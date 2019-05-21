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تَابع إعلان نتيجة الإعدادية بالأسكندرية 2019 “3ع” نهاية العام برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة alexandria.gov.eg

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
تَابع إعلان نتيجة الإعدادية بالأسكندرية 2019 “3ع” نهاية العام برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة alexandria.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية،تزايد البحث خلال هذه الساعات عن إعلان نتيجة إعدادية الاسكندرية 2019 الترم الثاني، وذلك بعد ما تردد من أنباء حول غعلان النتيجة اليوم، فيما تم نفي الخبر، وقد صرحت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 آخر العام قيد التجهيز.

أيام قليلة وينهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، وسوف تبدأ  على الفور أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بكنترول الشهادة الإعدادية بالأسكندرية لكي يتم الإنتهاء من تجهيز كشوف أسماء النجاحين في الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني في أقرب فرصة لعرضها على جميع الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2019

صرحت الأستاذة آمال عبد الظاهر مدير مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع النتيجة على شبكة الإنترنت عبر المواقع الرسمية المخصصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سواء من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية.

مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وفور إنتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات ستقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على الفور بتجهيز لجان التصحيح الخاصة بكنترولات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة الأسكندرية حتى تتمكن المديرية من عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح والمراجعة والرصد.

تَابع إعلان نتيجة الإعدادية بالأسكندرية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسكندرية 2019 الترم الثاني

يستطيع جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية متابعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني من خلال الروابط التالية، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس وإختيار عرض النتيجة وسوف تظهر جميع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الإجتماعية واللغة الإنجليزية.

مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالأسكندرية لم تظهر بعد، وسوف نتابع لكم أهم التفاصيل الخاصة بموعد إعلان النتيجة لتقديمها لكم، مع أطيب التمنيات لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  12. شهادة مازن طارق عبدالسلام سلامة أحمد رقم الجلوس 13782 مدرسة أرض العوايد الإعدادية بالأسكندرية الصف الثالث الاعدادي

    رد

    2. رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
      35553 فاطمه عادل محمد عبد العال مجاهد 33 25 8.5 11.5 12.5 14.5

    1. رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
      105571 طارق احمد محمد فوزى 32 22.5 15 14.5 13 16.5

    1. سوف نقوم بجلب النتيجة لجميع أصدقائنا فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الاول ، تمنياتنا للجميع بالنجاح الباهر

    3. رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
      73164 حبيبه عادل عبدالمنعم محمد الشنديدى 33.5 27 15 9 12.5 15

  72. فاطمة محمد فتحى محمد حسين
    رقم الجلوس 813
    محافظة الاسكندرية ادارة شرق
    مدرسة الشهيد شريف محمد عمر ع بنات الرمل سابقا

    رد

    1. سوف تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية في نهاية هذا الاسبوع باذن الله ، تمنياتنا للجميع بالتوفيق

    1. من المنتظر اعلان اعدادية الاسكندرية 2019 الترم الاول خلال هذه الايام، وفور اعلان النتيجة سوف نقوم بإعلامكم بها، تمنياتنا لكم بالتوفيق

  149. الأسم:منة الله تامر محسن امين
    المدرسة: عرفان الإعدادية بنات
    الإدارة:إدارة وسط التعليمية
    المحافظة: الإسكندرية
    رقم الجلوس:٣٥٢٧٦

    رد

  169. حبيبه صلاح حسين محمد نمر
    54873
    احمد بدوي الاعداديه بنات
    محافظه الاسكندريه
    اداره المنتزه التعليميه
    2019
    الفصل الدراسي الاول

    رد

    1. لازالت اعمال الكنترولات بالشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2019 الترم الأول قائمة وفور الانتهاء منها سوف نعلمكم بالنتيجة

    1. 107583
      رقم_الجلوس
      محمداسامه احمد رفعت امين الزهيرى
      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه
      الادارة
      محمد حلمى مراد الإعدادية ص
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      34
      24
      15.5
      13
      16.5
      7
      19
      9.5
      13.5

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