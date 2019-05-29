نقدم إلى جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة قنا وكل الإدارات التعليمية التابعة لها متابعة إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019، وذلك بعد حالة الترقب والقلق الشديد من جميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع المراكز التابعة لمحافظة قنا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتابع معكم الإستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2019 بأسهل وأيسر الطرق، وذلك فور الانتهاء من أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا 2019
من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة قنا قريبا، وذلك بسبب أن أعمال الكنترول قد بدأت فور إنتهاء الإمتحانات مباشرة، ليتم تجهيز النتيجة في أقرب وقت ممكن، وقد أشار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الأستاذ صبري خالد بضرورة تحري الدقة أثناء عملية تصحيح الأوراق لكي يأخذ كل طالب حقه، كما أشار سيادته أن جميع أعمال اللجان والامتحانات قد مرت بسلام ودون تسجيل أي مخالفات من الطلاب أو السادة الملاحظين.
الاستعلام عن نتيجة اعدادية قنا 2019 الترم الأول
أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن مديرية التربية والتعليم بقنا سوف تقوم بتوفير رابط مباشر لإعلان نتيجة الإعدادية بقنا 2019 التيرم الأول فور اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد المحافظ وذلك حتى يمكن للطلاب الاستعلام من خلاله عن نتيجة اعدادية قنا، حيث يستطيع الطالب متابعة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى بقنا الترم الثاني من خلال الرابط التالي:-
يقوم الطالب بالدخول على الرابط السابق ذكره وكتابة رقم الجلوس ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر له النتيجة فورا.
- تتتابع الأنباء من داخل مديرية التربية والتعليم بقنا والتي تفيد بالإنتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة وأن المديرية تقوم اليوم برفع النتيجة إلى السيد المحافظ لاعتمادها رسميا، فتابعونا.
- تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة قنا الترم الأول منذ قليل بنسبة نجاح 69%، وقد وفر موقع فيتو خدمة الاستعلام عن النتيجة من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــا، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة برقم الجلوس فقط.
- وقد قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بقنا بتقديم أجمل التهانى لابنائه وبناته الطلاب على تفوقهم في الدراسة أثناء الفصل الدراسي الأول وتمنى لهم دوام التفوق.
تحديث 29 مايو
انتظرونا خلال الأيام القادمة عبر موقعنا نجوم مصرية ومتابعة اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا 2019 الترم الثاني، والتي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة، خاصة بعد ان انتهت جميع الكنترولات من اعمالها من رصد ومراجعة وتصحيح.
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التعليقات
سميرة حسن على مصطفى
رقم الجلوس ٢٢٤٨٥
الاسم ايمان خالد فخرى إبراهيم محمد رقم الجلوس ٦١٣٠
فارس رافت عبدالحكم
الإسم أماني محمود فتحي رقم الجلوس١٢٥١٤
راسب
انا عايزة اعرف نتيجتي النهاردة
الاسم:ندي محمد مبارك حسن
رقم الجلوس:23123
المدرسة:ابو مناع شرق الاعدادية
فرحه عوض محمد
محافظه قنا
45788
رقم جلسة 8788 بمحافظة قنا
نيجة للصف الثالث
سيد ابراهيم 44554
مدرسة الكعيمات الاعدادية
عاوزة اعرف نتيجتي مفيدة عبدالله موسي
رقم الجلوس 43666
انجى على حسن على 37903
عاوز النتيجه 42577
زينب أحمد عبدالغنى عبد الحليم رقم الجلوس 47952 محافظة قنا مدرسة الشيخ عبدالمقصود يا ريت الرد والدرا
خلود جمال الدين محمد سليمان رقم الجلوس 21264مدرسة السادات الاعدالإعدادي المشتركه بدأنا
انا رقة جلسوا 40499
عبدالرحمن محمد عبدالفتاح عطا
فين الرابط ابتاع النتيجه
حمدي اشرف السمان رقم الجلوس24106مدرسة العطيات
رقم جلوس محمود عزت محمد ابوبكر رقم الجلوس ٤١٨٥٣مدرسة الحمرو والجعافرة قوص
الاسم:محمد عبد الرحيم احمد عبدالمجيد
رقم الجلوس:492
اسم الممدرسة :مدرسة كرم عمران الاعدادية المشتركة
الدرجات
محافظة قنا مركز قفط رقم جلوسي 37887
الاسم: الشيماء الدسوقى على محمد
رقم الجلوس: 37887
اسم المدرسة: الزهراء الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 24
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 16
علوم 19
دين 19.5
كمبيوتر 7.5
بيتر صموئيل حليم
746
الاسم: معتز رمضان محمود سالمان
رقم الجلوس: 746
اسم المدرسة: النواهض الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 11
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 17
دين 15.5
كمبيوتر 5
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الاسم نورهان ياسر رقم الجلوس ١٠٠٠
النتيجه هتزهر امتا
٢٢٤٨٥رقم جلوس عايز النتيجة
محمد فرج عبده فرج احمد
9928
بنها
محمد محمود ابراهيم محمد
طوخ الخيل محافظة المنيا
69826
نورهان عنتر احمد عبد الرحمن
مدرسه سعد رحيم .اداره الدلنجات
23831 رقم الجلوس
محافظه البحيره
54083
67741-محافظةالمنياقريةتلة3ع
الغربيه ظهرت ولا لسه بتاعت الغربيه؟
الاسم باسم رمضان صلاح جاد الشيخ موس
رقم الجلوس 841
11944 من قنا
663
انا عايزة النتيجة 42876
معرفة النتيجة بمحا فظة قنا مركز قوص ورقم جلوسي هو 712 والاسم هو الاء عبد الستار محمد محمد
معرفة النتيجة بمحا فظة قنا مركز قوص ورقم جلوسي هو 712
انا عايز اعرف النتيجة امتي هتظهر
معلش انا عايزة النتجة مت انا اتعبت 44680
محافظة قنا /29459
سوف نقوم بجلب النتيجة فور اعلانها رسميا، اطيب التمنيات للجميع بالتوفيق
لما محافظة قنا تظهر رقم جلوسي ده37887 ورقم التليفون أه 01210337854 لما تظهر رن عليا
أنا من قنا يوم ايه هتظهر رقم جلوسي37887 أنا تعبت من التوتر
أنا من قنا يوم ايه هتظهر رقم جلوسي37887
هل ظهرت النتيجه
هل ظهر
رقم جلوسي 30179
عاوزه اعرف نتيجتي محافظه قنا 47231
47231
19685
قنا ظهرت
رقم جلوسى ٤٠٠٧٠
انا قلق جداااا
النتيجه هتظهر امته محافظة قنا
من المنتظر اعلان نتيجة اعدادية قنا 2019 نصف العام خلال الايام القادمة
محافظة قنا /رقم الجلوس 3067
93052
عبد الرحمن
بسنت 3607
37764
علاءمحمد
شارع السلام
عبدالله هانى حسنى محافظة سوهاج 58925 عاوز اعرف النتيجة
عبدالله هانى حسنى محافظة سوهاج 58925
محمود على عبدالفتاح محافظه قنا رقم جلوس 22052
حرام عليكم تعبنا. عايزين نعرف النتيجة انا من كتر الخوف هاموت
اقفعهتيبئاق5اتفقع
نتيجه قنا 39045
٥٩٠٢٢ عايزه النتيجه انا من قنا
عاوز اشوف النتيجة
نتيجه مصطفي عادل سلطان
محافظه الجيزه
رقم الجلوس.234683
نتائج ألا عداديه محافظة الجيزة رقم الجلوس 146808
فاطمه جبىيل محمد الصغير من
محافظة قنا امته تظهرالنتيجه رقم جلوس
66012 رقم الجلوس
محافظة سوهاج
17658
٨٥٤٩
رقم الجلوس 24169
التحرير الاعدادية بنين بقنا….٢٩٢٢٢
انا عوزة أعرف نتيجة الشهادة الاعدادية عام ٢٠١٩ رقم جلوسي ١٢٠٤٧
الاسم: امير فيصل محمد حسين
رقم الجلوس: 12047
اسم المدرسة: ساحل البقيلى الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 10.5
رياضيات 16.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 11
دين 16
كمبيوتر 3
نتيجة الاعدادية بقنا…رقم الجلوس ٢٩٢٢٢
بسادة ناصر
الاعدادية…٢٩٢٢٢
التحرير الاعدادية بنين بقنا….رقم الجلوس ٢٩٢٢٢
التحرير الاعدادية بنين بقنا…٢٩٢٢٢
النتيجة الاعدادية ٢٠١٨ التيرم الاول
الشهادة الاعدادية رقم الجلوس ٢٩٢٢٢
249471
ةموبل
رقم الجلوس 10103
انا رقم جلوسي 1624من فضلكم عايزه اعرف النتيجة
سنه رابعه اول النتيجه سنه رقم جلوس رقم الجلوس 6 4 5 6 10 رقم الجلوس
33593
الاسم / فاطمه جمال محمود محافظة/ قنا رقم الجلوس / 75889 الترم الاول
مدحت
نتيجة الاعداديه رقم جلوس ٥٣٤٤٠
٤٦٨٠١
مدرسة فاطمة الزهراء بالكفر السوركى
انا عايز اقدم طلب علي التظلم ينفع هنا
مدرسة الشهيد محمد سيد همام
ارجوكم لوسمحت انا عاوز نتيجتى باسم كمال محمد كمال رقم الجلوس58580 امتى حتظهر بمدرسة العيايشا الاعدادية المشتركة برجاء الاتصال 01200342250
ساره محمد عبدالعال
رقم الجلوس 55109
محافظه سوهاج
بدى اعرف رقم جلوسى 59686 الاسم هنا اشرف شحات محافظة قنا
رقم جلوسي١٥٨٦٤
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 37.5 22 19 29.5 16.5 18.5 8 9
26409
رقم جلوسي ١٥٨٦٤
١٥٨٦٤
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بقنا
الاسم /مريم محمد سعد علي رمضان
محافظة /الدقهليه
رقم جلوس /44141
الترم الاول
لسه الدقهلية مظهرتش
ازاى اعرف النتيجه ممكن حد يقولى ازاي
ابعت رقم جلوسك
بدي النتيجة
نعيمة عاطف علي ١٢٢٩٣. قنا