نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس – نتائج الصف الثامن وزارة التربية والتعليم السودانية

أصبحت إنتظار إعلان مؤتمر ظهور نتيجة شهادة الأساس السودانية 2019 ولاية الخرطوم وبقية الولايات، ولكن لم تصرح حتى الآن الصفحات الرسمية لوزارة التربية السودانية عن موعد ظهور نتيجة شهادة الصف الثامن 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية، وأن عمليات التصحيح لم يتم الإنتهاء منها بعد، ويمكن لطلابنا تسجيل رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة شهادة الأساس السودانية 2019 برقم الجلوس

نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان وجميع الولايات الجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض سنار شمال كردفان جنوب سرق دارفور والقضاريف سوف تظهر مع إنتهاء جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بجميع لجان الكنترول عقب تأدية جميع الولايات وذلك يوم 26 مارس الحالي، الآن سوف يعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 سجل بياتاتك عبر التعليقات وأعرف درجاتك.

ينتظر نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 أكثر من 154 ألف تلميذ وتلميذة، بعدما تمكن جميع أولياء الأمور من استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الجزيرة خلال الساعات الماضية ولكن من خلال شبكات الاتصال ولم تقم موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة برفعها وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية السودانية 2019 عبر المؤتمر الصحفي مسبقا قبل رفعها على رابط موقع وزارة جمهورية السودان.

ويذكر أن تم الإعلان عن نتائج شهادة الأساس 2019 لولايات السودان خلال الأيام الماضية وذلك تلك المحافظات التي انتهت من تصحيح جميع أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 في دقة ومراجعة درجات جميع الطلاب ومن تلك الولايات:النيل الأزرق ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان وغيرهم من المحافظات، مع وجود ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح عن الأعوام الماضية.

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نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2019

ينتظر حوالي 73 ألف طالب وطالبة لحظة إعلان مؤتمر ظهور نتيجة شهادة الأساس الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، حيث ينتاب الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق لمعرفة درجات أبنائهم في المواد الدراسية المختلفة ومستوى تحسنهم عن الأعوام الماضية.

ويتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 لجميع ولايات السودان بالتتابع ولاية تلو الأخرى وذلك بناءا على موعد انتهاء الامتحانات وعمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بكل ولاية ونتمنى من موقعنا هذا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.

والجدير بالذكر أن تم إعلان قائمة أوائل شهادة الأساس 2018 ولاية الجزيرة وذلك بعدما تم التصريح عن نسب النجاح لهذا العام والبالغة 84% وأنه خلال الساعات القادمة سوف تسمح د. نادية بتفعيل رابط استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الجزيرة 2018.

نتيجة الصف الثامن ولاية النيل الأبيض 2019

نتابع معكم طلابنا أخر أخبار ظهور نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية النيل الأبيض حيث يترقب نتائج امتحانات الأساس حوالي 32 ألف طالب وطالبة، ويعقبه استعلام طلاب ولاية الخرطوم عن نتائجهم من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم والبوابة الإلكترونية لنتائج امتحانات السودان.

ولاية الجزيرة

نهر النيل

كسلا

الخرطوم

القضارف

الشمالية

جنوب دارفور

جنوب كردفان

النيل الأبيض

سنار

شمال كردفان”لم تظهر “

النيل الازرق” لم تظهر”

البحر الأحمر

غرب دارفور

وسط دارفور

شمال دارفور.

نذكر طلابنا أنه لم يتم رفع أي نتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان وبالأخص ولاية الجزيرة التي متوقع ظهور نتائجها خلال الساعات القادمة ويجب على أولياء الأمور عدم القلق وسنوافيكم بأحدث المعلومات حول موعد النتيجة.

حتى ساعتنا الحالية لم نرصد أي معلومات عن ظهور نتيجة الصف الثامن 2019 لولاية الخرطوم والولايات التي لم تظهر بعد ولكن البوابة الإلكترونية لنتيجة الأساس 2019 سوف تفعل رابط الاستعلام عقب المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج لجميع التلاميذ.

يكون هناك أخبار تدل على اقتراب استخراج نتيجة الصف الثامن لولاية الخرطوم 2019 نظرا لتصحيح نسبة كبيرة من أوراق الامتحانات وخلال الأسبوع الحالي سوف يتعرف الطلاب على درجاتهم في مختلف المواد.

نترقب لحظة المؤتمر الصحفي المعلن عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 لجميع الطلبة والطالبات برقم الجلوس والتي يتم رفعها عبر حكومة السودان الإلكترونية لنتائج الامتحانات.

حال ظهور نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 وإليكم تفاصيل الدرجات :

المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.

الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.

إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.

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