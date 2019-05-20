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نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم عبر مديرية التربية والتعليم- هنا نتائج 3 إعدادي الترم الأول

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم عبر مديرية التربية والتعليم- هنا نتائج 3 إعدادي الترم الأول
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس

نترقب معكم نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم عبر مديرية التربية والتعليم حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات خلال اليوم 12 يناير، لتقوم المحافظة بالبدء في التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، من أجل إعداد نتيجة إعدادية الغربية 2019 الترم الثاني، لعرضها على محافظ الغربية من أجل اعتمادها، ومن ثم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم

الترقب والقلق، هم عنوان الحالة التي يعشها طلاب الصف الثالث الإعدادي على مدار الأيام القادمة، منذ بداية امتحانات نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم ولعدد من المحافظات، وتربص دائم لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 ، من أجل الاطمئنان على مجهودهم المبذول خلال الفصل الدراسي الثاني.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • للحصول على معرفة نتيجة إعدادية الغربية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس
مديرية التربية والتعليم بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019

حيث تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات نتيجة إعدادية الغربية 2019 أخر العام، التي تتم على مدار الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة إعطاء كل طالب حقه في الدرجات والتأني والمراجعة الجيدة لأوراق الإجابات، كما شدد على عدم إهمال أي إجابة كتبها الطالب بداخل الورقة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول، حوالي  72 ألفا و331 طالبا وطالبة مشيرا إلى أنه سيتم تحديد نسب النجاح الخاص بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بنتيجة إعدادية الغربية الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم

حيث يحرص جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، على بذل قصاري جهدهم خلال الشهادة الإعدادية، من أجل الحصول على أعلى الدرجات، حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية  محافظة الغربية بالاسم نتيجة مصيرية، حيث أنها تعد المحدد الرئيسي لمسيرة الطالب التعليمية، وهل سيتمكن من الالتحاق بالثانوية العامة أم الفنية أم التجارية.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

حيث من المقرر أنه عقب الانتهاء من جميع أعمال الكنترول، رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019، إلى المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، وبعد ذلك يتم رفعها عبر مديرية التربية والتعليم بالغربية ، لتكون جاهزة لجميع الطلاب، كما يتم رفع نتيجة إعدادية الشرقية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية، يتم توزيعها على جميع الإدارات لتكون متاحة بالمدارس بعدها بيوم.

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

  • ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتيجة إعدادية الغربية 2019 غدا الخميس
  • تم البدء في أعمال التصحيح نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية  .
  • حيث من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية الغربية 2019 يوم الخميس القادم.
  • صرح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية خلال نهاية الأسبوع الحالي.
  • سيتم رفع نتيجة إعدادية الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية فور اعتمادها، وبذلك فلن يضطر الطالب الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  6. عبد آلله ماهر ناجى سليمان أبو حمر
    مدرسة ابوحمر الإعدادية
    مركز بسيون
    محافظة الفربيه
    رقم جلوس ٦٦٩٤٠
    مدرسة ابوحمر الإعدادية
    مركز بسيون محافظة الغربيه

    رد

  10. نورهان ربيع فاروق اليماني
    مدرسة الشهيد فادي علاء العاص
    محافظة الغربية
    رقم جلوس32906
    سندسيس مركز المحلة الكبرى

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65.5 31 24.5 33.5 36 190.5 30 15 12.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 48 22 27.5 25.5 34.5 157.5 31 13 12.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 50.5 30 21.5 32 33 167 20.5 12 15.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55 30 21 15.5 32 153.5 29 14 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77 60 38.5 57 39.5 272 39 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 70 37 26 45 32 210 34 12 14

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 41 39 53.5 33.5 241 33.5 12 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68 30 29 44 33.5 204.5 30.5 12 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79 60 39.5 59.5 39.5 277.5 36 15 20

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77.75 60 37 53 39 266.75 37.5 14 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55.5 30 27.5 31 25 169 30 11 11.5

  43. ادهم اشرف عبد العزيز مره .مدرسه الشهيد يحيى عبد الفتاح محله ابو على مركز المحله الكبرى غربية ادارة شرق المحله التعليمية .رقم الجلوس 18947.

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 79 59 39.5 59 40 276.5 38.5 16 17.5

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77 45.5 28 52 40 242.5 36.5 13 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 47.5 34.5 46.5 35 237.5 31 11 12

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72 47 31 57.25 39.25 246.5 35.5 15 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 30 32 34.5 27 189.5 22.5 13 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 52.5 26 20 21.5 15.5 135.5 27 15 17.5

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