نتطرق عبر مقالنا بموقع نجوم مصرية لتعرف على روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة والتي من المفترض إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 خلال الساعات القادمة من اليوم الأربعاء، وسط ترقب وقلق شديد من الطلبة والطالبات لمعرفة درجات ثالثة إعدادي 2019 لجميع المواد الدراسية الممتحنة : الإنجليزية والعربية والرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية والتربية الفنية والكمبيوتر، وحيث انتهت جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بالكنترول بجميع اللجان وبدأ العد التنازلي لظهور نتيجة الإعدادية البحيرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القادمة.
نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني
عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت عمليات التصحيح في جميع المدارس على أن تخرج المحافظة بجميع نتائج الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني في أقرب وقت حتي لا يزداد قلق الطلاب وأيضا أولياء الأمور، ولن تطول عمليات التصحيح أيام كثيرة وذك لقرب بداية الفصل الدراسي الثاني.
سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 الفصل الدراسي الثاني لجميع الأدارات التعليمية في آن واحد عبر روابط الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وقد يتعرض الموقع لبعض المشكلات لضغط الطلاب، لذا يجب على الطلاب تسجيل بياناتهم من رقم الجلوس عبر التعليقات ليتعرف على النتيجة فور ظهورها.
يذكر أن، عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لامتحان نصف العام للشهادة الإعدادية بلغ 92022 طالبًا، يؤدون الامتحان فى 562 لجنة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة.
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- نتيجة شهادة الإعدادية البحيرة 2019 برقم الجلوس " الصف الثالث الإعدادي " البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم البحيرة
التعليقات
منه وليد انور منصور عبد الحميد رقم الجلوس ٧٩٦٧ بحيره
منه وليد انور منصور عبد الحميد ٧٩٦٧
فارس أشرف طاهر حسين 59497
ابراهيم محمد السيد محمود
46181
ابراهيم محمد السيد محمود
رقم الجلوس46181
احلام ماهر محمد عبداللة الجمال رقم الجلوس 48494
الاسم احلام ماهر محمد عبداللة الجمال رقم الجلوس 48494
منة الله حمدي بسيوني الشامي ٢٤٥٢٥٢
صبره عمر عبدالواسع عبدالفتاح 57460
عبد الله محمد رجب رقم جلوس ٣٠٨٢
عبدالرحمن ابراهيم سعد توتو رقم الجلوس 78298
نوره مسعد عبد المنعم ابراهيم مسلم
مركز الرحمانيه البحيره
رقم الجلوس. 72830
شاهنده سعيد محمد حسين شحاته رقم الجلوس 46779
نرمين عيد مرعي
احمد عصام محمد رقم الجلوس 88532
بسنت سيد صديق عبد الرحيم رقم الجلوس ٢٧١٤دمنهور
بسنت سيد صديق عبد الرحيم رقم الجلوس ٢٧١٤ دمنهور
13852 هذا رقم جلوس
سهام
حبيبه إبراهيم الشحات السيد خضر
رقم الجلوس ٦٢٦١٢
المحمودية بحيره
عبد الحميد عاطف عيسي
خربتا محافظة البحيرة
15426
عبد الله سمير بريق رقم الجلوس ٢٥٣٩
مصطفي عيسى عطية متولى أحمد رقم الجلوس٨٦٠