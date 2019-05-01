نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس – نتائج الصف الثامن وزارة التربية والتعليم السودانية

أصبحت إنتظار إعلان مؤتمر ظهور نتيجة شهادة الأساس السودانية 2019 ولاية الخرطوم وبقية الولايات، ولكن لم تصرح حتى الآن الصفحات الرسمية لوزارة التربية السودانية عن موعد ظهور نتيجة شهادة الصف الثامن 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية، وأن عمليات التصحيح لم يتم الإنتهاء منها بعد، ويمكن لطلابنا تسجيل رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها.
نتيجة شهادة الأساس السودانية 2019 برقم الجلوس
نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان وجميع الولايات الجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض سنار شمال كردفان جنوب سرق دارفور والقضاريف سوف تظهر مع إنتهاء جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بجميع لجان الكنترول عقب تأدية جميع الولايات وذلك يوم 26 مارس الحالي، الآن سوف يعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 سجل بياتاتك عبر التعليقات وأعرف درجاتك.
ينتظر نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 أكثر من 154 ألف تلميذ وتلميذة، بعدما تمكن جميع أولياء الأمور من استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الجزيرة خلال الساعات الماضية ولكن من خلال شبكات الاتصال ولم تقم موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة برفعها وسوف تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية السودانية 2019 عبر المؤتمر الصحفي مسبقا قبل رفعها على رابط موقع وزارة جمهورية السودان.
ويذكر أن تم الإعلان عن نتائج شهادة الأساس 2019 لولايات السودان خلال الأيام الماضية وذلك تلك المحافظات التي انتهت من تصحيح جميع أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 في دقة ومراجعة درجات جميع الطلاب ومن تلك الولايات:النيل الأزرق ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان وغيرهم من المحافظات، مع وجود ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح عن الأعوام الماضية.
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نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2019
ينتظر حوالي 73 ألف طالب وطالبة لحظة إعلان مؤتمر ظهور نتيجة شهادة الأساس الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، حيث ينتاب الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق لمعرفة درجات أبنائهم في المواد الدراسية المختلفة ومستوى تحسنهم عن الأعوام الماضية.
ويتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 لجميع ولايات السودان بالتتابع ولاية تلو الأخرى وذلك بناءا على موعد انتهاء الامتحانات وعمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بكل ولاية ونتمنى من موقعنا هذا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.
والجدير بالذكر أن تم إعلان قائمة أوائل شهادة الأساس 2018 ولاية الجزيرة وذلك بعدما تم التصريح عن نسب النجاح لهذا العام والبالغة 84% وأنه خلال الساعات القادمة سوف تسمح د. نادية بتفعيل رابط استخراج نتيجة الصف الثامن ولاية الجزيرة 2018.
نتيجة الصف الثامن ولاية النيل الأبيض 2019
نتابع معكم طلابنا أخر أخبار ظهور نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية النيل الأبيض حيث يترقب نتائج امتحانات الأساس حوالي 32 ألف طالب وطالبة، ويعقبه استعلام طلاب ولاية الخرطوم عن نتائجهم من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم والبوابة الإلكترونية لنتائج امتحانات السودان.
- ولاية الجزيرة
- نهر النيل
- كسلا
- الخرطوم
- القضارف
- الشمالية
- جنوب دارفور
- جنوب كردفان
- النيل الأبيض
- سنار
- شمال كردفان”لم تظهر “
- النيل الازرق” لم تظهر”
- البحر الأحمر
- غرب دارفور
- وسط دارفور
- شمال دارفور.
نذكر طلابنا أنه لم يتم رفع أي نتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان وبالأخص ولاية الجزيرة التي متوقع ظهور نتائجها خلال الساعات القادمة ويجب على أولياء الأمور عدم القلق وسنوافيكم بأحدث المعلومات حول موعد النتيجة.
حتى ساعتنا الحالية لم نرصد أي معلومات عن ظهور نتيجة الصف الثامن 2019 لولاية الخرطوم والولايات التي لم تظهر بعد ولكن البوابة الإلكترونية لنتيجة الأساس 2019 سوف تفعل رابط الاستعلام عقب المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج لجميع التلاميذ.
يكون هناك أخبار تدل على اقتراب استخراج نتيجة الصف الثامن لولاية الخرطوم 2019 نظرا لتصحيح نسبة كبيرة من أوراق الامتحانات وخلال الأسبوع الحالي سوف يتعرف الطلاب على درجاتهم في مختلف المواد.
نترقب لحظة المؤتمر الصحفي المعلن عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 لجميع الطلبة والطالبات برقم الجلوس والتي يتم رفعها عبر حكومة السودان الإلكترونية لنتائج الامتحانات.
حال ظهور نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 وإليكم تفاصيل الدرجات :
- المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.
- الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.
- إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.
التعليقات
20193
عبدالإله كامل محمد علي الجعلي رقم الجلوس 11976
ولاية الجزيرة
38080
نتيجة الصف الثامن
ولاية الجزيرة
38080
محمد محجوب رقم الجلوس 12547 ولايه الجزيره2019
دفع الله الناجي دفع الله رقم الجلوس 1839
الاسم عامر عاطف عبد التام رقم الجلوس ٣٤٨٢١ ولايه الجزيره
سيتم الإعلان عن نتيجة الأساس ولاية الجزيرة مطلع شهر أبريل القادم بالتوفيق مقدما
رقم الجلوس 162303
رقم الجلوس 18712 النتيجة لو سمحت
18712 رقم الجلوس
هههههههههه
مسهسهعسظسخس 11111£38
احمد ابراهيم الطيب ابراهيم رقم الجلوس 23575 ولاية الخرطوم
81963
رقم الجلوس 53166
رقم الجلوس 53166
اسم الطالب عبدالمتعال حامد رحمة الشيخ
المجموع 178
129152
رقم الجلوس 129152
اسم الطالب سلمى عبدالماجد علي الزبير
المجموع 203
41136
رقم الجلوس 41136
اسم الطالب ناصر محمد ناصر الكارث
المجموع 163
6930
رقم الجلوس 6930
اسم الطالب عمرو حامد عثمان الحاج
المجموع 198
محمد عوض 5702
رقم الجلوس 99024
ولاية الخرطوم
رقم الجلوس 99024
اسم الطالب الاء محمد يوسف العاقب
المجموع 261
99024
رقم الجلوس 99024
اكتب تعليقك هنا…ولايه الخرطوم 82993
رقم جلوس :53440
اكتب تعليقك هنا…26941
اول الصفا مدرسة الارقم 278ونصف
اكتب تعليقك هنا…61672
911441
نتيجه الطالب
برقم الجلوس 12612
نتمناها الحياه علمية سعيدة
مصعب عمر 5586 اريد معرفه النتيجه
اكتب ط هنا…نتيجه الصف الثامن
الجلوس رقم 12612
اكتب تعليقك هنا…3960
بحث عن نتيجة الطالب برقم الجلوس 44198
اكتب تعليقك هنا…نيجه الرقم4385
ولايه الجزيرة
اكتب تعليقك هنا…2009
رقم الجلوس 12987
اكتب تعليقك هنا…12987
احمدعبدالقادراحمدتقلي من الجزيرة
رقم الجلوس 23523
محليه القورشي
71598
رقم الجلوس ٤٢٧٨٤
محمد شمس الفلاح ٤١٨٦
256
ولاية الجزيرة محمد شمس الفلاح ٤١٨٦
49976
اكتب تعليقك هنا…نتيجه الرقم 42018
اكتب تعليقك هنا…٢٠٩٣٦
4965
زينب خضر بابكر عثمان
رقم الجلوس 43336
نادرة الصديق ولاية الجزيرة
نادرة الصديق ولاية الجزيرة محلية المناقل
اكتب تعليقك هنا…اميمة رفيق احمد
ولاية االجزيرة
رقم الجلوس
63395
اكتب تعليقك هنا.. 63395
اكتب تعليقك هنا…رهف محمد رقم الجلوس42018
اسريعكتب تعليقك هنا…نتيجه الشهاده الرقم42018
عبد الكريم الهندي الزين فضل المولي
رقم الجلوس
26751
ولايه الجزيره
نتيجة الصف الثامن
عبدالباقي محمد علي
28809
28809
اكتب تعليقك هنا…
أحمد فتح الرحمن محمد دولي
3658
39212
ولاية الجزيره
نتيجة الصف الثامن
رم جلوس 41966
11945