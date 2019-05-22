رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.. نتيجة إعدادية المنوفية 2019 برقم الجلوس- سجل بياناتك واعرف النتيجة قبل الجميع

نرصد إليكم رابط نتيجة إعدادية المنوفية 2019 لجميع الإدارات التعليمية، بعد أن اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019، وجاءت نسبة النجاح العام الماضي بقيمة 70.5%، وتجدر الإشارة إلى أنه كرم المحافظ الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية والذي بلغ عددهم 108 طالب وطالبة.
حيث نتوقع ارتفاع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الترم الثاني عن الترم الأول، وذلك نظرا لعدم تسجيل أي شكاوى من الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتشير مؤشرات التصحيح إلى ارتفاع نسب النجاح لجميع المواد.
نتيجة إعدادية المنوفية 2019
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع مديريه التربية والتعليم بالمنوفيه، حيث يتمكن الطلاب معرفة نتيجة إعدادية المنوفيه 2019 من خلال زيارة موقع المديرية وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الضغط على عرض نتائج الشهادة الإعدادية.
ويشار إلى أنه تتميز محافظة المنوفية بارتفاع نسب النجاح في جميع مراحل التعليم بها بصفة عامة وارتفاع نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، بصفة خاصة بالمقارنة بأغلبية المحافظات، والجدير بالذكر أن امتحانات الترم الأول سوف تنتهي يوم الخميس القادم بجميع المحافظات.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- اترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم نتيجة إعدادية المنوفية 2019، قبل الجميع.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة المنوفية
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات السالف ذكرها يتم عرض نتيجة إعدادية المنوفيه 2019 على سيادة محافظ المنوفية ليقوم باعتمادها وإعلان نسب النجاح في نتيجة إعدادية المنوفيه 2019 وبعد ذلك يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية محافظه المنوفيه عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
نتائج الشهادة الإعدادية المنوفية
وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تكون متاحة بعد اعتمادها بيوم أو يومين على أقصى تقدير في جميع مدارس المحافظة ويمكن للطلاب حينها الحصول على نتيجة إعدادية المنوفيه بالاسم، لجميع الإدارات التعليمية:
- إدارة شبين الكوم التعليمية
- وإدارة منوف التعليمية
- وإدارة تلا التعليمية
- وإدارة الشهداء التعليمية
مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
ونشير إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، تعد نقطة فاصلة ومحطة هامة في مسيرة الطالب التعليمية لأنه على أساس مجموع الطالب في نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، يتم تحديد الثانويه التي سوف يلتحق بها، ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
متابعة نتيجة إعدادية المنوفية 2018
- انتهي الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- ومن المقرر البدء في أعمال التصحيح خلال ساعات.
- بدأت في جميع المدارس أعمال التصحيح والكنترول بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.
- أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن المديرية أوشكت على الانتهاء من أعمال الكنترول.
- وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بحسن سير أعمال الكنترول.
- انتهت المديرية التربية والتعليم بالمنوفية من أعمال التصحيح.
- هذا وقد بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بأعمال رصد وتجميع الدرجات.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية خلال الأسبوع الحالي.
- يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الآن معرفة درجات نتيجة إعدادية المنوفية برقم الجلوس ( من هنا)
- بلغ عدد الحاضرين امتحانات الصف الثالث الإعدادي 64 ألف 893 طالب
التعليقات
رقم الجلوس ١٨٣
رقم الجلوس ١٧٩
نسمه احمد رجب الشايب
رقم الجلوس 64
سلمي محمد محمد عبد الحميد السيد من المنوفية رقم الجلوس 2863
اسمى سلمي محمد محمد عبد الحميد السيد
من شبين الكوم في المنوفيه رقم جلوسي 2863
اسمى نادية عماد محافظة المنوفية باشمون عوزة النتيجة
عاوز النتيجة
الاسم ابراهيم جمال احمد العزب الابناسى رقم الجلوس 41773
اسمى منة اللة وائل محمد النساج بمدرسة فيشا الكبرى للتعليم الاساسى منوف منوفية اريد نتيجتى اذا سمحت ورقم جلوسى 14944
منة الله وائل مدرسة فيشا الكبر ى للتعليم الاساسى ورقم الجلوس 14944
45656
النتيجه من فضلك الإسم أكرم عبدالمحسن عبدالغفار
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 12
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 9.5
علوم 5
مجموع 71.5
دين 10.5
كمبيوتر 4.5
45656
النتيجه من فضلك
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 12
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 9.5
علوم 5
مجموع 71.5
دين 10.5
كمبيوتر 4.
45656
عاوزه اعرف النتيجه أو سمحتى
زياد احمد ابو السعود رقم الجلوس:35261
قويسنا
الاسم /محمود صابر ونيس ايوب
محافظة المنوفيه
رقم الجلوس /23469
مدرسة /براشيم الاعداديه
لغة عربية 27
لغة انجليزية 6.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 6.5
علوم 13
مجموع 80
دين 15.5
كمبيوتر 5
سهيله على سيداحمد
اداره منوف التعليميه رقم الجلوس ١٨١٥٦
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 26.5
رياضيات 16
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 11
مجموع 103.5
دين 11.5
كمبيوتر 8
22680
لغة عربية 40
لغة انجليزية 27
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 134.5
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
ابرام كمال خليل سليمان جودة
رقم الجلوس
60674
لغة عربية 26
لغة انجليزية 17.5
رياضيات 9.5
دراسات اجتماعية 7
علوم 6.5
مجموع 66.5
دين 13.5
كمبيوتر 4
شهد مجدي ابو ميره
رقم الجلوس 32735
مدرسه عطيه زايد الإعداديه بقشطوخ
لغة عربية 36
لغة انجليزية 27
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 18
مجموع 128.5
دين 17
كمبيوتر 7
نتيجه 16716
لغة عربية 14.5
لغة انجليزية 6
رياضيات 6.5
دراسات اجتماعية 8
علوم 5
مجموع 40
دين 16
كمبيوتر 1
أبراهيم محمد أحمد الجزار رقم الجلوس ١٢٣٣ شبين الكوم
لغة عربية 26
لغة انجليزية 17
رياضيات 21
دراسات اجتماعية 13
علوم 16
مجموع 93
دين 15
كمبيوتر 3.5
ندا محمد محمد جويلى رقم جلوس ٥٣٥٥٦
لغة عربية 40
لغة انجليزية 27
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18.5
مجموع 132.5
دين 19
كمبيوتر 9.5
٢٣٥٩٦
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 28
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 16
مجموع 128
دين 14.5
كمبيوتر 9
Kholood mohamad
[email protected]
رقم الجلوس 39578ممكن النتيجه
رقم الجلوس 39578اجهور الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفيه ممكن النتيجه برقم الجلوس ده
لغة عربية 36
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19
علوم 17.5
مجموع 130
دين 18
كمبيوتر 9
رقم الجلوس ٣٩٥٧٨ممكن النتيجه محافظة المنوفيه اجهور الرمل مركز قويسنا
22580
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 14
مجموع 113.5
دين 14
كمبيوتر 6.5
10744 مدرسة الحديثة بمنوف
رحمة علاء زهران ٥٩١١٢
لغة عربية 35
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 16.5
مجموع 110
دين 17
كمبيوتر 2.5
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 14
رياضيات 14.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 9
مجموع 82
دين 15
كمبيوتر 4.5
11635 مدرسة التعليم الأساسي بمنوف
لغة عربية 39
لغة انجليزية 26
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 15.5
مجموع 127.5
دين 15.5
كمبيوتر 10
مصطفى محمد ابراهيم حسن رقم لجلوس٢٤٧٧٩ مدرسه حسنين احمد عزب
لغة عربية 38
لغة انجليزية 30
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
مجموع 133
دين 16.5
كمبيوتر 8
الاسم مصطفي محمد ابراهيم حسن /مدرسه حسنين احمد عزمي الاعداديه رقم الجلوس (٢٤٧٧٩) الرد سريع بعد اذنكم
M. A رقم الجلوس ٣٧٣٣٤
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 27.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 16.5
مجموع 129
دين 19.5
كمبيوتر 8.5
الباجور الاعداديه بنات رقم الجلوس 43847
لغة عربية 38
لغة انجليزية 24
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 18
علوم 18.5
مجموع 127.5
دين 16.5
كمبيوتر 10
مريم سامي يونس ضبيش
رقم الجلوس ١٤٦٠٠٠٤٢
الاسم/فاطمة عبدالمؤمن عوض علي رقم الجلوس ٦٢٢٢٩
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 23.5
رياضيات 27
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 14
مجموع 112.5
دين 14
كمبيوتر 6
رحمه سعد محمد سعد رقم الجلوس ٢٤٥٩٣ مدرسه حسنين احمد عزب مركز اشمون
لغة عربية 9
لغة انجليزية 5.5
رياضيات 3
دراسات اجتماعية 3
علوم 4
مجموع 24.5
دين 10
كمبيوتر 3
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة المنوفية مدرسه أم خنان الإعدادية
كريم احمد ابراهيم احمد حمود
رقم الجلوس 38446
لغة عربية 25
لغة انجليزية 3
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 16
علوم 13.5
مجموع 85.5
دين 13.5
كمبيوتر 4.5
المدرسة فاطمة الزهراء اشمون المنوفية رقم الجلوس 18704
18704 مدرسة فاطمة الزهراء اشمون المنوفية أريد النتيجة
حنين يحي عبدالحميد غنيم رقم الجلوس 32432
لغة عربية 29
لغة انجليزية 21.5
رياضيات 13.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 13
مجموع 92
دين 16.5
كمبيوتر 5.5
عاوز اعرف نتيجتى رقم جلوسى٢٢٥٣٤
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 136
دين 16.5
كمبيوتر 10
السيد بكر السيد
محافظه المنوفيه
اداره بركه السبع
150734
السيد بكر السيد محافظه المنوفيه
150734
الرقم غير صحيج
محمود صالح 6849
لغة عربية 39
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 20
مجموع 137
دين 17.5
كمبيوتر 8.5
عادل وجيه شفيق
رقم الجلوس 47045
اداره الباجور
لغة عربية 32
لغة انجليزية 25
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 15.5
علوم 13
مجموع 105.5
دين 16.5
كمبيوتر 8.5
هاجر السعيد السيد محمد ريحان مدرسه الشهيد مصطفي علي الربيعي ادراة شبين الكوم المنوفيه الترم الاول رقم ٤٤٧٣٠
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 22.5
رياضيات 19.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 9
مجموع 102.5
دين 16.5
كمبيوتر 4.5
رقم الجلوس 35933 محافظة المنوفية مدرسة بهجة يوسف الإعدادية بنات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 137
دين 19.5
كمبيوتر 7.5
معتز محمد ابراهيم مرسي رقم الجلوس 20878
لغة عربية 27
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 14.5
مجموع 89
دين 13
كمبيوتر 5.5
منه اللة محمد احمد عبد الجواد 60132
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 25
رياضيات 17.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 16
مجموع 100.5
دين 14.5
كمبيوتر 6.5
24996
لغة عربية 29
لغة انجليزية 20.5
رياضيات 26.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 13.5
مجموع 104
دين 15.5
كمبيوتر 5.5
رقم الجلوس:٤١٤٣٤
رضوي عبد الواحد مليجي بدوي القط
٦٤٥٤٦
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 17
مجموع 114.5
دين 12
كمبيوتر 7
رضوي عبد الواحد مليجي بدوي القط
من المنوفية
٦٤٥٤٦
٦٤٥٤٦
محمود عبدالحميد مهدى شلبى. 31165
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 27
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
مجموع 135.5
دين 19.5
كمبيوتر 9
مريم عادل السيد احمد
34927
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 14.5
رياضيات 19
دراسات اجتماعية 16
علوم 17.5
مجموع 101.5
دين 17.5
كمبيوتر 3
رضوي عبد الواحد مليجي بدوي القط
من المنوفية
٦٤٥٤٦
ايمان رجب محمد الهجين الممنوفية 50535
لغة عربية 38
لغة انجليزية 25
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18
مجموع 125.5
دين 20
كمبيوتر 4
اريد معرفه النتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه المنوفية
إبراهيم أحمد إبراهيم
رقم جلوس 40061
فاطمه صابر يوسف مدرسه ام المؤمنين منوف
11965 مدرسه المساعي منوف
لغة عربية 33.5
لغة انجليزية 29
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 18
مجموع 127
دين 16.5
كمبيوتر 7.5
الاسم /كريم الصاوي سعد أبو عمر
رقم الجلوس /61325
إدارة السادات مدرسة نجع المساعيد
أرجو الرد سريعا 😅
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 11
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 12.5
علوم 12.5
مجموع 88
دين 17.5
كمبيوتر 6
أنا عايزه الدرجه رقم الجلوس ٥١٧٥٨
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 19
مجموع 131.5
دين 18.5
كمبيوتر 8.5
الاسم:سلمي حسين عبدالقادر خلاف
رقم الجلوس :٢٩٦٠٤
اداره تلا التعليميه
مدرسه ام الابطال الاعداديه للبنات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18.5
مجموع 130
دين 16
كمبيوتر 7
رقم الجلوس هو ٢٤٢١٤
لغة عربية 40
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
مجموع 139
دين 19
كمبيوتر 10
الاسم.سارة ماجد محمود عبداللطيف وهبة
رقم الجلوس..43863
مدرسة الباجور الاعداية بنات م
لغة عربية 37
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 15.5
مجموع 120
دين 14
كمبيوتر 10
اريدمعرفة النتيجة رقم الجلوس 51225
لغة عربية 10.5
لغة انجليزية 9.5
رياضيات 4
دراسات اجتماعية 9
علوم 5
مجموع 38
دين 10
كمبيوتر 6
الاسم محمود محمد محمود محمد
رقم الجلوس 48341
لغة عربية 37
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 28.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
مجموع 132.5
دين 18
كمبيوتر 6
طب لو سمحتي هتظهر نتيجه علي امته نهارده اكيد محافظه المنوفيه
ظهرت اكتب رقم الجلوس
عبدالله احمد عبدالله خليل رقم جلوس٥٧٣٦٩
الاسم نعمه تامر حسانين سعد
رقم الجلوس(٥٤٠٥٠)
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري.
المنوفيه
الاسم نعمه تامر حسانين سعد
رقم الجلوس(٥٤٠٥٠)
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري.
محافظه المنوفيه
57092
75092
37378
45212
رقم الجلوس 17224
الاسم عبدالله خيري
الاسم عبد الله خيري خليفه عيد
رقم الجلوس 17224
اداره منوف التعليميه
مدرسه عبد المنصف محمود للتعليم الأساسي
18248 محافظة المنوفيه
رقم الجلوس ٦٤٥٨٨
رقم الجلوس 54050
نعمه تامر حسانين سعد
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري ببركه السبع المنوفيه
الاسم نعمه تامر حسانين سعد
رقم الجلوس(٥٤٠٥٠)
مدرسه الشهيد محمد عمرو البدري.
محافظه المنوفيه بركه السبع
الاسم /هاني إيهاب محمد صبري حماد
الإدارة منوف التعليميه
رقم الجلوس /11546
محافظة /منوف
36203
ياريت بسرعة والنبي
صفي الرحمن احمد محمد احمد السيد
36203
يا رب بسرعة والنبي
مصطفى هيثم مصطفى 5067
كريم سعيد مبروك سلامه رقم الجلوس27553
المنوفية مركز قويسنا ٢٠١٩
احمد كمال
الاسم/ محمد جمال عبدالله محمود …رقم الجلوس/63194
امينه رمضان عبدالله حسانين
رقم الجلوس 12879 ازي بيجبوها
امينه رمضان عبدالله حسانين
رقم الجلوس 12879
مازن أشرف فوزي هوسى رقم الجلوس ٣٨٤٥٥
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية ٢٠١٩
رقم الجلوس ٤٣٠٢١
احمد محمد الاسرج ورقم الجلوس 8728
لو سمحتى.. عايزة النتيجة.. 60853
الاسم زينب طارق محمد سيداحمدالجحش محافظه المنوفيه
نريد النتايج بشهاده الإعدادي رقم الجلوس٢٠٨١٠١ عن جميع المواد
ممكن.نتيجة.الطالبة.\.رضوي.محمد.سيد.احمد.محمد.الصف.الثالث.الاعدادي..رقم.الجلوس.\…..
18248
18248
مؤمن سامي محمد البوهي 25629
محمد اسامه السيد محمد الرفاعي
2744
نتيجه الشهاده الاعداديه المنوفيه الباجور ظهرت ولا لسه
الاسم فكري احمد فكري رقم الجلوس 37864
اسمي سلسبيل سامي عبد المقصود صالح رقم الجلوس 62205 محافظة المنوفيه ادارة السادات التعليميه
روضه صبري رقم الجلوس 5239
زيادمجدى.جمعه.جمعه.محمد..مدرسه.اللواء.محى.الجروانى.ببركه.السبع
محمد رجب رقم الجلوس 47867
ممكن نتيجتى رقم الجلوس 51682
ممكن اعرف نتيجتى رقم الجلوس 51682 اداره الشهداء
اسمك ايه
رقم الجلوس ٦٣٢٣
اسمي محمود ربيع ورقم الجلوس 48335
الاسم
/شهد صابر فؤاد هاشم اداره / منوف التعليميه رقم الجلوس /16466. مدرسه/ عزبه أمام بكر الاعداديه
رقم الجلوس 10565و10719 اسراء احمد فوزي الفخراني وشروق حسن رمضان عتيم بمحافظة المنوفيه مدرسة الحديثه الاعداديه بمنوف
رقم الجلوس 11812 الشهاده الاعداديه
ياراسامي محمدعدس
٦٦٥
يوسف ياسر عبدالرحيم الصف الأول الإعدادى رقم الجلوس ٤٠١مدرسة الشهيد احمد عمر أبو المجد بكفر الخضرة الباجور منوفية
الاسم دنيا عمرو مهدى محمد المدرسة الشهيدالعميد نجوي عبد العليم الحجار رقم الجلوس 60742
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 58.5 40 54.5 40 266.5 38.5 15 18.5
احمد محمد علي عبدالله
رقم الجلوس 43208
اداره الباجور التعليميه محافظه المنوفيه مدرسه مصطفي بسيوني الاعداديه المشتركه
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 57 40 59 39.5 271 38 16 19
رقم الجلوس 28151
مدرسه ام الابطال اداره تلا
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78.5 60 39.5 59.5 40 277.5 39 18.5 18.5
عاوز اعرف نتيجة بنت اختى اسمها
بسنت رجب سعيد شومان
رقم الجلوس 62314
شبين الكوم محافظة المنوفيه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 53.5 30 25 31.5 27 167 26.5 12.5 10
20677
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 59.5 40 55 39.5 270 38 16 17
ىارب ارحمونا
ىارب الشهادة تظهر وىكون التنسىق من 235
محمد سعيد عبد الفتاح
المطريه
٣٥٢٣٦٠
الاسم /منة الله حسام محمد عبد الجابر
رقم الجلوس/42887
مدرسة /الشهيد مصطفى السيد الربيعى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72 41 36.5 52 34 235.5 28.5 12 15.5
الإسم:اسراء سامح عيد
رقم الجلوس:35650
الإدارة:قوسنا التعلبمية
المدرسة:كفر ابشيش الإعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76 47.5 37 32 34 226.5 35 14.5 17.5
رقم الجلوس ٤٦٧١٣
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 47.5 36.5 52 32.5 242 37.5 15.5 18
محافظة محترمة وموقع متميز
رقم الجلوس 43410
مدرسه الشهيد محمد ابراهيم موسى فرج بإبخاص
إدارة الباجور
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 43.5 37.5 43 34 223.5 32.5 14 18
محمود دياب محمود الاعصر
اداره اشمون التعليمية رقم الجلوس 24398
مدرسه النصر الاعدادية بجريس
الاسم /اسامه اشرف عبدالواحد ابوكليل
اداره/ اشمون التعلميه بمحافظة المنوفيه
رقم الجلوس/ 21183
اسم المدرسه /الشهيد السيد يحيي السيد محمد بسمادون
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 56 39.5 50 37.5 257 34.5 14.5 17
محافظة محترمة ومن اوائل المحافظات فى التعليم اتمنى ان اعرف نتيجة نجلتى
رنا وليد توكل الزناتى علام
رقم الجلوس : 37739
ادارة قويسنا
مدرسة اجهور الرمل – الاعداديه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 43.5 34.5 39.5 27 213.5 33.5 16 14.5
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية باشمون اسمى نادية عماد حامد فودة