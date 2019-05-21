نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية.. الشرقية .. كافة المحافظات 2019 على بوابة التعليم الأساسي المصرية

نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية 2019 نتائج الترم الثاني تعرف عليها من خلال الدخول بوابة التعليم الأساسي الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الدقهلية والشرقية وكذلك بوابة التعليم الأساسي بجميع محافظات مصر، وقد أوشكت النتائج على الظهور خلال الساعات القادمة، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.

فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية والشرقية والعديد من محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام، وسارت أعمال الامتحانات بهدوء وانتهت بدون شكاوى، حيث لم ترد شكاوى للغش أو صعوبة في الامتحانات، فقد جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي، ولم يشتكي أي طالب من خروجها عن المنهج المحدد، وينتظر الطلاب النتائج بين الحين والآخر على موقع بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة ألإعدادية 2019 الفصل الثاني ترم ثان

كان سير الامتحانات معتدلا وانتهى الطلاب منها في سلام، ويتابع الطلاب عن كثب موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، والشرقية وجميع المحافظات، وكذلك يتابع الطلاب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للبحث عن أي أخبار تخص موعد ظهور نتائج منتصف العام، ويقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار النتائج لحظة بلحظة ويقوم بإعلان ظهورها لطلاب المحافظة وجميع المحافظات الأخرى.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية وجميع المحافظات