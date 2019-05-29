يتوالى هذه الأيام البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن بدأت الكثير من المحافظات في أداء امتحانات آخر العام، فيما أشار الأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني قد بلغ عددهم 70 ألف طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة القليوبية.
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
يترقب جميع طلاب وطالبات محافظة القليوبية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها إعلان نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادية 2019، حيث سينتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام قليلة، وعقب إنتهاء الإمتحانات ستبدأ أعمال التصحيح التي لن تستغرق سوى أربعة أيام فقط، وبعدها سوف تبدأ الكنترولات في القيام بأعمال الرصد وتجميع الدرجات تمهيدا لإعداد الكشوف النهائية بأسماء جميع الطلاب والطالبات حتى يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية ليقوم باعتمادها وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات داخل المحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019
أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه من المحتمل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك فور رفع النتيجة إلى السيد محافظ القليوبية لاعتمادها رسميا، كما أكد سيادته أن النتيجة بمجرد اعتمادها سوف تكون متاحة إلكترونيا على الموقع السابق ذكره برقم الجلوس فقط لا غير، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس والضغط على مربع بحث.
إعلان نتيجة اعدادية القليوبية 2019 ترم ثاني
سوف نتابع معكم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 الترم الثاني، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم، حتى نقوم بتوفير رابط لمعرفة النتيجة وإعلان نسبة النجاح لهذا العام.
جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 9 مايو على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وعقب انتهاء الإمتحانات مباشرة سوف تبدأ علمية التصحيح والمراجعة الخاصة بكنترول الشهادة الإعدادية.
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التعليقات
ممكن حد يعرفني ادخل اجيب النتيجه برقم الجلوس ازي محافظة القليوبية لوسمحتم حد يفدني
علاء احمد 115001
شبرا الخيمة معهد عبدالحليم محمود
نتيجه الإعدادية بنين الصف الأول الإعدادي
هدايه محمد احمد محمد رقم الجلوس 43069
اديب رسمي اديب عبدالملاك رقم الجلوس ٦٥٧٦٨
هاجر محمد أحمد
حبيبه محمد مدرسه الروضه الخاصه رقم الجلوس 66061
٢٨٨٦١ عبدالرحمن محمود
فاطمة حسن محمد ابوزيد رقم الجلوس 2755
آيات محمد محمد عبد الرازق رقم الجلوس 43500
آيات محمد محمد عبد الرازق 43500
فاطمة عا طف محمدي السيد
رقم الجلوس 202
رقم الجلوس/86498
عبدالرحمن احمد سعد عبدالشكور
٤٥٦٨
عرفات ياسر عرفات رقم الجلوس 10978
سلمى اشرف سعىد القطان 8474
منه الله صابر عبد الله
85700
10171بنها
رقم الجلوس8036
والاسم محمد مسعد مجدي جمعة الدهشورى
مريم أحمد محمد عبد العزيز رقم الجلوس /44969
ممكن لو سمحت يا استاذة اسماء لينك الموقع اللي بتجيبي منه النتيجة ..
شهاب جمال مظهر
رقم الجلوس:49898
محافظة القليوبية
مدرسة احمد شوقي
48.5%
47747 رقم الجلوس
عمرو محمود ربيع محمود
56.5%
الاسم هالة وائل جودة
محافظة القليوبية ادارة كفر شكر التعليمية
رقم الجلوس 806851
بسنت وليد شوقي
مدرسه طوخ الاعداديه بنات
١١٤٤١
عمرو الطوخي إدارة طوخ رقم الجلوس 11149
رقم جلوس 46348
نتيجة أرقام الجلوس محافظة القليوبية
٣٢٨٤٣و٣٠١٩٧
الاسم / روان حمدى محب عبد العال
رقم الجلوس 83291
محافظه القليوبيه
مدرسة رجاك
الف ميروك ياروان
محمود محسن محمود يسري_رقم الجلوس 32708_إدارة القناطر الخيرية
يوسف ناصر يوسف احمد74778
انا عمر خالد سعيد
إدارة الخصوص
مدرسة منارة مودرن سكون
رقم الجلوس79772
معرفة الترم الاول للصف الثالث الإعدادى
لو ينفع حد يجبلى النتيجه
احمد خالد تهامي
٣٩٨٤٩
الاسم / حسن ممدوح قطب
رقم الجلوس /47444
محافظة /شرق شبرا
٥٠٠٣٩
85204
62838
نادر محمد عبد العزيز
إدارة شبين القناطر
رانيا إبراهيم عايد البلوى رقم الجلوس 7619 محافظه القليوبين الصف الثالث الاعدادى
بلال مصطفي محمد لطفي
40874
مريم عبداللة الرحمن ٣٢٨٢٢
مادونا اكرم. رقم الجلوس68574
فاطمه ناجي 18049 ادارة طوخ
ندي إيهاب عبد العزيز
72369
القليوبيه
18049
اسمى يوسف محمد سليمان ابراهيم رقم جلوسى37035
انا عاوز رقم 48278
الاسم :-ندي علي عبدالسلام علي راضي
رقم الجلوس: 85812
محافظة القليوبية ادارة كفرشكر
الاسم:عمرو سعيد فتحي مخمير
رقم الجلوس:18403
الاسم:عمرو سعيد فتحى محمد مخمير
رقم الجلوس:18403
المدرسه :ياسين سليم للتعليم الاساسي
ممكن اعرف النتيجه
انا نورهان 54098تلته إعدادى
النتيجة رقم الجلوس 42435
الصف الاول ع
ندى عامر حسين
٤١٤٨٩
سعاد محمد احمد رقم الجلوس4448
ممكن نتيجه الصف الثالث الاعدادب
هل النتيجه ظهرت الان
رقم الجلوس 44456
٤٥٥٥٠
احمد فؤاد حسن حسن
رقم الجلوس 85047
احمد فؤاد حسن حسن قطنة
رقمالجلوس 85047
رقم الجلوس : ٣٧٤٥٩
رقم الجلوس:٣٧٤٥٩
الأسم: سمير سامي رؤوف
رقم الجلوس: ٣٧٤٥٩
منه الله عادل السيد عبدالوهاب رقم الجلوس42435 محافظه القليوبيه اداره غرب شبرا الخيمه التعلميه مدرسه عمار بن ياسر الاعداديه بنات1
انا ندي علي عبدالسلام علي راضي من اسنيت اداره كفرشكر وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
برجاء ارسال لي نماذج الاجابه في جميع مواد لشهاده الاعداريه في الترم الاول هذا العام وشكرا
يارب تطلعلي عمرة ونبي هاتي رقم الجلوس ده29623
لو سمحت يا جماعه عايزه اعرف النتيجه
الاسم : داليا سامي بدر
رقم الجلوس: ٤٢١٣٨
11130
سوف يتم الرد على التعليقات فور اعلان نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2019 ترم أول، تمنياتنا لكم بالنجاح
رقم الجلوس 44361
رقم الجلوس 44361 الاسم شادية يحيي زين العابدين
الاسم :-دهب حسن سعد مصطفى
رقم الجلوس: 32620
محافظة القليوبية ادارة القناطر الخيرية
دهب حسن سعد مصطفى
رقم الجلوس 32620
محافظة القليوبية ادارة القناطر الخيرية
مدرسة ازهار الدلتا الحديثة
نتيجة الشهادة الإعدادية
احمد عز حسونة .رقم الجلوس ٣٢٨٤٣
مدرسة ازهار الدلتا
ملك عمرو عبد العزيز الكومى – رقم الجلوس 55604
سيد تامر سيد عمر الجندى -رقم الجلوس 51321
انا اسمى محمد تامر محمد خسب الله رقم جلوسى 37629 مدرسة عمر بن عبد العزيز بشبرا الخيمه
ملك عمرو عبد العزيز الكومى -رقم الجلوس 55604
انا اسمى وليد اسامه سيد احمد ورقم جلوسي 524
شهد احمد عباس محمد محافظة القليوبية رقم الجلوس 260
انا نورهان خالد سعيد احمد نايل رقم جلوسي ٦٥٩٩٢ مدرستي السلام الاعداديه بنات بالخانكه بمحافظه القليوبيه نفسي النتيجه تظهر بسرعه بقي
رقم الجلوس ١٠٨٩١
انا اسمى ندى عاصم احمد محمود ورقم الجلوس ٥٣٤٢١
حضؤتك عايزة الشهادة
الاسم:عمرو عماد احمد
رقم الجلوس:48562
انا امل وعاوزة اعرف نتيجة ٣ اعدادى
الاسم هاجر محمد عبادي
رقم الجلوس 120
مدرسة الراضوان الخاصة
الصف التاني اعدادي
الاسم هاجر محمد عبادي رقم الجلوس 120
الاسم مادونا مراد سلامه
رقم الجلوس ٨٥٧٨٣
محافظه قليوبيه
نتىجة الصف الاول اعدادى رقم الجلو س 274
محمد جمال عبدالناصر
اين النتيجة للاعدادية منازل
باسم دنيا غريب
سمر
رقم الجلوس 54 محفزت القليوبية الصف الاول
13195
رقم الجلوس ٤١٨٠٤
اين النتيجه رقم الجلوس7635
37557
٥٩٠٤٤ادارة شبين القناطر
رقم الجلوس 70502 محافظة القليوبية
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية بالدرجات عبد الرحمن سلام رقم الجلوس 10263
77719
الاسم.. فرح احمد محمد
رقم الجلوس..٣٩٥٤١
52610
٤٨٠٥ ادارت بنها
مريم مجدي فتحي مكين
٧٢٦٧٩
ندى فوزى لبيب محمد
69901
الشهاده الاعداديه بالقليوبية 64723
لو سمحتو شهادة تالتة اعدادي القليوبية رقم الجلوس 64723
يوسف سيد حلمي علي
رقم الجلوي10602
4081
الاسم: هاجر حسين محمد
المدرسة : السيدة عائشة
الإدارة : العبور
رقم الجلوس: ٧٦٢٠٧
77788
فتحى احمد فتحى
ادارة قليوب
رقم الجلوس 21777
هادي ربيع فوزي مبروك
رقم الجلوس٢١٨٤٨٨
رقم الجلوس ٥٧٦٢٠
180 القليوبيه
دعاء حامد محمود القليوبية
لو سمحتوم اعطونا النتيجة باقرب وقت
انا رقم جلوسى 15700
الاسم.الاء بلال
رقم الجلوس.٣٩٧٣٢
انا رقم جلوسى 55811
صبري صابر مراد رقم الجلوس٦٩٢٢٣
صبري صابر مراد حنين رقم الجلوس ٦٩٢٢٣ مدرسه الخلفاء الراشدين بالقليوبيه
رقم الجلوس. 33038
الاسم مصطفي صلاح احمد همام عقل
رقم الجلوس 29177
ندى يا سر محمد مصطفى رقم الجلوس ٣٩٣٣٠مدرسة عمار شبرا الخيمه غرب ممكن النتيجه
اسمى زياد
رقم الجلوس ١٨١٢١
مدرسة اسماء ادارة شبرا التعليمية غرب 43561
انا عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادي للقليوبية ادارة شبين القناطر رقم الجلوس 99055
رقم الجلوس ٦٢٧٦ اداره بنها
ارجو الرد الإعلان النتيجه
محافظه القليوبية
رقم الجلوس 75094
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 19.5 22 12 5.5 11 14 6 1
7855 رقم الجلوس اداره بنها
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 32.5 13 19.5 11.5 12.5 16.5 8 3
مدرسةكفرمنصورالاعدادية
نوران علاء عزالدين سليمان السيفى
٣٨٨٨٩
محافظة القليوبية إدارة غرب شبرا الخيمة
ممكن الرد بسرعة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 28 28.5 18.5 23 18.5 17.5 7 5
نوران علاء عز الدين سليمان السيفى
٣٨٨٨٩
محافظة القليوبية إدارة غرب شبرا الخيمة
الرجاء الرد
نوران علاء عز الدين سليمان السيفى
٣٨٨٨٩
محافظة القليوبية
أرجو الرد
نوران علاء عز الدين سليمان السيفى
٣٨٨٨٩
محافظة القليوبية
انا عايز اعرف نتيجه الاعداديه
رقم الجلوس 3161
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 33.5 29 18.5 28 17 20 8.5 4
انا اسمي عبد الفتاح
ورقم الجلوس 75057
محافظة القليوبية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31 27 14.5 28 17.5 17 4 4.5
انا اسمي حماده هستريو الشهير حماده الطاير
نتيجة الشهاده الاعداديه بمحافظه القليوبية
إدارة بنها
5752
امت نتيجه هتزهار
اريد معرفه النتيجه لما تظهر رجاء رقم الجلوس 71712 جزاكم الله خيرااا محافظه القليوبيه اداره بنها
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 31.5 26 19.5 25.5 17.5 17 6 5.5
12293
إدارة طوخ
المجموع هو 76.5 ويمكن مراجعة الدرجات في الموضوع بالاعلى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 21 20 13.5 12 10 16 9 2.5
يوسف إبراهيم حسن على
50838
إدارة شرق التعليمية شبرا
مجموعك 103.5 ويمكنك مراجعة الدرجات بالاعلى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
النتيجه 29 22 15 22 15.5 17 8 1.5
شهادة تالتة اعدادى روان احمد
ممكن النتيجة تظهر اليوم السبت