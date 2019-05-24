روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس- سجل بياناتك وأعرف نتائج ثالثة إعدادي

ينشر موقع نجوم مصرية روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم الترم الثاني ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، من أجل الاطمئنان على درجات العام، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع ومصرواي وفيتو، ويشار إلى أنه تم انتهاء من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية اليوم الخميس 16 مايو بجميع المحافظات.
أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالقاهرة خلال نهاية الأسبوع القادم، بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن المديرية انتهت من أعمال التصحيح وسيتم البدء في تجميع الدرجات.
نتيجة إعدادية القاهرة 2019
في إطار حرص موقع نجوم مصرية، على تلبيه جميع رغبات طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم، والتي سيتم إعلانها على العديد من المواقع الخاصة بمحافظة القاهرة، وهي بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومديرية القاهرة التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج إعدادية القاهرة 2019، ستكون متاحة على العديد من المواقع الأخري والتي منها موقع اليوم السابع وموقع مصرواي، كما يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 عبر موقع فيتو
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- يمكن لطلاب إعدادية القاهرة، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول قبل الجميع، فقط سجل الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وفور اعتمادها.
روابط نتائج الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع
حيث تحرص العديد من المواقع على توفير نتيجة الإعدادية القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع، بسبب الضغط على مواقع نتائج الامتحانات سواء بوابة التعليم الأساسي أو مديرية القاهرة التعليمية، ولهذا يصعب على الطالب سرعة الحصول على النتيجة، كما أنه أحيانا يسبب الضغط على مواقع نتائج الطلاب حدوث مشكلة فنية بالموقع تطول حلها، ولهذا تقوم عده مواقع بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس للتيسير على الطلاب.
بوابة نتائج التعليم الأساسي
يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي
- واختيار نتائج الطلاب
- وإدخال رقم الجلوس
- والضغط على زر عرض النتيجة.
بوابة القاهرة التعليمية
كما يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2019، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهو موقع بوابة القاهرة التعليمية، كما قامت المديرية بتوفير الخط الساخن (09000100)، للاستعلام عن نتائج الطلاب :
- الدخول إلى بوابة القاهرة التعليمية
- ويقوم الطالب باختيار نتائج الامتحانات
- ومن ثم الدخول إلى رقم الجلوس
- والضغط على عرض النتائج
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019
- انطلق الأسبوع الحالي امتحانات إعدادية القاهرة 2019.
- وتفقد محافظ القاهرة الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بعدد من اللجان.
- وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لطلاب إعدادية القاهرة 2019
- انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.
- تم البدء في تصحيح نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم بجميع الإدارات التعليمية.
التعليقات
الف مبر وك للجميع
عاطف ياسر شوقي راشد
رقم الجلوس 165515
محافظه الجيزه
سمير عمر سمير مصطفى محافظة القاهرة رقم الجلوس 216106
ندي محمد نور رقم الجلوس 41753 عوز اعارف النتجه
عاايزه اعرف النتيجه
رقم جلوسي” 33809
رقم جلوس407الصف الثانى الاعدادى
محمد احمد عمروسي في مدرسة شبرا الاعدادية بنين ٤٤٢
عبدالرحمن ياسر عراقي
محافظ الشرقيه
٧٦٠
انا يوسف احمد السيد احمد عايز اعرف نتيجه الامتحان مدرسه الشهيد محمد جمال سليم الصف الثاني الاعدادي
نظروفا نورالنساء محافظة القاهرة
رقم الجلوس ٢٠١٩٨٩
نظروا نورالنساء
رقم الجلوس
٢٠١٩٨٩ ده
اية مصطفي محمد محمد الصف الثالث الاعدادي القاهرة 207460 مدرسة البساتين الاعدادية بنات
رقم الجلوس ٦٤٩٥٣
محمود.مسعود.محمود.محافظة.القاهرة.رقم.الجلوس377198مدرسة.الشيخ.غريب.جلال.صبيان.2109.ثالث.الاعدادع
ناجح
يمنى خالد صلاح الدين عبد العزيز. مدرسه سراى القبه الاعداديه بنات
كمال السيد مصطفى
الشرقيه ،مدرسه الشهيد صلاح الدين
٦٨٥١٣
منار مدحت نجدي رقم الجلوس 88011 محافظة الفيوم
تهانى قطب عبدالله عبد العاطي رقم الجلوس 23799 محافظة الفيوم الترم الاول الصف الثالث الاعدادي
اسم . منه عاطف محمد عطيه رقم الجلوس 355154
المدرسه .الخطيب الخاصه الحديثه ب عزبه النخل
31064 محافظه القاهره
انا.محمود.مسعود.عايز.اعرف.شهادة.مدرسة.الشيخ.غريب.جلال.محافظة.القاهرة
شروق محمد السيدمحمد
اداره فاقوس التعليمه شرقيه
95621
محافظه الغريبه رقم الجلوس 53832
بلال وليد محمد محمد السرند رقم الجلوس ١٨٠٤
لوجي عيسى محمد
36126
القليوبيه
36126القليوبيه
عاوز اعرف شهاده عزت محمود حسين محافظة القاهرة رقم الجلوس١٦٨٤٢
مدرسه ابو عبيده بن الجراح بالكو
رقم الجلوس239310الاسم عادل عيدسيدعبدالرحمن مدرسةالكهربة حلوان جنوب القاهرة
ادهم هشام صلاح حسن
٢١٨١٦٢
الاسم كريم عبدالفتاح منصور
مدرسة منارة الخطيب الخاصة
ادارة عين شمس
رقم االجلوس153915
رقم الجلوس ١٦٧٨٥ محافظات الفيوم الترم الاول المدرسة احمد قاسم الاعدادي
الاسم سيف احمد موسي الطبال
رقم الجلوس 49126
الاسم احمد مجدى السيد العماوى
المحافظة القليوبية
رقم الجلوس 58632
المدرسة الشهيد حسن شديد
رقم الجلوس
179611
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38
لغة اجنبية 20.5
رياضيات 24
علوم 19
دراسات اجتماعية 15
المجموع الكلي 116.5
رانيا حمادة
رقم الجلوس 176911
تم الرد يا رانيا مبروك النجاح
لو سمحتو كيف اعلق على الصفحة لم يضهر عندي اي شي
رانيا حماده
رقم الجلوس 179611
عاوزه نتيجة سيف محمد فتحي
الاسم ادهم صبحى عبد الحفيظ عبد الحليم محمد
رقم الجلوس 9441
مدرسة احمد عرابى الاعدادية النموزجيه
ادارة الساحل
رقم موبايل 01121153143
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 33.5
لغة اجنبية 21
رياضيات 15
علوم 18
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 103
الاسم . ملك ايهاب رشاد محمود
رقم الجلوس.68
مدرسة .الفجالة الاعدادية بنات
الصف الاول
ادارة الويلي التعليمية
محافظة القاهرة
ممكن اعرف نتيجه
يرجي كتابة رقم الجلوس والاسم
رقم جلوسي62610
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 29
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 131.5
رقم جلوسي 62610
منه محمود عبد الحي سيلمان
محافظه المنوفيه
45476
لم تظهر نتائج إعدادية المنوفية حتى الآن
ملك علي جابر حسين محمد
رقم الجلوس ، 56914
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 31
لغة اجنبية 17
رياضيات 16.5
علوم 12.5
دراسات اجتماعية 7.5
المجموع الكلي 84.5
أحمدصادق ادارة شرق مدينة نصر رقم الجلوس 57623
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39
لغة اجنبية 29.5
رياضيات 26
علوم 18.5
دراسات اجتماعية 17
المجموع الكلي 130
19800
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 28.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 15.5
علوم 12
دراسات اجتماعية 16
المجموع الكلي 87
بدر عبدالرازق عبدالمقصود عبدالرازق
رقم الجلوس /183967
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 22.5
لغة اجنبية 4.5
رياضيات 4.5
علوم 10
دراسات اجتماعية 5
المجموع الكلي 46.5
ارجو نتيجة الاعداية محافظة القاهرة رقم الجلوس 173739
٣٤٥٢٥
مي محمد عاشور محمد 190911
نتيجة الطالب علي هشام عبدالستار بدوي محافظة القاهرة اداره السلام التعليمه مدرسه الفاروق عمر الاعداديه بنين رقم جلوس 99022
الاسم ملك احمد سمير رقم الجلوس 100264
سهيله احمد محمد احمد ورفم الجلوس ١٧٠٣٢
مدونا ناجي زكريا رقم الجلوس41688
258مدرسه شبرا الاعداديه القاهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 36.5
لغة اجنبية 28
رياضيات 20.5
علوم 16
دراسات اجتماعية 15.5
المجموع الكلي 116.5
رقم الجلوس 56333 القاهره جرجس عبده
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 25.5
لغة اجنبية 17.5
رياضيات 26
علوم 17
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 103.5
القاهرة 86802 الشهادة الإعدادية
86802 القاهرة
محمود محمد عز علي البكر
محافظة القاهرة
٩٤٥١٢
محمد أحمد محمد إدارة السلام التعليمية مدرسة محمد متولى الشعراوى رقم الجلوس 95693
هل لازالت نتيجة القاهرة غير متوفرة
266104 احمد عبدالعليم عبدالرحمن
ادارة المستقبل التعليميه
لو تعرفي تجبيها علي طول اعصابنا تعبت
هيثم علاء الدين عبد العزيز ,محافظة.القاهرة ,رقم الجلوس.59624
الاسم.هيثم علاء الدين عبد العزيز محمد زكي , محافظة.القاهرة , رقم الجلوس.59624
الاسم.هيثم علاء الدين عبد العزيز محمد زكي , رقم الجلوس .59624
هيثم علاء الدين عبد العزيز محمد زكي,رقم الجلوس 59624
انا ليه مش شوفت التعليق الخاص بي ممكن اعرف
عاوز اعرف شهاده عزت محمود حسين١٦٨٤٢
ممكن لوسمحت اعرف نتيجه الاعدادية انا فاطمة منصور عبدالفتاح رقم الجلوس ١١٤٨١١وبمدرسة محمود شكري تابع لادارة المرج بالقاهرة
فاطمة منصور عبدالفتاح رقم جلوس 114811
27482 القااهره
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 39.5
لغة اجنبية 28.5
رياضيات 29.5
علوم 20
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 137.5
رقم جلوس 46019
هبه سالم انا كتبت رقم جلوس ومظهرش رد اسم لارا سامح الاعداديه القاهرة 63823
المجموع الكل١٣٧
اسـم المـادة الـدرجـة
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 19.5
رياضيات 20
علوم 19.5
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 111
لارا سامح63832
نجاحه
لارا سامح سعيد رقم63823
لارا سامح سعيد رقم جلوس63823
34676رقم الجلوس
مريم عبد الجواد محمد عبد الجواد ، رقم الجلوس 36151
95303 سهيله طارق محمد
عبدالرحمن احمد محمد
رقم الجلوس 57813
محافظة القاهرة
عبدالرحمن أحمد محمد
رقم الجلوس 57813
اسمي سما محمد علي محمد محمد رقم الجلوس ١١٧٩٨٤
37837 محافظة الجيزة
محافظة القاهرة سلمى مسعد رقم الجلوس ٧٢٣٧٥ الثالث الاعدادى
احمد بهاء الدين عبد الحميد عبده البغدادلي
39247
انس احمد ابو اليسر ادارة الجيزة رقم الجلوس٣٢١٦٩
لغة عربية 24
لغة انجليزية 15.5
رياضيات 16
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 2.5
الحالة منقول
دين 13.5
كمبيوتر 6
محمد سامح محمد تبع اداره حلوان محافظه القاهره مدرسه الاورمان ورقم الجلوس 251786
جاري رفع نتائج إعدادية القاهرة سيتم عرض الدرجات بعد قليل
محمد ابراهيم عمر عمرو
محافظه القاهره
رقم الجلوس 60225
ابرهيم خالد أحمد فريد
محمد سامح محمد مدرسه الاورمان تبع اداره حلوان محافظه القاهره رقم الجلوس251786
184471.احمد خالد مدرسه المنيره النموذجيه بنين القاهره
احمد خالد محمود محمد مدرسه المنير الاعداديه بنين محافظه القاهره. رقم الجلوس 184471
الاسم احلام اسماعيل رقم الجلوس1120
217656
مريم محمود عبدالله ابراهيم
مريم محمود عبدالله ابراهيم
217656
سارة أحمد فتحى
رقم الجلوس 60991
نور محمد محمد 100074 محافظة الجيزه
026823 دى رقم جلوس محافظ أسيوط
زياد ياسر السيد أحمد رقم الجلوس 140430
محمد عبد الفتاح حسين 229731
229731 محمد عبد الفتاح حسين ياريت لو ناجح ابعتوا النتيجة
[email protected]
يوسف محمد سعيد سعد
رقم جلوس 138824
إدارة المطرية
محافظة القاهرة
يوسف محمد سعيد سعد
138824
رقم الجلوس ابنى 21687بالقاهره
لاسم رنا احمد محمد رقم الجلوس١٢٤ ٤٨٣واداره المرج محافظه القاهره مدرسه الفيروز الخاصه
رقم الجلوس :37244..مدرسة هليوبوليس للغات
إدارة الزيتون التعليمية .
مريم محمد صلاح محمد العدوى رقم الجلوس 3
207879محافظة القاهرة مدرسة السلام الاعداديه بنات
ماجده سمير محمد ابراهيم احمد 1223
رشا سامر محمدابراهيم احمد 43124
غادة خالد مدرسة احمد زويل رقم الجلوس ٢٠٦٧٤٠
نتيجه الشهاده الاعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظه القاهره مدرسه السلام ع بنات
الاسم: فرحه محمد محمود محمد
رقم الجلوس :208723
نتيجه الشهاده الاعدادية الصف الثالث الإعدادي
الاسم: فرحه محمد محمود محمد
رقم الجلوس :208723
انا عمر عبدالحميد. إدارة عين شمس. رقم الجلوس 153701
نانسى شريف ممدوح محمود السيد
رقم جلوس 58110
مدرسة منارات القاهرة – مدينة نصر
محافظة القاهرة
الاسم زياد محمد شفيق يوسف، محافظ الاسكندريه،،رقم الجلوس 66618
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة مدرسة الشيماء بنات في المقطم
هي جت
انا دينا محمد مصطفى احمد رقم الجلوس 248972 بمحافظة القاهرة
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الاسم:زياد الحاروني رفيق عبد العليم
رقم الجلوس:٥٤٢
مدرسة طلعت حرب الاعداديه المشتركه
اداره البساتين ودار السلام
الاسم ” يارا عمرو سليمان كامل حسين
المدرسه ” الفيروز
المحافظه ” القاهره
رقم الجلوس ” 733
200185
ملك احمدعبداللطيف 251814
ملك احمدعبداللطيف رقم الجلوس 251814 حدائق القبه الإعدادية بنات
فيرونيكا جوزيف سمير. ١١٨٩٣٩
اسمي احمد هاني عابدين خلف الله رقم الجلوس 55735 محافظة القاهرة
بسنت سعيد محمد شيخون رقم الجلوس 206244 مدرسه احمد زويل الاعدايه درا السلام
الاسم احمد عبدالراضى ريان عبدالراضى
الرقم الجلوس 95555
48686
الرقم 15511
البرت مريد ذكى. ٥٩٥٠٢
الاسم:منى السعيد محمد نصر . رقم الجلوس:156. الصف الاول الاعدادى. محافظة القاهرة(حلوان)
نورهان كمال محمد
مدرسه خالد بن الوليد محافظة القاهرة
٨٦٠٧٧
انا بسأل نتيجة الاعدادى ظهرت
عبدالرحمن تامر السيد متولي
مدرسة موسي بن نصير
رقم الجلوس 272
محمد شادي محمد مصطفي
رقم الجلوس86408
رقم الجلوس 178710 اسمي عبدالله سعيد عبدالتواب محمد
بورسعيد 9705
845 ميرولا اسحاق اسكندريه
ملك
رقم الجلوس ٣٣٨
شيماء ٦٩٧
رقم الجلوس 571 الاسم دينا عماد إبراهيم العاشر من رمضان مدرسه السادات الاعدادية المشتركة
منه.الله.الكريم.درويش.عبد.الحميد
رقم.الجلوس٥٣٣٥٧.سوهاج
ازاي تعلموا النتيجة والنهارده امتحنوا الهندسه وبكره دراسات
محافظه الفيوم ورقم الجلوس 661
تقى محمود اولة اعدادى رقم جلوسى 408 محافظة القليوبية
محمود مصطفى محمود
زقم الجلوس/59334
الاسم رؤي احمد عبد الفتاح
رقم الجلوس٢٣٣
تقى محمود رشاد رقم الجلوس 408 محافظة القليوبية
سهيله احمد محمد احمد
محمود مسعد
محافظه الغربيه رقم الجلوس 16608
محمودمسعد
16608
اداره السلام التعليميه المدرسه صفيه زغلول الاسم حبيبه محمد محمد محمود
شروق مجدي ٤٣٥ البساتين القاهرة
انا ايضا احب الكتب والقراءه
٤٣٥ شروق مجدي محافظة القاهرة
نتيجة معهد سلامون القماش
رقم الجلوس 18186
ادارة حدائق القبه التعليميه مدرسة الولاية الاعداديه بنات الاسم ملك محمد ابو العلا محمد ابو العلا
الاسم/احمد صفا سيد محمد رقم الجلوس 494814
ندي عبدالرحمن محمد
رقم الجلوس:475467
إدارة البساتين ودار السلام 496109 القاهرة
عبدالرحمن احمد مسعد
رقم الجلوس :343321
المدرسة :الابطال الرسمية لغات
الاسم رشا سامح
مدرسه رحاب الايمان الخاصة
رقم الجلوس 449014
رقم الجلوس 417077
رقم الجلوس 417077
رقمالخلوس 490191
الاسم : حامد رضا
رقم الجلوس: 467839
الإداره: حداءق القبه
رقم الجلوس 469861
نتيجه الشهاده الاعداديه بنين مدرسه الشهيد هشام ممدوح
ده رقم جلوسي 541540 لو حد يعرف يساعدني اني اجبها
اريد معرفه شهادة ثالثه اعدادي محافظه القاهرة رقم الجلوس363797
انا مش عارف اجيب النتيجه ممكن حد يساعدني
عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادبة بالدرجات رقم الجلوس228952باسم زينب سامح
ممكن اعرف نتيجة ابني
رقم الجلوس 524854
إدارة السيدة زينب القاهرة
ممكن يا استاذة هبه سالم
عبد الله عادل محمد
524854
إدارة السيدة زينب القاهرة
مشكور على المجهود
احمد سامح خليل ابراهيم
327733
ادارة القاهرة الجديدة
اداره المعادي عبدالله حماده
عفاف محمود صلاح
شنودة مجدي شنودة
مدرسة هدي شعراوي
رقم الجلوس 545883
اريدمعرفه نتيجه ثالث اعدادى القاهره
الاسم : احمد سمير عبد الستار علي محمد
رقم الجلوس : ٤٦٧٧٥٢
444775 المرج
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة
انا حبك بجد
رقم الجلوس 362195 بمخافظه القاهره
رقم الجلوس 362195
نورا فوزى سيف محمد رقم الجلوس 381333
451093
استاذه هبه هي نتيجة القاهرة لسه ماظهرتش لو ظهرت ممكن رقم ابني 451093 محمد حسين محمد
محمد مجدي بدوي
رقم الجلوس 421998
اريد معره نتيجه الشهاده الاعداديه
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القاهرة رقم الجلوس ٤٦١٥٤١ الا سم
مارينا جرجس صبرى بطرس اريد معرفة النتيجة ترم تانى
لو سمحت عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس 327603 القاهرة الجديدة التجمع الخامس مدرسة سيزا نبراوي
محمد سعيد عبد الفتاح
352360
ابنك مش عجبني ياسعيد زفت زفت اوي صفر ولا عاجب بابا
هند ابراهيم مسعد دويدار
القاهرة
٣٦٣٨٦٦
ادارة عين شمس
انا عايزه نتيجه تانيه الاعدايه القاهرة رقم جلوس 26511البريد الاكتروني 30407220102162
رقم الجلوس 440714
نتيجة الصف الثانى الاعدداى ظهرات
جنوب الجيزه 139903
أحمد سعيد عيد محمد على
374085
442051
محمد يحي السيد محمد
442051
رقم الجلوس 502110
اﻻسم مريم محمد المهدى
إدارة التعليميه البساتين
13794
٣١٣٩٩٩
امنيه ناصر
رقم الجلوس ٣١٣٩٩٩
عايزه اعرف نتيجه ابني رقم الجلوس ٥٥١٦٣١
524854 إدارة السيدة زينب عبدالله عادل
محافظه القاهره الاسم . شيماء كمال محمود رقم جلوس 172
في محافظه القاهره شيماء كمال محمود رقم الجلوس 172
الاسم:احمد سمير عبد الستار علي محمد
رقم الجلوس:٤٦٧٧٥٢
المدرسه التابع لها : النقراشي الاعدادية بنين
العنوان: ١٢٦شارع مصر والسودان حدايق القبه
المحافظه : القاهره
رقم الجلوس 2560
محمد سعد محمد 44627
رقم الجلوس 16348
نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم الاول لمحافظة القاهرة إدارة المطرية ظهرت
رقم الجلوس اية يا فندم
هي نيجه التابعه لمحافظه اسيوط اداره القوصيه ظهرت
هي محافظة الجيزه طلعت ولا لا
اه يا فندم ظهرت
رقم الجلوس 529441
لغة عربية 29
لغة اجنبية 15
رياضيات 17
علوم 11
دراسات اجتماعية 12.5
المجموع الكلي 84.5
محافظة القاهرة ادارة دار السلام والبسانين
رقم الجلوس يا فندم
ادارة دار السلام و البساتين
رضوي محمد محمود محمد محمد
محافظه القاهرة اداره حلوان
مدرسه ناصر الاعداديه بنات
رقم الجلوس 516536
لغة عربية 37.5
لغة اجنبية 21
رياضيات 27.5
علوم 14
دراسات اجتماعية 17.5
المجموع الكلي 117.5
البير الفريد شكري
517804
مدرسة نيو بيبي جاردن عربي بحلوان
لغة عربية 38
لغة اجنبية 25
رياضيات 28
علوم 18
دراسات اجتماعية 20
المجموع الكلي 129
نتيجه الشهاده الإعدادية اداره البساتين
نتيجه الطالب زياد ياسر حمدى 329494
لغة عربية 36
لغة اجنبية 30
رياضيات 20.5
علوم 16.5
دراسات اجتماعية 16.5
المجموع الكلي 119.5
نتيجه عبد الحميد سرحان عبد الحميد رقم جلوس 354240
لغة عربية 38.5
لغة اجنبية 15
رياضيات 22
علوم 19
دراسات اجتماعية 18
المجموع الكلي 112.5
331177
لغة عربية 34
لغة اجنبية 26.5
رياضيات 21
علوم 16
دراسات اجتماعية 12.5
المجموع الكلي 110
رقم الجلوس 375015 الاسم احمد اشرف عبدالنعيم محافظة القاهرة
لغة عربية 27
لغة اجنبية 15
رياضيات 20.5
علوم 10
دراسات اجتماعية 10
المجموع الكلي 82.5
315440
لغة عربية 33.5
لغة اجنبية 15.5
رياضيات 25.5
علوم 16
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 105
رقم الجلوس 475756
لغة عربية 33.5
لغة اجنبية 17
رياضيات 16
علوم 10.5
دراسات اجتماعية 13.5
المجموع الكلي 90.5
كريم احمد حسين عبدالسميع
محافظة الفيوم
رقك الجلوس .21717
نتيجهالشهاده الاعداديه 2018
اريد معرفة النتيجة للشهادة الاعدادية محافظةالقاهرة
إدراة الوايلي التعلمية رقم الجلوس ٤٠٣٢٠٠ عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز
لغة عربية 35
لغة اجنبية 25.5
رياضيات 21
علوم 16.5
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 112.5
ندى احمد فاروق كساب
ادارة شرق مدينة نصر التعليمية
مدرسة المستقبلى16
318441
لغة عربية 34.5
لغة اجنبية 27.5
رياضيات 13
علوم 15
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 104.5
محمد خالد فاروق ابراهيم حافظ اداره عابدين رقم الجلوس ٣٩٧١٦٦
لغة عربية 26.5
لغة اجنبية 16
رياضيات 16
علوم 12
دراسات اجتماعية 13
المجموع الكلي 83.5
يا جماعة النتيجة ظهرت
الف مبروك للجميع
داي رقم الجلوس 442051