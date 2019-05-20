نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم عبر مديرية التربية والتعليم- هنا نتائج 3 إعدادي الترم الأول

نترقب معكم نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم عبر مديرية التربية والتعليم حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات خلال اليوم 12 يناير، لتقوم المحافظة بالبدء في التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، من أجل إعداد نتيجة إعدادية الغربية 2019 الترم الثاني، لعرضها على محافظ الغربية من أجل اعتمادها، ومن ثم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.
نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم
الترقب والقلق، هم عنوان الحالة التي يعشها طلاب الصف الثالث الإعدادي على مدار الأيام القادمة، منذ بداية امتحانات نتيجة إعدادية الغربية 2019 بالاسم ولعدد من المحافظات، وتربص دائم لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 ، من أجل الاطمئنان على مجهودهم المبذول خلال الفصل الدراسي الثاني.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- للحصول على معرفة نتيجة إعدادية الغربية 2019 قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019
حيث تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات نتيجة إعدادية الغربية 2019 أخر العام، التي تتم على مدار الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة إعطاء كل طالب حقه في الدرجات والتأني والمراجعة الجيدة لأوراق الإجابات، كما شدد على عدم إهمال أي إجابة كتبها الطالب بداخل الورقة.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول، حوالي 72 ألفا و331 طالبا وطالبة مشيرا إلى أنه سيتم تحديد نسب النجاح الخاص بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بنتيجة إعدادية الغربية الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم
حيث يحرص جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، على بذل قصاري جهدهم خلال الشهادة الإعدادية، من أجل الحصول على أعلى الدرجات، حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم نتيجة مصيرية، حيث أنها تعد المحدد الرئيسي لمسيرة الطالب التعليمية، وهل سيتمكن من الالتحاق بالثانوية العامة أم الفنية أم التجارية.
مديرية التربية والتعليم بالغربية
حيث من المقرر أنه عقب الانتهاء من جميع أعمال الكنترول، رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019، إلى المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر، وبعد ذلك يتم رفعها عبر مديرية التربية والتعليم بالغربية ، لتكون جاهزة لجميع الطلاب، كما يتم رفع نتيجة إعدادية الشرقية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية، يتم توزيعها على جميع الإدارات لتكون متاحة بالمدارس بعدها بيوم.
متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية
- ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتيجة إعدادية الغربية 2019 غدا الخميس
- تم البدء في أعمال التصحيح نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الغربية .
- حيث من المتوقع إعلان نتيجة إعدادية الغربية 2019 يوم الخميس القادم.
- صرح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية خلال نهاية الأسبوع الحالي.
- سيتم رفع نتيجة إعدادية الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية فور اعتمادها، وبذلك فلن يضطر الطالب الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة.
التعليقات
عبدالرحمن علاء فتحى محمد مرسى الغربيه مدينة طنطا رقم الجلوس 1160
مرفت ابوالعنين برقم جلوس22412
صفر
اريد الشهادة انا عبدالرحمن عبدالقادر سيد عبدالرحمن سيد
منار نور محمد الصاوي عبدالله خير الدين مدرسة شبراريس الاعدادية
امينه عبدالناصر محمد عفيفي
مدرسه كفرمشله مركز كفرالزيات
رقم الجلوس62368
عبد آلله ماهر ناجى سليمان أبو حمر
مدرسة ابوحمر الإعدادية
مركز بسيون
محافظة الفربيه
رقم جلوس ٦٦٩٤٠
مدرسة ابوحمر الإعدادية
مركز بسيون محافظة الغربيه
عبد الله ماهر ناجى سليمان أبو حمر
رقم الجلوس ٦٦٩٤٠
مى الشحات لملوم محمد رمضان
20457
مى الشحات لملوم محمد رمضان
الرقم /20457
نورهان ربيع فاروق اليماني
مدرسة الشهيد فادي علاء العاص
محافظة الغربية
رقم جلوس32906
سندسيس مركز المحلة الكبرى
الاسم/شاهندا هشام حمدى احمد حسن سليمان
المدرسه /الشهيد احمد حسين جوده بسامول
رقم الجلوس /20425
روان محمد سليمان داود
مهندمحمودعبدالمقصود النبيري رقم الجلوس14597
مهندمحمودعبدالمقصود النبيري رقم الجلوس14598
تهامى محمد عمران محافظه الغربيه رقم الجلوس 43732
نهى سمير محمد رفعت رقم جلوسى 23335
57019 مدرسه الشهيد وائل منجد العوضي رمضان محله مسير .قطور. الغربيه
ندى عصام عطية الشخيبى مدرسة كفر فيالة الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 30728
مهاب عابد جعفر محافظة الغربيه رقم الجلوس 5872 ارجوا الرد في اقرب وقت
زايد جمال من الغربية رقم الجلوس 63773
هبة احمد ابراهيم 59537
محمد رضا الهادي ابو الديار رقم الجلوس ٣٤٤١٧ محافظه الغربيه
الاسم/ منة الله عبد الواحد علي احمد مرسي. رقم الجلوس/ 67876
الاسم/منة الله عبد الواحد علي احمد مرسي. رقم الجلوس / 67876
6101 انا عايز الرقم دا فى اسرع وقت من فضلكم
محمد حسام حمدان وهدان رقم الجلوس 2600 بمحافظة الغربيه
حبيه محمد عبدالسميع البرل رقم الجلوس ١٥٦٩٨
١٥٦٩٨
عبدالله محمد صلاح مدرسه الشهيد السعيد عبد الرازب شعبان رقم الجلوس 16147
زياد السيد مصطفى ابراهيم
عبدالرحمن عبدالوهاب محافظة الغربيه 27440
روان عبدالناصر محمد عبد المجيد رقم الجلوس 59632 محافظة الغربيه. مركز كفر الزيات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 31 24.5 33.5 36 190.5 30 15 12.5
محمد السعيد الباجوري 63743
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 48 22 27.5 25.5 34.5 157.5 31 13 12.5
انا من الغربيه ارجو النتيجة رقم الجلوس 1845 الاسم بدر سيد انور بدر الدين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 50.5 30 21.5 32 33 167 20.5 12 15.5
عبد الله حمدي عيسى / إدارة زفتا التعليمية/رقم الجلوس4655
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55 30 21 15.5 32 153.5 29 14 13
ارجو الرد
منه محمد ابراهيم
رفم الجلوس 17390
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77 60 38.5 57 39.5 272 39 14 16
ارجو النتيجة محافظة الغربية رقم الجلوس 52625
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 70 37 26 45 32 210 34 12 14
عبدالرحمن محمدعبدالرحمن جادالله
الغربية
58664
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 41 39 53.5 33.5 241 33.5 12 17
اسماء ابو الفتوح مروان رقم الجلوس ٢١٣٧٣ محافظة الغربية مدرسة الانشا
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68 30 29 44 33.5 204.5 30.5 12 14
ليلي هاني عبدالله حامد حسب الله
مدرسة مشلة الاعدادية المشتركة
ادارة كفرالزيات التعليمية
رقم الجلوس/60237
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 60 39.5 59.5 39.5 277.5 36 15 20
ايمان ايمن رقم الجلوس 17133
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77.75 60 37 53 39 266.75 37.5 14 15.5
مصطفى محمد فالح مجمد رقم الجلوس 32078
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55.5 30 27.5 31 25 169 30 11 11.5
ادهم اشرف عبد العزيز مره .مدرسه الشهيد يحيى عبد الفتاح محله ابو على مركز المحله الكبرى غربية ادارة شرق المحله التعليمية .رقم الجلوس 18947.
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 79 59 39.5 59 40 276.5 38.5 16 17.5
ناريمان أحمد عبد المقصود عطيه النادي
مدرسة د/محمد بك الشافعي
محافظة الغربيه
رقم الجلوس44264
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77 45.5 28 52 40 242.5 36.5 13 16
عاوز اعرف النتيجه رقم جلوس 4706
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 47.5 34.5 46.5 35 237.5 31 11 12
أيه محمد ابراهيم محمد الطويل
مدرسة السيدة عائشة
رقم الجلوس 10413
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72 47 31 57.25 39.25 246.5 35.5 15 18
محمد عاصم محمد عيد
مدرسة الشهيد عصام الفيشاوى
رقم الجلوس
65274
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 30 32 34.5 27 189.5 22.5 13 10
الإسم زينب ياسر محمد
المدرسة صلاح الطاروطي
رقم الجلوس 38989
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 52.5 26 20 21.5 15.5 135.5 27 15 17.5
ساره عبد الغني بسيونى عبدالغني الاضم
مدرسة العمه مركز قطور
رقم الجلوس 56210