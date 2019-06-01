موقع نتيجة اعدادية الشرقية 2019، نترقب موعد إعلان نتيجة الإعدادية 2019 عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، حيث اقترب الإعلان عن اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي بالشرقية للعام الدراسي 2018-2019 بفصله الدراسي الثاني \، وسنرصد عبر خدمات نجوم مصرية روابط شهادة الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية، وكيفية استخراج درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية .

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ستكون هي البوابة لنتائج الطلاب، والمروق الرسمي لمحافظة الشرقية لنشر الأخبار الموثوقة حول موعد ظهور نتيجة 3 إعدادي الترم الأول، ومن خلالها سنتعرف على هيئة نشر نتائج الطلاب سواء برقم الجلوس أو عبر الكشوف المجمعة لكل إدارة تعليمية على حدى، وفق الطرق التي تقدم بها نتائج الطلاب، بجانب ذلك قد تنشر عدة موقع أخرى مثل اليوم السابع وفيتو الشرقية تودي وايجي لفرز نتيجة اعدادية الشرقية 2018 برقم الجلوس.

روابط نتيجة اعدادية الشرقية 2019

الروابط التي ستتاح لإطلاع الطلاب عن نتيجة اعدادية الشرقية 2019 سنوفرها لكم، وبشكل مبدئي ومتوقع سيكون هناك رابط لكل إدارة تعليمية من تلك التابعة لمديرية التربية والتعليم في المحافظة، إلى جانب تخصيص بوابة الشرقية الإلكترونية رابط برقم الجلوس، وحال الإعلان الرسمي عن تلك الروابط ستجدونها مبينة أمام اسم كل إدارة من المرفق أدناة.

إدارة الزقازيق التعليمية

إدارة بلبيس التعليمية

إدارة العاشر من رمضان التعليمية

إدارة هيها

إدارة مشتول السوق

إدارة أبو كبير

إدارة ديرب نجم

إدارة الصالحية الجديدة

إدارة منيا القمح التعليمية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الشرقية برقم الجلوس

ننشر أيضا روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر الروابط الرسمية التي ستقدم للطلاب من المواقع الرسمية وعل رأسها موقع وزارة التربية والتعليم، وجميعها سيتم الوصل إليها عبر الرابط المرفق .

روابط نتيجة الإعدادية الشرقية

أيضا لا يفوتكم ترك رقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة في التعليقات وتابعونا حتى موعد إعلان ظهور نتيجة إعدادية الشرقية 2019 قريباً بمشيئة الله ، ورغم وجود تصريحات حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية نهاية الأسبوع الحالي، غير أن متابعة موقع نجوم مصرية لما قد يتم تعديله من تقويتان على مدار اليوم وحل إعلان أخبار جديدية سنحددها لكم .

تحديث : إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية سيكون بمشيئة الله من خلال روابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وكذلك رابط مديرية التربية والتعليم وحتى اليوم لم يتم تحديد موعد ظهور النتائج، حيث من المنتظر ظهور نتائج طلاب الشرقية اليوم الخميس 7-2-2019، سننشر لكم الروابط الجديد التي سيتم الإفراج عنها، وحتى الآن نترقب خروج تصريحات مسئول التعليم ببيانات ونسب النجاح العامة.

اعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية 2019 ورابط النتائج مرفقة على الرابط الموضح بعالية برقم الجلوس واسم الطالب.

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