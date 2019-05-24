قريباً نتيجة اعدادية القاهرة 2019 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، هو الخبر الذي يشغل أولياء أمور الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي 2018-2019، حيث ننتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو موقع وزارة التربية والتعليم، مع متابعة التصريحات الرسمية لمسئولي التربية والتعليم بالقاهرة.

يعلن تعليم القاهرة موعد إعلان نتيجة اعدادية القاهرة 2019 بالقرب من نهاية الأسبوع الحالي، حيث اقتربت كافة أعمال الكنترول المتعلقة بالتصحح على الانتهاء، وهو الخبر الذي من شأنه الرفع من من حالة التوتر والقلق والترقب لحظة تلو الأخر، لصدور بيان إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالفصل الدراسي الثاني، وتوضيح طريقة وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس والذي سيكون بشكل رسمي من رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي .

نتيجة اعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس

تحديث : قريبا ننشر لكم موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول من نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة والروابط الخاصة بالاستعلام سواء من بوابة القاهرة والتعليمية أو موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث أفاد تعليم القاهرة استمرار عمليات التصحيح خلال الأسبوع المقبل، وستعلن النتائج قبل نهاية الأسبوع.

ننشر لكم ما ورد في نتيجة القاهرة للفصل الدراسي الأول ، حيث يتقرب الطلاب الإعلان عن موعد اعتماد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 للفصل الدراسي الأول، والنتيجة عبر الاستعلام بخدمات الهاتف الأرضي من بوابة نتائج التعليم الأساسي على رقم 09000100، وهي من احد طرق الاستعلام التي سنؤكدها لكم حال الإعلان الرسمي عن نسب النجاح واعتماد نتائج الطلاب.

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018-2019 منذ أيام قليلة، وتستكمل عمليات التصحيح في جميع المواد وما سيتبعها من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة محمد عطية، لكون الإعلان عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الحالي سيكون في غضون أيام قليلة وبالتحديد قبل انتهاء الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تنشر نتيجة اعدادية القاهرة 2019 على رابط نتائج الامتحانات من موقع مديرية التربية والتعليم

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج الإعدادية 2019

الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الإعدادية 2019 في القاهرة سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني سيكون بمشيئة الله من رابط موقع نتائج الطلاب بوابة نتائج التعليم الأساسي .

بوابة نتائج التعليم الأساسي

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة سيكون في بداية الأمر وعقب الاعتماد الرسمي، من خلال الاتصال الهاتفي على رقم 09000100، وعقب نهاية الفترة الزمنية المخصصة للاستعلام الهاتفي سترف نتيجة اعدادية القاهرة 2018 على الروابط الإلكترونية .

تحديث : موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي يقدم نتائج الطلاب برقم الجلوس، حيث يستطيع طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الحصول على درجات 3 إعدادي، واستعلام نتيجة إعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للاستعلام برقم الهاتف على بوابة التعليم الإلكترونية .

تحديث: موعد ظهور نتيجة الإعدادية في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وبالتحديد بالقرب من الثلاثاء المقبل.

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