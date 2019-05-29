نتابع مع جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالشرقية حيث يستطيع جميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم متمثلة في مادة (اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والتربية الفنية) جدير بالذكر ان درجات الحاسب الآلي والتربية الفنية لا يتم إضافتها إلى المجموع الكلي وبذلك يكون مجموع درجات الشهادة الإعدادية 140 درجة فقط.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن نتيجة اعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 سوف يتم توفيرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر شبكة الانترنت، كما أشار سيادته بأن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.
رابط نتيجة إعدادية الشرقية 2019
يتم الإستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني من خلال رابط نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالشرقية ثم تسجيل رقم الجلوس واختيار بحث وسوف تظهر جميع درجاتك في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم وأيضا بيانات الطالب مثل اسم الطالب ورقم جلوسه والمدرسة والإدارة التابع لها، وذلك فور رفع النتيجة على شبكة الإنترنت.
عزيزي الطالب النتيجة لم تظهر، وسوف يتم إعلانها فور إعتمادها رسميا مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق،جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 قد بلغت 80.01% وذلك من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.
إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني
بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني بمحافظة الشرقية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري على أن تنتهي يوم 15 مايو، وسوف نتابع معكم عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، انتظرونا.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الصف الثالث الإبتدائي – طالع موقع إستعلام نتائج الصف الـ 3 الابتدائي جميع المحافظات 2019 من خلال روابط المواقع الرسمية ووزارة التربية والتعليم
التعليقات
المحافظة الشرقيه
👏🤔😘
ارجو النشر عن النتيجة 1437
🤗🤗
ممكن النتيجة الأسم نرهان عبدالحميد فراج محمد رقم الجلوس 110433 الصف الثالث الاعدادى الترم الاول
إسلام علاء ربيع محمد مرسي رقم جلوسي56661محافظه الشرقية
إسلام علاء ربيع محمد مرسي رقم جلوسك 56661محافظه الشرقية
رقم الجلوس 26355
اريد درجات رقم الجلوس 31166
احمد عصام رقم الجلوس ٤٥٤٥٧
ملك عباده محمد احمد رقم الجلوس 111021 مدرسه اكياد العدادي المشتركه
الدرجات لو سمحت 74981
رقم الجلوس ٦٢٦٧٣ محافظة الشرقيه السيد صالح
رقم الجلوس ٤٧٢٠٠ لو سمحتي
السيد سعيد السيد محمد حسن
الدرجات لو سمحت
25412
ايمان ياسر محمود مرسي
هند علي علي عبد التواب
رقم الجلوس 30963
نورهان السيد اسماعيل محمد رقم جلوسى هو
١٠٢٣٤٧
أحمد أشرف السعيد على ——— رقم الجلوس 51788
74907
شاهندا محمد
اجيب الشهادة من انين
١٨١٦٩و١٨١٦١ محافظه الشرقيه
هدير عبدالكريم ١٨١٦٩
ممكن الدرجات والمجموع ٣٧٨٢٤ محافظه الشرقيه
محافظه الشرقيه رقم الجلوس 72315
سلمى رضا 21011
خالد رضا رمضان ابو مسلم محافظة الشرقية مركز اولاد صقر الرقم 93897
يوسف السيد ابوالحمد
رقم الجلوس 37832
مارتينا مدحت فهمي عزيز الرقم 90344
نورهان احمدمحمدعلى الرقم 42508
رقم الجلوس ده بسرعه ١١٢٩٥
١١٥٤٦٥الاسم يوستينا سامح صبحي
47832
عبد الرحمن محمد احمد توفيق البغدادي رقم الجلوس ١٨٥١٣
من محافضه الشرقيه من الزقازيق
مدرسه شيبه الاعداديه بنين
لوسمحتو النتيجه
ساره محمد عبده
رقم الجلوس 13511
لو سمحتي ممكن الدرجات
يوسف السيد ابوالحمد
رقم الجلوس 37832
محمد احمد رقم الجلوس 91506
لوسمحتي نتيجة رقم الجلوس دا71371
إسراء ياسر عبد الحميد
احمد محمد عطية احمد. رقم الجلوس：110791
اسمى هاجر هلال عبدللة رقم الجلوس 28969
علي سعيد محمد سلامه
رقم الجلوس ٧١٣٤٦
12879
سامح جمال عبده عبدالعال
مدرسه شرويده الإعداديه
سامح جمال عبده عبدالعال 12879
54326
انا اسمي اسماعيل محمد الحسيني محمد
رقم جلوسي 103430
محافظه الشرقيه
مركز فاقوس
مدرسه الشهيد فاروق نجم
لو سمحت ممكن النتيجه
الدرجه لو سمحت
31225
نتيجة الصف الثالث الاعدادي مركز فاقوس محافظة الشرقيه
مدرسة عرب شمس الاعدادية رقم الجلوس 104204
الاسم محمود رضوان عبدالحي عبدالعزيز رقم جلوسو50553 محافظة الشرقية بشبرا السلام عام 2019 الترم الاول
احمدماهر
116068
احمد ماهر
116068
الاسم احمد ماهر راشد
رقم الجلوس 116068
إبراهيم علي إبراهيم 82046 لو سمحت الشهاده
محمد احمد فتحي إبراهيم رقم الجلوس 87108
الاسم سعديه السيد الدسوقى السيد
50565
الدرجات بعد ازنك 85443
محمود متولى محمد عوض الله رقم الجلوس 93048
محمد احمد السيد احمد 85532
رقم الجلوس 94675
فاقوس محافظة الشرقية
مروه محمد السيد السيد رقم الجلوس محافظة الشرقية 74417
مروه محمد السيد السيد رقم الجلوس محافظة الشرقية 74417
محمد سعيد محمد رقم الجلوس 108542
اللهم إجعل جميع أبناء المؤمنين من الناجحين
شيماء سعيد السيد
الدرجات لو سمحت87134
هى الدرجات هتيجى امتى يوم السبت والاحد ممكن تنزل
45910
سوف يتم الرد على التعليقات فور اعلان نتيجة اعدادية الشرقية 2019، تابعونا
مريم سمير سليم اسكندر
رقم الجلوس 15071
محافظه الشرقيه
محمد سعيد محمد محافظة الشرقيه
رقم الجلوس 108542
يوسف محمد عبد المنعم ذكى الهوارى
رقم جلوس 117579
انا اسمي مريم سمير وعايزه نتيجه تالته اعدادي برقم الجلوس ١٥٠٧١
محمد ياسر سمير ابراهئم
الدرجة لو سمحت
17174
رقم الجلوس ٧٥٢٩٣
محافظة الشرقية بقرية عرب الفدان
رقم الجلوس ٧٥٢٩٣
مامون رفعت عبدالعاطى محمد رقم الجلوس 20014 محافظه الشرقيه ميت أبو عربى
جيلان اشرف احمد عبد الحميد مرسي
ـرقم الجلوس 96864
ـمحافظه الاسكندريه .. اداره العجمي ♥🔥
رقم الجلوس3913 و رقم اخر 14121
مريم يحيى زكريا رقم الجلوس 6512
٥٦٢٩٩ لو سمحت الدرجات
الدرجة الاسم ايمن ماجد عليوة رقم الجلوس 35029
ممكن اعرف الدرجه بتاعتى رقم جلوسى 35029 الإسم ايمن ماجد حامد محمد إبراهيم عليوة
ممكن النتيجة محمد تامر محمد فرج
٦٥٠٣٨
مدرسة قرموط صهبرة الإعدادية
الصف الثالث الاعدادي ترم اول ٢٠١٩
65654
السيده تامر حلمى رقم جلوس 40350
الشرقيه
الاسم محمد احمد السيد احمد رقم الجلوس ٨٨٠٧٩
الاسم محمد احمد السيد احمد رقم الجلوس ٨٨٠٧٩ كفر صقر نجوم
ممكن الدرجه لو سمحت رقم الجلوس٢٥٧٠٢
الدرجه بسرعه ٧٨٢١٠
حسن خالد السيد حسن طنطاوي
٧٨٢١٠ حسن خالد السيد حسن طنطاوي
في الشرقيه
الدرجات لو سمحت 102298
السيد تامر حلمى
مشتول السوق شرفيه
الترم الاول2019
رقم جلوس 40350
السيد تامر حلمى
مشتول السوق شرقيه
رقم جلوس 40350
104442
رقم الجلوس
٧٤٧٥٦
مارينا فرج غطاس محافظه الشرقيه رقم الجلوس66686
بالتوفيق النتيجة هتظهر الاسبوع الي جاي
فادي نادر مدرسة العاشر من رمضان لتعليم الاساسي ورقم جلوسي هو ٣٥٥٤٨
علي عماد 63080
عايز ه شهاده ايه عصام سعيد محمد احمد عسكر الصف الثالث الاعدادي مدرسه الاعدادية بنات القديمه رقم الجلوس23969 محافظه الشرقيه
نهال رمضان سعد على 64914 ممكن بس بسرعه😞😞💔
ممكن اعرف نتيجتى انا كمان
اريد نتيجتى74756
شهد احمد محمد احمد مدرسه بوبسطه الاعداديه بنات رقم الجلوس4035
لو سمحتي هيا هتظعهر امتا
من المنتظر اعلان نتيجة اعدادية الشرقية 2019 الاسبوع القادم باذن الله، فانتظرونا
شهادة الصف الثالث الاعدادي لو سمحتي هتزهر امت
هاي هيا النتيجه للصف الثالث الاعدادي هتظهر امتا
لو سمحتي
اكتب تعليقك هنا…بعد يوم 3#2#2019
ايه الدرجات
انا اسمي امير يسري الخضر الغريب عطا من الشرقية مدرسة كفر محمد جاويش الاعدادية ادارة شرق الزقازيق رقم الجلوس هو ٩٥٣٤
اسمي عمر عماد رقم الجلوس 50892
45451
خالد وليد علي محمد عميره 6401
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019 الترم الأول لم تظهر بعد ، وسوف نتابع معكم اعلان النتيجة ونخبركم بها فور ظهورها
وتىاالتلببنتىى
احمد اسماعيل
الصف الثالث
مدرسة العالاوية محافظة الشرقية
رقم الجلوس ١٠٣٨٥٤
شهادة الصف الثالث الاعدادي
عايز ال شهادة
54
شطر
اسراء احمد محمد عذب الشرقيه 54
26762
سميه ياسر محمد محمود احمد اسم الطالب
26762 رقم الجلوس
شهداء قرملة ع م المدرسة
74.5 عربى
59 انجليزى
39 دراسات
28 جبر
28 هندسة
56 رياضيات
38 علوم
266.5 المجموع
38 التربية الدينية
14.5 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح الحالة
891
انا أسمى اميرة عاطف سعيد عيد إبراهيم
78447
أرجو من حضرتك انك تكتبيلى النتيجه وإن أمكن الترتيب على المدرسه
انا إدارة كفر صقر مدرسة الاعداديه بالشعراء
اميره عاطف سعيد عيد ابراهيم اسم الطالب
78447 رقم الجلوس
السلام بالشعراء المدرسة
76 عربى
58 انجليزى
40 دراسات
25 جبر
27.5 هندسة
52.5 رياضيات
37 علوم
263.5 المجموع
35.5 التربية الدينية
13.5 الحاسب
17 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح الحالة
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا مركز ابو قرقاص
فارس علاء
حسناء ابراهيم محمد ابراهيم محمد سرور
رقم الجلوس 25760
حسناء ابراهيم محمد ابراهيم محمد سرور اسم الطالب
25760 رقم الجلوس
شبرا النخلة ت س المدرسة
42.5 عربى
43 انجليزى
37.5 دراسات
11.5 جبر
22 هندسة
33.5 رياضيات
20.5 علوم
177 المجموع
30 التربية الدينية
10.5 الحاسب
15 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
ناجح الحالة
احمد شحاته محمد
أنا عاوز الشهاده لو سمحتوا
لو سمحتوا عيزين الشهاده الاعداديه برقم الجلوس 9635 هذا و فورا
السيد محمد احمد محمد اسم الطالب
9635 رقم الجلوس
العلوية ع م المدرسة
40 عربى
20 انجليزى
29.5 دراسات
3.5 جبر
9.5 هندسة
13 رياضيات
18.5 علوم
121 المجموع
17 التربية الدينية
10 الحاسب
14 تربية فنية
0 مستوى اول
0 مستوى ثانى
مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط الحالة
رقم الجلوس ٢٩١١٦
عبدالله ابوزيد السيد ابوزيد
102101
عبدالرحمن احمد كمال عبد الكافي
مدرسه ٢٥ يناير العاشر من رمضان الشرقيه
رقم الجلوس ٣٣١٢٠
حسن ابراهيم حسن ابراهيم
اولاد صقر
٨٢٦٣٩
بيشوي نبيه فوزي عزيز رقم الجلوس ١٦٤٣٦
39126 اداره منيا القمح
ايه محمد عبدالمقصود
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس93192
نجلاء ایمن الشحات
23411
محافظه الشرقیه
مرگز بلبیس
احمد محمدمحمدمحمدالدمسيسي
رقم الجلوس100225
شهاده الصف الثالث الاعداديه المشتركه محافظه الشرقيه مدرسه ام الزين
شهاده الصف الثالث الاعداديه المشتركه محافظه الشرقيه مدرسه ام الزين الاعداديه
شهاده تلته اعدادي
شكرا لمساعدتكم لنا
رقم جلوسي ٢٣١٧٨
٤٣٣٩٥
مهدي محروس مهدي
49705
محافظه الشرقيه اداره ابوحماد مدرسه دعبس
عبدالرحمن محمد محمد عبدالسلام
رقم الجلوس 15049
الاداره الزقازيق
مدرسه شيبه الاعداديه بنين
٦٢٥٤١
عبدالرحمن محمد محمد عبدالسلام
رقم الجلوس 15049
محافظه الشرقيه مركز الزقازيق
مدرسه شيبه الاعداديه بنين
ندى على محمد هاف.
رقم الجلوس٧٦٦٣٤.
مركز كفر صقر
٨١٣٧٥
جلال محمد السيد
68237
62166
نتمنى التوفيق
رقم الجلوس 99051
اسماء انور محمد معوض
99051 رقم الجلوس
الحسينية الادارة
ابو خالد ت . س المدرسة
34.5 عربي
27.5 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
12.5 هندسة
17 علوم
126 المجموع
18.5 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
الاسم ندى على عبد الحفيظ احمدرقم الجلوس95679
16849
امنيه عادل ابوزيد محمود
16849 رقم الجلوس
غرب الادارة
المستشار على عبدالله بالرياض ع المدرسة
36.5 عربي
27 انجليزي
17.5 دراسات
13 جبر
9.5 هندسة
15 علوم
118.5 المجموع
17 تربية دينية
7 تربية فنية
6 حاسب
الاتنين دول
84023
84015
فاطمة على محمد علي
84023 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
صلاح الطاروطى ع المدرسة
35 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
14.5 هندسة
17 علوم
130 المجموع
19 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
عزيزة محبوب احمد محبوب
84015 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
صلاح الطاروطى ع المدرسة
35 عربي
28 انجليزي
19.5 دراسات
14.5 جبر
14.5 هندسة
17 علوم
128.5 المجموع
18 تربية دينية
7 تربية فنية
8.5 حاسب
63176
الدرجات لوسمحت 42859
رحمه خالد على عطيه النجولى
42859 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
العزيزية ع بنات المدرسة
29 عربي
23.5 انجليزي
11.5 دراسات
10 جبر
9 هندسة
11 علوم
94 المجموع
10.5 تربية دينية
8 تربية فنية
5.5 حاسب