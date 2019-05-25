نترقب إعلان نتيجة إعدادية المنوفية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، رابط نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ونشر رابط نتيجة ثالثة إعدادي بمحافظة المنوفية عبر موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حيث اقترب موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع الإدارات التعليمية .

طلاب وطالبات محافظة المنوفية بجميع الإدارات التعليمية شبين الكوم و الباجور، بركة السبع وقويسنا، مركز الشهداء وتلا، مدينة السادات ومنوف وأشموان، نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية، خدمة نتائج الشهادات المختلفة، وسنرصد نتيجة اعدادية المنوفية 2019 برقم الجلوس من روابطها الرسمية والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الموقع الرسمي لنتائج الطلاب بجميع المحافظات المصرية.

محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس يعتمد نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الفصل الدراسي الثاني، فور انتهاء مديرة التربية والتعليم بالمنوفية من أعمال المراجعة لنتائج الطلاب، وسيتم نشر نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية بالمنوفية من خلال كشوف النتائج لما يفوق 50 ألق كالب وطالبة، والدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ورابط ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة برقم الجلوس، بخلاف اسم الطالب للحصول على الدرجات النهائية، حيث أن مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية الكلي يحتسب من 280 درجة.

موعد ظهور نتيجة اعدادية المنوفية 2019

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية كان قد صرخ منذ ساعات قليلة، عن أن الموعد المقترح لظهور نتيجة اعدادية المنوفية 2019 قبيل نهاية الأسبوع الحالي، وها نحن قد بلغنا بالفعل يوم الأحد، حيث بدء العد التنازلي لظهور نتيجة الطلاب والطالبات في محافظة المنوفية للعام الدراسي الحالي 2019 -2018 للفصل الدراسي الثاني، الروابط الرسمية التي تخص استعلام درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي سترفق على موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم، وقد يعلن على موقع وزارة التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس أيضاً، وجميع تلط الروابط الخاصة بـ نتيجة ثالثة إعدادي سنوضحها.

روابط نتيجة الإعدادية 2019 المنوفية

من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية سنتعرف على كيفية الحصول على نتائج الطلاب: روابط نتيجة ثالثة إعدادي المنوفية نتيجة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس، موقع وزارة التربية والتعليم بالمنوفية هو الأخر ستجدون رابطه من بين الروابط الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية .

تحديث : الموقع السمي لنتائج الطلاب في المنوفية عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية شهد بعد التوقف نتيجة زيادة الضغط، و يتم الاستعلام عن نتيجة اعدادية المنوفية برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

يتم احتساب درجة اللغة العربية في الصف الثالث الإعدادي من 80 درجة للفصل الثاني، و60 درجة للرياضيات، و60 درجة للإنجليزي، و40 درجة علوم، و 40 درجة للدراسات، والمجموع الخاص بالفصل الدراسي من 140 درجة.

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