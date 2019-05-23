نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا ينتظرها جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنيا والإدارات التابعة لها مثل إدارة مطاي وجنوب وسمالوط وبني مزار ومغاغة والعدوة وأبو قرقاص ودير مواس إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعداداية الفصل الدراسي الثاني عام 2019، ويبقى الطلاب في حالة من التوتر والقلق حتى يتم الإعلان النتيجة سوف تنتهي جميع مراكز المينا من أداء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو 2019، وسوفف تبدـأ عمليات التصحيح يوم السبت 18 مايو، وسيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات واعتمادها من السيد محافظ المنيا اللواء قاسم حسين وتوزعيها على المواقع الرسمي لمحافظة المنيا، وحول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا موضوعنا اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا برقم الجلوس

يظل جميع طلاب الشهادة الاعدادية في حالة من القلق والتوترالشديد حتى الإعلان عن النتيجة فهم يريدون الاطمئنان على نتيجة الجهد الذي تم بذله خلال العام الدراسي، ولذلك توفر لهم الوزارة الحصول على النتائج فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة المنيا، بواسطة رقم الجلوس بكل سهولة وذلك قبل ظهورها بالمدارس حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للمحافظة وادخال رقم الجلوس ثم يقوم بالضغط على زر عرض النتيجة.

مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا نتائج الامتحانات

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا 90 ألف طالب وطالبة قد أدى منهم 97% حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات اليوم الخميس 16 مايو 2019 وفي انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رمضان عبدالحميد إلى أن المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج الشهادة الاعدادية محافظة المنيا ارتفعت عن العام الماضي وذلك لأن امتحانات هذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن كتاب الوزراة، كما شدد سيادته على ضرورة تحرى الدقة أثناء عمليات التصحيح لإعطاء كل طالب حقه بالصورة التى تحقق العدالة بين جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية.

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