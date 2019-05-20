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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي” عبر موقع gizaedu.gov.eg برقم الجلوس “قريبا”

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي” عبر موقع gizaedu.gov.eg برقم الجلوس “قريبا”
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة، يقوم موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة والتابع لوزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2019، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن النتيجة سوف تكون متاحة بمجرد الإنتهاء من الأعمال المتعلقة بالكنترول واعتماد النتيجة رسميا، وذلك من أجل طمأنة أولياء الأمور وجميع الأسر داخل محافظة الجيزة على نتائج ذويهم حيث يترقبون جميعا إعلان ظهورها واعتمادها.

نتيجة اعدادية الجيزة 2019

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة هذا العام بلغ ما يقرب من 145 ألفا و848 طالبا وطالبة، وقد أدي هؤلاء الطلاب الإمتحانات التي استمرت لمدة ستة أيام داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة في جميع الإدارات التعليمية التابعة للجيزة، وهى إدارات (كرداسة ، الحوامدية ، 6 اكتوبر ، أوسيم ، البدرشين ، العياط ، منشأة القناطر ، أبو النمرس ، الصف ، أطفيح، الواحات البحرية، ناهيا).

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019

بدأت محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وقد امتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية وهى مواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة والخط العربي والحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية والعلوم والصحة والدراسات الاجتماعية).

بوابة الجيزة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول
بوابة الجيزة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني

الاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة 2019

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 سوف تكون متاحة بمجرد إنتهاء أعمال الكنترولات والتصحيح عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس فقط، حيث يستطيع أبنائنا الطلاب من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي ودرجات كل مادة، جدير بالذكر أن نسبة النجاح عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 71%.

النتيجة لم تظهر بعد، احبائي الطلبة من المنتظر إعلان نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني فور إنتهاء أعمال الكنترولات المركزية وتحديد نسبة النجاح لهذا العام.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. الاسم: مريم السيد محمد بيومى على
      رقم الجلوس: 82071
      اسم المدرسة: كرداسه الرسمية لغات اعدادى
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 18
      الحالة منقول
      دين 18
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: شروق محمد فتح الله علي
      رقم الجلوس: 82633
      اسم المدرسة: الاقصى الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 18
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 13
      علوم 18
      الحالة منقول
      دين 14.5
      كمبيوتر 8

    1. الاسم: جورج نثان عطا الله عوض
      رقم الجلوس: 126967
      اسم المدرسة: الهدى الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 16.5
      الحالة منقول
      دين 17
      كمبيوتر 9.5

    1. الاسم: هدى حسن احمد نور الدين
      رقم الجلوس: 28695
      اسم المدرسة: طيبة الخاصة
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 25.5
      رياضيات 25
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 11
      الحالة منقول
      دين 14
      كمبيوتر 7

    1. الاسم: ايه محمد عبدالرحمن اسماعيل
      رقم الجلوس: 44479
      اسم المدرسة: امبابة الاسماعيلية ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 29
      لغة انجليزية 15
      رياضيات 23
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 5.5
      الحالة منقول
      دين 16.5
      كمبيوتر 6

    1. الاسم: احمد ايمن احمد عبدالعزيز
      رقم الجلوس: 30121
      اسم المدرسة: الشيماء الحديثة
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 23.5
      رياضيات 27
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 15
      الحالة منقول
      دين 15.5
      كمبيوتر 9.5

    1. الاسم: سيد تامر سيد عمر
      رقم الجلوس: 51321
      اسم المدرسة: ابو العلا الخاصة عربى
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 26
      رياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 12.5
      الحالة منقول
      دين 16
      كمبيوتر 5

    3. الاسم: ايه عبدالصبور حسنين عامر
      رقم الجلوس: 98828
      اسم المدرسة: قباء للتعليم الاساسى
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 27
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 20
      الحالة منقول
      دين 19
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: مجدى عبدالقادر عمرو احمد فرج خطاب
      رقم الجلوس: 18919
      اسم المدرسة: المدينة الجديدة عربى
      الدرجات

      لغة عربية 34.5
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 15.5
      الحالة منقول
      دين 15
      كمبيوتر 5

    1. الاسم: محمد والى كمال ابراهيم
      رقم الجلوس: 45854
      اسم المدرسة: النهضة الاعداديه بنين
      الدرجات

      لغة عربية 33.5
      لغة انجليزية 27
      رياضيات 25
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 15
      الحالة منقول
      دين 17.5
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: منى نجاح سليمان محمد
      رقم الجلوس: 101866
      اسم المدرسة: العبور تعليم أساسى الإعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 26
      دراسات اجتماعية 15.5
      علوم 17
      الحالة منقول
      دين 16.5
      كمبيوتر 9

    2. الاسم: فاطمه محمد عبدالمجيد ابراهيم
      رقم الجلوس: 103353
      اسم المدرسة: وردان الإعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 20
      لغة انجليزية 15
      رياضيات 16
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 5
      الحالة منقول
      دين 18
      كمبيوتر 8

  43. الاسم: اماني سيد فؤاد عبده
    رقم الجلوس: ١٥١١٥٢
    المدرسة المنوعات الإعدادية بنات
    إدارة ابوالنمرس
    الصف الثالث الاعدادي

    رد

  45. اسمى نعمه الله علاء عبد العظيم عبد الحميد
    رقم جلوسى ١٥٨٣٣١
    مدرسة هدى شعراوي ادارة الدقى
    عيزا النتيجه بسرعه لو سمحتو

    رد

    3. الاسم: نورهان السيد محمد السيد أحمد
      رقم الجلوس: 150815
      اسم المدرسة: الشهيد عبدالرحمن حسن محفوظ الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 21
      رياضيات 15.5
      دراسات اجتماعية 11.5
      علوم 14
      الحالة منقول
      دين 19
      كمبيوتر 6

  60. اريد معرفة نتيجة الطالبة رحمة جابر مكاوي عبدالرازق. بمدرسة السلام الاعدادية بنات ف١ ببولاق الدكرور ادارة بولاق الدكرور

    رد

    2. الاسم: ايمان شعبان فرج حسين
      رقم الجلوس: 64747
      اسم المدرسة: أبو صير الإعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 26
      لغة انجليزية 17
      رياضيات 6
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10
      الحالة منقول
      دين 18
      كمبيوتر 5

    1. الادارة أوسيم
      المدرسة جوهر الحديثة الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 225381
      الاسم محمد سامى سلامه سيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30306182102756
      اللغة العربية 27.5
      اللغة الانجليزية 21
      الدراسات 10
      الرياضيات 15
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 83.5
      Mark1 59.3
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 103.5
      الدين 15
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 5.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العياط
      المدرسة صلاح سالم ت.أ بنون
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 171890
      الاسم محمد عبدالله صابر محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 20
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 17
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 78.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 98.5
      الدين 15
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. لادارة ابوالنمرس
      المدرسة المنوات الإعدادية الحديثة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 160049
      الاسم محمد نور محمد سيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 26
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 29.5
      العلوم 17
      المجموع الأساسى 123
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 143
      الدين 15
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    2. الادارة ابوالنمرس
      المدرسة المنوات الإعدادية الحديثة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 160049
      الاسم محمد نور محمد سيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 26
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 29.5
      العلوم 17
      المجموع الأساسى 123
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 143
      الدين 15
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة اللواء / محمد نجيب الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 189478
      الاسم ابراهيم مكرم ابراهيم سلامة
      الديانة مسيحى
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307252104774
      اللغة العربية 31
      اللغة الانجليزية 20
      الدراسات 14
      الرياضيات 18.5
      العلوم 13.5
      المجموع الأساسى 97
      Mark1 68
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 117
      الدين 11
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة السادات الاعدادى – رسمى لغات
      نوع المدرسة رسمى لغات
      رقم الجلوس 100494
      الاسم منى شوكت عبدالعزيز عز العرب الشيخ
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30305290101247
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 20
      الرياضيات 28.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 138
      Mark1 92
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 158
      الدين 20
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 22
      مستوى رفيع 2 18
      الجنسية مصرى

    1. الادارة ابوالنمرس
      المدرسة شبرامنت الإعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 161754
      الاسم سيد محمود عبدالعزيز حسن
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 32.5
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 14
      الرياضيات 15
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 98
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 118
      الدين 15
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    2. لادارة ابوالنمرس
      المدرسة شبرامنت الإعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 161754
      الاسم سيد محمود عبدالعزيز حسن
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 32.5
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 14
      الرياضيات 15
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 98
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 118
      الدين 15
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. لادارة الهرم
      المدرسة المستقبل الحديثه الخاصة عربى
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 118834
      الاسم احمد محمد السيد على
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30401202105415
      اللغة العربية 36.5
      اللغة الانجليزية 26
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 132.5
      Mark1 88.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 152.5
      الدين 17.5
      التربية الفنية 7.5
      كمبيوتر 7.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة أوسيم
      المدرسة بشتيل الإعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 223527
      الاسم هدى سعيد محمود عبدالعظيم
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307090102829
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الانجليزية 24.5
      الدراسات 13.5
      الرياضيات 23
      العلوم 17.5
      المجموع الأساسى 112
      Mark1 79
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 132
      الدين 17
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. الادارة أوسيم
      المدرسة نجيب محفوظ الاعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 222527
      الاسم بسمه محمود طه عبدالمعطى
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30211072101524
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الانجليزية 7.5
      الدراسات 11.5
      الرياضيات 21
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 88.5
      Mark1 62.7
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 8
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 104.5
      الدين 18.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 5.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العياط
      المدرسة دوحة مصر الاعدادى بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 167123
      الاسم ندى عادل سيد اسماعيل
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الانجليزية 29.5
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 138
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 158
      الدين 16
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 9.5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 120795
      الاسم احمد ماهر عطيه احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30306282100173
      اللغة العربية 25.5
      اللغة الانجليزية 23
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 18
      العلوم 14
      المجموع الأساسى 91
      Mark1 60.7
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 111
      الدين 12
      التربية الفنية 7.5
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الرواد للتعليم الاساسى-اعدادى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 196630
      الاسم منة حمد احمد محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30304112102446
      اللغة العربية 35.5
      اللغة الانجليزية 28.5
      الدراسات 13
      الرياضيات 25
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 122
      Mark1 86
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 141
      الدين 13
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الصف
      المدرسة اسكر الاعدادية المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 178940
      الاسم احمد سالم شافعي سالم
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 31.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 15
      العلوم 15.5
      المجموع الأساسى 87.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 107.5
      الدين 18
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة منشأة القناطر
      المدرسة السلام الاعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 242435
      الاسم نورا يوسف محمد على ابوعيشه
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 139.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 159.5
      الدين 19
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. الادارة البدرشين
      المدرسة سقارة الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 147951
      الاسم حسن سطوحي محمود محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 28
      اللغة الانجليزية 16
      الدراسات 12.5
      الرياضيات 19.5
      العلوم 17.5
      المجموع الأساسى 93.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 113.5
      الدين 15
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. لادارة العمرانية
      المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 107408
      الاسم عبدالله محمد عبداللاه محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309122103191
      اللغة العربية 39
      اللغة الانجليزية 27
      الدراسات 20
      الرياضيات 28
      العلوم 18.5
      المجموع الأساسى 132.5
      Mark1 88.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 152.5
      الدين 18.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة البدرشين
      المدرسة العزيزية الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 146520
      الاسم خالد سعد محمد ابوسريع
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 28
      اللغة الانجليزية 16
      الدراسات 18
      الرياضيات 21.5
      العلوم 15.5
      المجموع الأساسى 99
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 119
      الدين 12
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الاورمان الخاصة ببشتيل
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 189246
      الاسم يوسف مصطفى سيد حسن
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309170102911
      اللغة العربية 37.5
      اللغة الانجليزية 28
      الدراسات 19.5
      الرياضيات 27.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 132.5
      Mark1 94.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 152.5
      الدين 20
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 9.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. العمرانية
      المدرسة الشهيد هشام شتا ع بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 110359
      الاسم شهد سامى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30212052105163
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 27.5
      الدراسات 18
      الرياضيات 24.5
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 123.5
      Mark1 82.3
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 143.5
      الدين 18.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة المستقبل الحديثه الخاصة عربى
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 118854
      الاسم زياد عادل محمد عادل
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30311152103794
      اللغة العربية 39
      اللغة الانجليزية 28.5
      الدراسات 20
      الرياضيات 28.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 136
      Mark1 90.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 156
      الدين 17
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 9.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة أكتوبر
      المدرسة المستقبل لتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 235672
      الاسم محمد محمود رياض مصطفى عبده
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 29
      الدراسات 19.5
      الرياضيات 30
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 131
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 149
      الدين 18
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 8.5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الاورمان بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 204903
      الاسم مهاب علاء محمد خطاب
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30303160104713
      اللغة العربية 21.5
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 10
      الرياضيات 27
      العلوم 3
      المجموع الأساسى 78.5
      Mark1 58
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 95.5
      الدين 10
      التربية الفنية 9.5
      كمبيوتر 8.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة المنار الحديثة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 102441
      الاسم احمد خالد خميس محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30311082104518
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الانجليزية 29.5
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 16.5
      المجموع الأساسى 134.5
      Mark1 89.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 154.5
      الدين 19
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة أوسيم
      المدرسة بشتيل الإعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 223058
      الاسم حبيبه محمد احمد عوض
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30304302101845
      اللغة العربية 30
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 17.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 99
      Mark1 71.7
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 119
      الدين 17
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 8.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. الادارة العمرانية
      المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 107602
      الاسم محمد على محمد على
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309130103591
      اللغة العربية 20.5
      اللغة الانجليزية 19.5
      الدراسات 13.5
      الرياضيات 15
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 78.5
      Mark1 52.3
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 98.5
      الدين 11
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصر

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة الشروق الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 136787
      الاسم عبدالله سعيد عبدالحكيم السيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30303022101436
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الانجليزية 25.5
      الدراسات 13.5
      الرياضيات 15
      العلوم 14.5
      المجموع الأساسى 99
      Mark1 66
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 119
      الدين 16
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الشيخ زايد
      المدرسة الشهيد الرائد / كريم فرحات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 229233
      الاسم محمود احمد عبدالحميد احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 26
      اللغة الانجليزية 24
      الدراسات 11.5
      الرياضيات 19
      العلوم 17.5
      المجموع الأساسى 98
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 116
      الدين 18
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. لادارة العمرانية
      المدرسة النيل الخاصة عربى
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 101775
      الاسم كيرلس نشات هنرى شخلول موسى
      الديانة مسيحى
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308222103478
      اللغة العربية 36.5
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 19
      الرياضيات 25.5
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 130
      Mark1 86.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 150
      الدين 19
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 10
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العياط
      المدرسة نادر رياض ع
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 170270
      الاسم زياد ابوحمد امين عبدالمجيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 33
      اللغة الانجليزية 23
      الدراسات 18.5
      الرياضيات 25
      العلوم 19
      المجموع الأساسى 118.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 138.5
      الدين 13
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    2. الادارة جنوب الجيزة
      المدرسة طه حسين الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 140539
      الاسم محمد سمير شاكر السيد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30304142100936
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 20
      العلوم 13
      المجموع الأساسى 92.5
      Mark1 61.7
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 112.5
      الدين 16
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    3. الادارة شمال الجيزة
      المدرسة الصفا الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 188460
      الاسم كريم ناجى على احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308132103398
      اللغة العربية 29
      اللغة الانجليزية 25
      الدراسات 17
      الرياضيات 16.5
      العلوم 15.5
      المجموع الأساسى 103
      Mark1 72.7
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 123
      الدين 18
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 25
      مستوى رفيع 2 20
      الجنسية مصرى

    1. كرداسة
      المدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 252627
      الاسم محمد رضا طه محمد مبروك
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 22
      الدراسات 16
      الرياضيات 6
      العلوم 15
      المجموع الأساسى 93
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 111
      الدين 17
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

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