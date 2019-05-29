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بوابة الشرقية التعليمية || “ترقب” نتيجة اعدادية الشرقية 2019 “تالتة اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
بوابة الشرقية التعليمية || “ترقب” نتيجة اعدادية الشرقية 2019 “تالتة اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية بالاسم فقط 2018

نتابع مع جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالشرقية حيث يستطيع جميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم متمثلة في مادة (اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والتربية الفنية) جدير بالذكر ان درجات الحاسب الآلي والتربية الفنية لا يتم إضافتها إلى المجموع الكلي وبذلك يكون مجموع درجات الشهادة الإعدادية 140 درجة فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن نتيجة اعدادية الشرقية الترم الثاني 2019 سوف يتم توفيرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر شبكة الانترنت، كما أشار سيادته بأن المديرية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2018
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019

رابط نتيجة إعدادية الشرقية 2019

يتم الإستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني من خلال رابط نتائج امتحانات مديرية التربية والتعليم بالشرقية ثم تسجيل رقم الجلوس واختيار بحث وسوف تظهر جميع درجاتك في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم وأيضا بيانات الطالب مثل اسم الطالب ورقم جلوسه والمدرسة والإدارة التابع لها، وذلك فور رفع النتيجة على شبكة الإنترنت.

عزيزي الطالب النتيجة لم تظهر، وسوف يتم إعلانها فور إعتمادها رسميا مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق،جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019 قد بلغت 80.01% وذلك من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني بمحافظة الشرقية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري على أن تنتهي يوم 15 مايو، وسوف نتابع معكم عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، انتظرونا.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  29. عبد الرحمن محمد احمد توفيق البغدادي رقم الجلوس ١٨٥١٣
    من محافضه الشرقيه من الزقازيق
    مدرسه شيبه الاعداديه بنين
    لوسمحتو النتيجه

    رد

  39. انا اسمي اسماعيل محمد الحسيني محمد
    رقم جلوسي 103430
    محافظه الشرقيه
    مركز فاقوس
    مدرسه الشهيد فاروق نجم
    لو سمحت ممكن النتيجه

    رد

  87. عايز ه شهاده ايه عصام سعيد محمد احمد عسكر الصف الثالث الاعدادي مدرسه الاعدادية بنات القديمه رقم الجلوس23969 محافظه الشرقيه

    رد

  93. انا اسمي امير يسري الخضر الغريب عطا من الشرقية مدرسة كفر محمد جاويش الاعدادية ادارة شرق الزقازيق رقم الجلوس هو ٩٥٣٤

    رد

    1. نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019 الترم الأول لم تظهر بعد ، وسوف نتابع معكم اعلان النتيجة ونخبركم بها فور ظهورها

    1. سميه ياسر محمد محمود احمد اسم الطالب
      26762 رقم الجلوس
      شهداء قرملة ع م المدرسة
      74.5 عربى
      59 انجليزى
      39 دراسات
      28 جبر
      28 هندسة
      56 رياضيات
      38 علوم
      266.5 المجموع
      38 التربية الدينية
      14.5 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح الحالة

  104. انا أسمى اميرة عاطف سعيد عيد إبراهيم
    78447
    أرجو من حضرتك انك تكتبيلى النتيجه وإن أمكن الترتيب على المدرسه
    انا إدارة كفر صقر مدرسة الاعداديه بالشعراء

    رد

    1. اميره عاطف سعيد عيد ابراهيم اسم الطالب
      78447 رقم الجلوس
      السلام بالشعراء المدرسة
      76 عربى
      58 انجليزى
      40 دراسات
      25 جبر
      27.5 هندسة
      52.5 رياضيات
      37 علوم
      263.5 المجموع
      35.5 التربية الدينية
      13.5 الحاسب
      17 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح الحالة

    1. حسناء ابراهيم محمد ابراهيم محمد سرور اسم الطالب
      25760 رقم الجلوس
      شبرا النخلة ت س المدرسة
      42.5 عربى
      43 انجليزى
      37.5 دراسات
      11.5 جبر
      22 هندسة
      33.5 رياضيات
      20.5 علوم
      177 المجموع
      30 التربية الدينية
      10.5 الحاسب
      15 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      ناجح الحالة

    1. السيد محمد احمد محمد اسم الطالب
      9635 رقم الجلوس
      العلوية ع م المدرسة
      40 عربى
      20 انجليزى
      29.5 دراسات
      3.5 جبر
      9.5 هندسة
      13 رياضيات
      18.5 علوم
      121 المجموع
      17 التربية الدينية
      10 الحاسب
      14 تربية فنية
      0 مستوى اول
      0 مستوى ثانى
      مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط الحالة

    1. اسماء انور محمد معوض
      99051 رقم الجلوس
      الحسينية الادارة
      ابو خالد ت . س المدرسة
      34.5 عربي
      27.5 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      12.5 هندسة
      17 علوم
      126 المجموع
      18.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب

    1. امنيه عادل ابوزيد محمود
      16849 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      المستشار على عبدالله بالرياض ع المدرسة
      36.5 عربي
      27 انجليزي
      17.5 دراسات
      13 جبر
      9.5 هندسة
      15 علوم
      118.5 المجموع
      17 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6 حاسب

    1. فاطمة على محمد علي
      84023 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      صلاح الطاروطى ع المدرسة
      35 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      14.5 هندسة
      17 علوم
      130 المجموع
      19 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب

      عزيزة محبوب احمد محبوب
      84015 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      صلاح الطاروطى ع المدرسة
      35 عربي
      28 انجليزي
      19.5 دراسات
      14.5 جبر
      14.5 هندسة
      17 علوم
      128.5 المجموع
      18 تربية دينية
      7 تربية فنية
      8.5 حاسب

    1. رحمه خالد على عطيه النجولى
      42859 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      العزيزية ع بنات المدرسة
      29 عربي
      23.5 انجليزي
      11.5 دراسات
      10 جبر
      9 هندسة
      11 علوم
      94 المجموع
      10.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5.5 حاسب

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