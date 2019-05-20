نتيجة اعدادية أسيوط الترم الثاني 2019، أيام قليلة وسوف يتزايد البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن الفصل الدراسي الثاني حيث شرفت امتحانات الشهادة الاعدادية على الإنتهاء في محافظة أسيوط بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وهى إدارات (منفلوط والقوصية وديروط والغنايم وساحل سليم والفتح والبداري وأسيوط) وباقي الإدارات التعليمية الأخرى، وحسب تصريحات الطلاب وأولياء الأمور فإن جميع الأسئلة جاءت مناسبة لجميع مستويات الطلاب وجاءت من داخل المقررات الدراسية والكتاب الوزاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه عقب انتهاء الامتحانات التحريرية في جميع المدارس بمحافظة أسيوط سوف تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل مراكز التصحيح في المحافظة، كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط على لسان مدير المديرية أن أعمال الكنترول سوف تبدأ على الفور من الرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابات، وعقب إنتهاء هذه الأعمال سوف تبدأ مباشرة الأعمال الختامية وإعداد كشوف الطلاب تمهيدا لعرض النتيجة على السيد محافظ أسيوط ليقوم باعتمادها وإعلانها للجميع.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سوف تكون متاحة على بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الرابط التالي وذلك فور اعتماد النتيجة:-

حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس متابعة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2019 عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 75%.

أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية بأسيوط، النتيجة لم تظهر بعد وسوف نقوم بتوفير رابط للنتيجة فور إتاحتها، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح الباهر.

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