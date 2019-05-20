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“ترقب” نتيجة اعدادية البحيرة 2019 “الصف الثالث” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
“ترقب” نتيجة اعدادية البحيرة 2019 “الصف الثالث” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم
نتيجة اعدادية البحيرة الترم الثاني 2019

نرصد إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة بكل المراكز التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، حيث يترقب جميع الطلاب في البحيرة إعلان نتائج الترم الثاني وذلك بعد أن اقترب الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أن امتحانات الشهادة الاعدادية سوف تبدأ داخل المحافظة يوم  السبت 11 مايو 2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وسوف يؤدي الطلاب الامتحان في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وهى مواد (العلوم والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الفنية والحاسب الآلي).

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019

وعقب انتهاء أعمال الامتحانات ستنطلق أعمال التصحيح مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التصحيح يوم السبت الموافق 18 مايو وسوف تستمر أعمال التصحيح لمدة أربعة أيام تقريبا، وبعدها مباشرة سوف تقوم الكنترولات المركزية داخل المحافظة برصد الدرجات وإعداد كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم تمهيدا لعرضها على محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده لتقوم باعتمادها بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الأستاذ محمد سعد، هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المجموع الكلي في الترم الثاني 140 درجة موزعة كالتالي (اللغة العربية 40 درجة،والرياضيات 30 درجة، واللغة الإنجليزية 30 درجة، والعلوم 20 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة).

"ترقب" نتيجة اعدادية البحيرة 2019 "الصف الثالث" الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019 الترم الثاني

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بالبحيرة

أكد الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة وكل الادارات التعليمية التابعة لها سوف يتم إعلانها عقب إنتهاء أعمال الكنترولات في المحافظة، وأكد سيادته أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خدمة نتائج الطلاب، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

إعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني

من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني عقب الإنتهاء من أعمال الكنترولات المركزية بجميع الإدارات التعليمية، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة سير العملية الإمتحانية وأيضا إعلان النتيجة، انتظرونا.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  58. الاسم احمد يسرى السيد عبد العليم عبد العال
    رقم الجلوس 28113
    مدرسه جنبواى شرق الاعداديه
    محافظه البحيره

    رد

    1. من المنتظر ان يتم اعلان النتيجة غدا، يرجى كتابة رقم جلوسك لنستطيع جلب النتيجة لك، تمنياتنا لك بالتوفيق

  111. انا محمد عوض حميده سعد
    في البحيره
    في مدرسة تفتيش البحري
    رقم اللجلوس. 79580
    بي التوفيق والنجاح انشألله

    رد

    1. الاسم: ندى مبروك عبد السميع عبد المطلب عبد الكريم
      رقم الجلوس: 17498
      اسم المدرسة: شابور الإعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 28
      الرياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18.5
      المجموع 133
      دين 18
      كمبيوتر 8.5

    1. الاسم: مريم محمد احمد عبد اللاه
      رقم الجلوس: 8464
      اسم المدرسة: الحديثة الاعداديه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 19.5
      الرياضيات 23
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 16.5
      المجموع 103.5
      دين 10.5
      كمبيوتر 6.5

    1. الاسم: أروى بهاءالدين محمد البهى حامد
      رقم الجلوس: 24365
      اسم المدرسة: ف. منشاه ميت غمر
      الدرجات

      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 26
      الرياضيات 26.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 15.5
      المجموع 120
      دين 18
      كمبيوتر 5

  133. محافظه البحيره
    مركز كفر الدوار
    مدرسه اشرف الباروديللتعليم الاساسى
    الصف الثالث الاعدادى
    علي حسن شوقي
    رقم الجلوس 65506
    ارجو الرد بالنتيجه

    رد

    1. النتيجة
      الاسم: امير اشرف عبدالعال عبدالعال
      رقم الجلوس: 63634
      اسم المدرسة: فصول عبد الخالق الدماطى ع بفرنوى
      الدرجات

      لغة عربية 4.5
      لغة انجليزية 15.5
      الرياضيات 17
      دراسات اجتماعية 5
      علوم 7
      المجموع 49
      دين 4
      كمبيوتر 3.5

  140. محافظه البحيره
    مركز كفر الدوار
    مدرسه البيضا للتعليم الاساسى
    الصف الثالث الاعدادى
    محمد احمد ابراهيم
    رقم الجلوس 11802
    ارجو الرد بالنتيجه

    رد

    1. النتيجة
      الاسم: محمد احمد ابراهيم احمد محمد
      رقم الجلوس: 11802
      اسم المدرسة: البيضا الاعداديه تعليم اساسى
      الدرجات

      لغة عربية 36.5
      لغة انجليزية 29.5
      الرياضيات 27.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      المجموع 132
      دين 14.5
      كمبيوتر 8

      بحث عن نتيجة أخرى

    1. النتيجة
      الاسم: اية احمد عاشور فرج
      رقم الجلوس: 1226
      اسم المدرسة: الشهيد عمر محمد عوض
      الدرجات

      لغة عربية 29
      لغة انجليزية 26
      الرياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 7
      علوم 16
      المجموع 106.5
      دين 15
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: بسمه طارق عبد الغني فتح الله
      رقم الجلوس: 6970
      اسم المدرسة: المكمورة الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 24.5
      لغة انجليزية 16
      الرياضيات 8.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 13.5
      المجموع 72.5
      دين 7.5
      كمبيوتر 7.5

    1. ف ممدوح عبد القادر فتحي معوض
      رقم الجلوس: 44002
      اسم المدرسة: مدرسة صيره ع
      الدرجات

      لغة عربية 26
      لغة انجليزية 19
      الرياضيات 15
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 12.5
      المجموع 84.5
      دين 13
      كمبيوتر 7

    1. النتيجة
      الاسم: فاطمة عبد الرزاق على الصوفانى
      رقم الجلوس: 18862
      اسم المدرسة: ابو الخاوى الإعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 20
      لغة انجليزية 4.5
      الرياضيات 4
      دراسات اجتماعية 2
      علوم 2.5
      المجموع 33
      دين 7.5
      كمبيوتر 1.5

    1. النتيجة
      الاسم: مصطفى محمد مصطفى اسماعيل قويسي
      رقم الجلوس: 24196
      اسم المدرسة: ف درشاى الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 20.5
      الرياضيات 14
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 10
      المجموع 95.5
      دين 16
      كمبيوتر 6

    1. النتيجة
      الاسم: عبدالرحمن محمد حسين نمير
      رقم الجلوس: 70668
      اسم المدرسة: زيتون الرسمية لغات ع
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 30
      الرياضيات 30
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17.5
      المجموع 133
      دين 12
      كمبيوتر 7.5

    1. النتيجة
      الاسم: شهد شحات رجب حافظ
      رقم الجلوس: 38062
      اسم المدرسة: شريف احمد محمد صالح العبد الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 28.5
      الرياضيات 27
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 19
      المجموع 130.5
      دين 16.5
      كمبيوتر 8

    1. الاسم: محمد السيد عطيه على
      رقم الجلوس: 85880
      اسم المدرسة: عبدالحليم محمود تعليم أساسى ع
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 18.5
      الرياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 14.5
      المجموع 104.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 4.5

    1. الاسم: محمد ياسر محمد صلاح البدرى
      رقم الجلوس: 55005
      اسم المدرسة: فصول منشأة راغب الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 30.5
      لغة انجليزية 28
      الرياضيات 28.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17
      المجموع 124
      دين 16.5
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: محمد عبد الصادق محمد عبد الصادق ابو سعيد
      رقم الجلوس: 39830
      اسم المدرسة: بلقطر الغربية الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 26.5
      لغة انجليزية 15
      الرياضيات 18.5
      دراسات اجتماعية 12.5
      علوم 13.5
      المجموع 86
      دين 12
      كمبيوتر 8

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