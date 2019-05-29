بوابة المنيا الإلكترونية .. “قريباً” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 “3اعدادي” الترم الأول برقم الجلوس جميع الإدارات التعليمية من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم

حالة من القلق الشديد يعيش فيها حاليا معظم الأسر وأولياء الامور في محافة المنيا أثناء أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019، نتابع معكم الآن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، وذلك بعد أن قام السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بالإعلان عن أن أعمال الكنترول المركزي بالمنيا سوف تبدأ السبت الموافق 26 يناير 2019، ونحن ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما هو جديد يخص إعلان نتيجة إعدادية المنيا الترم الأول 2019 لحظة بلحظة، كما سوف نقوم بتوفير الرابط الذي سوف تظهر عليه نتيجة المنيا فور توفره واعتماد النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

يترقب جميع الطلاب والطالبات في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنيا ومنها إدارات (العدوة ومغاغة وسمالوط ومطاي وأبو قرقاص وملوي وديرمواس والمنيا) إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بالمحافظة، فيما قد أشار الأستاذ محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع أعمال الامتحانات في جميع أنحاء المحافظة قد مرت بسلام وأمان دون وجود شكاوى أو مخالفات.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنيا 2019

في جو يسوده الهدوء والاستقرار انتهت امتحانات نصف العام 2019 بمحافظة المنيا يوم الخميس الموافق 24-1-2019، وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 سوف تكون متاحة فور اعتمادها على بعض المواقع الإلكترونية الرسمية، وفور توفر الرابط سوف نقوم بوضعه لكم فتابعونا.

انتهت جميع أعمال الكنترولات الخاصة بالشهعادة الإعدادية في محافظة المنيا امس السبت وجاري حاليا إعداد الكشوف النهائية لعرضها على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها.

تحديث 29 مايو

كما عودناكم على تقديم خدمة اعلان نتائج امتحانات الشهادات نتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 الترم الثاني خلال الأيام القادمة وذلك بعد ان انتهت جميع اعمال الكنترولات المركزية بمحافظة المنيا.

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