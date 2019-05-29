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“هذا الاسبوع” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني عبر رابط qalubiaedu.org برقم الجلوس

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
“هذا الاسبوع” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني عبر رابط qalubiaedu.org برقم الجلوس
نتيجة اعدادية القليوبية

يتوالى هذه الأيام البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن بدأت الكثير من المحافظات في أداء امتحانات آخر العام، فيما أشار الأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني قد بلغ عددهم 70 ألف طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة القليوبية.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

يترقب جميع طلاب وطالبات محافظة القليوبية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها إعلان نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادية 2019، حيث سينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام قليلة، وعقب إنتهاء الإمتحانات ستبدأ أعمال التصحيح التي لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط، وبعدها سوف تبدأ الكنترولات في القيام بأعمال الرصد وتجميع الدرجات تمهيدا لإعداد الكشوف النهائية بأسماء جميع الطلاب والطالبات حتى يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية ليقوم باعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات داخل المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019

أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه من المحتمل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك فور رفع النتيجة إلى السيد محافظ القليوبية لاعتمادها رسميا، كما أكد سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة إلكترونيا على الموقع السابق ذكره برقم الجلوس فقط لا غير، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس والضغط على مربع بحث.

إعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 ترم ثاني

سوف نتابع معكم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الثاني، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم، حتى نقوم بتوفير رابط لمعرفة النتيجة وإعلان نسبة النجاح لهذا العام.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 9 مايو على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وعقب انتهاء الإمتحانات مباشرة سوف تبدأ علمية التصحيح والمراجعة الخاصة بكنترول الشهادة الإعدادية.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

  30. انا عمر خالد سعيد
    إدارة الخصوص
    مدرسة منارة مودرن سكون
    رقم الجلوس79772
    معرفة الترم الاول للصف الثالث الإعدادى

    رد

  59. منه الله عادل السيد عبدالوهاب رقم الجلوس42435 محافظه القليوبيه اداره غرب شبرا الخيمه التعلميه مدرسه عمار بن ياسر الاعداديه بنات1

    رد

    1. السلام عليكم ورحمة الله وبركات
      برجاء ارسال لي نماذج الاجابه في جميع مواد لشهاده الاعداريه في الترم الاول هذا العام وشكرا

  75. انا نورهان خالد سعيد احمد نايل رقم جلوسي ٦٥٩٩٢ مدرستي السلام الاعداديه بنات بالخانكه بمحافظه القليوبيه نفسي النتيجه تظهر بسرعه بقي

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 19.5 22 12 5.5 11 14 6 1

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 32.5 13 19.5 11.5 12.5 16.5 8 3

  125. نوران علاء عزالدين سليمان السيفى
    ٣٨٨٨٩
    محافظة القليوبية إدارة غرب شبرا الخيمة
    ممكن الرد بسرعة

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 28 28.5 18.5 23 18.5 17.5 7 5

  126. نوران علاء عز الدين سليمان السيفى
    ٣٨٨٨٩
    محافظة القليوبية إدارة غرب شبرا الخيمة
    الرجاء الرد

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 33.5 29 18.5 28 17 20 8.5 4

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31 27 14.5 28 17.5 17 4 4.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 31.5 26 19.5 25.5 17.5 17 6 5.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 21 20 13.5 12 10 16 9 2.5

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      النتيجه 29 22 15 22 15.5 17 8 1.5

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