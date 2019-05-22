نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم الترم الثاني عبر (giza.moe.gov.eg)- سجل بياناتك وأعرف النتيجة قبل الجميع

حيث انطلق خلال الأسبوع الحالي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بجميع المديريات التعليمية، والتي من المقرر لها أن تستغرق أسبوع كامل، ومن ثم البدء في أعمال التصحيح، نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عقب أن تم الانتهاء من التصحيح، كما سيتم توزيع نتائج إعدادية الجيزة بالاسم 2019 على جميع المدارس بعد اعتمادها بيوم من جانب المحافظ، وسنتتابع مع جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المحافظ سوف يعتمد النتيجة صباح الغد، ومن المقرر رفعها عبر موقع المديرية بداية الأسبوع.
نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم
سيتم إعلان نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم وسيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد اعتمادها من جانب المحافظ، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة للصف الأول والثاني، أي شكاوى من جانب الطلاب.
حيث أعرب الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان في معظم المواد وأنها لم تخرج عن الكتاب المدرسي وجاءت جميع الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط، وبهذا فأن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع نتائج إعدادية الجيزة 2019 بالمقارنة بالأعوام السابقة.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)
- للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم، تسجيل بياناتهم في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة برقم الجلوس
حيث انطلق خلال الأسبوع الحالي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بجميع المديريات التعليمية، والتي من المقرر لها أن تستغرق أسبوع كامل، ومن ثم البدء في أعمال التصحيح.
مديرية التربية والتعليم بالجيزة
حيث يمكن لجميع الطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول والثاني الإعدادي معرفة نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما سيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني، من خلال إتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة
- الدخول إلى نتائج الطلاب
- اختيار الصف الدراسي
- إدخال رقم الجلوس الطلاب المراد الاستعلام عن نتيجته
- ومن ثم الضغط على زر النتيجة.
أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة الترم الثاني
- بدأ الطلاب امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة خلال هذا الأسبوع.
- انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة اليوم الخميس.
- وانطلقت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة بجميع الإدارات التعليمية.
- تشير التوقعات أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني خلال نهاية شهر رمضان الكريم.
التعليقات
سلمى سامى رقم الجلوس 34843
كل عام وانتم بخير
مدرسة ساطع النعمانى
الاسم / سلمى سامى عبدربه رقم الجلوس 34843
عاطف ياسر شوقي راشد
رقم الجلوس 165515
محافظه الجيزه
محافظه الجيزه
عاطف ياسر شوقي راشد
رقم الجلوس 165515
محافظه الجيزه
فؤاد رفيق فؤاد
126777
مدرسه:الأورمان
٦٣٧٦٨ عصام محمد سعيد عبد الحميد
123155
ندي خالد محمد عبد الرحمن
محافظه الجيزه
رقم الجلوس : 30669
الاسم : محمد علي احمد سليمان
محافظة الجيزة
30669
الاسم : محمد علي احمد سليمان
محافظة الجيزة
رانيا احمد راشد محمود محمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ١٢٣٢٦٦
منة الله محمد متولى أحمد
الصف الثالث الاعدادي
محافظة الجيزة
رقم الجلوس ٤٢٥٩٧
عبد الرحمن أسامة احمد ٦٣٠٩٣
منة الله محمد متولى أحمد
الصف الثالث الاعدادي
محافظة الجيزة
رقم الجلوس ٤٢٥٩٧
الاسم سارة مجدي عبد الوكيل الصف اول الإعدادي رقم جلوس 1020
داليا احمد ماهر 24565
اكتب تعليقك هنا…اااااااااااالف مبروك
هبة شريف
مصطفى سيد يوسف السيد ٥٤٢٣٣مدرسة المنال باوسيم
مصطفى سيد يوسف السيد ٥٤٢٣٣
محافظه الجيزه الترم الاول رقم الجلوس 24771
احمد محمد نصر خليل
122581
مريم جورج فليب قوسة
نتيجة الترم الاول للاعدادية 2019 مدرسة عمر ابن الخطاب منشية البكارى
مريم جورج فليب قوسة الجيزة
ارجوا الرد بسرعه لو سمحتي
الاسم ندي سامح محمد
رقم الجلوي 151076
لو سمحت ممكن تبعت النتجيه بقي لي يومين ومش عارفه اجيبها الاسم ندي سامح محمد رقم الجلوس 151076
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه اداره التربيه والتعليم
الاسم:منه محمود عبد المنجي محمود
المدرسة:الشهيد/هشام شتا
رقم الجلوس:11318
مريم السيد محمد بيومی رقم الجلوس ٨٢۰٧١
اية سليمان عمر محمد
جهاد شعبان على حسن رقم الجلوس ٦٨٤٤٥ مدرسه المستقبل الاعدادي
الاسم :شهد عادل علي محمد
رقم الجلوس:142009
المدرسه:القوميه العجوزه
محافظه: الجيزه
حبيبة وليد صوفي رقم الجلوس ٢٨٤٥٢
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
الحالة منقول
دين 19.5
كمبيوتر 7
أميرة محمد على محمد
الاسم:منه محمود عبد المنجي محمود
المدرسة: الشهيد/هشام شتا
رقم الجلوس: 11318
محافظه: الجيزه
أميرة محمد على مدرسة العطيات الصف جيزة
أرجو النتيجة يوسف محمد احمد 20256
الاسم أحمد مختار عبد الرحمن إبراهيم محافظة الجيزة رقم الجلوس 65642 :-) :-[
٤٦٦٦٨
خالد وليد رمضان
محمد ياسرسمير عبدالباري
116897
رجاه الرد ضروري
٦٦٨٢٦
ساندى علاء محمد العريان 155738
ندى محمد عطية محمد السيد
رقم الجلوس 42903
علاء سامح عبدالناصر
مدرسة الاماني الخاصة براجيل
رقم الجلوس 51881
علاء سامح عبدالناصر ابراهيم
مدرسة الاماني الخاصة البراجيل
رقم الجلوس 51881
٦٨٣٥٩ الجيزة
عاوزه اعرف نتيجه حبيبه خالد حسين رقم الجلوس 34770محافظه الجيزه
منال محمد حسين الثاني محمود
155961
4064 منه الله احمد محمداحمد محمد خير
احمد محمد سيد محمد
31506
محافظه الجيزه
النتيجه الصف الثالث اعدادى
منه الله احمد محمد احمد محمد خير 4064
فرحه محمد احمد 4705 محافظه الجيذه
شهد عبده عيد عبده غريب
76850
الاسم عبدالرحمن رمضان عبد المقصود
رقم الجلوس 122603
شادى عبد الناصر
رقم الجلوس 49216
92584
سيف محمد احمد زكى
فاطمه عماد حارس محمد
34908
ابرام مجدي 136502
ابرام مجدي 136502
ابرام مجدي 136502
كنزي مجدي محمد ربيع
مدرسة دار الحنان بنات
إبراهيم محمد أحمد طه
رقم الجلوس 76656
ندى أشرف
19417
الجيزة مدرسة النور
الاسم محمود محمد فتحى
رقم الجلوس 21844
محمود خالد محمود سيد
رقم الجلوس 5091
ندي الجيزة 131389
اسلام محمد فراج ٨٥٥٠
احمد محمود عويس – رقم الجلوس/ 71884 الصف الثالث
احمد محمود عويس عبدالمعبود- رقم الجلوس/71884 الصف الثالث الاعدادي
علي محمد علي زكي رقم الجلوس72303
رضوى عماد محمد محمود رقم الجلوس 123067
١٠٢٧١٣ محمد عبد الوهاب عبد المتجلى عيد مدرسه الحاجر الاعداديه المشتركه ..محافظه الجيزه
رحمه ياسر خميس
161512
الاسم : سهيله عبد الناصر احمد فرحات
رقم الجلوس: ٨٣٧٧٣
اسمي سلمي عصام علي السيد
رقم الجلوس ٩٥٤٧
نورهان نبيل محمد
رقم الجلوس ١٢٣٥١٢
مدرسة الجيزة الإعدادية بنات
بسنت رضا عبد الرحيم.
رقم جلوس(١٥٠٥٥٤) الشهاده الاعداديه
رضوه رمضان عبدالخالق
رقم الجلوس/133117
ارجو الرد في اسرع وقت
الاسم عبدالرحمن رمضان عبدالفتاح السيد //رقم الجلوس //1111 //
محمد أيمن محمد
2366
122321
نور الدين محمد شعبان
كريم علاء
رقم الجلوس 4847
مدرسه نور المعارف
انا عايزه النتيجه اسمى مريم بدرى شعبان جمعه رقم الجلوس ١٢٨٣ ارجو الرد سريعا
لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
حضرتك عايزه النتيجه رقم الجلوس463 الاسم فرحه عبده كامل من الجيزه وشكرا
تمام يا فندم تابعينا وأول لما يتم اعتمادها هنرسلها لحضرتك بالتوفيق
معلش عايزه النتيجه رقم الجلوس463 الاسم فرحه عبده كامل من الجيزه اول اعدادي
نتيجة الطالبة مارسيل ميلاد رقم الجلوس 1590
1395
رقم الجلوس —- الجيزة
116625
116625 رقم الجلوس
تم عرض النتيجة
الاسم / عبد الله حسام الدين محمد
رقم
الجلوس / ١٢٤٨٠٣
اداره الهرم التعليمية الجيزة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 59.5 37.5 57.5 37.5 267 34 16 16.5
117906
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 60 38 57 40 273 36 17 17.5
عبد الخالق حجاج سيد
165041
محافظة الجيزة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 57 38 58 38 266 32 16 18
اريد النتيجة ورقم الجلوس221951
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58 38.5 25.5 30 20 172 34.5 13.5 15
221951
السلام عليكم اريد معرفة نتيجتى
نورهان شريف محمد عبدالفتاح
رقم الجلوس 237185
محافظة الجيزه – مدينة 6اكتوبر
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 68.5 57 32 49.5 30 237 36 17 17
118704
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 58 39 50.5 38.5 262.5 24 18.5 18
نسرين سيد رالنتيجة 3 اعدادى الجيزة رقم 116053 برجاء
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 59 40 59 40 274.5 30.5 16 17.5
الاسم : اسلام حسن فؤاد
رقم الحلوس:١٢٤٧١٢
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 76.5 60 38.5 52.5 39 266.5 34.5 13 13
الاسم : رضوى سيد عبد الرحمن بدوى
رقم الجلوس : 163437
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78.5 59 40 59 40 276.5 38 14 16
رقم الجلوس 243885
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 54 30.5 33 46.5 35.5 199.5 32 14 10
مي عبد التواب حسن صادق
رقم الجلوس
208155
اداره العجوزه
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 45.5 31.5 48.5 39 234 29.5 12 15.5
ارجو الرد ضرورى جدا محافظه الجيزه الترم الثانى
205742
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 43 30 50 28 217 26.5 10 15.5
إسلام وليد مغاورى
محافظه الجيزه
205742
زينب عيد
محافظه الجيزه
زينب عيد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس 245853
محمد وليد محروس محافظه الجيزة رقم الجلوس 103250
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78.5 58 39.5 59 38 273 31.5 14.5 14.5
150843رقم جلوسي محافظة الجيزة الترم الثانى
الاسم خالد محمد
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66.5 38 38.5 41 26 210 28 13 13.5
الاسم:احمد علاء الدين رزق عبد المقصود
رقم الجلوس:115210
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 62 58.5 34 41 28 223.5 26 14 15
رقم الجلوس 112231
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 77 54.5 37 56.5 38.5 263.5 35.5 13 19
عبدالرحمن احمد محمد عبدالحميد. رقم الجلوس/١٩٢٧٧٤
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 59 37 21 30 25.5 172.5 27 14 10
الاسم.يوسف محمد كمال عليان صبره
رقم الجلوس.١٨٨٣٥٣
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 57 39.5 51.5 30.5 254 31.5 16 17
منة حمد احمد محمد
196631
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 63 30 23 31 22.5 169.5 32 12.5 10
منة حمد أحمد محمد
196631
الاسم .كريم محمد صلاح الدين فضل رقم الجلوس .169869
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 52 38 45 35 242.5 34 12 12
منة حمد أحمد
196630
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73.5 55 32 54 37.5 252 28 13 10
عبدالخالق حجاج سيد
165041
الاسم : عبد الخالق حجاج سيد
رقم الجلوس 165041
ارجو الرد ضروري جدا محافظه الجيزه الترم الثاني ١٣٤٦٧٧
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 44.5 34.5 41 30 216 35 13 14