بالاسم ورقم الجلوس اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة “قريبا”

نتيجة اعدادية بني سويف الترم الثاني، أيام قليلة وسوف ينتهي جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك بجميع الإدارات التابعة لها متمثلة في (بني سويف والواسطى وناصر وسمسطا وأهنسيا والفشن وببا)، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن جميع لجان الامتحانات داخل المحافظات لم تقوم بتقديم أي شكاوى تتعلق بوجود مشاكل داخل اللجان سواء من الطلاب أو من الملاحظين حتى الآن.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنى سويف
أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه يتوقع ارتفاع نسبة النجاح في الترم التاني لهذا العام عن العام الماضي، وأعلن سيادته أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات نصف العام يقرب من 44467 طالبًا وطالبة وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب أمام 273 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة في جميع أنحاء المحافظة، كما أعلن سيادته أن أعمال التصحيح سوف تبدأ رسميا يوم السبت الموافق 18-5-2019 في مراكز التصحيح بالمحافظة.
رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019
كما أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سوف يتم الإعلان عنها عبر بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد سيادته أنه سوف يتم رفع النتيجة ببعد اعتمادها رسميا عبر هذا الرابط
حيث يستطيع الطلاب الآن من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي فورا.
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- نتيجة الصف الأول الإعدادي – طالع موقع الاستعلام عن نتائج الترم الثاني جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
انا. رقم الجلوس 24605
انا اسمي فاروق إبراهيم عبدالله
مدرسة ميت ربيعة الاعدادية الدللا
رقم الجلوس / 50215
بوابة فيتو نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019 د
د
منه علاء محمد مؤمن
اعدادية بنات اهناسيا
٢٣٤٤٥
ظهرت ولا لسه
الاسم رانيا ايمن عامر احمد مركز ببا رقم الجلوس 31398
محمد عمر محمد سيد محمود
رقم الجلوس:13620
اية خالد عبد الحميد زهران من باها محافظة بني سويف الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2019 رقم الجلوس 15162 مدرسة البراء ابن مالك
نريمان سيد محمد محمد رقم جلوس 2657صفط الشرقية الاعدادية
الاسم :بسمله رمضان قرني بدوي
رقم الجلوس : 30079
المدرسه:الحديثه الاعداديه بنات
محافظه بني سويف مركز ببا
رقم الجلوس 44990
الاسم: أسماء رمضان أنور
عربي: 30.5
انجليزي: 23.5
جبر:11.5
هندسة:7.5
دراسات:17
علوم:15.5
دين :18.5
كمبيوتر :2
الاسم :مصطفى محمد قرني محمد
رقم الجلوس :45716
منار اسامه عبدالعال مناصري
مدرسه الرياض البنات
رقم الجلوس 9301
اسراء هاني فارس
رقم الجلوس 16104
نادر حماده رجب عبدالله حسن عيسى مدرسة اشمنت الاعدادية بنين رقم الجلوس 8395
احمد محمد احمد
رقم الجلوس 3577
بني سويف
الاسم اسماء خالد جبالى مبروك
مدرسة الحماوى الاعدادية المشتركة
محافظة بني سويف
رقم الجلوس ١٦٤٨٤
منة الله سيد فضالي
رقم الجلوس 31542
مدرسة الشهيد ابو بكر النزلاوى
الاسم اسماء خالد جبالى مبروك
مدرسة الحماوى الاعدادية المشتركة
بني سويف
رقم الجلوس ١٦٤٨٤
مبروك نجحتي
نورهان علاء محمد نور الدين
ههشام صلاح محمد
40877
١٢٧٣٤
اية سيد عبد المنعم محمد احمد على
بنى سويف
المدرسه الشهيد محمد عصام الدين سرور
مبروك يا اية سيد عبد المنعم المجموع 139
أرجوكم أريد أن أعرف النتيجه
١٢٧٣٤
مدرسه الشهيد محمد عصام الدين سرور
بنى سويف
رقم الجلوس هو 8420
عبدالله معوض أبوبكر رقم الجلوس ٨٤٢٠
الاسم اسماء خالد جبالى مبروك
بني سويف
رقم الجلوس ١٦٤٨٤
الاسم اسماء خالد جبالى مبروك
بني سويف
مدرسة الحماوى الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس ١٦٤٨٤
الاسم اية سيد عبد المنعم محمد احمد على
المدرسه الشهيد محمد عصام الدين سرور ببنى سويف
رقم الجلوس ١٢٧٣٤
بنى سويف
هشام صلاح
40877
نتيجة ايمان شحاته جاد أحمد رمضان 12723
بنى سويف
اسم المدرسه الشهيد محمد عصام الدين سرور
رقم الجلوس ١٢٧٣٤
الاسم اية سيد عبد المنعم محمد احمد على
ارجو الرد فى اسرع وقت
رقم الجلوس/4526
انا عايزة النتيجه رقم الجلوس 9479 مدرسة الاعداديه بنات محافظة بنى سويف
اسلامةبدوي سلطان 3400 مدرسه الحومة الاعداديهة المشتركه
الاسم: إيمان محمد فاروق ياسين
رقم الجلوس:5231
المدرسه: ميهوب الديب ع.م
الاسم مى حمدى ابراهيم رسلان
رقم الجلوس 643
رقم الجلوس
17374
الاسم هدير محمد سيد المظ
رقم جلوس ٢٠٤٠٦
المدرسه بياض العرب
صلاح يحيي سعد محمود قريه باروط محافظه بني سويف مدرسه الشهيد عامر رمضان 19478
صلاح يحيي سعد محمود قريه باروط مدرسه الشهيد عامر رمضان محافظه بني سويف 19478
صلاح يحيي سعد محمود قريه باروط محافظه بني سويف رقم الجلوس 19478
عاطف سعيد شعبان
رقم 1616 مدر سه فاطمه الازهر
منه سامح عبد التواب فهيم
رقم الجلوس 17751
بني سويف
الاسم انطونيو عماد وهيب رقم الجلوس ٤٢.٤٤
محافظه بنى سويف
اﻻسم :ايه محمد سيد عبد الفتاح محمد. ورقم الجلوس :4202؛ مدرسه :الشهيد محمد صابر جمعه /الرجاء الرد فورا
يا إيه انا اماني طلعت هو في حد رد عليكي
اماني طلعت سعيد رقم الجلوس 4176 من فضلك عايزه النتيجه باسرع وقت
ايه انا اماني طلعت في حد رد وقالك علي النتيجه
النتيجة لم تظهر حتى الان، وسوف نوافيكم بالنتيجة فور اعتمادها رسميا، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
احمد حسين 1125
احمد عيد رمضان محمود
11538
محمد عرفان مركز بني سويف رقم جلوس ١٥٣٨٧
دعاء ناصر محمد تمام
رقم الجلوس١٠٦١٦٢
الاسم فاطمه حجاج يحيي يماني (9288)
فاطمه حجاج يحيي يماني (٩٢٨٨)
الاسم طه محمد حبيب رقم الجلوس 13516 ممكن الدرجات كامله
عاوزة اعرف النتيجة رفم الجلوس 30737 الاسم ايه محمد عبدالله من محافظة بنى سويف مركز ببا
هند محمد مبروك ..رقم الجلوس 31655. محافظه بنى سويف
أميرة مختار احمد زكي
محمد خميس عبد الحليم رقم الجلوس 11153 ببنى سويف الاعدادية بنين ببهبشين
سوف نخبركم بنتيجة اعدادية بنى سويف 2019 الترم الاول فور ظهورها
ايمان
رقم الجلوس19258محافظه بني سويف
فين نتيجة 2019
عبدالرحمن طة محمود محمد
عايزه اعرف هدخل ثانوى ولالا مجموعي ٢١٢
رقم.جلوسي١٧٤٦٨ .مدرسه الشهيد مؤمن عياد باؤهنسيا.الخضره
٥٨٤
الاسم رحمه عبد الستار
رقم الجلو26728
المجموع 211 مبروووك النجاح
أحمد رضا شكرى قاسم رقم جلوس ٤٣٠٠٧
المجموع 213 مبروك النجاح
من محا فظة بنى سو يف
حسام محمد رقم جلوس ٧٦١٧
سماح أنور محمد مسلم 84143
دلهانس ع م سماح انور محمد مسلم
المجموع 246.75
gfhfhfg./,m;,gfj
لو سمحتم عاوزه النتيجة لرقم الجلوس ده ٣٠٩١٣
اميمه عبدالله عبد السميع
هاجرابراهيم عبد الله 28 33 الواسطى بنى سويف
بنى سويف
24230
9949
الاسم : أحمد جمعة رمضان عبد اللطيف
مدرسة : ذكي فاضل الإعدادية المشتركة
رقم الجلوس : 29150
المجموع 153.5
عبدالرحمن طة محمود
أسامة خميس محمد إبراهيم
39355
بمحافظة بني سويف
2693
المجموع 275 مبروك النجاح يا احمد محمد عبد الرحمن
رقم جلوسي محافظه بني سويف 17122
٣٠٧٢
ايمان احمد حسن
الاسم / ايمان احمد حسن
المجموع 191
اسراء احمد سمير على
رقم الجلوس 16964
الاسم / اسراء احمد سمير على
المدرسة / الكوم الأحمر
المجموع الكلي 203.5
مبروك النجاح المجموع 203.5 يا اسراء احمد
الاسم خديجه رمضان سيد علي
رقم الجلوس 38913
شهد أشرف حسين كامل
الرقم 19771
مدرسه الشيخ على بياض العرب
المجموع 170.5 مبروك النجاح يا شهد أشرف
شهد أشرف حسين كامل
رقم الجلوس هو 40597
المجموع 242.5 مبروك النجاح يا سوسن عبد الفتاح
الاسم رغده محمد سليمان رقم الجلوس 505
الا سم.محمد عاطف قرني سليمان
رقم الجلوس.123
محافظه بني سويف
تابعنا يا محمد عاطف وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها
ساره حسين عبد الله.
31988
المزيد من العماومات
نتيجت الاعدادي
احمد يحيى رقم الجلوس 18983
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بني سويف رقم الجلوس 14815
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف رقم الجلوس 14815
١٠٦٧٩
المجموع 190.5 مبروك النجاح يا علا علي
منارعيدشعبان ٤٨٣٤١
نتممكك
٣٨٩٣٨
27780
رقم الجلوس 8871
4151
ريهام جمال طه حسين
رقم الجلوس34117
١٢٧٨١
شهد احمد علي حسن المدرسه ابويط الجديده رقم الجلوس 3718
38345
رقم الجلوس 38915
الاسم: رنا محمد تعلب صادق
رقم الجلوس: 38915
اسم المدرسة: بنات نزلة الديب ع م
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 28
جبر 11
هندسة 13
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 18.5
دين 13.5
كمبيوتر 8.5
غادة محروس رقم الجلوس ق34425 مركز ببا ابو شربان
الاسم: غاده محروس محمد عبداللطيف
رقم الجلوس: 34425
اسم المدرسة: ابو شربان ع م
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 30
جبر 12.5
هندسة 12
دراسات اجتماعية 19.75
علوم 18.5
دين 18.5
كمبيوتر 9.5
الاسم@عبدالرحمن اسماعيل احمد اسماعيل مركزناصر رقم الجلوس 7114وجزاكم الله خيراً
المجموع 250.25 مبروك النجاح يا عبد الرحمن
بنى سويف
رقم الجلوس 12958
الاسم: شهد محمود على محمود على
رقم الجلوس: 12958
اسم المدرسة: الشهيد / محمد عصام الدين سرور
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
جبر 14.25
هندسة 14
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 18.5
كمبيوتر 6.5