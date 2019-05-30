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بوابة المنيا الإلكترونية .. “قريباً” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 “3اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس جميع الإدارات التعليمية من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
بوابة المنيا الإلكترونية .. “قريباً” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 “3اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس جميع الإدارات التعليمية من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس

حالة من القلق الشديد يعيش فيها حاليا معظم الأسر وأولياء الامور في محافة المنيا أثناء أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، نتابع معكم الآن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، وذلك بعد أن قام السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بالإعلان عن أن أعمال الكنترول المركزي بالمنيا سوف تبدأ السبت الموافق 18 مايو 2019، ونحن ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما هو جديد يخص إعلان نتيجة إعدادية المنيا الترم الثاني 2019 لحظة بلحظة، كما سوف نقوم بتوفير الرابط الذي سوف تظهر عليه نتيجة المنيا فور توفره واعتماد النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

يترقب جميع الطلاب والطالبات في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنيا ومنها إدارات (العدوة ومغاغة وسمالوط ومطاي وأبو قرقاص وملوي وديرمواس والمنيا) إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالمحافظة، فيما قد أشار الأستاذ محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع أعمال الامتحانات في جميع أنحاء المحافظة قد مرت بسلام وأمان دون وجود شكاوى أو مخالفات.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنيا 2019

في جو يسوده الهدوء والاستقرار انتهت امتحانات اخر العام 2019 بمحافظة المنيا يوم الخميس الموافق 16-5-2019، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 سوف تكون متاحة فور اعتمادها على بعض المواقع الإلكترونية الرسمية، وفور توفر الرابط سوف نقوم بوضعه لكم فتابعونا.

  • انتهت جميع أعمال الكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة المنيا امس السبت وجاري حاليا إعداد الكشوف النهائية لعرضها على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها.

تحديث 

كما عودناكم على تقديم خدمة اعلان نتائج امتحانات الشهادات نتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 الترم الثاني خلال الأيام القادمة وذلك بعد ان انتهت جميع اعمال الكنترولات المركزية بمحافظة المنيا.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  5. الاسم:وفاء حمادة توفيق
    رقم الجلوس 66609
    مدرسة الشهيد هيثم
    الدراجات
    الغة العربية 33
    لغة إنجليزية 20
    علوم 19
    جبر10
    هندسة 9
    دراسات 15
    المجموع 97
    دين19
    كمبيوتر 6.5

    رد

  6. الاسم :وفاء حمادة توفي
    رقم الجلوس 66609
    مدرسة الشهيد هيثم
    الدرجات
    الغة العربية 33
    الغة الانجليزية 20
    علوم 19
    جبر10
    هندسة9
    دراسات اجتماعية 15

    رد

  38. الاسم : تسنيم عوض عيسى عبدالرحمن ؛مركز سمالوط بالمنيا ،مدرسة :عبد الونيس تعلم أساسى،رقم الجلوس : 50933
    المدرسة عبدالونيس تعليم أساسي رقم الجلوس : 50933

    رد

  80. الاسم/زياد محمد خليفه احمد
    رقم الجلوس/66787
    المدرسه/الشهيد هيثم فتحي بنين
    العنوان /المنيا -مركز المنيا-قريه صفط الخمار

    رد

  86. الاسم:رجب عادل محمد نعمان
    المحافظه:المنيا
    رقم الجلوس:110618
    المدرسه السلام الإعداديه
    من فضلكم رقم الجلوس
    وجزاكم الله خيرا

    رد

  97. ممكن اعرف نتيجة رانيا مصطفي محمود نجم رقم الجلوس هو 240594 محافظة المنيا بني حسن الشروق معهد الشيخ تمي بقرية الشيخ تمي

    رد

  152. الاسم محمد عبد العزيز سيد موسى رقم الجلوس 100371محافظة المنيا مركز ديرمواس قرية دلجا مدرسة الثورة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول2018

    رد

    1. الاسم: خالد شعبان صلاح فرح
      رقم الجلوس: 7743
      اسم المدرسة: طه حسين ع بنين مغاغة
      الدرجات

      لغة عربية 21.5
      لغة انجليزية 15
      جبر 7.5
      هندسة 10
      الرياضيات 17.5
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 10
      المجموع 76.5
      دين 10
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: كريم احمد محمد عبدالعزيز
      رقم الجلوس: 100697
      اسم المدرسة: ايوب الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 23
      جبر 11
      هندسة 13
      الرياضيات 24
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 16.5
      المجموع 113.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: مريم صابر زكى عبده
      رقم الجلوس: 81382
      اسم المدرسة: الشهيد الرائد محمد حامد عبدالحكيم ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 15.5
      جبر 11.5
      هندسة 12
      الرياضيات 23.5
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 16
      المجموع 107
      دين 17
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: شهد سيد احمد عبدالله
      رقم الجلوس: 7070
      اسم المدرسة: ام المؤمنين ع بنات مغاغة
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 17
      جبر 8
      هندسة 11
      الرياضيات 19
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 11
      المجموع 98.5
      دين 14.5
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: محمد عبدالناصر عبدالستارمحمد
      رقم الجلوس: 80874
      اسم المدرسة: العلم والايمان ع
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 29
      جبر 14
      هندسة 14
      الرياضيات 28
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 19
      المجموع 134
      دين 15.5
      كمبيوتر 7.5

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