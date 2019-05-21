نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية،تزايد البحث خلال هذه الساعات عن إعلان نتيجة إعدادية الاسكندرية 2019 الترم الثاني، وذلك بعد ما تردد من أنباء حول غعلان النتيجة اليوم، فيما تم نفي الخبر، وقد صرحت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 آخر العام قيد التجهيز.
أيام قليلة وينهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، وسوف تبدأ على الفور أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بكنترول الشهادة الإعدادية بالأسكندرية لكي يتم الإنتهاء من تجهيز كشوف أسماء النجاحين في الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني في أقرب فرصة لعرضها على جميع الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2019
صرحت الأستاذة آمال عبد الظاهر مدير مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع النتيجة على شبكة الإنترنت عبر المواقع الرسمية المخصصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سواء من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية.
مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية
بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وفور إنتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات ستقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على الفور بتجهيز لجان التصحيح الخاصة بكنترولات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة الأسكندرية حتى تتمكن المديرية من عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح والمراجعة والرصد.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسكندرية 2019 الترم الثاني
يستطيع جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية متابعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني من خلال الروابط التالية، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس وإختيار عرض النتيجة وسوف تظهر جميع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الإجتماعية واللغة الإنجليزية.
مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية
البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالأسكندرية لم تظهر بعد، وسوف نتابع لكم أهم التفاصيل الخاصة بموعد إعلان النتيجة لتقديمها لكم، مع أطيب التمنيات لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق.
التعليقات
رقية محسن محمد
117090
مدرسة عطر العنب الإعدادية بنات كرموز الاسكندرية
من فضلك عايز النتيجه دي 91453
فاطمة حسين محمد
حبيبه احمد حسنين رمضان
رقم جلوس١١٠٦٦٢ باسم على محمود على محمود صابر أداره العامريه
رقم الجلوس 38513
اسم محمود احمد محمود احمد ابراهيم
احمد اشرف شوقي محمد
127525
ضى مدحت رقم الجلوس 69552
9296
ميرنا سامى احمد عبيد رقم الج ٧٤٣٦٩
عربى 29 انجليزى 16،5 دراسات 11 هندسة 3،5 علوم 8،5 جبر 5
2290 محافظة الاسكندرية مدرسة عمر المختار الاعدادية بنات
عمر محمد انور محمد العزب نتيجه تالته اعدادي رقم الجلوس91874
شهادة مازن طارق عبدالسلام سلامة أحمد رقم الجلوس 13782 مدرسة أرض العوايد الإعدادية بالأسكندرية الصف الثالث الاعدادي
116343فاطمه حسن محمد حسن كرسوم
٥١٤٥٢ من فضلكم عايزة النتيجة دي
رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم
51452 حبيبه مصطفى محمود حنفى محمود 31.5 23 4.5 9.5 6.5 14.5
شهاده فاطمه عادل محمد عبد العال
رقم الجلوس ٣٥٥٥٣ مدرسه الزهراء الإسكندرية الصف الثالث الإعدادي
نتيجة اعدادية الاسكندرية ظهرت حالا ويمكن للجميع معرفة النتيجة فورا
رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
35553 فاطمه عادل محمد عبد العال مجاهد 33 25 8.5 11.5 12.5 14.5
مازن وليد 36561 إدارة وسط
طارق احمد فوزي
محافظه الاسكندريه
رقم الجلوس105571
رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
105571 طارق احمد محمد فوزى 32 22.5 15 14.5 13 16.5
الاسم . جهاد يسرى ابراهيم على جامع
رقم الجلوس.593
مؤمن محمد السيد
11249
مدرسه محمد محمود رضوان الإعدادية
57428
الاسم/اسلام محمد عبد الرؤف احمد رقم الجلوس٦٠٤٠٨
جنه محمد عادل محمد 97927 الاسكندرية الدخيلة
سوف نقوم بجلب النتيجة لجميع أصدقائنا فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الاول ، تمنياتنا للجميع بالنجاح الباهر
73164 ارجو الرد
رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
73164 حبيبه عادل عبدالمنعم محمد الشنديدى 33.5 27 15 9 12.5 15
عبد الرحمن اسامه محمد عبدالعال
١٢٠١
مدرسه عبدالله النديم بالاسكندريه
شهد حسن محمود علي ابو احمد 35521
40201
انا اسف
ممكن الرابط اللي بتجيبي منه الشهادات
نورين زكريا إبراهيم رميح
108351
عمرو لطفي ابراهيم
62976
مريم محمد محمد علي
56978
سعيد رمضان سعيدعبدالله ابراهيم
١٠٢٤١
حبيبه اسامه ابراهيم مدنى مدرسة مجدى بن حليم رق الجلوس 98580
مي عمر عبد الغفار محمد
رقم الجلوس 85623
الادارة الجمرك
مدرسة قاسم امين
اسراء محمد عبد السلام ابو المجد
98450
نجح يا قمر
عير معروف
شهاده حازم أحمد عبد الفتاح سعد الكومي
رقم الجلوس 16385
37746
74148 يوسف وليد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ،مدرسة حورس
فاطمه محمد حمدي رقم الجلوس 2988 مدرسه الملك مينا
فاطمه محمد حمدي مدرسه الملك مينا رقم الجلوس 2988 ياريت تجبهالي معلش
سالى مصطفى ابراهيم
54088
الاسكندريه
مريم على اسماعيل
98919
80%
عبد الرحمن جابرالسيد رقم الجلوس ١١٨٤٨ ادارة شرق
عايزة شهادة عبد الرحمن محمد الحسيني رقم الجلوس ٩٨٦٣ مدرسة رياض الإعدادية بالأسكندرية المنهج
الاسم:عبد الرحمن اسامه محمد عبد العال
رقم الجلس:٩٢٠١
مدرسه:عبد الله النديم
في الاسكندريه
الاسم مصطفي ناصر جابر
رقم الجلوس13318
محافظه الاسكندريه
شريف محمد
عيد ٦٢٧٩٨
93050
مدرسه الفيروز اسماء علاء عبد النبي100492
شريف محمد عيد ابراهيم ٦٢٧٩٨
فاطمة السيد محمد حسين
الاسكندرية
110076
اسماء علاء عبد النبي
رقم الجلوس 100492
مدرسة الفيروز ةدارة الجعمي
فاطمه السيد محمد حسين
رقم الجلوس 110076
محافظة الإسكندرية
مدرسة العزة الإعدادية المشتركة
حسام ياسر السيد
رقم الجلوس 11023
نسمةعبدالقادراحمدعبدالمنعم عايزة النتيجة رقم الجلوس 108912 مدرسة ام سلمة الاعدادية بنات الاسكندرية
34770
بستلة هاني السيد
مدرسهه محرم بك الاعداديه بنات
ردينا احمد محمود عبد الحليم ١٣٠٠٦٩
عربي..38
انجليزي..27
دراسات..28
علوم..18
جبر..14
هندسه..13
131625
احمد محمود عبدالحليم
13482
مدرسة ارض العوايد
رقم الجلوس 13ة207
الاسم: موده ايمن محمد السعدنى
مدرسه : عقبه بن نافع
رقم الجلوس : 65969
موده ايمن محمد السعدنى مدرسه عقبه بن نافع
65969
لو سمحت رقم الجلوس 33895 بالسكندريه الاسم تسنيم ناصر حسين محمود
جاري تجهيز نتيجة اعدادية الاسكندرية لتحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم فانتظرونا
ورقم الهاتف
بوسي محمد محمود ابرهيم رقم الجلوس 96853مدرسة بنت الشاطئ
شهد احمد السيد رقم الجلوس 99401
الاسم مصطفى محمد سعيد بكر
رقم الجلوس 9465
مدرسه عبدالله النديم
الاسم سلمى سالم صالح ابراهيم علام على رقم الجلوس ٥٠٦٧٦ مدرسة ابن خلدون
شهد نبيل
رقم الجلوس 97663 ادارة العجمى
سيمون وليم نسيم
2974
مدرسة الملك مينا
الاسكندريه
شهد أحمد علي عبد المبدي رقم الجلوس 116802
نورهان جمال علي على ابو شرمة
٥٥٣٢٠
ادراة غرب
مدرسه احمد بدوي
ملك محمود عبدالرسول علي حسنين
رقم جلوس 50446 محافظة الاسكندريه مدرسة ابن خلدون بنات
محمد ابراهيم شوقي ابو سكين 58022
زينب طارق مصطفي محمد سيد 6186
سوف يتم جلب النتيجة فور ظهور نتيجة الاعدادية بالاسكندرية 2019 ، فتابعونا ، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
هاجر احمد ابو الحسن عبد الموجود رقم الجلوس ١٣١٦ محافظه الاسكندريه مدرسه الخنساء الاعداديه بنات شرق
فاطمة محمد فتحى محمد حسين
رقم الجلوس 813
محافظة الاسكندرية ادارة شرق
مدرسة الشهيد شريف محمد عمر ع بنات الرمل سابقا
34630
نتيجه الشهاده الاعداديه الاسم رقيه فرج محمود النشرتى رقم الجلوس 5104 مدرسة فاطمه عنان اعداديه بنات
زينب طارق مصطفي محمد سيد أحمد 6681 مدرسة أم القري الاعدادية بنات
احمد علي احمد بمجافظة الاسكندرية عططلع متس
جهاد محمد جادالله عبدالرحيم
رقم الجلوس ٦٠٣٨
مصطفي يحي رقم الجلوس 58127
السيد رمضان السيد سعد
66002 _ مدرسة:كهرباء ابوقر الاعداديه ينين
888
ملك محمود عبد الرسول علي حسنين رقم الجلوس 50446 محافظة الاسكندريه مدرسة ابن خلدون بنات
زياد طارق فوزى أبو اليزيد شمس الدين
رقم جلوس 14435
الاسكندرية
ادارة شرق
مدرسة نهضة مصر
ساعات قليلة وسوف يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 نصف العام، فتابعونا
عاوز اعرف الشهاده
رحمه رضا شحاته رزق رقم الجلوس 1116 مدرسه الخنساء
شهد علوه محمد
رقم جلوس 66529
منة الله انور محمد خليل ابراهيم
١٠٩٠٠
اسكندرية
احمد السيد مصطفي محمد
30669
الاسكندريه
لو سمحت انا عايزاه
ميرنا عمر عدالحميد
رقم الجلوس ١١٥٩٠٢
جهاد محمد جادالله عبدالرحيم
رقم الجلوس ٦٠٣٨
مدرسه ام القرى الاعداديه بنات
ر
متي سوفا تانزل الشهاده الاعداديه الثف الثالث
روان اشرف محمد
109061
منه الله نعمان برهامى عبد الجواد
رقم الجلوس 72506
هي طلعت وله لساا
الإسم: عبدالرحمن خميس عبدالحميدمحمدحسن
رقم الجلوس:127059
108620
محمدمجدى عبد الجواد عوض الجزار المدرسه البكتوشى الاعداديه رقم الجلوس 62518
يوسف عبد الفتاح احمد عبد الفتاح
مدرسه نهضه نوبيه
رقم الجلوس ٤٠٥٧٩
محمود ابراهيم محمود إبراهيم رقم الجلوس ١١٩٣٣١
محمود ابراهيم محمود إبراهيم رقم الجلوس ١١٩٣٣١
6751
عاجبني
شهد محمد حسن محمد
رقم الجلوس 116814
مدرسه كرموز الاعداديه بنات
رقية محسن محمد
117090
مدرسة عطر العنب الإعدادية بنات كرموز الاسكندرية
58730
طارق علاء رزق عبدالله
محمد العارف محمد عبدالوهاب محمد حسن
رقم الجلوس ٩٢٨٦٤
مدرسة أمير الشعراء
محافظة الإسكندرية
شهاده الصف الثالث الاعدادي الاسم صدفا محمد صبري علي عبدالجواد رقم الجلوس 5671محافظه الاسكندريه مدرسه زيزنيا
ممكن اعرف ازاي اجيب نتكتي
الاسم ايمن عصمت مكسيموس نظير رقم الجلوس 62262 مدرسه البكاتوشي بمحافظه الاسكندريه
94881
31808 احمد منصور
شهادة عبدالرحمن ابراهيم نبيه ابراهيم اسماعيل
رقم الجلوس 9847 مدرسه رياض الاعداديه بالإسكندرية
عمر وليد محمد
95296
مدرسه عثمان بن عفان
محمو عبد الرحيم ٦٠٤٩
يوسف حسام ٥٨٥٨٥
زياد طارق فوزى أبو اليزيد شمس الدين
رقم جلوس 14435
مدرسة نهضة مصر
ادارة شرق
70128 رقم الجلوس اسمي عبدالرحمن سمير منصور منصور مليس
٣٣٧٧٤
مني السيد احمد احمد محمد مدرسه الورديان الاعداديه ب محافظه اسكندريه رقم جلوس 115223
9110
مروان وائل على الضمرانى محمد رقم الجلوس/64095 ادارة شرق
نوران عبد الحميد فتحي عبد السلام زيدان
رقم الجلوس٥٧٠٩٨
سوف تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية في نهاية هذا الاسبوع باذن الله ، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
لو انتي حلوه وكسك حلو هتطلعي الاولي
36547 كيرلس سعيد
مدرسة محرم بك اعدادية بنين
بالاسكندرية
يوسف سعد سعد حامد&مدرسة محمد محمود رضوان&رقم الجلوس11281
يوسف طاهر عبد الستار محمدين
الاسكندرية
125818
مدرسة نجع عبد الىواف الاعدادية المشتركة
الاء احمد محمود ٣٢٦٦مدرسة الصالحية ادارة شرق التعليمية
عمرالسيد عبدالعظيم عمر زيدان
رقم الجلوس ٣٩٢١٧
هي اشهادة عتطلع اميه
فارس احمد رزق رزق مصطفي
63887
ارجو النتيجه
صاقط في العربي
محمد مجدي احمد
13887
النتيجه متى اذا سمحتم
مصطفى محمود عزت محمد رقم الجلوس 125248
مصطفي محمود عزت رقم الجلوس 125248
17085
شهد شريف رقم الجلوس ٦٢٥٨
هي الشهاده هتطلع امتي
انهاردة الساعة ٦
مدرسة الخنساء
20456الاسماعيليه
1169غ
محمود جمال محمد محمود
الاسكندريه
اداره غرب
119202
هوايدا ابراهيم السيد
اداره المنتزه
64417
حازم محمود احمد محمود 10814 مدرسه طلعت مصطفي الاسكندريه
الاسم نادين علاء السعيد الحمزاوى ادارة المنتزة التعليمية رقم الجلوس 56405
56405 نادين علاء السعيد الحمزاوى
امل جمال محمد صبحي بدراوة
رقم الجلوس ٨٥٨٥٤
اداره الجمرك بالاسكندرية
موقع اية
هي طلعت بالنت ولا ايه
منة الله انور محمد خليل ابراهيم
رقم الجلوس١٠٠٩٠٠
مدرسة الاسراء الخاصه
الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
شهدعلي عبد السلام
5846
زياد محمود 94938 العجمى
فارس محمد السيد محمد الرقم …11587 ….محافظة الاسكندرية…ادارة شرق
النتيجة ظهرت ولا لأ؟؟؟؟؟؟
رقم الجلوس ٩٧٣٥٨
ادارة العجمي
رويدا محمد عبد الجابر محمد محمد
رقم الجلوس ٥٦١١٠
مدرسه المهاجرين الاعداديه الصف الثالث الاعدادي
يحيى محمد حلمي مصطفى من الاسكندريه رقم جلوس 17652 يحيى محمد حلمي مصطفى
اجدعان حد يعرف يجبلى النتيجة
من المنتظر اعلان اعدادية الاسكندرية 2019 الترم الاول خلال هذه الايام، وفور اعلان النتيجة سوف نقوم بإعلامكم بها، تمنياتنا لكم بالتوفيق
35276
نجحت ولا ايه
73326
الأسم:منة الله تامر محسن امين
المدرسة: عرفان الإعدادية بنات
الإدارة:إدارة وسط التعليمية
المحافظة: الإسكندرية
رقم الجلوس:٣٥٢٧٦
منة الله تامر محسن أمين
مدرسة عرفان الإعدادية بنات
رقم الجلوس:٣٥٢٧٦
يوسف محمد فاروق رقم الجلوس ٧٠٢٨٠ محافظة الإسكندرية .
ابراهيم مسعود سعد علي ابراهيم رقم الجلوس 38729 محفظة الاسكندرية الصف الثالث الاعدادي مدرسة عذبة الصيادين
شهد هشام السيد محمد ابراهيم
رقم الجلوس 34606
مارتينا رؤوف رضا ٦٨٦٢٦
رضا عباس حسني عباس عمار رقم الجلوس 11456
106442
محافظه الإسكندرية الصف الثالث الاعدادي
ريم جابر محمد خليفة منصور اسكندرية ادارة العجمي
ابراهيم الدسوقي عبدالله الدسوقي
٥٧٢٠٣
الاسم:إبراهيم الدسوقي عبدالله الدسوقي
رقم الجلوس:57203
حنين سهيل سعيد مشعل رقم الجلوس 50847 ادارة المنزه محافظة الاسكندرية الترم الاول
انتي نجاحتي
عمر خالد ابراهيم محافظه الاسكندريه
رقم الجلوس ٣٦٥٢٨
مدرسه الشهيد احمد عبد العزيز 117244
يوسف إبراهيم محمد محمود خليل /(رقم الجلوس 38290
احمد منصور عبد اللطيف على زيدان
المنشية البحرية الاعدادية المشتركة
64600
127600 محافظة الإسكندرية الصف الثالث الاعدادي
53247
ابراهيم عصام
مدرسه الحضره بنين
36897
نوره عبدالنبي محمد محمود سلامه رقم ٤١٢٩
نوره عبدالنبي محمد محمود سلامه رقم 4129. 3الاعدايه
حبيبه صلاح حسين محمد نمر
54873
احمد بدوي الاعداديه بنات
محافظه الاسكندريه
اداره المنتزه التعليميه
2019
الفصل الدراسي الاول
حبيبه صلاح حسين محمد نمر
54873
60063
الإسكندرية
احمد عبد الفتاح على محمود
يوسف حسام الدين السيد رقم الجلوس ٥٨٥٨٥الصف الثالث الاعدادي
5451
ماهر سعيد جابر إبراهيم رقم الجلوس 10717
رقم الجلوس
101902
الاسم.عبدالباسط محمد عبدالباسط محمد
رقم الجلوس .16518
ادهم حسام ابراهيم سليم سليم
محافظه الاسكندريه الصف الثالث الاعدادي
اداره المنتزه رقم الجلوس:58415
لازالت اعمال الكنترولات بالشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2019 الترم الأول قائمة وفور الانتهاء منها سوف نعلمكم بالنتيجة
56567 امنيه مرسي ابراهيم
86405
جهاد أبوزيد مدرسه شهداء الثورة رقم الجلوس ٩٩٨٦٧
شيماء هشام
رقم الجلوس 68128
اداره المنتزة
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الاسم هشام محمد سلامه عبده البشبيشي رقم الجلوس 85293
حبيبة ضيف الله حمد منصور رقم الجلوس ١١٠٢٦١
90347 يوسف بيومى
خالد عمرو علي حسن محمود ارجو الرد بسرعة إدارة شرق محافظة اسكندرية رقم الجلوس9809
خالد عمرو علي حسن محمود إدارة شرق ارجو الرد بسرعة رقم الجلوس 9809 محافظة الاسكندرية
رمزي ايمن همام
٩٠٥٥٤
لا حول ولا قوة الا بالله مادتين سقط فيهم
مصطفي عماد فاروق
رقم الجلوس 36866
رقم الجلوس 116627محافظة الاسكندرية
الاسم ميار احمد رقم الجلوس 227
الاسم ميار احمد رقم الجلوس 227
رقم الجلوس ٩١٣٨٥
محافظة الاسكندرية إدارة غرب التعليمية (العجمي
نتيجة اعدادية الاسكندرية 2019 الترم الاول لم تظهر بعد وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
شهادة يوسف محمديوسف محمدشتا بالسكندرية بالعامرية بمدرسة الحضاره العداديه برقم جلوس 160931
يوسف سعيد محمد 92040
محمد رضا محمد ابوزيد مدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية بنين محافظة الاسكندرية رقم الجلويس / 38048
محمود عاطف محمد محمد عامر
رقم الجلوس 92917
أحمد إيهاب
محافظة الاسكندرية
10086
شهادة ملك شعبان محمد عبد العليم رقم الجلوس 209 مدرسة دير سمالوط
اسماء ابراهيم السيد وهبه
47506
محافظه الاسكندريه
المجموع الكلي 242 ناجح
الاسكندرية ارجو الرد بسرعة
شهاده باسم احمد محمد حامد عبد العال
60183
والنبي درجات الشهاده بتاعتي
رقم الجلوس 30890
عبد الرحمن محمود الراوى رضوان
ايما ن عبد الستار احمد محمد رقم الجلوس 15419
نتيجة ايهاب فوزي محمد
مدرسه برج العرب الاعداديه بنين
رقم الجلوس :2733
الاسم رحمة حمدي عبدالعزيز محمد عمر رقم الجلوس 2733
محمود فرج صالح رقم جلوس 1386
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
34.5
9
18.5
11.5
14
6
17
6.5
10
لن اعرف كلمة البريد الالكتروني
بمحافظة الاسكندرية
100460
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
31.5
12.5
10
5.5
8
7.5
13
8.5
6
يارب نجحني اناوامة المسلمين اجمعين
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القاهره
445629 اداره المرج التعليميه
وانا56567
امنيه مرسي إبراهيم بالاسكندريه
رقم الجلوس 117908
مدرسه طاهر بيك الاعدادية
الورديان الاسكندريه
نتيجه تعداديه اسكندريه رقم الجلوس107583
107583
رقم_الجلوس
محمداسامه احمد رفعت امين الزهيرى
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
محمد حلمى مراد الإعدادية ص
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
34
24
15.5
13
16.5
7
19
9.5
13.5
سما صلاح محمد إبراهيم رقم الجلوس 24602
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
22
16
18
14
20
7
18.5
10
9.5
مطلوب معرفة النتيجه
77042 رقم الجلوس
الاسم منة اللة عصام أحمد محمد أنور
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
33
28.5
16
14
14
6.5
18
8
12
رقم الجلوس ١٩
بلال أسامه يوسف عبدالفتاح. 108477
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
26
6.5
12
6.5
16.5
4
8.5
9
8.5
108184
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
25.5
11
7.5
10
8.5
6
11
7.5
7
اسماء عادل احمد ابوضيف
مدرسه عبدالخالق حسونه ع م ب
رقم الجلوس ٥٣٩٥٥
منه الله على بخيت على بخيت
105170
اين المكان الذى يكتب به رقم الجلوس
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
28
15
13.5
7
12.5
7.5
15
6.5
7.5
شهاده ندى ناصر حسن موسى رقم الجلوس 302مدرسة أبو الخيطان إسماعيلة المنايف الصف الثاني الاعدادي