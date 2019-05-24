روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس- سجل بياناتك وأعرف نتائج ثالثة إعدادي

ينشر موقع نجوم مصرية روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم الترم الثاني ليتمكن جميع طلاب ثالثة إعدادي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، من أجل الاطمئنان على درجات العام، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع ومصرواي وفيتو، ويشار إلى أنه تم انتهاء من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية اليوم الخميس 16 مايو بجميع المحافظات.

أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالقاهرة خلال نهاية الأسبوع القادم، بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن المديرية انتهت من أعمال التصحيح وسيتم البدء في تجميع الدرجات.

نتيجة إعدادية القاهرة 2019

في إطار حرص موقع نجوم مصرية، على تلبيه جميع رغبات طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم وضع روابط نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم، والتي سيتم إعلانها على العديد من المواقع الخاصة بمحافظة القاهرة، وهي بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومديرية القاهرة التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج إعدادية القاهرة 2019، ستكون متاحة على العديد من المواقع الأخري والتي منها موقع اليوم السابع وموقع مصرواي، كما يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 عبر موقع فيتو

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)



يمكن لطلاب إعدادية القاهرة ، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول قبل الجميع، فقط سجل الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وفور اعتمادها.

روابط نتائج الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع

حيث تحرص العديد من المواقع على توفير نتيجة الإعدادية القاهرة 2019 بالاسم اليوم السابع، بسبب الضغط على مواقع نتائج الامتحانات سواء بوابة التعليم الأساسي أو مديرية القاهرة التعليمية، ولهذا يصعب على الطالب سرعة الحصول على النتيجة، كما أنه أحيانا يسبب الضغط على مواقع نتائج الطلاب حدوث مشكلة فنية بالموقع تطول حلها، ولهذا تقوم عده مواقع بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس للتيسير على الطلاب.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

يتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي

واختيار نتائج الطلاب

وإدخال رقم الجلوس

والضغط على زر عرض النتيجة.

بوابة القاهرة التعليمية

كما يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2019، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهو موقع بوابة القاهرة التعليمية، كما قامت المديرية بتوفير الخط الساخن (09000100)، للاستعلام عن نتائج الطلاب :

الدخول إلى بوابة القاهرة التعليمية

ويقوم الطالب باختيار نتائج الامتحانات

ومن ثم الدخول إلى رقم الجلوس

والضغط على عرض النتائج

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

انطلق الأسبوع الحالي امتحانات إعدادية القاهرة 2019.

وتفقد محافظ القاهرة الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بعدد من اللجان.

وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب لطلاب إعدادية القاهرة 2019

انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.

تم البدء في تصحيح نتيجة إعدادية القاهرة 2019 بالاسم بجميع الإدارات التعليمية.

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