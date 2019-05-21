نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية،تزايد البحث خلال هذه الساعات عن إعلان نتيجة إعدادية الاسكندرية 2019 الترم الثاني، وذلك بعد ما تردد من أنباء حول غعلان النتيجة اليوم، فيما تم نفي الخبر، وقد صرحت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسكندرية 2019 آخر العام قيد التجهيز.

أيام قليلة وينهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، وسوف تبدأ على الفور أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بكنترول الشهادة الإعدادية بالأسكندرية لكي يتم الإنتهاء من تجهيز كشوف أسماء النجاحين في الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني في أقرب فرصة لعرضها على جميع الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2019

صرحت الأستاذة آمال عبد الظاهر مدير مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع النتيجة على شبكة الإنترنت عبر المواقع الرسمية المخصصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سواء من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأسكندرية أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية.

مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وفور إنتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات ستقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على الفور بتجهيز لجان التصحيح الخاصة بكنترولات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة الأسكندرية حتى تتمكن المديرية من عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح والمراجعة والرصد.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسكندرية 2019 الترم الثاني

يستطيع جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية متابعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني من خلال الروابط التالية، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس وإختيار عرض النتيجة وسوف تظهر جميع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الإجتماعية واللغة الإنجليزية.

مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالأسكندرية لم تظهر بعد، وسوف نتابع لكم أهم التفاصيل الخاصة بموعد إعلان النتيجة لتقديمها لكم، مع أطيب التمنيات لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق.

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