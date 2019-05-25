روابط نتيجة إعدادية الشرقية 2019 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي

نتيجة إعدادية الشرقية 2019 تم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع الشرقية توداي، بعد أن اعتمدها اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بعد الانتهاء من أعمال الكنترول التي تتعلق بالتصحيح وتجميع الدرجات، ويشار إلى أن امتحانات الترم الثاني بالشرقية تنتهي يوم الخميس.

من المترقب إعلان نتيجة الإعدادية الترم الثاني يوم الإثنين القادم عبر موقع الشرقية توداي، برقم الجلوس،

نتيجة إعدادية الشرقية 2019

حيث سينتهي جميع طلاب إعدادية الشرقية 2019 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مدار الأسبوع الحالي وسط متابعة جيدة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، التي ستقوم بعقد غرفة عمليات على مدار أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية تهدف إلى سرعة تلقي الشكاوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

لمعرفة نتيجة إعدادية الشرقية 2019 اترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك قبل الجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

كما سيعلن اللواء خالد سعيد محافظة الشرقية، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، وإعلان نسب نجاح جميع الإدارات التعليمية في المحافظة وهي :

إدارة الزقازيق شرق التعليمية

إدارة منشأة أبو عمر التعليمية

إدارة الزقازيق غرب التعليمية

إدارة صان الحجر التعليمية

إدارة القنايات التعليمية

إدارة كفر صقر التعليمية

إدارة الصالحية الجديدة التعليمية

إدارة أولاد صقر التعليمية

إدارة ديرب نجم التعليمية

إدارة مشتول السوق التعليمية

إدارة أبو كبير التعليمية

إدارة العاشر من رمضان التعليمية

إدارة الإبراهيمية التعليمية

إدارة هيها التعليمية

إدارة فاقوس التعليمية

إدارة بلبيس التعليمية

إدارة القرين التعليمية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ( www.sharkia.gov.eg )

وعقب أن تنتهي مديرية التربية والتعليم بالشرقية من رصد الدرجات، سيعتمدها محافظ الشرقية، وبعد ذلك سوف تكون متاحة لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع (www.sharkia.gov.eg) وتسجيل الرقم الجلوس ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني، في جميع المدارس بعد يوم واحد من إعلانها عبر الموقع الإلكتروني، ويقدم موقع نجوم مصرية التهاني لجمع طلاب إعدادية الشرقية ويتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية



حيث ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع الإدارات خلال الأسبوع الحالي.

حيث أكد رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية، أن المديرية تتابع سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية لحظة بلحظة

ينتهي طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات إعدادية الشرقية 2019 اليوم الخميس.

انطلقت أعمال تصحيح نتيجة إعدادية الشرقية 2019 الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية.

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