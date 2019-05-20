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مُتابعة نتيجة إعدادية سوهاج 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة سوهاج الإلكترونية “قريباً”

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
مُتابعة نتيجة إعدادية سوهاج 2019 “الصف الثالث الإعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة سوهاج الإلكترونية “قريباً”
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس

نتيجة اعدادية سوهاج 2019، قاربت امتحانات الصف الثالث الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019 الترم الثاني على الإنتهاء حيث تقدم طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات مادة اللغة العربية والهندسة والتربية الدينية خلال الأيام الماضية، وها هم يتابعون أداء امتحاناتهم في جوء يسوده الهدؤء حتى يستطيع جميع الطلاب تأدية الإمتحانات بكل سهولة ويسر.

 نتيجة إعدادية سوهاج 2019

تتميز محافظة سوهاج عن بقية محافظات جنوب الصعيد بأن بها عدد كبير من المدارس الإعدادية، وكذلك هناك عدد كبير من الطلاب مقيد في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، والسبب في ذلك يرجع في زيادة وارتفاع أعداد الطلاب في سوهاج إلى وجود طفرة ووعي قومي كبير عند أهالي هذه المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة سوهاج

الاستعلام عن نتيجة إعدادية سوهاج 2019

أكد الأستاذ عمر شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن عملية الامتحانات داخل معظم اللجان صارت على أكمل وجه ودون وجود أي مشاكل أو صعوبات أو شكاوى من الطلاب داخل اللجان، كما أكد سيادته أن عمليات التصحيح سوف تتم بقدر كبير من الدقة، وأكد سيادته ان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج سوف يتم رفعها بعد انتهاء أعمال الكنترولات على بعض المواقع الإلكترونية وذلك قبل إعلان ظهورها في المدارس من خلال هذا الرابط

ويعد الموقع السابق هو الموقع الوحيد والمعتمد الذي سيقوم بنشر نتيجة إعدادية سوهاج التيرم الثاني 2019 فور اعتمادها رسمياً، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة سوهاج قد بلغت 76%.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  11. الاسم اسراء محمد حسين رقم الجلوس 4944 بمحافظه سوهاج مدينه طما من المعلق

    اسراء محمد حسين محافظه سوهاج رقم الجلوس 4944 مدينه طما الرياينه المعلق

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