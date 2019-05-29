يتوالى هذه الأيام البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن بدأت الكثير من المحافظات في أداء امتحانات آخر العام، فيما أشار الأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني قد بلغ عددهم 70 ألف طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة القليوبية.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

يترقب جميع طلاب وطالبات محافظة القليوبية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها إعلان نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادية 2019، حيث سينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام قليلة، وعقب إنتهاء الإمتحانات ستبدأ أعمال التصحيح التي لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط، وبعدها سوف تبدأ الكنترولات في القيام بأعمال الرصد وتجميع الدرجات تمهيدا لإعداد الكشوف النهائية بأسماء جميع الطلاب والطالبات حتى يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية ليقوم باعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات داخل المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019

أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه من المحتمل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك فور رفع النتيجة إلى السيد محافظ القليوبية لاعتمادها رسميا، كما أكد سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة إلكترونيا على الموقع السابق ذكره برقم الجلوس فقط لا غير، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس والضغط على مربع بحث.

إعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 ترم ثاني

سوف نتابع معكم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الثاني، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم، حتى نقوم بتوفير رابط لمعرفة النتيجة وإعلان نسبة النجاح لهذا العام.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 9 مايو على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وعقب انتهاء الإمتحانات مباشرة سوف تبدأ علمية التصحيح والمراجعة الخاصة بكنترول الشهادة الإعدادية.

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