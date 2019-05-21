نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية.. الشرقية .. كافة المحافظات 2019 على بوابة التعليم الأساسي المصرية

نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية 2019 نتائج الترم الثاني تعرف عليها من خلال الدخول بوابة التعليم الأساسي الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الدقهلية والشرقية وكذلك بوابة التعليم الأساسي بجميع محافظات مصر، وقد أوشكت النتائج على الظهور خلال الساعات القادمة، تابعونا على موقعنا في متابعة يومية وتغطية شاملة لآخر تصريحات السادة المسئولين وآخر أخبار أعمال التصحيح.
فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية والشرقية والعديد من محافظات الجمهورية من امتحانات نهاية العام، وسارت أعمال الامتحانات بهدوء وانتهت بدون شكاوى، حيث لم ترد شكاوى للغش أو صعوبة في الامتحانات، فقد جاءت سهلة وفي مستوى الطالب العادي، ولم يشتكي أي طالب من خروجها عن المنهج المحدد، وينتظر الطلاب النتائج بين الحين والآخر على موقع بوابة التعليم الأساسي.
نتيجة ألإعدادية 2019 الفصل الثاني ترم ثان
كان سير الامتحانات معتدلا وانتهى الطلاب منها في سلام، ويتابع الطلاب عن كثب موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، والشرقية وجميع المحافظات، وكذلك يتابع الطلاب وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للبحث عن أي أخبار تخص موعد ظهور نتائج منتصف العام، ويقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار النتائج لحظة بلحظة ويقوم بإعلان ظهورها لطلاب المحافظة وجميع المحافظات الأخرى.
خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية الشرقية وجميع المحافظات
- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي للمحافظة التي تتبعها
- قم بإدخال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد.
- يتم اختيار المرحلة التعليمية
- نختار العام الدراسي للنتيجة، وهو 2018-2019.
- اضغط كلمة بحث.
روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- رابط موقع نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
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التعليقات
فين
طكنى
نيره 61243
ملك مدحت عبدالبني محمد السيد رقمالجلوس 200لجنة8
عايز نتيجه الصف الرابع الابتدائي
لمحافظة غربيه