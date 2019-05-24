برقم الجلوس والاسم..اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط على اليوم السابع ومصرواي ومديرية أسيوط التعليمية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي أنباء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط على اليوم السابع برقم الجلوس والتي سيتم اعتمادها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الامتحانات والتصحيح، ويرصد إليكم موقع نجوم مصرية، أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019، وجميع التصريحات التي أدلت بها المحافظة خلال هذا المقال، بالإضافة إلى وضع رابط نتيجة إعدادية أسيوط الترم الثاني.
تواصل مديرية أسيوط التعليمية تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وبعدها سيتم إضافة مجموع مواد الترم الأول على الترم الثاني وإعداد قائمة بأسماء الطلاب الأوائل لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط اليوم السابع
شهد الأسبوع الحالي بداية الامتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط وحتي يوم الخميس الموافق 16 مايو، لتبدأ بعدها مديرية التربية والتعليم في أعمال الكنترول، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط اليوم السابع، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، من المقرر أن يتم الانتهاء من الامتحانات خلال الأسبوع القادم.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكنك معرفة نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسنعرض نتائج الإعدادية فور اعتمادها، كما اعتدنا خلال السنوات الماضية.
تتصدر كلمة البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019، مواقع الأنترنت لرغبة أولياء الأمور في الاطمئنان على درجات أولادهم خلال الترم الأول، حيث تعد الشهادة الإعدادية أخر مرحلة في التعليم الأساسي، وبناء على المجموع الذي يحصده الطالب في الصف الثالث الإعدادي يتم تحديد الثانوية الذي سوف يستكمل فيها دراسته.
نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
حيث سيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 عبر موقع اليوم السابع ومصرواي ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، عقب أن يتم المحافظ نتائج الإدارات التعليمية لمحافظة أسيوط إدارة أسيوط، إدارة ديروط، إدارة منفلوط، إدارة القوصية، إدارة الفتح، إدارة أبنوب، إدارة أبوتيج، إدارة الغنايم، إدارة صدفا، إدارة البداري، إدارة ساحل سليم) وإعلان نسبة النجاح للمحافظة عامة ولكل إدارة تعليمية بصفة خاصة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة إعدادية أسيوط
- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط
- تسجيل بيانات الطالب
- الضغط على زر عرض النتيجة.
متابعة نتيجة إعدادية أسيوط 2019
- حيث انتهي جميع الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 محافظة أسيوط، اليوم.
- وتم البدء في جميع المدارس أعمال التصحيح لنتائج الطلاب خلال ساعات.
- من المترقب إعلان نتائج إعدادية أسيوط الترم الثاني خلال نهاية الأسبوع المقبل.
- نترقب معكم إعلان نتائج إعدادية أسيوط الترم الثاني قريبا .
- وستكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم متاحة في المدارس بعد اعتمادها بيوم.
- حيث أكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، تسير بشكل منتظم.
- حيث بدأت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط أعمال رصد وتجميع الدرجات.
- نتابع معكم جميع أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط لعرضها فور اعتمادها.
- اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط رسميا لجميع الإدارات التعليمية.
- حيث أوشكت مديرية أسيوط التعليمية على الانتهاء من أعمال كنترول نتيجة الصف الثالث الإعدادي، طبقا لما صرح به صلاح فتحي ، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط.
- لينك نتيجة إعدادية أسيوط (من هنا).
التعليقات
يوسف صياد خميس
17377
كاترين شنوده فوزي يني محافظه اسيوط رقم الجلوس 13421
اسيوط
29666
يوسف صياد خميس
17377
يوسف فرج يوسف رقم الجلوس 8622 محافظة اسيوط
مركز منفلوط قرية العتامنه مدرسة الطليعة رقم الجلوس20873
سيد حسين سيد حسن 55014
نتيجة الطالبة إيريني منير بسالي جبره مركز البداري
احمد ايمن احمد حسين
محمود مصطفى سيد على رقم جلوس 7938
لغة انجليزية 15
رياضيات 11.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 11
مجموع 71
دين 15
كمبيوتر 6
احمد ايمن احمد حسين
اسراء حسن محمود حسن محافظة اسيوط مركز الغنايم مدرسة بالمشايعة قبلي الاعدادية المشتركة
5009 رقم الجلوس
إرسال النتيجة
شروق جمال محمدعبدالرحمن تعرف علي رقم الجلوس 355
٧٩١٠
محمدمحمودمحمدعبدالمعز
فاطمه حمدى علام حسين
43634
فيتو تتمنى لكم دوام النجاح و التوفيق
النتيجة
الاسم: فاطمه حمدي علام حسين محمد
رقم الجلوس: 43634
اسم المدرسة: الزهراء الاعداديه بنات باولاد الياس
الدرجات
لغة عربية 25
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 11.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 76
دين 11
كمبيوتر 7
النتيجة
الاسم: فاطمه حمدي علام حسين محمد
رقم الجلوس: 43634
اسم المدرسة: الزهراء الاعداديه بنات باولاد الياس
الدرجات
لغة عربية 25
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 11.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 76
دين 11
كمبيوتر 7
ملك محمد رشاد محمد
الصف الأول الاعدادى قرية درنكة محافظة اسيوط
رقم الجلوس 202
المدرسة الاعداديه للبنات الجديدة
اريد معرفة النتيجة
ملك محمد رشاد محمد
الصف الأول الاعدادى قرية درنكة محافظة اسيوط
المدرسة الاعداديه للبنات الجديدة
اريد معرفة النتيجة
١٣٦ من ١٤٠ والف مبروك
نتيجه الصف الثاني الاعدادي للطالبة مارينا كريم وهيب جرجس رقم الجلوس ٢٦٨
نسمه عبدالمعز محمد
679
إيهاب زناتي ابوحسيبه
مروة محمد من اسيوط رقم الجلوس 31
رقم الجلوس 31
امل ياسين سيد فهمى رقم الجلوس
نتيجة امتحان الطالبه اسماء احمد عبد اللاه رقم الجلوس٧٣٥٤ الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
نتيجه احمد محسن مصطفى٣٧٥٦٠
اريد النتيجة
عايزة رابط النتيجه فى محافظة الجيزة و يا ريت رابط شغال
نتائجه نهال محمود رقم الجلوس١٥٢٨٢
أرجو نعرفه النتيجه رقم الجلوس١٥٢٨٢
114طه السيد
114طه السيد سعد علي
انا عيزه الشهاده
الاسم:منةالله محمد عبد العزيز محمد
رقم الجلوس:6693
إدارة التربيه والتعليم بمحافظة الإسماعيلية
يحي امين سالم
6528
فاطمه هاني حفني
دينا محمد جمال 1854
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 18
مجموع 123
دين 12.5
كمبيوتر 10
حسام نجم الدين فتحى فى الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الا قصر اريد الشهاده
عايزة الشهادة
6528 فاطمه هاني حفني
بسرعه لو سمحت
لغة عربية 29
لغة انجليزية 8.5
رياضيات 15
دراسات اجتماعية 14
علوم 11.5
مجموع 78
دين 18
كمبيوتر 6.5
فاطمه هاني حفني
رقم الجلوس 6528
فاطمه هاني حفني
6528
52428 اسيوط مركزالفتح الفيما
لغة عربية 37
لغة انجليزية 26
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 128
دين 18
كمبيوتر 8
ماريا اشرف بسيط 52428
لغة عربية 37
لغة انجليزية 26
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 128
دين 18
كمبيوتر 8
طارق محمد محمد يوسف رقم الجلوس ٩٥٧٨٣ محافظه الدهليه مركز المنزله بنين البصراط مدرسه الاعداديه للشهيد محمد المحلاوي
رقم الجلوس ٤٤١٨١ الاسم منة الله فوزى شعبان مشالى محافظة الغربيه مدرسة سندبسط الاعدايه بنات
ريهام ايمن محمد عيسى رقم الجلوس 27614 الشرقية
مي عماد محمد محمود يحي 119425
119425
شهدسيدمحمودمحمد٣٧
منة الله فوزى مشالى مدرسة سندبسط الاعدايه بنات محافظة الغربيه ٤١٨١٤
زينب محرز عيد بادارة اسنا 7633
الاسم زينب محرز عيد محافظة الاقصر رقم الجلوس 7633 مدرسة صلاح الدين
عمر عادل ل فراج حمدان42166
٢٣٠٩٩ اسماء مجاهد علي
اكتب تعليقك هنا…لوسمح عاوز النتيجه باسم
اسراء جابر فتحى عبدالوهاب
رقم الجلوس ٩٨٩٧٣
105699
منه الله محمد
105699 ارجو معرفة النتيجه
زينب محرز عيد رقم الجلوس 7633
الاسم ساره حمدي صدقي محمود
رقم الجلوس ٤٦٣٣٣
محافظة اسيوط لعام ٢٠١٩
غفران محمد احمد علي
رقم الجلوس ١٥١٨٥
الاسم.ايهاب.حنا.صلاح.رقم.الجلوس.١٩٤٧٨.محافظه.اسيوط
الاء رقم الجلوس ٦١١٥٠
77578
محمد صبرى
77576
نتيجه الشهاده الاعداديه الاسم احمد هاني محمد يوسف ابو سعيد محافظه القليوبيه رقم الجلوس 21100
الاسم احمد سامي عبد المنعم عبده
ركم الجلوس 12724
محفظط اسيوط
مركز القوصية
احمد فاروق سعد مجاور 61740 محافظة القليوبية بليز
ابراهيم محمد سيد محمد
نيرة عبده محمد السيد
رقم ٧١٢٦٢
الشرقية
شهد حسن احمد بكر رقم الجلوس ٨٧٢٨
ايه عثمان محمد عايزه رقم الجلوس ٥٨٣٦٧
٣٧١٦٣
غة عربية 22.5
لغة انجليزية 15
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 14.5
مجموع 80
دين 14
كمبيوتر 9
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18.5
مجموع 123
دين 18
كمبيوتر 7
مدرسة صلاح عبد الصبور الاعدادية بالحواتكة
اسم الطالب. طارق ممدوح عبد الحميد ابراهيم
رقم الجلوس٢٢٥٩٠
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 11
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 9.5
علوم 13
مجموع 73.5
دين 13.5
كمبيوتر 7
رقم الجلوس5244
لغة عربية 31
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 17.5
مجموع 125
دين 12.5
كمبيوتر 8.5
هدير بهاء الدين محمد غريب
ورقم الجلوس 61397
محافظة سوهاج
وائل خلف عبدالنبي عبدالله.رقم الجلوس ١٩٩٠٤.محافظة اسيوط
مم رابط النتيجة لمحافظة اسيوط إدارة الفتح
مدرسة ابو الحارث الاعدادية رقم الجلوس 93531
ريهام سبع زاهر عبد العاطي
رقم الجلوس 4883
لغة عربية 39
لغة انجليزية 27
رياضيات 14
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 119
دين 18
كمبيوتر 7.5
منتصر يحيي حسن
رقم الجلوس 8619
لغة عربية 37
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 122.5
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
عبد الرحمن عبد الرحمن ناجي مصطفى محمود
مدرسه الطليعه للتعليم الاساسي العتامنه رقم جلوس 20909
لغة عربية 38
لغة انجليزية 29
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
مجموع 131
دين 18
كمبيوتر 7
عبد الرحمن نتعي مصطفي محمود مدرسة الطليعه للتعليم الاساسي
رقم جلوس 29309
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 20
مجموع 134.5
دين 15
كمبيوتر 7.5
عبد ارحمن نتعي مصطفي محمود
رقم جلوس20309
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 6
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 14
علوم 18.5
مجموع 95
دين 16.5
كمبيوتر 6
محمد نشأت محمود صديق
25759
بني غالب
لغة عربية 25.5
لغة انجليزية 16
رياضيات 22
دراسات اجتماعية 13
علوم 6
مجموع 82.5
دين 17
كمبيوتر 6
محمد عصام عطية احمد رقم الجلوس 5497 محافظة اسيوط ديروط
لغة عربية 15
لغة انجليزية 15
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 18
مجموع 86
دين 10
كمبيوتر 5.5
57538
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 136
دين 17
كمبيوتر 10
اريد الرد بسرعة جدااا 58755
هل ظهرت نتيجة اسيوط
اية محمد جلال 58755
هل ظهرت نتيجة اسيوط
لغة عربية 39
لغة انجليزية 26
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19
علوم 20
مجموع 134
دين 19
كمبيوتر 9.
عزة عبدب الفتاح 45579
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 140
دين 19
كمبيوتر 9.5
الاسم عمر محمد رشدي بخيت رقم الجلوس 57538
فأزمة محمود حسانين ابواحسن
56086
3،2،2019
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
مجموع 135.5
دين 19.5
كمبيوتر 10
سارة حمدي صدقي محمود بخيت حما
رقم الجلوس٤٦٣٣٣
إدارة الغنايم التعليمية بأسيوط
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 140
دين 20
كمبيوتر 9.5
أحمد محمد احمد محمد رقم الجلوس 4218 مركز ديروط مدرسه نصر الدين اسماعيل
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
مجموع 131
دين 16.5
كمبيوتر 9.
سيف الدين احمد نور الدين ادارة ابنوب 50349
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19
علوم 20
مجموع 133.5
دين 17
كمبيوتر 6
فادي منصور شوقي
رقم الجلوس ( 34 )
ديروط – أسيوط
مدرسة / جمال عبد الناصر الرسمية للغات بديروط
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 139
دين 19.5
كمبيوتر 9
كريم هاني عبدالفضيل سليمان فراج
رقم الجلوس : 10500
محافظة اسيوط مركو القوصية
اسماء عبد العزيز عبد الكريم جوده عبيد رقم جلوس4312 المندره بحري ديروط
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 17
علوم 14
مجموع 118
دين 19.5
كمبيوتر 10
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 20
مجموع 133.5
دين 16.5
كمبيوتر 9.5
من فضلك عاوزين نتيجه فاطمه عماد احمد رقم الجلوس 14030
روان بهاء عادل مطاوع
رقم الجلوس ١٧٦٩٦
سها عمرى احمد على رقم الجلوس٤٩٤٥٤ محافظة اسيوط مركز ابنوب
اسيوط رقم الجلوس 11166
محمد اسامه محمد كامل محمد ابو زهوة في مركز القوصيه
ايه محمد جلال علي جابر رقم الجلوس 58755
ريم محمد محمود حمودة ٢٩٢٣١
علاء محمد حسين علي حسين رقم جلوس 24439
لغة عربية 31
لغة انجليزية 9
رياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
مجموع 82.5
دين 17.5
كمبيوتر 8.5
محمد اسامه محمد كامل محمد
عزيزة محمد محمد عبدالنبى مدرسه ابوكريم دشلوط 70187
لغة عربية 36
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 15
علوم 15.5
مجموع 111
دين 15
63298
لغة عربية 34
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 24
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19.5
مجموع 119.5
دين 18
كمبيوتر 8.5
فاطمه محمد فتحى نصير 63628
انت ليه بتهربي من الدروس
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 130.5
دين 16.5
كمبيوتر 7.5
محمد ربيع منصور 2806
انت فاشلل
لغة عربية 25
لغة انجليزية 15
رياضيات 6.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 12.5
مجموع 73.5
دين 17
كمبيوتر 7.5
دينا صلاح اسيوط 63033
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 17
علوم 20
مجموع 128.5
دين 17.5
كمبيوتر 9
دينا صلاح صابر رقم الجلوس63033
مروان احمد عبدالعليم عبد السلام
٤٩٢٦٧
ممكن تنزل النتيجه اشوفها وتمسحها ماشى
رقم الجلوس / 50971
مدرسة الزهراء الاعدادية بنات
الاسم / ايمان عبد الكريم يوسف احمد
لغة عربية 40
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 140
دين 12.5
كمبيوتر 9
شهد محمدمحمود احمد رقم الجلوس 33978 محافظه اسيو ط قريه موشا اريد ا لنتيجه
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 19
مجموع 129
دين 17.5
كمبيوتر 8
لو سمحت ممكن تنزل النتيجه اشوفها وتمسحها تانى
اداره ابو تيج هبه اسامه عبد الرحيم محمد رقم الجلوس 38197
لغة عربية 25.5
لغة انجليزية 15
رياضيات 14
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 9
مجموع 74
دين 16.5
كمبيوتر 6.5
كريم ايمن حسني قم الجلوس ٢٤٤٤٨
رقم الجلوس 3765. الاسم منتصر سيد عبد الرحيم
مي محمد حلمي رقم الجلوس١١١٥ محافظة اسيوط
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
مجموع 139.5
دين 13.5
كمبيوتر 9
لااستطيع كتابت اسمي ولكن رقم. جلوسي هو63196
لغة عربية 33
لغة انجليزية 19
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 13.5
مجموع 103.5
دين 16
كمبيوتر 9.5
ايه محمد حسين على مدرسة البدارى الاعدادية بنات رقم الجلوس 61931
حبيبه علي احمد علي. محافظه اسيوط. رقم الجلوس ٣٧٨٢٧
الاسم:يسى مجدي عبده عوض الله، رقم الجلوس :43570:المدرسة :مدرسة الوعاضلة الاعدادية المشتركة، محافظة :اسيوط
حبيبة حمدي علي مصطفى – إدارة صدفا التعليمية
رقم الجلوس / 42034
الاسم/ احمد عاطف احمد محمد
رقم الجلوس/ 52556
مدرسه الفتح الاعداديه بنين
42578
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
أروي حمدي يوسف ابراهيم حس إدارة البداري التعليميه رقم جلوس 64890
محمدعبد الرحمن احمد محمد. المدرسه .. عمربن الخطاب الاعداديه بدوينه مركز ابوتيج رقم الجلوس ٣٩٠٠١
أروي حمدي يوسف ابراهيم حسن رقم جلوس 64890 إدارة البداري التعليمية
أروي حمدي يوسف ابراهيم حسن اداره البداري التعليمية مدرسه ام المؤمنين بنات رقم جلوس 64890
الاسم:علي فرج فاروق سليمان
المحافظة :اسيوط
رقم الجلوس : 10751
اسماء.حسين.سعد.محمد.خليل.
.رقم.الجلوس.63980.
..محافظه.اسيوط..البداري.مدرسه.نجو.ع.المعادي.الاعداديه
الاداره التعليميه باسيوط الغنايم
الاسم: محمد سيد عبدالعال طلب *المحافظة: محافظة اسيوط * مركز ساحل سليم * رقم الجلوس 57883
اريد انا اعرف نتيجة تالتة اعدادي
الاسم علياء محمود محمد موسي
ادارة ديروط
رقم الجلوس 7,605
علياء محمود محمد موسي
رقم الجلوس 7,605
هيام خالد ثابت محمود مدرسة البداري الاعدادية
48441
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
فاطمةة الزهراء محمود بكر سر الختم
فاطمة الزهراء حشمت محمد محمد
33987
٦٤٧٣٥
روان ع
ماد علي جاد السيد
كرستينا عزت سامى يوسف
احمد محمد محمود عبد المعز رقم الجلوس ٧٩٧٧
منه ابراهيم أحمد
حسام محمد علي محمد رقم الجلوس 12785 بمحافظه أسيوط ادارة القوصيه التعليميه
الاسم محمد عاطف كامل رقم الجلوس 21228 لمحافظة اسىوط مدرية منفلوط التعليمية لعام 2019
محمد عاطف كامل برقم الجلوس 21228
يسي شريف محافظة اسيوط مركز النوب رقم الجلوس 48813
يسير شريف محافظة اسيوط مركز النوب رقم الجلوس 48813
10257
مي محيي محمد حسن
10224
فاطمة جمال عبدالجواد محمد حسن
رقم الجلوس 59230 ساحل سليم التعليميه
وليد محمود محمد احمد
٣١٤٣٦
أميرة عبد الستار محمد حسن 10442
منة الله معتز لطفي عبد القادر
رقم الجلوس 20647
الإسم :أروى خالد إبراهيم محمد. رقم الجلوس12591 .محافظة أسيوط مركز القوصيه
12583
مرحبا عزيزة محمد محمد 70187 اسيوط دشلوط مدرسة ابوكريم الاعدادية
انتصارعزام عبدالعزيزيونس رقم الجلوس 4337 محافظه اسيوط
مروان سيد محمد ا حمد
انتصارعزام عبدالعزيزيونس رقم الجلوس 4337
محمود حلمي محمد صالح رقم الجلوس 9985
عبد الرازق رشوان مدرسة الوحده بالمعابده رقم الجلوس 703الصف الاول الاعدادي
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
رقم الجلوس ٦٩٧٩
السلام عليكم لو سمحت رقم الجلوس 2134 محافظه سوهاج مركز ظمأ مدراس الحما اسم الطالب يحي عبده خلاف شحاته الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
النتيجة101من140
لو سمحتو عاوز نتيجه الصف الاول الاعدادي رقم الجلوس 381
وليد زكريا احمد 169
10442 أميرة عبد الستار محمد حسن
دنيا عربي محمد سيد رقم الجلوس 1146
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس7298
محمود محسن عاطف محمد
363
مركز ساحل سليم محافظه اسيوط
محممود محسن عاطف محمد
363
محافظة اسيوط مركز ساحل سليم
انا شهد محمود ابوالعال رقم الجلوس 1923
الاسم / عبد الرحمن احمد عبد الموجود ابو زيد ₩₩₩رقم الجلوس/٣٣٣
اسماء على شحاتة محافظة أسيوط مركز ابنوب ثانية إعدادى رقم الجلوس 309
احمد عبد الحفيظ كمال حسين
دميانة اشرف جادالله رقم الجلوس 198
الاسم
احمد عاطف عاطف رمضان سليم
الرقم الجلوس
261
الاسم:شيرين رمضان عبد القادر حسن ” رقم الجلوس :274″ الصف الاول الاعدادى
انطونيوس امجد
81
القوصية
مدرسة الإعدادية بنين
29666اسيوط
جرجس
سيد محمد سيد احمد
45676
ادارةصدفا التعليميه
كريمة رباح رقم الجلوس 11177
رقم الجلوس ١٥٢ الاسم اية ناصر عبدالحكيم المدرسة فاطمة الزهراء
صباح محمدحسن محمد
رقم الجلوس ٧١٦٩٤ مدرسة حامدمحمود الاعدادىه
بنى رافع
علاء عبد المهيمن السمان رقم الجلوس 42142
نرمين حسين حسن على
مدرسة الغنايم بحرى اعدادية بنات
ادأرة التعلمية ادارة الغنايم
رقم الجلوس ٤٧٨٤١
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 44.5 30 31.5 30 27.5 163.5 26.5 16.5 12.5
مرثا عماد
46531
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 62.5 30 28 55.5 29 205 30.5 16.5 10
46501
رقم الجلوس 68089
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58.5 37 37 48.5 31 212 34.5 14 14
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
السم: محمد ممدوح جلال محمد
رقم الجلوس:34302
اداره اسيوط التعليمية
ياريت تجيبوهالي معلش
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 42.5 35.5 49.5 37 234.5 20.5 15.5 12.5
نعمه محمد علي
نعمه محمد علي رقم الجلوس 3 1 كسرة
روان عماد علي جاد السيد رقم جلوس 10639
محمود فوزي فهيم خليفة التربية وتعليم بمحافظة اسيوط
اريد ظهور النتيجة
للصف الثالث الاعدادي
كريم عيد مخيمر يوسف رقم الجلوس 3936 محافظة اسيوط مدرسة الجيل الجديد
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 54 41.5 34.5 34 30.5 194.5 33 14.5 10
على جمال مازن محافظه اسيوط اداره ديروط .رقم الجلوس .6286
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 40 30 32.5 31 20 153.5 20 16 10.5
اسماء ياسر ابو الوفا
رقم الجلوس 8579
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 62.5 30 21.5 30 20 164 25.5 13 10
محمود عبدالناصر احمد
محافظه اسيوط مركز ابنوب
رقم الجلوس 49142
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59 30 32 40 26.5 187.5 30.5 15 10
رقم الجلوس 63
مدرسة موشا الاعدادية الجديدة
الشهاده الاعداديه الصف الثاني الاعدادي محافظه اسيوط
عبد الله احمد احمد محمد
الادارةالتعليمية باسيوط
محافظة اسيوط ومركز البدارى
ماثر جمال عبد الناصر عبد ربه
رقم الجلوث 4522
ادارة التعليم بمحافظة اسيوط
لاسم: سهليه محمد ابراهيم
رقم الجلوس 45999
اداره صدفا التعليميه محافظه اسيوط
رقم الجلوس 45999 اداره صدفا التعليميه محافظه اسيوط اريد النتيجه بسرعه
/٩٣
24706أسيوط
مبارك على الشهاده
21785 مدرية التربية وللتعليم اسيوط
ياسمين احمد محمد على محافظة أسيوط مركز د يروط رقم والجلوس ٣٠٠٩
عيزة اعرف النتيجا
نتيحة الشهادة الاعدادية ـالترم الاول ـاسيوط ـادارو البداري
الاسم ديفيد وجيه لويز حنا
رقم الجلوس 2530
المركر ديروط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 28 15 16 21 8.5 13 6.5 4
رقم جلوسى 39339 محافظة اسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 27.5 20 30 19 10.5 9 5
نورهان سيد محافظة اسيوط رقم الجلوس7414
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 28.5 8 11.5 20 8 11.5 7 6.5
رقم الجلوس26955
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30 8 16 17.5 10 16.5 7.5 5
الاسم:بيتر كريم بشري ابراهيم اداره اسيوط التعلميه محافظه اسيوط رقم الجلوس: 30522
الاسم\ بيتر كريم بشري ابراهيم اداره اسيوط الاعداديه محافظه اسيوط رقم الجلوس :30522
عاوز اعرف نتيجه للشهاده الاعداديه محافظة اسيوط ادارة اسيوط التعليمية مدرسة طه حنفيى
لرقم الجلوس 30522
الاسم/ بيتر كريم بشري ابراهيم
رقم الجلوس 48435
ايمان محمد سيد محمد رقم الجلوس 48435
عبد الحميد اسامه عبد العظيم عبد الكريم
3929
الاداره التعليميه باسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 30 23.5 19 18.5 16.5 17.5 9 5.5
شهد محمد فوزي عبد النعيم
28929
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 38.5 25 20 25 18.5 14.5 7.5 8
بسمه احمد محمد حسن نفادى
اسيوط /صدفا/ اولاد الياس
٤٥٤٤١
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 37.5 20.5 15 19.5 14 14 7.5
لمياء مختار حسن سويفى
أسيوط صدفا الاعداديه بنات
44631
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79.5 58 39 53.5 37.5 267.5 38 15.5 14
انا اسمي عبدالرحمن ايسرفاروق من سيوط
أكتب رقم الجلوس
ندي أشرف علي راشوان
20270
اداره منفلوط التعلميه باسيوط
مدرسه الاعداديه الجديده بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 36 22 19.5 24.5 18 13.5 9 7
ندي أشرف علي راشوان
20270
متى ستظهر النتيجة النهائية
رقم الجلوس ٥٢٥٠٨
المدرسة الاعدادية بنات
الاسم نهى رجب على
رقم الجلوس ٥٢٥٠٨
المدرسة الاعدادية بنات
الاسم نهى رجب على
محافظة أسيوط إدارة أبنوب التعلمية
اميره احمد عبد العال عبدالعزيز
٦٥٩٠٠
اميره احمد عبد العال عبدالعزيز
٦٥٩٠٠
أسيوط
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 19 29 20 20 8 1
40218
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 37.5 24.5 15.5 22.5 16 16 7.5 5.5
محافظة اسيوط رقم الجلوس 19953
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 23.5 7.5 14.5 17 11.5 9 5 6.5
054246اكتب تعليقك هنا…
محمد عبدالله غيطانى محمد
رقم جلوس ٦٦٦٩٤
إدارة البدارى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 20 30 19.5 20 9.5 10
إدارة البدارى التعليمية
محمد عبد الله غيطانى محمد
رقم جلوس 66694
20283
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 31 17 13.5 26 17.5 8 3.5 4.5
نتيجة تالتة اعدادي رقم الجلوس67039 محافظة أسيوط مركز البدارى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 35.5 17.5 10.5 23 17.5 14 7 5
تاعغلاالتى عهخ هغه
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط مركز البدارى فى اسرع وقت
رقم الجلوس :66613
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 29.5 18.5 28.5 17 18 6.5 4.5
ادارة ابنوب
إدارة أسيوط التعلمية الاسم فيلوباتير ثروت عيد سعيد رقم الجلوس 34145
احمد عبد الله السيد الاداره التعليميه بالقوصيه مدرسه امير امير احمد اسماعيل
الرجاء نزول النتيجة
ممكن نتيجة 3ع محفاظة اسيوط
ممكن النتيجة 3ع محفاظة اسيوط 67746
ادارة اسيوط التعليمية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018
معرفت النتيجة
رقم الجلوس
56078
الادارة التعليمية الفتح
محافظة اسيوط
مرىم مصطفى احمد ابراهىم رقم الجلوس 30944 الادارة اسىوط التعلىمىة
الاسم بيشوى عماد الفونس شفيق
رقم الجلوس 51407
محافظة اسيوط
مركز ابنوب
لغة عربية 18.5
لغة انجليزية 5
رياضيات 13
دراسات اجتماعية 7.5
علوم 6.5
مجموع 50.5
دين 14
كمبيوتر 4.5
عبد الرحمن نادي محمد
عبد اللطيف احمد عبد اللطيف مصطفى
رقم الجلوس٢٠٧٨٦
حازم عماد الدين سيد فرغلي
19269
الإدارة التربية والتعليم بأسيوط
الإدارة التعليمية بأسيوط
19268
الإدارة التعليمية بأسيوط
حازم عماد الدين سيد فرغلي
19268
أداره التربية والتعليم بأسيوط
ريهام سبع زاهر عبد العاطي
رقم الجلوس 4883
6332