشرقية .. كافة المحافظات 2019 على بوابة التعليم الأساسي المصرية
نتيجة ألإعدادية 2019 الفصل الثاني ترم ثان

نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية 2019 نتائج الترم الثاني تعرف عليها من خلال الدخول بوابة التعليم الأساسي الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الدقهلية والشرقية وكذلك بوابة التعليم الأساسي بجميع محافظات مصر، وقد أوشكت النتائج على الظهور خلال الساعات القادمة، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.

روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

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تظهر قريبا جميع نتائج الشهادة الإعدادية بباقي المحافظات التي لم تظهر نتيجتها بعد، وذلك بعد أن تنتهي اللجان من حصر النتائج لجميع الطلاب ومراجعتها، وبعد أن يقوم السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة باعتمادها، كما يبحث الطلاب عن موقع جميع المحافظات الإلكترونية والتعرف على خطوات الحصول عليها.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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