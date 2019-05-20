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“خلال أيام” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي” عبر بوابة القاهرة التعليمية cairomoe.info

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
“خلال أيام” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي” عبر بوابة القاهرة التعليمية cairomoe.info
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

سوف تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالقاهرة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 وذلك بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وعقب تلك اللحظة سيكون جميع الطلاب في حالة من الشغف لمعرفة نتيجة أدائهم في امتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة متمثلة في إدارة (إدارة شرق مدينة نصر، المرج، المطرية، حدائق القبة، وسط القاهرة، مصر الجديدة، منشأة ناصر، الزيتون، النزهة، باب الشعرية، التبين، عابدين،القاهرة الجديدة، مصر القديمة ، غرب مدينة نصر، الوايلي،الخليفة، المقطم، الشروق، المستقبل).

نتيجة اعدادية القاهرة 2019

وقد أشار الأستاذ محمد عطيه بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني سوف يتم إعلانها رسميا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية خدمة نتائج التعليم الأساسي حيث يستطيع جميع الطلاب من خلال الدخول على الرابط السابق ذكره وكتابة رقم الجلوس الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، كما أضافت أيضا مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خدمة الإستعلام عن نتيجة الإعدادية 2018 عبر خدمة التيفون الأرضي وذلك بتوفير خط التليفون أرضي لمعرفة النتيجة برقم الجلوس وهو رقم 09000100، جدير بالذكر أن نسبة النجاح لاعدادية القاهرة الترم الأول قد بلغت 76.6%.

نتيجة اعدادية القاهرة 2018
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019

بوابة القاهرة التعليمية

من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 للفصل الدراسي الثاني عبر شبكة الإنترنت خلال الأيام القادمة، لكي يتثنى لجميع الطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال رابط موقع بوابة القاهرة التعليمية وتسجيل رقم الجلوس واختيار عرض النتيجة، وفي حال الرغبة للاستفسار عن رقم جلوس آخر يتم اختيار استفسار عن رقم جديد.

أحبائي الطلبة سوف نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار عمليات الصحيح والكنترولات في محافظة القاهرة حتى يتم إعلان النتيجة رسميا.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  6. الاول الخم
    احمد محمد محب على العقارع 5صارة لحتقه بولابقدعرب بر ورزسا
    اناة مد رسة العقاد للتعلم الا سا سى ياسر مشف 34537

    رد

    1. تم اعتماد نتيجة اعدادية القاهرة 2019 الترم الأول رسمياً بنسبة نجاح 76.6% وجاري تحميل النتيجة على بوابة نتائج تعليم أساسي

    1. اسم الطالب اسماء عادل فتحى محمد الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية حلوان المدرسة الأمير بندر بن سلطان الإعدادية بنات
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 60.5
      لغة اجنبية 31
      رياضيات 30
      علوم 30.5
      دراسات اجتماعية 32
      المجموع الكلي 184

    1. اسم الطالب ابانوب جمال حشمت عزيز الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية المطرية المدرسة الرشاد الصباحية
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 73
      لغة اجنبية 44
      رياضيات 39
      علوم 33
      دراسات اجتماعية 39.25
      المجموع الكلي 228.25

    1. اسم الطالب اسلام حسام الدين محمد عبد الخالق الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية النزهة المدرسة النزهة الحجاز عربى
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 76.25
      لغة اجنبية 59
      رياضيات 59
      علوم 38.5
      دراسات اجتماعية 40
      المجموع الكلي 272.75

    1. اسم الطالب ياسمين ايهاب سعيد محمد السيد الحاله 1
      المرحلة الاعدادية الصف الثالث
      الادارة التعليمية وسط القاهرة المدرسة المحمدية الرسمية لغات
      الفصل الدراسي أخر العام
      اسـم المـادة الـدرجـة
      لغة عربية 76
      لغة اجنبية 57
      رياضيات 50
      علوم 35
      دراسات اجتماعية 37.5
      المجموع الكلي 255.5

    2. النتيجة جاري تحميلها على بوابة نتائج التعليم الاساسي وسوف نعلمكم بالنتيجة فور تحميلها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق

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