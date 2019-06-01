نتيجة إعدادية المنيا الصفحة الرسمية وبوابة الخدمات الإلكترونية لموقع مديرية التربية والتعليم الفصل الثاني

ظهرت نتيجة اعدادية المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا وموقع بوابة الخدمات الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تأكد ظهور نتائج طلاب شهادة الثالث الإعدادي اليوم، وسنرفق بعد قليل نسب النجاح وكشوف الشرف للطلاب العشرة الأوائل على الإدارات التعليمية بالمحافظة، بجانب نشر أهم التفاصيل التي سيعلنها المحافظ والتي تحققت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدو رالأول .

الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بجميع أنحاء مراكز وقرى ونجوع محافظة المنيا عروس الصعيد، سواء في العاصمة المنيا أو مراكز مغاغة وبني مزار، والعدوة وسمالوط، وابوقرقاص، دير مواس، مطاي، مالوي، المنيا الجديدة، ندعوكم لمتابعة تغطية موقع نجوم مصرية، وخدمة المساعدة التي نقدمها للطلاب لسهول الوصول والحصول على نتائجهم عبر توفير الروابط الرسمية التي ستنشر من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة المنية وموقع مديرية التربية والتعليم، واستعلام نتيجة إعدادية المنيا 2019 برقم الجلوس .

استعلام نتيجة إعدادية المنيا 2019 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني

يتأهب الآلاف من الطلاب والطالبات للتعرف على نسبة النجاح العامة في شهادة الصف الثالث الإعدادي، وسط آمال بان تكون مرتفعة، حتى تعم الفرحة جميع أرجاء ونواحي محافظة المنيا، وسنوفر عليكم مشقة البحث عن الروابط أو الموقع التي سيتم من خلالها الوصول لاستعلام درجات الشهادة الإعدادية 2018 برقم الجلوس أو اسم الطالب، وستجدون هنا بيان اعتماد النتيجة بعد قليل.

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74% ، حيث حصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

الموقع الرسمية التي سيتم من خلالها بمشيئة الله الاستعلام برقم الجلوس أو اسم الطالب عن نتيجة اعدادية المنيا 2019 منها ما هو مرفق أدناة.

موقع التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

بوابة المنيا الإلكترونية

كشوف نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس

أوائل محافظة المنيا 2019

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي وللتعرف على أوائل محافظة المنيا :

تشير بعض الموقع لإعلان نتيجة الإعدادية المنيا 2019 على موقع اليوم السابع وموقع فيتو، وبخلاف ذلك يمكنكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات الآن ومعه اسم الطالب والإدارة التعليمية، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق .

تحديث: مرفق بعالية كشف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا للاستعلام باسم الطالب، وحال وجود أي معوقات تواجهكم، اتركوا رقم الجلوس بالتعليقات، وسنوفر لكم النتائج من خلال خدمات الموقع بدون عناء.

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