ظهرت الآن نتيجة إعدادية الجيزة 2019|| رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019

ظهرت الآن نتيجة إعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني والتي انتظرها العديد من طلاب مرحلة إتمام التعليم الأساسي، حيث قام باعتمادها السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ووصلت نسبة النجاح لهذا العام إلى 81.27%، كما تقدم لأداء اختبارات الترم الثاني 143023 طالب وطالبة، من إجمالي عدد 146437 نجح منهم 116239، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نوضح لجميع متابعينا الكرام كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وهو الرابط الذي سيتم إرفاق أسفل المقال.

نتيجة إعدادية الجيزة 2019

والجدير بالذكر، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي قد بدأوا في اختبارات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي منذ أسبوعين ماضيين واستمرت فترة الامتحانات لمدة 6 أيام حيث انتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، ووفقاً لما صرح به عدد كبير من مسؤولي التربية والتعليم، فقد كانت هناك توجيهات صارمة بسرعة الشروع في عمليات تصحيح كرسات الإجابات الخاصة بالطلاب حتى يتم الانتهاء من علميات التصحيح من رصد وتجميع الدرجات لتيم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أسرع وقت.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني 2019

و قد اعتمد اليوم محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد نتيجة اختبارات الترم الثاني من إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة 81.27% كما تم رفع النتيجة بشكل فوري على الموقع الرسمي للنتائج وهو البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 .. محافظة الجيزة

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من هنا اختر الخانة الخاصة ب “نتائج الامتحانات” قم بكتابة البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب يجب التأكد من كتابة كافة البيانات بشكل سليم اختر الفصل الدراسي الأول اختر العام 2018 قم بالكبس على خانة “عرض النتيجة

انتظر لحظات حتى يتم عرض النتيجة، حيث سيتم عرض النتيجة بشكل مفصل “درجات كل مادة” وأيضا المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب، وحالة الطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الجيزة 2019

في حال عدم الوصول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم يرجى اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة…من خلال الموقع الرسمي للمحافظة

للحصول على نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الترم الأول محافظة الجيزة 2018، يرجى إتباع الخطوات التالية: أولا: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة من هنا الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة ثانياً: اضغط على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية”. ثالثاً: يجب اتباع الخطوات المطلوبة ومن ثم الضغط على أيقونة النتيجة

في حال عدم الإمكانية للوصول إلى معرفة نتيجتك” فقط أترك رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص للتعليقات وسوف يتم الرد عليك بشكل فوري من خلال فريق عمل متخصص بالموقع.

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى أطيب الأمنيات بالنجاح والتفوق لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.

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