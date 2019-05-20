نرصد إلى كل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة بكل المراكز التابعة لها نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، حيث يترقب جميع الطلاب في البحيرة إعلان نتائج الترم الثاني وذلك بعد أن اقترب الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أن امتحانات الشهادة الاعدادية سوف تبدأ داخل المحافظة يوم السبت 11 مايو 2019 وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وسوف يؤدي الطلاب الامتحان في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، وهى مواد (العلوم والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية واللغة العربية والتربية الفنية والحاسب الآلي).

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019

وعقب انتهاء أعمال الامتحانات ستنطلق أعمال التصحيح مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التصحيح يوم السبت الموافق 18 مايو وسوف تستمر أعمال التصحيح لمدة أربعة أيام تقريبا، وبعدها مباشرة سوف تقوم الكنترولات المركزية داخل المحافظة برصد الدرجات وإعداد كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم تمهيدا لعرضها على محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده لتقوم باعتمادها بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الأستاذ محمد سعد، هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المجموع الكلي في الترم الثاني 140 درجة موزعة كالتالي (اللغة العربية 40 درجة،والرياضيات 30 درجة، واللغة الإنجليزية 30 درجة، والعلوم 20 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة).

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بالبحيرة

أكد الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة وكل الادارات التعليمية التابعة لها سوف يتم إعلانها عقب إنتهاء أعمال الكنترولات في المحافظة، وأكد سيادته أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خدمة نتائج الطلاب، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

إعلان نتيجة اعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني

من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني عقب الإنتهاء من أعمال الكنترولات المركزية بجميع الإدارات التعليمية، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة سير العملية الإمتحانية وأيضا إعلان النتيجة، انتظرونا.

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