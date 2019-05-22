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نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم الترم الثاني عبر (giza.moe.gov.eg)- سجل بياناتك وأعرف النتيجة قبل الجميع

كتب هبه سالم آخر تحديث
نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم الترم الثاني عبر (giza.moe.gov.eg)- سجل بياناتك وأعرف النتيجة قبل الجميع
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

حيث انطلق خلال الأسبوع الحالي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بجميع المديريات التعليمية، والتي من المقرر لها أن تستغرق أسبوع كامل، ومن ثم البدء في أعمال التصحيح، نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عقب أن تم الانتهاء من التصحيح، كما سيتم توزيع نتائج إعدادية الجيزة بالاسم 2019 على جميع المدارس بعد اعتمادها بيوم من جانب المحافظ، وسنتتابع مع جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي جميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المحافظ سوف يعتمد النتيجة صباح الغد، ومن المقرر رفعها عبر موقع المديرية بداية الأسبوع.

نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم

سيتم إعلان نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم وسيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد اعتمادها من جانب المحافظ، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة للصف الأول والثاني، أي شكاوى من جانب الطلاب.

حيث أعرب الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان في معظم المواد وأنها لم تخرج عن الكتاب المدرسي وجاءت جميع الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط، وبهذا فأن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع نتائج إعدادية الجيزة 2019 بالمقارنة بالأعوام السابقة.

  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)
  • للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة إعدادية الجيزة 2019 بالاسم، تسجيل بياناتهم في تعليق أسفل الخبر وسيتم إعلان نتائج الإعدادية فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة برقم الجلوس

حيث انطلق خلال الأسبوع الحالي امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بجميع المديريات التعليمية، والتي من المقرر لها أن تستغرق أسبوع كامل، ومن ثم البدء في أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 برقم الجلوس

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

حيث يمكن لجميع الطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول والثاني الإعدادي معرفة نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما سيتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني، من خلال إتباع الخطوات التالية :

  • الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة
  • الدخول إلى نتائج الطلاب
  • اختيار الصف الدراسي
  • إدخال رقم الجلوس الطلاب المراد الاستعلام عن نتيجته
  • ومن ثم الضغط على زر النتيجة.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة الترم الثاني

  • بدأ الطلاب امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة خلال هذا الأسبوع.
  • انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة  اليوم الخميس.
  • وانطلقت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة بجميع الإدارات التعليمية.
  • تشير التوقعات أنه سيتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني خلال نهاية شهر رمضان الكريم.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  24. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه اداره التربيه والتعليم
    الاسم:منه محمود عبد المنجي محمود
    المدرسة:الشهيد/هشام شتا
    رقم الجلوس:11318

    رد

    1. لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 59.5 37.5 57.5 37.5 267 34 16 16.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78 60 38 57 40 273 36 17 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 57 38 58 38 266 32 16 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58 38.5 25.5 30 20 172 34.5 13.5 15

  86. السلام عليكم اريد معرفة نتيجتى
    نورهان شريف محمد عبدالفتاح
    رقم الجلوس 237185
    محافظة الجيزه – مدينة 6اكتوبر

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 68.5 57 32 49.5 30 237 36 17 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 58 39 50.5 38.5 262.5 24 18.5 18

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 59 40 59 40 274.5 30.5 16 17.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 76.5 60 38.5 52.5 39 266.5 34.5 13 13

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78.5 59 40 59 40 276.5 38 14 16

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 54 30.5 33 46.5 35.5 199.5 32 14 10

    1. لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69.5 45.5 31.5 48.5 39 234 29.5 12 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 43 30 50 28 217 26.5 10 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 78.5 58 39.5 59 38 273 31.5 14.5 14.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66.5 38 38.5 41 26 210 28 13 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 62 58.5 34 41 28 223.5 26 14 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 77 54.5 37 56.5 38.5 263.5 35.5 13 19

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 59 37 21 30 25.5 172.5 27 14 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75.5 57 39.5 51.5 30.5 254 31.5 16 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 63 30 23 31 22.5 169.5 32 12.5 10

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 52 38 45 35 242.5 34 12 12

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73.5 55 32 54 37.5 252 28 13 10

    2. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 44.5 34.5 41 30 216 35 13 14

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