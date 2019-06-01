موقع نتيجة اعدادية الشرقية 2019، نترقب موعد إعلان نتيجة الإعدادية 2019 عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ، حيث اقترب الإعلان عن اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي بالشرقية للعام الدراسي 2018-2019 بفصله الدراسي الثاني \، وسنرصد عبر خدمات نجوم مصرية روابط شهادة الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية، وكيفية استخراج درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية .
البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ستكون هي البوابة لنتائج الطلاب، والمروق الرسمي لمحافظة الشرقية لنشر الأخبار الموثوقة حول موعد ظهور نتيجة 3 إعدادي الترم الأول، ومن خلالها سنتعرف على هيئة نشر نتائج الطلاب سواء برقم الجلوس أو عبر الكشوف المجمعة لكل إدارة تعليمية على حدى، وفق الطرق التي تقدم بها نتائج الطلاب، بجانب ذلك قد تنشر عدة موقع أخرى مثل اليوم السابع وفيتو الشرقية تودي وايجي لفرز نتيجة اعدادية الشرقية 2018 برقم الجلوس.
روابط نتيجة اعدادية الشرقية 2019
الروابط التي ستتاح لإطلاع الطلاب عن نتيجة اعدادية الشرقية 2019 سنوفرها لكم، وبشكل مبدئي ومتوقع سيكون هناك رابط لكل إدارة تعليمية من تلك التابعة لمديرية التربية والتعليم في المحافظة، إلى جانب تخصيص بوابة الشرقية الإلكترونية رابط برقم الجلوس، وحال الإعلان الرسمي عن تلك الروابط ستجدونها مبينة أمام اسم كل إدارة من المرفق أدناة.
- إدارة الزقازيق التعليمية
- إدارة بلبيس التعليمية
- إدارة العاشر من رمضان التعليمية
- إدارة هيها
- إدارة مشتول السوق
- إدارة أبو كبير
- إدارة ديرب نجم
- إدارة الصالحية الجديدة
- إدارة منيا القمح التعليمية
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الشرقية برقم الجلوس
ننشر أيضا روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر الروابط الرسمية التي ستقدم للطلاب من المواقع الرسمية وعل رأسها موقع وزارة التربية والتعليم، وجميعها سيتم الوصل إليها عبر الرابط المرفق .
أيضا لا يفوتكم ترك رقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة في التعليقات وتابعونا حتى موعد إعلان ظهور نتيجة إعدادية الشرقية 2019 قريباً بمشيئة الله ، ورغم وجود تصريحات حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية نهاية الأسبوع الحالي، غير أن متابعة موقع نجوم مصرية لما قد يتم تعديله من تقويتان على مدار اليوم وحل إعلان أخبار جديدية سنحددها لكم .
تحديث : إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية سيكون بمشيئة الله من خلال روابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وكذلك رابط مديرية التربية والتعليم وحتى اليوم لم يتم تحديد موعد ظهور النتائج، حيث من المنتظر ظهور نتائج طلاب الشرقية اليوم الخميس 7-2-2019، سننشر لكم الروابط الجديد التي سيتم الإفراج عنها، وحتى الآن نترقب خروج تصريحات مسئول التعليم ببيانات ونسب النجاح العامة.
اعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية 2019 ورابط النتائج مرفقة على الرابط الموضح بعالية برقم الجلوس واسم الطالب.
التعليقات
45579 لو سمحت
انا 49115
49115
بعد ازنك عايزه شهاده الاعداديه مدرسه عزيز اباظه
38444
30358
٤٠٩٢٧
احمد خالد عراقى حسن اسم الطالب
40927 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
محمود رياض زاده المدرسة
39 عربي
24.5 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
14 هندسة
16 علوم
128 المجموع
18.5 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
58732
النتيجه لو سمحت امتى
انا رقم جلوسى 47774
نتيجة المرحلة الأعدادية 2018 حصريا من الشرقية توداى
امتثال نادر عبدالحميد نصرالله اسم الطالب
47774 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
الوراورة ع المدرسة
39.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
13 هندسة
19 علوم
136 المجموع
18 تربية دينية
7 تربية فنية
7.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
رقم الجلوس ٥٧٠٣٢
النتيجةهتظهروقتيه
احمد ابراهيم محمود شوقى محمد مندور اسم الطالب
57032 رقم الجلوس
ديرب نجم الادارة
صهبره ع المدرسة
36 عربي
24 انجليزي
16 دراسات
13 جبر
13.5 هندسة
16 علوم
118.5 المجموع
17.5 تربية دينية
9 تربية فنية
7.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان