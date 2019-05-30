بوابة المنيا الإلكترونية .. “قريباً” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 “3اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس جميع الإدارات التعليمية من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم

حالة من القلق الشديد يعيش فيها حاليا معظم الأسر وأولياء الامور في محافة المنيا أثناء أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، نتابع معكم الآن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، وذلك بعد أن قام السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بالإعلان عن أن أعمال الكنترول المركزي بالمنيا سوف تبدأ السبت الموافق 18 مايو 2019، ونحن ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما هو جديد يخص إعلان نتيجة إعدادية المنيا الترم الثاني 2019 لحظة بلحظة، كما سوف نقوم بتوفير الرابط الذي سوف تظهر عليه نتيجة المنيا فور توفره واعتماد النتيجة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019
يترقب جميع الطلاب والطالبات في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنيا ومنها إدارات (العدوة ومغاغة وسمالوط ومطاي وأبو قرقاص وملوي وديرمواس والمنيا) إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالمحافظة، فيما قد أشار الأستاذ محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع أعمال الامتحانات في جميع أنحاء المحافظة قد مرت بسلام وأمان دون وجود شكاوى أو مخالفات.
الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنيا 2019
في جو يسوده الهدوء والاستقرار انتهت امتحانات اخر العام 2019 بمحافظة المنيا يوم الخميس الموافق 16-5-2019، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 سوف تكون متاحة فور اعتمادها على بعض المواقع الإلكترونية الرسمية، وفور توفر الرابط سوف نقوم بوضعه لكم فتابعونا.
- انتهت جميع أعمال الكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة المنيا امس السبت وجاري حاليا إعداد الكشوف النهائية لعرضها على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها.
تحديث
كما عودناكم على تقديم خدمة اعلان نتائج امتحانات الشهادات نتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 الترم الثاني خلال الأيام القادمة وذلك بعد ان انتهت جميع اعمال الكنترولات المركزية بمحافظة المنيا.
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- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 نهاية العام "قريبا" عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة البحيرة برقم الجلوس
التعليقات
كم نتيجه ثالثه اعدادي
أسماء مصطفي عبدالجواد على
حسن خميس سيد عرفان رقم الجلوس 26014
المنيا
محمد حسين احمد محمد رقم الجلوس 67684 قطاع تله
الاسم:وفاء حمادة توفيق
رقم الجلوس 66609
مدرسة الشهيد هيثم
الدراجات
الغة العربية 33
لغة إنجليزية 20
علوم 19
جبر10
هندسة 9
دراسات 15
المجموع 97
دين19
كمبيوتر 6.5
الاسم :وفاء حمادة توفي
رقم الجلوس 66609
مدرسة الشهيد هيثم
الدرجات
الغة العربية 33
الغة الانجليزية 20
علوم 19
جبر10
هندسة9
دراسات اجتماعية 15
همس عبد التواب حلمي سيف 106442 مدرسة دير وط ام نخلة الاعدادية المشتركة
ديفيد رومان مندوه يوسف
نيجه مصطفي جميل شعبان 37716
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن
عطيات محمد احمد عبد الحميد
هاجر جمال محمد أحمد مدرسة قلوصنا الاعداديه بنات بمركز سمالوط 51575
ياسمين عيد عبد الرحيم مرسي
مدرسه ساقيه كويس الاعدادي بالمنيا
رقم الجلوس 87337
رانيا هانى حسن كامل حسن
االاسم رانيا هانى حسن كامل حسن
رنا محمد عبد الوهاب محمد
رقم الجلوس ٣٩١٢٨
لو سمحتي انا طلبت نتيجة اخويا عبدالحميد علاء عبدالحميد 60949
عبدالحميد علاء عبدالحميد نجيب 60949 المنيا قريه البرجايه
اسمي عبدالحميد علاء عبد الحميد نجيب رقم الجلوس 60949 من قريه البرجايه التابعة لمحافظة المنيا
اسمى بسمه عبدالعزيز ابراهيم الدسوقى رقم الجلوس 55457 مدرسه دلقام تابعه لمحافظه المنيا
مركز مطاى
51002
اﻷسم: عبدألله حجأزي فاروق
مدرسه بني سمرج اﻷعدأديه
ان ايضن رقمي 55354الاسم حسام نادي علي
احمد يسرى محمود
130108
ديفيد رومان مندوه يوسف
دعاء خالدجمال قطب
58370
المنيا
مدرسه السادات ع بنات
حسام احمد على 41926 مركز سمالوط مدرسة الاعدادية بنين
اداره ملوى التعليميه 91264
هشام محمد سرحان رقم الجلوس 10790
منه الله سيف محمد سيف ٣٥٣٥٤مطاي
محمد حمادة كيلانى. رقم الجلوس 45990مدرسه سمالوط الشيخ عبداللاه محافظه المنيا
اسماء حسين على
108398
ديرمواس
ملك احمد سيد قاسم 93877المنيا ملوى مدرسه الاندلس
ملك احمد سيد قاسم 93877 المنيا ملوى مدرسه الاندلس
ممكن النتيجه رحمه احمد حسن على رقم الجلوس 22432مدرسه شلقام الاعداديه اامشتركه
عمرو خالد رقم الجلوس 8255
محمد أ حمد طوسن أ حمد/ر قم الجلوس/14149/مغاغه
محمد أ حمد طوسن أ حمد رقم الجلوس 14149
نتيجة المتحنات
إبرام عماد شحاته اسعد
رقم الجلوس 64543
مدرسة نزلة فرج الله الاعداديه
إدارة المنيا التعليميه
حمدى احمد عبدالحميد
رقم الجلوس :67558
المدرسه : تلة الاعدادية بنين
محافظة المنيا-مركز المنيا
الاسم : تسنيم عوض عيسى عبدالرحمن ؛مركز سمالوط بالمنيا ،مدرسة :عبد الونيس تعلم أساسى،رقم الجلوس : 50933
المدرسة عبدالونيس تعليم أساسي رقم الجلوس : 50933
روان عمرو محفوظ قرني
نورهان سلامه صالح ابرهيم
رقم الجلوس 61857
مدرسة الاعداديه
التعليم الاساسي
عبدالرحمن ناجح ابوالعزايم /ادارةالعدوة التعليمية بالمنيا رقم الجلوس 1320
الاسم حمدى احمدعبدالحميدفؤاد ورقم الجلوس 67558 ومحافظة المنياو مدرسة تلة الاعدادية بنين
نورهان خالد احمد خليل مدرسه ساقيه داقوف الاعدايه محافظه المنيا رقم الجلوس ٥٤٤٩٣
الاسم/محمد حسين حسين صالح
المدرسة / عثمان بن عفان
العنوان/ بني مزار
رقم الجلوس/ 20551
ارجاء ارسال النتيجه
الاسم شهد محمد حسين المدرسة شلقام الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 22464 ارجو الرد سريعا
احمد هانى صلاح
مركز مطاى
رقم الجلوس 37573
ابراهيم يوسف خلف عثمان 35485
الاسم غاده محيي الدين محمد اسماعيل المنيا مدرسه ابو يعقوب الاعداديه رقم الجلوس 70506
مروة ايمن محافظة المنيا رقم الجلوس
17786
٧٣٨٥٥
8697 رقم الجلوس
37176 الاسم سامح محمد فولي
الاسم نورهان رجب رمزى
محافظه المنيا
رقم الجلوس ٣٩٦٧٧
وسام محمد عبدالوهاب مركز العدوه المنيا رقم الجلوس 1213
حازم غزالي علي محمد
رقم الجلوس. 15212
محافظة المنيا مركز مغاغة
رقم جلوس يوسف عمر حمدي 18267 إدارة مغاغه
يوسف عماد سعيد
شهد مدين عبدالله
مصطفي محمد سيف جوده
رقم الجلوس ٧٦١٠٢
النتيجة كام
الاسم:محمد سمير انور عبد العزيز
المركز: المنيا
رقم الجلوس :63515
39903
ايمان رجب شعبان عبد العزيز /مدرسة الشهيد هانى على احمد/مركز مطاى /محافظة المنيا /رقم الجلوس 76019 منازل
احمد عصام حشمت على
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا مركز ديرمواس رقم الجلوس ١١٤٣٦٩ مدرسه الثورة الإعدادية
الاسم منار عبدالرازق عبدالظاهر محمود رقم الجلوس 36787
اروى حجاج ادارة المنيا التعليميه 67784
محافظة المنيا مركز ديرمواس
رقم الجلوس 111718
٩٩٩٦٧
محافظه المنيا
99935 ودا كمان معلش
بردو محافظه المنيا ترم اول
دينا رزق وديع
مركز مغاغة
رقم الجلوس \ 11867
دينا رزق وديع رقم الجلوس 11867
١٩٠٧٠
الاداره /المنيا بينى مزار
عبدالرحمن ربيع محمودمحمد
جهاد جمال محمود احمد
محافظة المينا تونه الجبل
رقم الجلوس 104123
ضياء / مركز ملوي / رقم الجلوس 106777 .
ضياء احمد خلف / محافظه المنيا / مركز ملوي / رقم الجلوس 106777
مركز مغاغه المنيا رقم الجلوس12962
سوف نوافيكم بنتيجة اعدادية المنيا 2019 ترم أول خلال الأيام القادمة
رغدة رضا محمد فؤاد 1089
مدرسه/النويرات الاعداديه /ابو قرقاص
٨٩٨٣٤
حسن محمد شعبان
مدرسه/النويرات الاعداديه
رقم الجلوس/٨٩٨٣٤
خلف رمضان فولي قريه منبال رقم الجلوس ثلاثه تسعه اثنين تسعه سبعه الاعداديه بنين
يوسف أحمد عفيفي عيد
رقم الجلوس
57634
رحمه احمد عبد الفتاح محمد ١٩٥١٤
محافظه المنيا رقم الجلوس ٨٦٨٨٤
الاسم:فاتن جبالى ابوبكر، مركز العدوة “رقم الجلوس” (٤٦٨٤)
محمد ناصر يوسف لايزيد
المنيا بالمنيا الجديده مدرسة الحريه
63523
محافظة المنيا 4032
الأسم.كريم بدوى جمعه أحمد .المدرسه.أبوبشت الأعداديه المشتركه
الاسم/زياد محمد خليفه احمد
رقم الجلوس/66787
المدرسه/الشهيد هيثم فتحي بنين
العنوان /المنيا -مركز المنيا-قريه صفط الخمار
الاسم/زياد نبيل فتحى/ رقم الجلوس/66788/محافظةالمنيا/ مركزالمنيا/مدرسةالشهيدهيثم فتحى بنين1
138
احمد فواز عبدالرحيم
113188
ادارة ديرمواس
مدرسة اولاد مرجان
محمد امجد صلاح زكي. رقم الجلوس. ٤٢٧٩٦. مدرسه خالد ابن الوليد مركز سمالوط
محمد امجد صلاح زكى رقم الجلوس ٤٢٧٩٦. مدرسه خالد ابن الوليد. سمالوط
الأسماء/كريم بدوى جمعه أحمد
المدرسه/أبوبشت الأعدادية المشتركه
رقم الجلوس/١٦٢١٧
محمد سعد رقم الجلوس ٢٤٤٢٥
الاسم/منصور سيد محمد جاد محافظة/المنيا مدرسة/الفرجان الإعدادية رقم الجلوس/ ٢٦٠٥٠
داليا سيد محمد السيد علي
47231
اداره سمالوط.المنيا
مدرسه الكمال الاعداديه المشتركه
فين النتجه…دي ظهرت ف المدارس
الاسم:رجب عادل محمد نعمان
المحافظه:المنيا
رقم الجلوس:110618
المدرسه السلام الإعداديه
من فضلكم رقم الجلوس
وجزاكم الله خيرا
رجب عادل محمد
أدارة ديرمواس التعليميه
رقم الجلوس 110618
داليا سيد محمد السيد علي
رقم الجلوس47231
اداره.سمالوط المنيا
مدرسه الكمال الاعداديه المشتركه
محمد سمير انور
63515
مركز المنيا
ولاء جمال
رضوة جمل محمد
67382
مدرسة دير عطية الاعداديه
يارب عايزه انتجه بسرعه ٤٠٩٣٣
لازلنا فى انتظار اعلان نتيجة اعدادية المنيا 2019 الترم الأول وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
كريم رجب محمد
رقم الجلوس :55021
المدرسه : منقطين الاعدادية المشتركه
الشيماء خالد سيد طلبه رقم اجلوس ٤٠٩٣٣ من فضلك اريد النتيجه
الاسم:احمد اشرف كامل شلقامي
مدرسه:الحريه الاعداديه بنين بالمنياالجديده
رقم الجلوس:63459
حازم عطا محمد 19850
الاسم /حازم عطا محمد /رقم الجلوس /19850
ممكن اعرف نتيجة رانيا مصطفي محمود نجم رقم الجلوس هو 240594 محافظة المنيا بني حسن الشروق معهد الشيخ تمي بقرية الشيخ تمي
ممكن اعرف نتيجه رباب عيسي محمد عيسي المنيا درمواس مدرسه ابو خلقه رقم الجلوس965000وشكرا
رقم الجلوس100783 محافظة المنيا
ممكن أعرف نتيجة.فاطمه إدريس حسين عبد المنعم
ينعلترلالفخمنته
الاسم:ميرنا أميل عيد زكي
رقم الجلوس:٤٨٠١٩
المحافظه:المنيا
من فضلكم اريد النتيجة
يوستينا شاكر فوزي شاكر
مدرسة التعليم الاساسي
المنيا — ملوي — دير البرشا
رقم الجلوس 84704
يوستينا شاكر فوزي
مدرسة التعليم الاساسي بدير البرشا
المنيا — ملوي —دير البرشا
رقم الجلوس 84704
يوستينا شاكر فوزي شاكر
مدرسة التعليم الاساسي بدير البرشا – ملوي -المنيا
رقم الجلوي 84704
مركز مغاغة ولادالشيخ
انطون عفيفى ملاك مرجان مركز سمالوط مدرسةالقطوشه2رقم الجلوس 46258 مدرسة القطوشه 2 رقم الجلوس 46258
انطون عفيفى ملاك مرجان مركز سمالوط القطوشه 2رقم الجلوس 46258
الاسم:احمد سيد محمد
المحافظة:المنيا
المركز:العدوة
المدرسة:الساوى الاعدادية
رقم الجلوس:1929
الاسم :احمد سيد محمد
المركز:العدوة
المدرسة:الساوى الاعدادية
رقم الجلوس:1929
الاسم ّّيوسف محمد عبدالنظير
رقم الجلوس.110
معهد بني سالم محافظ المنيابمركز ديرمواس
الاسم .عبدالله ناصر عبدالله
رقم الجلوس . 16219
المركز . بنى مزار
المدرسة . الجلاء الاعدادية بنين
منتصر عادل محمد محمد رقم الجلوس 25955
محافظه المنيا مدرسه حماضه
الاسم . عبدالله ناصر عبدالله محمد
رقم الجلوس . 16219
المدرسة . الجلاء الاعدادية بنين ببنى مزار
أسامه صلاح الشيخ عبد الوهاب
مدرسة حفصة الاعدادية بدهمرو مغاغة المنيا
رقم الجلوس /12543
محمد المنيا ١١٣٠٤
محمد ماهر ، المنيا (١١٣٠٤) مركز مغاغة
أسامه صلاح الشيخ عبد الوهاب طلبه
مغاغة من المنيا
12543
أسامه صلاح الشيخ عبد الوهاب طلبه
مدرسة حفصة الاعدادية بدهمرو _مغاغة _المنيا
رقم الجلوس /12543
السم:مينا ايهاب رؤوف
رقم الجلوس 83192
اسم المدرس :رمسيس الاعدادية بملوي
خالد محمد قرشي
رقم الجلوس ٩٤٧٨٤
روميثاء خالد محمد مصطفى
سمالوط ع بنات
35979
78938
احمد حسني توفيق عبدالمعتمد
رقم جلوس 99287
ادارة ديرمواس التعليميه
17037 بالمنيا مدرسه النهضه الخاصه
الاسم محمودعبدالحكيم. المدرسه اولادالشيخ علي رقم الجلوس٦٥٠٣٧ الدرجات
اريد معرفة نتيجتي
46776
نورهان بكري جهلا ن محمود رقم جلوس 23703 ام الساس
75157 الدرجة
رقم الجلوس 94517 محافظة المنيا
عمر خالد عبد العزبز
مدرسه لكفور الاعدادبه
اداره تعليم مطاى
النتيجة.للله
انا عيزة اعرف درجتى فى اسرع وقت وانا من محافظة المنيا ادارة مطاى
36107 فاطمه محمد سمالوط
ياريت اعرف درجتى
عبدالعزيز محمدعبدالعزيزمحمد
43131
15894
1554
15137
15137دا رقم الجلوس
نريد شهادتالت أعدادى مدرسه طرف البحرية /مركز:سمالوط
الاسم:محمد عيد إبراهيم محمد
رقم الجلوس:65293منازل
الاسم/عبدالرحمن زكريا عبد الغفار محمد
رقم الجلوس/30048
مركز مطاى
34597
الاستعلام عن رقم الجلوس 34597 الترم الاول لعام 2018 الشادة الاعدادية المنيا
11720احلام كامل
الاسم نرمين يونان
المدرسه الاعداديه
رقم الجلوس٤٠١٥٠
الدرجه
الرجاء ارسال النتيجه رقم الجلوس 4489 محافظة اسيوط مركز ديروط
نرمين يونان
الاعداديه
٤٠١٥٠
الاسم نرمين يونان حمايه
رقم الجلوس٤٠١٥٠
المدرسه الاعداديه
الدىرجه
طيبا طه على طه رقم الجلوس 22192
اسراء اسامه صابر عبد النظير رقم جلوس 100635
أريد النتيجة بالدرجات محافظة المنيا الرقم هو 56223
بسام يوسف عزيز توماس
رقم الجلوس 84752
الاسم محمد عبد العزيز سيد موسى رقم الجلوس 100371ادارة ديرمواس
الاسم محمودعبدالحكيم
مدرسه اولادالشيخ
رقم الجلوس٦٥٠٣٧
الاسم محمد عبد العزيز سيد موسى رقم الجلوس 100371محافظة المنيا مركز ديرمواس قرية دلجا مدرسة الثورة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول2018
مركز العدوه محافظة المنيا الطالبه اسراء شعبان محمد رقم الجلوس ١٠٠٧
الاسم هايدى منتصر ينى زكى رقم الجلوس 7817 مدراسة كفرلبس
الاسم هايدى منتصر ينى زكى رقم الجلوس 7817
رسميه شريف حسين
121070
الاسم رسميه شريف حسين
محافظه المنيا
رقم الجلوس 121070
مها مصطفي ابراهيم
ادارة ديرمواس
99685
اريد درجتي
مغاغه المنيا٧٧٤٣
الاسم: خالد شعبان صلاح فرح
رقم الجلوس: 7743
اسم المدرسة: طه حسين ع بنين مغاغة
الدرجات
لغة عربية 21.5
لغة انجليزية 15
جبر 7.5
هندسة 10
الرياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 10
المجموع 76.5
دين 10
كمبيوتر 7.5
مدرسه طه حسين بمغاغه محافظه المنيا
خالد شعبان صلاح فرح
رقم الجلوس٧٧٤٣
انامحمد عزت عبدالعزيز زيان
63243
100697
الاسم: كريم احمد محمد عبدالعزيز
رقم الجلوس: 100697
اسم المدرسة: ايوب الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 23
جبر 11
هندسة 13
الرياضيات 24
دراسات اجتماعية 18
علوم 16.5
المجموع 113.5
دين 14.5
كمبيوتر 5
مريم صابر زكى عبده رقم الجلوس81382
الاسم: مريم صابر زكى عبده
رقم الجلوس: 81382
اسم المدرسة: الشهيد الرائد محمد حامد عبدالحكيم ع بنات
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 15.5
جبر 11.5
هندسة 12
الرياضيات 23.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 16
المجموع 107
دين 17
كمبيوتر 5
الاسم ياسمين ممدح حسن
اسم المدرسه سواده الاعداديه
الاحرار ع بنات
المجموع
لمل
الاحرار ع بنات
الدرجات
٥٤٥١١ ماهيتاب حسن
عايزة النتيجه الشهاده الاعداديه
مركز مطاى
35247رقم الجلوس
محافظة المنيا
رقم الجلوس 12667
٥٣٤٥٤
رقم الجلوس 100165
مع تمنيا ت بالنجاح
نتيجةمغاغةطنبديالاعدادية
النتيجة ظهرت اكتب رقم جلوسك وسوف تحصل على النتيجة
عبدالرحمن نافع مهنى
ادارة المنيا التعليمية
53367
عبدالرحمن نافع مهنى
ادارة المنيا التعليمية
53367
عبدالرحمن نافع
53367
المنيا 7070
الاسم: شهد سيد احمد عبدالله
رقم الجلوس: 7070
اسم المدرسة: ام المؤمنين ع بنات مغاغة
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 17
جبر 8
هندسة 11
الرياضيات 19
دراسات اجتماعية 16
علوم 11
المجموع 98.5
دين 14.5
كمبيوتر 6.5
محمد عبد الناصر عبد الستار
ادارة ملوي التعليمية
80874
الاسم: محمد عبدالناصر عبدالستارمحمد
رقم الجلوس: 80874
اسم المدرسة: العلم والايمان ع
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 29
جبر 14
هندسة 14
الرياضيات 28
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 19
المجموع 134
دين 15.5
كمبيوتر 7.5
٤٨٠٥ ادارة بنها