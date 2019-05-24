موقع الأزهر التعليمي- سجل بياناتك واعرف نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 لجميع الصفوف

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني تعد محط اهتمام جميع طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري والصف الثالث الإعدادي الأزهري، بمجرد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ونتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 بالاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من أعمال الكنترول واعتمادها من جانب شيخ الأزهر، ولهذا سنرصد في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الأزهر 2019 الترم الثاني.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

حيث تجدر الإشارة إلى أنه جميع طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، قد انتهوا من أداء الامتحانات الترم الثاني على مستوي جميع المحافظات، كما يشار إلى أن أعمال التصحيح لامتحانات الأزهرية قد بدأت خلال اليوميين الحالين من أجل إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم عبر موقع الأزهر التعليمي فور اعتمادها.

موقع الأزهر التعليمي

حيث يعد موقع الأزهر التعليمي هو الموقع الرسمي التي يتم فيه عرض جميع نتائج الشهادة الأزهرية 2019 لمرحلتيها الابتدائية والإعدادية فور اعتمادها من جانب شيخ الأزهر الشريف، والتي يتم عرضها عليه فور الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع ورصد الدرجات.

يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس الصف في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.

ويمكن لجميع الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018 الترم الثاني، من خلال إتباع الخطوات التالى :

الدخول إلى موقع الأزهر التعليمي أو بوابة الأزهر التعليمية

ومن ثم الضغط على زر نتائج الطلاب

وبعد ذلك يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي التابع له

ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك

وبعد ذلك أضغط على عرض النتيجة

لتظهر لك النتيجة المراد الاستعلام عنها بالتفصيل

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

حيث بدأت أعمال التصحيح لنتيجة الشهادة الإعدادية والأزهرية .

من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 قريبا.

كما سيتم إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 مع نتائج الإعدادي الأزهري.

لا تزال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول والابتدائية مستمرة على مستوي جميع المحافظات.

أكد الدكتور أحمد مصطفى عبد الحميد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه لا يوجد أي شكاوى من جانب الطلاب في امتحانات ابتدائية الأزهر الترم الأول 2019.

لم يتم الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج الابتدائية الأزهرية والإعدادي الأزهري 2019 حتى الآن.

محمد عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ، أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الطلاب.

لا نزال نترقب مع طلاب الابتدائي والإعدادي الأزهري لحظة إعلان نتائج الامتحانات.

سيتم رفع نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية على موقع الأزهر التعليمي فور اعتمادها.

من المتوقع إعلان نتيجة ابتدائية وإعدادية الأزهر على بوابة الأزهر التعليمية الأسبوع القادم.

من المقرر الانتهاء من تصحيح نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 لجميع الصفوف، خلال الأسبوع القادم.

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتائج الابتدائية الأزهرية، رسميا يوم الخميس القادم على بوابة الأزهر الإلكترونية.

سيتم اعتماد نتيجة إعدادية الأزهر 2019 خلال ساعات.

من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الخميس.

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