نتابع مع جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالشرقية حيث يستطيع جميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم متمثلة في مادة (اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والتربية الفنية) جدير بالذكر ان درجات الحاسب الآلي والتربية الفنية لا يتم إضافتها إلى المجموع الكلي وبذلك يكون مجموع درجات الشهادة الإعدادية 140 درجة فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن نتيجة اعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 سوف يتم توفيرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر شبكة الانترنت، كما أشار سيادته بأن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

رابط نتيجة إعدادية الشرقية 2019

يتم الإستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني من خلال رابط نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالشرقية ثم تسجيل رقم الجلوس واختيار بحث وسوف تظهر جميع درجاتك في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم وأيضا بيانات الطالب مثل اسم الطالب ورقم جلوسه والمدرسة والإدارة التابع لها، وذلك فور رفع النتيجة على شبكة الإنترنت.

عزيزي الطالب النتيجة لم تظهر، وسوف يتم إعلانها فور إعتمادها رسميا مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق،جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 قد بلغت 80.01% وذلك من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني بمحافظة الشرقية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري على أن تنتهي يوم 15 مايو، وسوف نتابع معكم عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، انتظرونا.

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