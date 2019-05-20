نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة، يقوم موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة والتابع لوزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2019، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن النتيجة سوف تكون متاحة بمجرد الإنتهاء من الأعمال المتعلقة بالكنترول واعتماد النتيجة رسميا، وذلك من أجل طمأنة أولياء الأمور وجميع الأسر داخل محافظة الجيزة على نتائج ذويهم حيث يترقبون جميعا إعلان ظهورها واعتمادها.
نتيجة اعدادية الجيزة 2019
أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة هذا العام بلغ ما يقرب من 145 ألفا و848 طالبا وطالبة، وقد أدي هؤلاء الطلاب الإمتحانات التي استمرت لمدة ستة أيام داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة في جميع الإدارات التعليمية التابعة للجيزة، وهى إدارات (كرداسة ، الحوامدية ، 6 اكتوبر ، أوسيم ، البدرشين ، العياط ، منشأة القناطر ، أبو النمرس ، الصف ، أطفيح، الواحات البحرية، ناهيا).
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019
بدأت محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وقد امتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية وهى مواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة والخط العربي والحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية والعلوم والصحة والدراسات الاجتماعية).
الاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة 2019
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 سوف تكون متاحة بمجرد إنتهاء أعمال الكنترولات والتصحيح عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس فقط، حيث يستطيع أبنائنا الطلاب من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي ودرجات كل مادة، جدير بالذكر أن نسبة النجاح عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 71%.
النتيجة لم تظهر بعد، احبائي الطلبة من المنتظر إعلان نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني فور إنتهاء أعمال الكنترولات المركزية وتحديد نسبة النجاح لهذا العام.
التعليقات
اريد النتيجه
محمد سيد مصطفي
رقم الجلوس 34310
إلاسم؛ محمد سيد مصطفي عبد الرحيم. رقم الجلوس: 34310 مدراسه الشهيد احمد جاد جميل بي كفر كريم
اسراءعزت ابراهي صادق.من مدرسة الشباب الا عداديه المشتركة رقم الجلوس 65493
مريم خيرى حسن 27043
منه فهيم محمد عبد المقصود
55613
97274
الاسم . حازم سلامه السيد . رقم الجلوس. ١٢١٨٦٣
61769 اسم ناصر محمود حسن عبدالفضيل
مريم السيد محمد ٨٢۰٧١ ارجو الرد
الاسم: مريم السيد محمد بيومى على
رقم الجلوس: 82071
اسم المدرسة: كرداسه الرسمية لغات اعدادى
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18
الحالة منقول
دين 18
كمبيوتر 6
الاسم شروق محمد فتح الله علي
رقم الجلوس 82633
ادارة كرداسة التعلمية
مدرسة الاقصى الخاصة
محافظة الجيزة
الاسم: شروق محمد فتح الله علي
رقم الجلوس: 82633
اسم المدرسة: الاقصى الخاصة
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 18
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 13
علوم 18
الحالة منقول
دين 14.5
كمبيوتر 8
الاسم شروق محمد فتح الله علي
رقم الجلوس 82633
مدرسة الاقصى الخاصة
محافظة الجيزة
الاسم:جورج نثان عطاالله عوض
رقم الجلوس:126967
الاسم: جورج نثان عطا الله عوض
رقم الجلوس: 126967
اسم المدرسة: الهدى الخاصة
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 16.5
الحالة منقول
دين 17
كمبيوتر 9.5
محافظه الجيزه 28695
الاسم: هدى حسن احمد نور الدين
رقم الجلوس: 28695
اسم المدرسة: طيبة الخاصة
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 25.5
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 14
علوم 11
الحالة منقول
دين 14
كمبيوتر 7
عايزة النتيجة الاعدادية لصف الثالث لمحافظة الجيزة ندي ياسر عمر حداد
عايزه نتيجه الا
عداديه مدرسه إسماعيله الاعداديه بنات رقم الجلوس44479 الاسم ايه محمد عبد الرحمن إسماعيل
الاسم: ايه محمد عبدالرحمن اسماعيل
رقم الجلوس: 44479
اسم المدرسة: امبابة الاسماعيلية ع بنات
الدرجات
لغة عربية 29
لغة انجليزية 15
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 17
علوم 5.5
الحالة منقول
دين 16.5
كمبيوتر 6
عايزه نتيجه الاعداديه مدرسه إسماعيله الاعداديه بنات رقم الجلوس44479 الاسم ايه محمد عبد الرحمن إسماعيل
احمد ايمن احمد عبدالعزيز رقم الجلوس 30121 مدرسه الشيماء الخاصه
الاسم: احمد ايمن احمد عبدالعزيز
رقم الجلوس: 30121
اسم المدرسة: الشيماء الحديثة
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 18
علوم 15
الحالة منقول
دين 15.5
كمبيوتر 9.5
15815
يارب
سيد تامر سيد عمر الجندى 51321
الاسم: سيد تامر سيد عمر
رقم الجلوس: 51321
اسم المدرسة: ابو العلا الخاصة عربى
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 26
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 12.5
الحالة منقول
دين 16
كمبيوتر 5
ايه عبدالصبور 98828
الاسم: ايه عبدالصبور حسنين عامر
رقم الجلوس: 98828
اسم المدرسة: قباء للتعليم الاساسى
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 27
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 20
الحالة منقول
دين 19
كمبيوتر 5
مجدي عبدالقادر عمرو احمد رقم الجلوس١٨٩١٩
الاسم: مجدى عبدالقادر عمرو احمد فرج خطاب
رقم الجلوس: 18919
اسم المدرسة: المدينة الجديدة عربى
الدرجات
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19
علوم 15.5
الحالة منقول
دين 15
كمبيوتر 5
محمد والي كمال ابراهيم
45854
الاسم: محمد والى كمال ابراهيم
رقم الجلوس: 45854
اسم المدرسة: النهضة الاعداديه بنين
الدرجات
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 25
دراسات اجتماعية 20
علوم 15
الحالة منقول
دين 17.5
كمبيوتر 7.5
منى نجاح سليمان محمد رقم الجلوس 101866
الاسم: منى نجاح سليمان محمد
رقم الجلوس: 101866
اسم المدرسة: العبور تعليم أساسى الإعدادية
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 28
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 17
الحالة منقول
دين 16.5
كمبيوتر 9
الاسم كريم وحيد يسين
رقم الجلوس 149225
103353
الاسم: فاطمه محمد عبدالمجيد ابراهيم
رقم الجلوس: 103353
اسم المدرسة: وردان الإعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 20
لغة انجليزية 15
رياضيات 16
دراسات اجتماعية 12
علوم 5
الحالة منقول
دين 18
كمبيوتر 8
الاسم: محمد عبدالله لبيب. رقم الجلوس: ٩٣١٠٦
يوسف سيد فرج احمد عبد النبى رقم الجلوس 120309محافظة الجيزة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد
الاسم‘‘ فاطمه سيد صلاح الدين عبد الغني
رقم الجلوس‘‘ 35885
احمدوليد الرقم الجلوس 119605 مدرسة الشهيد العميد احمد محمد سيد ابراهيم
مي كرم فراج عطيه الله محمد
23138
63312
محمد سمير عبدالخاق احمد
رقم الجلوس 135961
تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019 منذ دقائق
جبتها اززي
الإسم/محمد مصطفى محمد عبدالرحمن
رقم الجلوس/32012
عبد الرحمن حاتم رقم الجلوس 1817
سيد سعيد
رقم الجلوس
51787
الاسم نعمه ممدوح محمد سيد
رقم الجلوس 125320
مدرسه احمد شوقي الاعداديه. بنات
منازل..
يوسف ياسر محمد زكى 92825
جاري تجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الأول لاعتمادها رسمياً، تابعوناااا
رقم الجلوس99270/ والاسم محمد عمر سيد محمود
رقم الجلوس99270/ الاسم محمد عمر سيد محمود
رقم الجلوس . 33870
الاسم . مصطفى ابراهيم احمد عبد الرحيم
99270
رقم الجلوس 37376
رقم جلوسي 1234
الاسم /ربيع ناجي ابراهيم عبد السلام
رقم الجلوس/62995
11480
شهد سمير أحمد محمد سعيد
رقم الجلوس: 142181
الطالبه . فرح عادل ابراهيم محمود محمد رقم الجلوس . 45242 مدرسه المستقبل بنات بامبابه لو سمحتوا الرد بسرعه
الاسم. اماني سيد فؤاد عبده
رقم الجلوس ١٥١١٥٢
مدرسة المنوعات
الاسم: اماني سيد فؤاد عبده
رقم الجلوس: ١٥١١٥٢
المدرسة المنوعات الإعدادية بنات
إدارة ابوالنمرس
الصف الثالث الاعدادي
محمد رزق محمد رزق ورقم جلوسي٧٦٠
اسمى نعمه الله علاء عبد العظيم عبد الحميد
رقم جلوسى ١٥٨٣٣١
مدرسة هدى شعراوي ادارة الدقى
عيزا النتيجه بسرعه لو سمحتو
محمد نبيل محمد ابو سريع
45852
حبيبه سعيد امين محمد رقم الجلوس
19538
رقم الموبيل 01140031846
محمود محمد محمود
81509
الطالب :محمد نبيل محمد ابوسريع
ر قم الجلوس : 45852
الطالبة مريم محمد احمد محمد محمد رقم الجلوس 2763 مدرسه اسباتس الخاصه الهرم
رقم جلوسى
150815
الاسم: نورهان السيد محمد السيد أحمد
رقم الجلوس: 150815
اسم المدرسة: الشهيد عبدالرحمن حسن محفوظ الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 21
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 14
الحالة منقول
دين 19
كمبيوتر 6
الاسم :نورهان مجدي عبد المعين ,رقم الجلوس 23172
محمد جمعه محمد عبدالغفار /رقم جلوس103655##ادارةمنشأة القناطر التعليميه
121355
محمود محمد عبد الستار رقم الجلوس 53142 مدرسة كهرباء غرب القاهرة رقم الموبيل 01115638609
انت نجاح
٤٦٣٩٥
رقم الجلوس .121352 ا ﻷسم زياد سامح سمير يوسف .مدرسه اﻷهرم بنين بي الجيزه
فاطمه محمود احمد
رقم الجلوس٤٣٢٧٦
1260
فاطمه محمود احمد
رقم الجلوس ٤٣٢٧٦
مدرسه ام المؤمنين
رمضان محمد رمضان محمد رقم الجلوس 141641 محافظه الجيزه 2019
سوف نعلمكم بنتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الأول فور ظهورها، تمنياتنا لكم بالتوفيق
محمدوليدعبدالحافظ.. رقم الجلوس273
انا عبدالله محمد عاوزنتيجه الصف الثالث اختي محافظه الجيزه مدرسه الصفا والمروه الاعدادية الرقم الجلوس 103067
مفيش رقم جلوس كدا انا في الصفا والمروه انا رقم جلوسي 22725 هي اختك اسمه اي وفي 3 اي
الشهاده
رقم الجلوس 124475
اريد معرفة نتيجة الطالبة رحمة جابر مكاوي عبدالرازق. بمدرسة السلام الاعدادية بنات ف١ ببولاق الدكرور ادارة بولاق الدكرور
308
عيزه اعرف نتجه شهاده ثلاثه اعدادي
نتيجة الاعداديه محافظة الجيزه 241380
مدرسه الاورمان رقم الجلوس 189283
رضا رجب حسين واكد ادارة الصف التعلمية الصف الجيزةرقم الجلوس١٧٦٢٥٣
رقم الجلوس7339 21
236885
عاوزه النتيجه بعد اذنكم لاخويا
رقم الجلوس 191299
عوذ نتيجه الامتحان الصف الاول الاعدادي
رقم الجلوس 1598
648901
115853
Mariam nasr
115853
محافظه الجيزه
انا اياد وليد و كنت عايز اعرف النتيجة بتعتي و رقم جلوسي 115178
و لكم كل الشكر
منور يا اياد
205686
240303
الاسم.رحمه محمد مفضل
رقم الجلوس.223134
كريم محمد صابر عبدالقادر رقم الجلوس 106570
ساره عبد العظيم. مدرسه الزهراء الاعدادي علي البنات. رقم الجلوس 221939.
مينا شاهر لويز باخوم
محافظة الجيزة
137196
هشام حنفى / 210174/ الوليد الخاصه
الاسم. ساره صبحي
رقم الجلوس. 123420
المدرسه. محمد سلامه
محافظه. الجيزه
الاسم:اسماء محمد الغازي
رقم الجلوس:١٣٣٠٤٣
الاسم: اسماء محمد الغازي
رقم الجلوس: ١٣٣٠٤٣
ااه
6248
عايز اعرف النتيجة رقم جلوسي 190128
رقم الجلوس 238319
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 190128
إيمان شعبان فرج رقم جلوس 64747
الاسم: ايمان شعبان فرج حسين
رقم الجلوس: 64747
اسم المدرسة: أبو صير الإعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 26
لغة انجليزية 17
رياضيات 6
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
الحالة منقول
دين 18
كمبيوتر 5
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس هو 190128
حبيبه عماد احمد يوسف
196752
الاسم : هاجر مصطفى عبد السلام
رقم الجلوس :116621
ارجوو الرد بسرعةة
عبدالرازق علي عبدالرازق شاكر حسن
157239
عبدالرازق علي عبدالرازق شاكر حسن
157239
محافظة الجيزة
رقم الجلوس
228428
1355540
31561
عبدالرازق علي عبد الرازق شاكر حسن 157239
الاسم/شروق عصام نفاد السيد
رقم الجلوس/153339
ياريت اعرف النتيجه فورا بعد ظهورها
آنشـورو آلنتيجهہ بقهہ حرآمـ عليگو
الاسم. فاطمه علي خليل اسماعيل
رقم الجلوس. ٢٢٣٢٩٥
215432
٢٠٠٣٠١
محمد دسوقي جابر
الاسم شهد وليد
رقم الجلوس ٢٠٧٩٠٣
ارجو الرد
نرمين محمد مبروك جمعه. رقم الجلوس 222673
الاسم/آلاء جمال عبدالله عبد العزيز
رقم الجلوس/123868
الرجاء الرد
دعاء صبرى عبد الشافي 210092
رقم الجلوس 214455
مهرائيل رسمي سمير خليفه
رقم الجلوس 178312 مدرسة السلام الاعداديه المشتركه
رحاب محمد عزت محمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ٢٢٩٤٠١
110281
الاسم ايمان محمد علي محمد علي قاسم
رقم الجلوس108309
محافظة الجيزة
الرجاء الرد
الاسم ايمان محمد علي محمد علي قاسم
رقم الجلوس 108309
محافظة الجيزة
الرجاء الرد
رقم الجلوس : 212669
الاسم : نبيل رمضان نبيل محمد
محافظة : الجيزة
جنة الله عصام
رقم الجلوس
206941
ندي محمد علي محمد
129524
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة الجيزة
يوسف عبدالعزيز
رقم الجلوس 192538
الجيزة
148808
عبد الوهاب نور الدين 120988
رقم الجلوس
178006
نتيجة اعدادية الجيزة لم تظهر بعد وسوف يتم اعلانها رسميا غدا السبت، تابعنا وسوف نعلمك بالنتيجة
178006
157730
سوف نقوم بعرض النتيجة فور اعلانها فانتظرونا
الاسم بلال محمد جميل ١٥٧٧٣٠
رقم الجلوس 225051
المدرسة الجيل الجديد الخاصة
الاسم امنية ايمن عبدالعزيز بيومي إسماعيل.
كريم عبدالرحمن عبدالمنعم
119747
كريم عبدالرحمن عبدالمنعم
119747
محافظه الجيزه
تعليم الجيزة اتعلن ان نتيجة الشهادة الاعدادية سوف يتم اعلانها غد السبت فتابعونا
ساره صبحي 123420
رقم جلوس .102112
الاسم محمد رؤوف ، رقم الجلوس 212067
تابعنا يا محمد وسوف نخبرك النتيجة عند اعلانها
مدرستي احمد شوقي البنت
١٣٠٣٨٦ احمد محمد حسن
سوف نعلمكم بالنتيجة عقب ظهورها مباشرة
رقم الجلوس ٨٤٦٩٢
محمد سامى سلامة سيد
225381
الادارة أوسيم
المدرسة جوهر الحديثة الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 225381
الاسم محمد سامى سلامه سيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30306182102756
اللغة العربية 27.5
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 10
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 83.5
Mark1 59.3
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 103.5
الدين 15
التربية الفنية 6
كمبيوتر 5.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس 171890
الادارة العياط
المدرسة صلاح سالم ت.أ بنون
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 171890
الاسم محمد عبدالله صابر محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 20
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16.5
الرياضيات 17
العلوم 10
المجموع الأساسى 78.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 98.5
الدين 15
التربية الفنية 5
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
رقم الجلوس167358
يارب نجح كل الطلاب
محمد نور مجمد رقم الجلوس 160049
لادارة ابوالنمرس
المدرسة المنوات الإعدادية الحديثة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 160049
الاسم محمد نور محمد سيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 16.5
الرياضيات 29.5
العلوم 17
المجموع الأساسى 123
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 143
الدين 15
التربية الفنية 7
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
الادارة ابوالنمرس
المدرسة المنوات الإعدادية الحديثة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 160049
الاسم محمد نور محمد سيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 16.5
الرياضيات 29.5
العلوم 17
المجموع الأساسى 123
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 143
الدين 15
التربية الفنية 7
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
ابراهيم مكرم ابراهيم رقم الجلوس189478
الادارة شمال الجيزة
المدرسة اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 189478
الاسم ابراهيم مكرم ابراهيم سلامة
الديانة مسيحى
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30307252104774
اللغة العربية 31
اللغة الانجليزية 20
الدراسات 14
الرياضيات 18.5
العلوم 13.5
المجموع الأساسى 97
Mark1 68
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 117
الدين 11
التربية الفنية 6
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
تعالي وانا هكلك
رقم الجلوس 100494
الادارة العمرانية
المدرسة السادات الاعدادى – رسمى لغات
نوع المدرسة رسمى لغات
رقم الجلوس 100494
الاسم منى شوكت عبدالعزيز عز العرب الشيخ
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30305290101247
اللغة العربية 39.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 28.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 138
Mark1 92
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 158
الدين 20
التربية الفنية 7
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 22
مستوى رفيع 2 18
الجنسية مصرى
سيد محمود عبد العزيز محافظة الجيزة رقم الجلوس 161754
الادارة ابوالنمرس
المدرسة شبرامنت الإعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 161754
الاسم سيد محمود عبدالعزيز حسن
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 32.5
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 14
الرياضيات 15
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 98
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 118
الدين 15
التربية الفنية 7
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
لادارة ابوالنمرس
المدرسة شبرامنت الإعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 161754
الاسم سيد محمود عبدالعزيز حسن
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 32.5
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 14
الرياضيات 15
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 98
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 118
الدين 15
التربية الفنية 7
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
احمد محمد السيد علي
رقم الجلوس:١١٨٨٣٤
رجم الجلوس ١٨٨٣٤٠
لادارة الهرم
المدرسة المستقبل الحديثه الخاصة عربى
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 118834
الاسم احمد محمد السيد على
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30401202105415
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 132.5
Mark1 88.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 152.5
الدين 17.5
التربية الفنية 7.5
كمبيوتر 7.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
ارجو انتشار النتيجه
هدى سعيد محمود عبد العظيم
٢٢٣٥٢٧
الادارة أوسيم
المدرسة بشتيل الإعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 223527
الاسم هدى سعيد محمود عبدالعظيم
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30307090102829
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 24.5
الدراسات 13.5
الرياضيات 23
العلوم 17.5
المجموع الأساسى 112
Mark1 79
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 132
الدين 17
التربية الفنية 7
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الادارة أوسيم
المدرسة نجيب محفوظ الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 222527
الاسم بسمه محمود طه عبدالمعطى
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30211072101524
اللغة العربية 30.5
اللغة الانجليزية 7.5
الدراسات 11.5
الرياضيات 21
العلوم 18
المجموع الأساسى 88.5
Mark1 62.7
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 8
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 104.5
الدين 18.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 5.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
ندي عادل سيد اسماعيل م درسة دوحة مصر الاعدادية بالعياط رقم الجلوس 167123
الادارة العياط
المدرسة دوحة مصر الاعدادى بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 167123
الاسم ندى عادل سيد اسماعيل
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 29.5
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 138
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 158
الدين 16
التربية الفنية 6
كمبيوتر 9.5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
ندي عادل سيد اسماعيل رقم الجلوس 167123 مرسة دوحة مصر الاعدادية ادارة العياط التعليمية
احمد ماهرعطية رقم الجلوس 120795 ادارة الهرم
الادارة الهرم
المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 120795
الاسم احمد ماهر عطيه احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30306282100173
اللغة العربية 25.5
اللغة الانجليزية 23
الدراسات 10.5
الرياضيات 18
العلوم 14
المجموع الأساسى 91
Mark1 60.7
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 111
الدين 12
التربية الفنية 7.5
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
251708
الاسم :منة حمد احمد محمد
المدرسة:الرواد الاعدادية بنات
الادارة:شمال الجيزة
رقم الجلوس:١٩٦٦٣٠
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الرواد للتعليم الاساسى-اعدادى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 196630
الاسم منة حمد احمد محمد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30304112102446
اللغة العربية 35.5
اللغة الانجليزية 28.5
الدراسات 13
الرياضيات 25
العلوم 20
المجموع الأساسى 122
Mark1 86
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 141
الدين 13
التربية الفنية 6
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
حبيبه عاطف
احمد سالم شافعي سالم
رقم الجلوس 178940
الادارة الصف
المدرسة اسكر الاعدادية المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 178940
الاسم احمد سالم شافعي سالم
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 10.5
الرياضيات 15
العلوم 15.5
المجموع الأساسى 87.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 107.5
الدين 18
التربية الفنية 7
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
نورا يوسف محمد علي ابوعيشه
رقم الجلوس 242435
الادارة منشأة القناطر
المدرسة السلام الاعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 242435
الاسم نورا يوسف محمد على ابوعيشه
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 39.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 139.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 159.5
الدين 19
التربية الفنية 7
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
رقم الجلوس 147951
الادارة البدرشين
المدرسة سقارة الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 147951
الاسم حسن سطوحي محمود محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 28
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 12.5
الرياضيات 19.5
العلوم 17.5
المجموع الأساسى 93.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 113.5
الدين 15
التربية الفنية 6
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
عبدالله محمد عبداللاه
رقم الجلوس 107408
محافظه الجيزه
لادارة العمرانية
المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 107408
الاسم عبدالله محمد عبداللاه محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309122103191
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 20
الرياضيات 28
العلوم 18.5
المجموع الأساسى 132.5
Mark1 88.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 152.5
الدين 18.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
اسمي خالد سعد محمد ابوسريع السيسي رقم الجلوس 146520
الادارة البدرشين
المدرسة العزيزية الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 146520
الاسم خالد سعد محمد ابوسريع
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 28
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 18
الرياضيات 21.5
العلوم 15.5
المجموع الأساسى 99
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 119
الدين 12
التربية الفنية 5
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
رقم الجلوس 189246
محافظة الجيزة
مدرسة الأورمان الخاصة بشتيل
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الاورمان الخاصة ببشتيل
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 189246
الاسم يوسف مصطفى سيد حسن
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309170102911
اللغة العربية 37.5
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 19.5
الرياضيات 27.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 132.5
Mark1 94.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 152.5
الدين 20
التربية الفنية 8
كمبيوتر 9.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
110359
العمرانية
المدرسة الشهيد هشام شتا ع بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 110359
الاسم شهد سامى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30212052105163
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 27.5
الدراسات 18
الرياضيات 24.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 123.5
Mark1 82.3
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 143.5
الدين 18.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
نانسي.شريف
رقم الجلوس 118854
زياد عادل محمد عادل احمد
الادارة الهرم
المدرسة المستقبل الحديثه الخاصة عربى
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 118854
الاسم زياد عادل محمد عادل
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30311152103794
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 28.5
الدراسات 20
الرياضيات 28.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 136
Mark1 90.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 156
الدين 17
التربية الفنية 9
كمبيوتر 9.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
اسمى بسنت محمد شعبان رقم الجلوس 213254
رقم الجلوس 235672
الادارة أكتوبر
المدرسة المستقبل لتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 235672
الاسم محمد محمود رياض مصطفى عبده
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 19.5
الرياضيات 30
العلوم 18
المجموع الأساسى 131
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 149
الدين 18
التربية الفنية 8
كمبيوتر 8.5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
رقم الجلوس
235672
رقم الجلوس اهوو
204903
الادارة العجوزة
المدرسة الاورمان بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 204903
الاسم مهاب علاء محمد خطاب
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30303160104713
اللغة العربية 21.5
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 10
الرياضيات 27
العلوم 3
المجموع الأساسى 78.5
Mark1 58
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 95.5
الدين 10
التربية الفنية 9.5
كمبيوتر 8.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
١٠٢٤٤١
الادارة العمرانية
المدرسة المنار الحديثة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 102441
الاسم احمد خالد خميس محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30311082104518
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 29.5
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 16.5
المجموع الأساسى 134.5
Mark1 89.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 154.5
الدين 19
التربية الفنية 7
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
لاسم/ حبيبه محمد احمد عوض
رقم الجلوس/223058
الادارة أوسيم
المدرسة بشتيل الإعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 223058
الاسم حبيبه محمد احمد عوض
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30304302101845
اللغة العربية 30
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16.5
الرياضيات 17.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 99
Mark1 71.7
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 119
الدين 17
التربية الفنية 5
كمبيوتر 8.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
أرجو الرد للاطمينان
رقم الجلوس 107602
مدرسة ايه
الادارة العمرانية
المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 107602
الاسم محمد على محمد على
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309130103591
اللغة العربية 20.5
اللغة الانجليزية 19.5
الدراسات 13.5
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 78.5
Mark1 52.3
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 98.5
الدين 11
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصر
احمد ممدوح فكرى محمد
136448
روان رضا حسنى رضا /الجيزة /رقم الجلوس 117712
عبدالله سعيد عبد الحكيم السيد
136787
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة الشروق الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 136787
الاسم عبدالله سعيد عبدالحكيم السيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30303022101436
اللغة العربية 30.5
اللغة الانجليزية 25.5
الدراسات 13.5
الرياضيات 15
العلوم 14.5
المجموع الأساسى 99
Mark1 66
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 119
الدين 16
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
عايزه نتيجه الاعداديه بالجيزه 2017/2018
محمود احمد عبد الحميد احمد
رقم الجلوس 229233
الشيخ زايد
المدرسة الشهيد الرائد / كريم فرحات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 229233
الاسم محمود احمد عبدالحميد احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 26
اللغة الانجليزية 24
الدراسات 11.5
الرياضيات 19
العلوم 17.5
المجموع الأساسى 98
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 116
الدين 18
التربية الفنية 5
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
رقم الجلوس 229233
محمود احمد عبد الحميد احمد
رقم الجلوس ١٠١٧٧٥
الاسم: كيرلس نشأت هنري شخلول
لادارة العمرانية
المدرسة النيل الخاصة عربى
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 101775
الاسم كيرلس نشات هنرى شخلول موسى
الديانة مسيحى
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308222103478
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 19
الرياضيات 25.5
العلوم 19
المجموع الأساسى 130
Mark1 86.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 150
الدين 19
التربية الفنية 7
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس ١٠١٧٧٥
الاسم : كيرلس نشأت هنري شخلول
شكرن جزيلن على اهتمامكم
رقم الجلوس 170270 محافظه الجيزه الاس زياد ابوحمد امين
د
الادارة العياط
المدرسة نادر رياض ع
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 170270
الاسم زياد ابوحمد امين عبدالمجيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 33
اللغة الانجليزية 23
الدراسات 18.5
الرياضيات 25
العلوم 19
المجموع الأساسى 118.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 138.5
الدين 13
التربية الفنية 5
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
الاسم كريم ناجى على احمد
رقم الجلوس 188460
محافظه الجيزه
محمد سمير شاكر رقم الجلوس 140539
الادارة جنوب الجيزة
المدرسة طه حسين الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 140539
الاسم محمد سمير شاكر السيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30304142100936
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 10.5
الرياضيات 20
العلوم 13
المجموع الأساسى 92.5
Mark1 61.7
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 112.5
الدين 16
التربية الفنية 7
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الصفا الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 188460
الاسم كريم ناجى على احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308132103398
اللغة العربية 29
اللغة الانجليزية 25
الدراسات 17
الرياضيات 16.5
العلوم 15.5
المجموع الأساسى 103
Mark1 72.7
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 123
الدين 18
التربية الفنية 7
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 25
مستوى رفيع 2 20
الجنسية مصرى
احمد مرعي صلاح عبد الجيد
33102
رقم غير صحيح
رقم الجلوس 252627
الاسم.محمد رضا طه محمد مبروك
كرداسة
المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 252627
الاسم محمد رضا طه محمد مبروك
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 16
الرياضيات 6
العلوم 15
المجموع الأساسى 93
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 111
الدين 17
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0